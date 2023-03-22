В случае плохой погоды (сильных ветров, шторма и т. д.) или иных обстоятельств, маршрут и порядок экскурсий может быть изменён.

Добраться до места начала маршрута можно самолётом или поездом. Наши менеджеры подскажут подходящие рейсы.

Проживание. 5-6-местное размещение в уютной гостинице «Куэльпорр», единственной в долине. Она находится в очень живописном месте и закрыта от внешнего мира горами. Есть общая комната отдыха и розетки, но отсутствует Wi-Fi. Удобства на этаже.

Мы можем поселить вас с другими участниками нашей группы любого пола. Если вам нужен другой вариант, пожалуйста, сообщите об этом заранее.

*Фото гостиницы взяты с сайта куэльпорр. рф

Питание. В стоимость входит 3-разовое питание: с ужина в 1-й день по завтрак в 7-й день. Завтраки, ужины и обед в 1-й день — в гостинице. Также включено барбекю вечером в 6-й день после ужина.

Для нас будет готовить профессиональный повар. В меню, среди прочего: блюда из оленины, рыбы, запеканки, оладьи, разнообразные салаты.

Во время треккингов и экскурсий запланированы обеды-перекусы: бутерброды, салаты и чай из термосов. Готовить ничего не придётся, продукты предоставляются.

Для пополнения запасов питьевой воды во время переходов мы используем воду из ручьёв и родников. Если вам такой вариант не подходит, можно запастись водой вечером накануне ходового дня либо взять с собой средства для обеззараживания воды.

Транспорт. Джипы. Из/до аэропорта и на ж/д вокзал трансфер осуществляется на автомобилях УАЗ, ГАЗ Соболь или автобусе ПАЗ.

Связь и интернет. В гостинице нет мобильной связи и интернета. Есть спутниковая связь, но только для сотрудников. На маршруте в горах сеть точно ловит в 1 день на перевале.

Уровень сложности. Специальной подготовки не требуется, но участники должны быть в хорошей физической форме, так как мы будем много ходить по ущельям и горам.

Наша гостиница находится в отдалённом, но очень живописном месте, и благоустроенной дороги к ней нет, поэтому приготовьтесь к настоящему сафари по бездорожью, горным речкам и камням. Не забудьте захватить средства от укачивания.

Дети. Дети допускаются на маршрут с 10 лет в сопровождении взрослых. Дети до 10 лет допускаются только по предварительному согласованию.