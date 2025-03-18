Сияние Севера. Осенне-зимний тур на Кольский полуостров
Начало: Мурманск
«Дорога в Териберку займет около 2,5 часов в одну сторону»
2 окт в 10:00
9 окт в 10:00
от 59 900 ₽ за человека
Сияние Севера. Зимний тур на Кольский полуостров
Начало: Мурманск
«За 4 дня вы увидите бескрайние просторы тундры, заснеженные горные вершины Хибин, легендарный поселок на Краю Света — Териберку, этнический мир Севера с погружением в быт саамов и самый крупный город за полярным кругом»
15 янв в 10:00
22 янв в 10:00
от 59 900 ₽ за человека
Тур на Кольский полуостров за северным сиянием
Начало: Мурманская область, Кольский район, аэропорт Мурма...
«Следующая локация, которую посетим в рамках тура на Кольский полуостров зимой — это знаменитый посёлок Териберка»
7 дек в 10:00
10 фев в 10:00
от 72 800 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННиколай18 марта 2025Тур очень понравился. За неполные 5 дней увидели все основные знаковые места Мурманска и увидели сияние.
- ААнна18 марта 2025Добрый день, спасибо большое за организацию тура, всё очень понравилось 👍
- ЕЕкатерина12 марта 2025Тур очень понравился, повезло с гидом Екатериной, она профи, до сих пор скучаем по Мурманску
- ААнастасия2 марта 2025Отличный тур, все очень понравилось! Программа была активной и насыщенной, гид отработал на 100 из 10. Единственное, что пошло не по плану - посещение Териберки, дорога была завалена, поэтому мы просто в этот день поднимались на сопку.
- ААлександра18 февраля 2025Добрый день! Мы очень довольны! Насыщенная, интересная яркая программа. Транспорт очень комфортный, несмотря на снегопад, ни разу нигде не застряли, не замёрзли, в дороге было комфортно.
- ЕЕкатерина12 февраля 2025Большое спасибо организаторам за интересную и насыщенную программу! Мне как любителю активного отдыха очень понравилось, что программа была очень плотной по
Ответы на вопросы от путешественников по Апатиты в категории «Сияние в Териберке»
Самые популярные туры этой рубрики в Апатиты
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Апатиты в июле 2025
Сейчас в Апатиты в категории "Сияние в Териберке" можно забронировать 3 тура от 59 900 до 72 800. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Забронируйте тур в Апатиты на 2025 год по теме «Сияние в Териберке», 9 ⭐ отзывов, цены от 59900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь