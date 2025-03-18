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времени, свободного времени было немного и скучать не приходилось!) В поездке посетила красивые места, узнала много нового из истории нашего северного края. Впервые покаталась на снегоходах, походила в снегоступах, увидела горы и северное сияние, а также впервые ощутила на себе северные ветры)))) Ощущения незабываемые))) В зиму 2024-2025 г в Москве почти нет снега, поэтому вдвойне радостно было увидеть его на Кольском полуострове, поваляться в снегу как в детстве)) Немного не повезло с Териберку, в которую наша группа не попала из-за заметенной дороги, но, во-первых, были предложены на выбор свободный день или восхождение на гору, а, во-вторых, это отличный повод вернуться на полуостров в другое время года, беспрепятственно посетить Териберку и увидеть китов) В остальном все круто, спасибо!