Приключения в Хибинах в мини-группе: айс-флоатинг, сафари на снегоходах и северное сияние
Погулять на снегоступах, встретить йети, поохотиться за Авророй и поплавать среди льдин в Белом море
Начало: Аэропорт «Хибины», 14:20
22 фев в 08:00
27 фев в 08:00
69 900 ₽
139 800 ₽ за человека
Треккинг-тур с комфортным проживанием: по Хибинам налегке
Ежедневно гулять по горам, любоваться озёрами и жить в долине среди вершин
Начало: На ж/д вокзале Хибин в 15:30, в аэропорту в 14:30
12 июл в 08:00
19 июл в 08:00
80 100 ₽ за человека
Удивительный Кольский: Сейдозеро, полуостров Средний и Териберка
Взойти на вершину Каскаснюнчорр, отправиться на морскую рыбалку и полюбоваться Ловозерской тундрой
Начало: Апатиты (аэропорт, ж. - д. вокзал или другая локац...
10 июл в 11:00
1 авг в 11:00
202 400 ₽ за человека
