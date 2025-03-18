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Сияние в Териберке – туры в Апатиты

Найдено 3 тура в категории «Сияние в Териберке» в Апатиты, цены от 59 900 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Сияние Севера. Осенне-зимний тур на Кольский полуостров
На автобусе
4 дня
3 отзыва
Сияние Севера. Осенне-зимний тур на Кольский полуостров
Начало: Мурманск
«Дорога в Териберку займет около 2,5 часов в одну сторону»
2 окт в 10:00
9 окт в 10:00
от 59 900 ₽ за человека
Сияние Севера. Зимний тур на Кольский полуостров
На автобусе
4 дня
3 отзыва
Сияние Севера. Зимний тур на Кольский полуостров
Начало: Мурманск
«За 4 дня вы увидите бескрайние просторы тундры, заснеженные горные вершины Хибин, легендарный поселок на Краю Света — Териберку, этнический мир Севера с погружением в быт саамов и самый крупный город за полярным кругом»
15 янв в 10:00
22 янв в 10:00
от 59 900 ₽ за человека
Тур на Кольский полуостров за северным сиянием
Пешая
На снегоходах
5 дней
3 отзыва
Тур на Кольский полуостров за северным сиянием
Начало: Мурманская область, Кольский район, аэропорт Мурма...
«Следующая локация, которую посетим в рамках тура на Кольский полуостров зимой — это знаменитый посёлок Териберка»
7 дек в 10:00
10 фев в 10:00
от 72 800 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Николай
    18 марта 2025
    Тур на Кольский полуостров за северным сиянием
    Тур очень понравился. За неполные 5 дней увидели все основные знаковые места Мурманска и увидели сияние.
  • А
    Анна
    18 марта 2025
    Сияние Севера. Зимний тур на Кольский полуостров
    Добрый день, спасибо большое за организацию тура, всё очень понравилось 👍
  • Е
    Екатерина
    12 марта 2025
    Сияние Севера. Зимний тур на Кольский полуостров
    Тур очень понравился, повезло с гидом Екатериной, она профи, до сих пор скучаем по Мурманску
    Тур очень понравился, повезло с гидом Екатериной, она профи, до сих пор скучаем по МурманскуТур очень понравился, повезло с гидом Екатериной, она профи, до сих пор скучаем по Мурманску
  • А
    Анастасия
    2 марта 2025
    Тур на Кольский полуостров за северным сиянием
    Отличный тур, все очень понравилось! Программа была активной и насыщенной, гид отработал на 100 из 10. Единственное, что пошло не по плану - посещение Териберки, дорога была завалена, поэтому мы просто в этот день поднимались на сопку.
  • А
    Александра
    18 февраля 2025
    Сияние Севера. Зимний тур на Кольский полуостров
    Добрый день! Мы очень довольны! Насыщенная, интересная яркая программа. Транспорт очень комфортный, несмотря на снегопад, ни разу нигде не застряли, не замёрзли, в дороге было комфортно.
    Добрый день! Мы очень довольны! Насыщенная, интересная яркая программа. Транспорт очень комфортный, несмотря на снегопад, ниДобрый день! Мы очень довольны! Насыщенная, интересная яркая программа. Транспорт очень комфортный, несмотря на снегопад, ниДобрый день! Мы очень довольны! Насыщенная, интересная яркая программа. Транспорт очень комфортный, несмотря на снегопад, ниДобрый день! Мы очень довольны! Насыщенная, интересная яркая программа. Транспорт очень комфортный, несмотря на снегопад, ниДобрый день! Мы очень довольны! Насыщенная, интересная яркая программа. Транспорт очень комфортный, несмотря на снегопад, ниДобрый день! Мы очень довольны! Насыщенная, интересная яркая программа. Транспорт очень комфортный, несмотря на снегопад, ниДобрый день! Мы очень довольны! Насыщенная, интересная яркая программа. Транспорт очень комфортный, несмотря на снегопад, ни
  • Е
    Екатерина
    12 февраля 2025
    Тур на Кольский полуостров за северным сиянием
    Большое спасибо организаторам за интересную и насыщенную программу! Мне как любителю активного отдыха очень понравилось, что программа была очень плотной по
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    времени, свободного времени было немного и скучать не приходилось!) В поездке посетила красивые места, узнала много нового из истории нашего северного края. Впервые покаталась на снегоходах, походила в снегоступах, увидела горы и северное сияние, а также впервые ощутила на себе северные ветры)))) Ощущения незабываемые))) В зиму 2024-2025 г в Москве почти нет снега, поэтому вдвойне радостно было увидеть его на Кольском полуострове, поваляться в снегу как в детстве)) Немного не повезло с Териберку, в которую наша группа не попала из-за заметенной дороги, но, во-первых, были предложены на выбор свободный день или восхождение на гору, а, во-вторых, это отличный повод вернуться на полуостров в другое время года, беспрепятственно посетить Териберку и увидеть китов) В остальном все круто, спасибо!

    Большое спасибо организаторам за интересную и насыщенную программу!

Ответы на вопросы от путешественников по Апатиты в категории «Сияние в Териберке»

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Сколько стоит тур в Апатиты в июле 2025
Сейчас в Апатиты в категории "Сияние в Териберке" можно забронировать 3 тура от 59 900 до 72 800. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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