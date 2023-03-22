Вы покорите перевалы, увидите горные водоёмы и водопады, попаритесь в настоящей русской баньке на берегу реки.
Будем собирать чернику и морошку, устраивать привалы в живописных местах и окунаться в бодрящие озёра.
Описание тура
Организационные детали
В случае плохой погоды (сильных ветров, шторма и т. д.) или иных обстоятельств, маршрут и порядок экскурсий может быть изменён.
Добраться до места начала маршрута можно самолётом или поездом. Наши менеджеры подскажут подходящие рейсы.
Проживание. 5-6-местное размещение в уютной гостинице «Куэльпорр», единственной в долине. Она находится в очень живописном месте и закрыта от внешнего мира горами. Есть общая комната отдыха и розетки, но отсутствует Wi-Fi. Удобства на этаже.
Мы можем поселить вас с другими участниками нашей группы любого пола. Если вам нужен другой вариант, пожалуйста, сообщите об этом заранее.
*Фото гостиницы взяты с сайта куэльпорр. рф
Питание. В стоимость входит 3-разовое питание: с ужина в 1-й день по завтрак в 7-й день. Завтраки, ужины и обед в 1-й день — в гостинице. Также включено барбекю вечером в 6-й день после ужина.
- Для нас будет готовить профессиональный повар. В меню, среди прочего: блюда из оленины, рыбы, запеканки, оладьи, разнообразные салаты.
- Во время треккингов и экскурсий запланированы обеды-перекусы: бутерброды, салаты и чай из термосов. Готовить ничего не придётся, продукты предоставляются.
- Для пополнения запасов питьевой воды во время переходов мы используем воду из ручьёв и родников. Если вам такой вариант не подходит, можно запастись водой вечером накануне ходового дня либо взять с собой средства для обеззараживания воды.
Транспорт. Джипы. Из/до аэропорта и на ж/д вокзал трансфер осуществляется на автомобилях УАЗ, ГАЗ Соболь или автобусе ПАЗ.
Связь и интернет. В гостинице нет мобильной связи и интернета. Есть спутниковая связь, но только для сотрудников. На маршруте в горах сеть точно ловит в 1 день на перевале.
Уровень сложности. Специальной подготовки не требуется, но участники должны быть в хорошей физической форме, так как мы будем много ходить по ущельям и горам.
Наша гостиница находится в отдалённом, но очень живописном месте, и благоустроенной дороги к ней нет, поэтому приготовьтесь к настоящему сафари по бездорожью, горным речкам и камням. Не забудьте захватить средства от укачивания.
Дети. Дети допускаются на маршрут с 10 лет в сопровождении взрослых. Дети до 10 лет допускаются только по предварительному согласованию.
Программа тура по дням
Встреча и дорога до гостиницы
Встречаемся и отправляемся в гостиницу. Путь предстоит неблизкий, но увлекательный: проедем на джипах по горам и каменистым взгорьям, иногда даже пересекая русла рек. В живописных местах будем останавливаться, чтобы пофотографировать.
По прибытии разместимся в гостинице, отдохнём, познакомимся друг с другом поближе и обсудим будущий маршрут. Перед сном прогуляемся: насладимся видами и настроимся на предстоящий поход.
Подъём на вершину Куэльпорр
После завтрака начнём восхождение на вершину Куэльпорр (901 м), что в переводе с саамского означает «рыбий хребет». Покорим горные перевалы, а наверху полюбуемся видами склонов, долинами реки Кунийок, небольшими бирюзовыми озёрами. Оставим небольшое послание следующей группе по старой традиции.
Вы узнаете о саамах — коренном народе Северной Европы, жившем в этих местах, — их быте и обычаях. По дороге осмотрим водопад Красивый и сосновый лес, обступивший его с одной стороны, заглянем на обзорную площадку. В уютном месте организуем привал, перекусим и насладимся первозданной природой.
К вечеру вернёмся в гостиницу.
Ущелье Рисчорра, восхождение на Рисчорр
Сегодня совершим подъём на гору Рисчорр (1000 м). Начнём движение по тропе близ длинного одноимённого ущелья с крутыми стенами. Посмотрим на нагромождения камней на дне ущелья, которые местами сменяются небольшими впадинами со снежниками.
Полюбуемся Ловозерскими тундрами, широкими холмами восточной части Хибин, гладью Умбозера и панорамой ущелья Ведьм. Дойдём до перевала Северный Рисчорр, одного из самых красивых в Хибинах. Найдём живописный уголок и устроим привал. После этого вернёмся в гостиницу.
*Восхождение на вершину состоится только при подходящих погодных условиях.
Треккинг на перевал Южный Чоргорр
После завтрака отправляемся покорять некатегорийный и не очень сложный перевал Южный Чоргорр. Сначала пройдём через красивые леса, доберёмся до горного озера с бирюзовой водой, там устроим привал и пообедаем. Те, кто не боится холода, могут даже окунуться — вода здесь прогревается до 6 градусов.
Затем отправимся дальше по узкой тропинке и дойдём до вершины перевала, откуда открывается вид на синюю гладь Имандры, Мончегорск и хребет горного массива Чунатундра. Здесь ловит мобильная связь, мы выделим время для звонков близким. Полюбуемся завораживающими пейзажами западных и восточных Хибин и двинемся в обратный путь.
Озеро Академическое, пик Марченко
Утром снова дойдём до вершины перевала Южный Рисчорр, отдохнём и отправимся ещё выше — к плато Академическому. С него открывается вид на одно из самых живописных в Хибинских тундрах озёр, которое называется так же, как и плато. Здесь пообедаем, насладимся панорамой гор, а затем совершим восхождение на пик Марченко, где тоже полюбуемся красочными пейзажами.
Поход на озёра, русская баня и заключительный ужин
Сегодня отправимся любоваться озёрами. Совершив переход по равнине, собирая по пути чернику, голубику и морошку, увидим Гольцовое и Щучье озёра, которые уже разглядывали с высоты горных вершин. Желающие окунутся в бодрящую водичку. Полюбуемся и на озеро Лосиное, переливающееся оттенками голубого. На месте устроим привал: перекусим и отдохнём.
Вечером нас ждёт настоящая русская банька на берегу холодной реки. Попаримся и устроим заключительный торжественный ужин.
Отъезд
После завтрака — трансфер до ж/д вокзала в г. Апатиты или аэропорта.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|62 400 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в 5-6-местных комнатах
- Питание
- Групповой трансфер из/в аэропорта и на ж/д вокзал
- Все групповые переезды по программе
- Работа гида-инструктора
- Групповая аптечка
- Посещение бани (1 раз)
- Помощь во время подготовки к путешествию и в подборе билетов
Что не входит в цену
- Ж/д или авиабилеты
- Дополнительные экскурсии, индивидуальный трансфер, баня - около 1500 ₽ в час
- Доплата за 3-местное размещение - от 6000 ₽ с человека (о своём желании сообщите заранее)
- Внимание! Стоимость тура меняется на разные даты:
- 29 июня, 6 июля - 59 400 ₽
- 13 июля, 20 июля, 27 июля, 17 августа, 24 августа, 31 августа - 61 400 ₽
- 7 сентября, 14 сентября - 59 400 ₽
- 21 сентября - 57 900 ₽
Где начинаем и завершаем?
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Отзывы и рейтинг
Гид - большой молодец: встретил, донёс рюкзак до машины. В гостинице всех познакомил друг с другом, играл в настолки по вечерам. Очень ответственно подходил к каждому