Треккинг-тур с комфортным проживанием: по Хибинам налегке

Ежедневно гулять по горам, любоваться озёрами и жить в долине среди вершин
В поездке с нами вы сможете насладиться первозданной красотой северной природы, не жертвуя комфортом. Мы будем жить в необычной гостинице, окружённой горами, и каждый день совершать радиальные выходы.

Вы покорите перевалы, увидите горные водоёмы и водопады, попаритесь в настоящей русской баньке на берегу реки.

Будем собирать чернику и морошку, устраивать привалы в живописных местах и окунаться в бодрящие озёра.
5
1 отзыв
Треккинг-тур с комфортным проживанием: по Хибинам налегке
Треккинг-тур с комфортным проживанием: по Хибинам налегке
Треккинг-тур с комфортным проживанием: по Хибинам налегке
Ближайшие даты:
Время начала: 14:30

Описание тура

Организационные детали

В случае плохой погоды (сильных ветров, шторма и т. д.) или иных обстоятельств, маршрут и порядок экскурсий может быть изменён.
Добраться до места начала маршрута можно самолётом или поездом. Наши менеджеры подскажут подходящие рейсы.

Проживание. 5-6-местное размещение в уютной гостинице «Куэльпорр», единственной в долине. Она находится в очень живописном месте и закрыта от внешнего мира горами. Есть общая комната отдыха и розетки, но отсутствует Wi-Fi. Удобства на этаже.

Мы можем поселить вас с другими участниками нашей группы любого пола. Если вам нужен другой вариант, пожалуйста, сообщите об этом заранее.

*Фото гостиницы взяты с сайта куэльпорр. рф

Питание. В стоимость входит 3-разовое питание: с ужина в 1-й день по завтрак в 7-й день. Завтраки, ужины и обед в 1-й день — в гостинице. Также включено барбекю вечером в 6-й день после ужина.

  • Для нас будет готовить профессиональный повар. В меню, среди прочего: блюда из оленины, рыбы, запеканки, оладьи, разнообразные салаты.
  • Во время треккингов и экскурсий запланированы обеды-перекусы: бутерброды, салаты и чай из термосов. Готовить ничего не придётся, продукты предоставляются.
  • Для пополнения запасов питьевой воды во время переходов мы используем воду из ручьёв и родников. Если вам такой вариант не подходит, можно запастись водой вечером накануне ходового дня либо взять с собой средства для обеззараживания воды.

Транспорт. Джипы. Из/до аэропорта и на ж/д вокзал трансфер осуществляется на автомобилях УАЗ, ГАЗ Соболь или автобусе ПАЗ.

Связь и интернет. В гостинице нет мобильной связи и интернета. Есть спутниковая связь, но только для сотрудников. На маршруте в горах сеть точно ловит в 1 день на перевале.

Уровень сложности. Специальной подготовки не требуется, но участники должны быть в хорошей физической форме, так как мы будем много ходить по ущельям и горам.

Наша гостиница находится в отдалённом, но очень живописном месте, и благоустроенной дороги к ней нет, поэтому приготовьтесь к настоящему сафари по бездорожью, горным речкам и камням. Не забудьте захватить средства от укачивания.

Дети. Дети допускаются на маршрут с 10 лет в сопровождении взрослых. Дети до 10 лет допускаются только по предварительному согласованию.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и дорога до гостиницы

Встречаемся и отправляемся в гостиницу. Путь предстоит неблизкий, но увлекательный: проедем на джипах по горам и каменистым взгорьям, иногда даже пересекая русла рек. В живописных местах будем останавливаться, чтобы пофотографировать.

По прибытии разместимся в гостинице, отдохнём, познакомимся друг с другом поближе и обсудим будущий маршрут. Перед сном прогуляемся: насладимся видами и настроимся на предстоящий поход.

Встреча и дорога до гостиницыВстреча и дорога до гостиницыВстреча и дорога до гостиницыВстреча и дорога до гостиницыВстреча и дорога до гостиницы
2 день

Подъём на вершину Куэльпорр

После завтрака начнём восхождение на вершину Куэльпорр (901 м), что в переводе с саамского означает «рыбий хребет». Покорим горные перевалы, а наверху полюбуемся видами склонов, долинами реки Кунийок, небольшими бирюзовыми озёрами. Оставим небольшое послание следующей группе по старой традиции.

Вы узнаете о саамах — коренном народе Северной Европы, жившем в этих местах, — их быте и обычаях. По дороге осмотрим водопад Красивый и сосновый лес, обступивший его с одной стороны, заглянем на обзорную площадку. В уютном месте организуем привал, перекусим и насладимся первозданной природой.

К вечеру вернёмся в гостиницу.

Подъём на вершину КуэльпоррПодъём на вершину КуэльпоррПодъём на вершину КуэльпоррПодъём на вершину Куэльпорр
3 день

Ущелье Рисчорра, восхождение на Рисчорр

Сегодня совершим подъём на гору Рисчорр (1000 м). Начнём движение по тропе близ длинного одноимённого ущелья с крутыми стенами. Посмотрим на нагромождения камней на дне ущелья, которые местами сменяются небольшими впадинами со снежниками.

Полюбуемся Ловозерскими тундрами, широкими холмами восточной части Хибин, гладью Умбозера и панорамой ущелья Ведьм. Дойдём до перевала Северный Рисчорр, одного из самых красивых в Хибинах. Найдём живописный уголок и устроим привал. После этого вернёмся в гостиницу.

*Восхождение на вершину состоится только при подходящих погодных условиях.

Ущелье Рисчорра, восхождение на РисчоррУщелье Рисчорра, восхождение на РисчоррУщелье Рисчорра, восхождение на РисчоррУщелье Рисчорра, восхождение на Рисчорр
4 день

Треккинг на перевал Южный Чоргорр

После завтрака отправляемся покорять некатегорийный и не очень сложный перевал Южный Чоргорр. Сначала пройдём через красивые леса, доберёмся до горного озера с бирюзовой водой, там устроим привал и пообедаем. Те, кто не боится холода, могут даже окунуться — вода здесь прогревается до 6 градусов.

Затем отправимся дальше по узкой тропинке и дойдём до вершины перевала, откуда открывается вид на синюю гладь Имандры, Мончегорск и хребет горного массива Чунатундра. Здесь ловит мобильная связь, мы выделим время для звонков близким. Полюбуемся завораживающими пейзажами западных и восточных Хибин и двинемся в обратный путь.

Треккинг на перевал Южный ЧоргоррТреккинг на перевал Южный ЧоргоррТреккинг на перевал Южный ЧоргоррТреккинг на перевал Южный Чоргорр
5 день

Озеро Академическое, пик Марченко

Утром снова дойдём до вершины перевала Южный Рисчорр, отдохнём и отправимся ещё выше — к плато Академическому. С него открывается вид на одно из самых живописных в Хибинских тундрах озёр, которое называется так же, как и плато. Здесь пообедаем, насладимся панорамой гор, а затем совершим восхождение на пик Марченко, где тоже полюбуемся красочными пейзажами.

Озеро Академическое, пик МарченкоОзеро Академическое, пик МарченкоОзеро Академическое, пик МарченкоОзеро Академическое, пик МарченкоОзеро Академическое, пик Марченко
6 день

Поход на озёра, русская баня и заключительный ужин

Сегодня отправимся любоваться озёрами. Совершив переход по равнине, собирая по пути чернику, голубику и морошку, увидим Гольцовое и Щучье озёра, которые уже разглядывали с высоты горных вершин. Желающие окунутся в бодрящую водичку. Полюбуемся и на озеро Лосиное, переливающееся оттенками голубого. На месте устроим привал: перекусим и отдохнём.

Вечером нас ждёт настоящая русская банька на берегу холодной реки. Попаримся и устроим заключительный торжественный ужин.

Поход на озёра, русская баня и заключительный ужинПоход на озёра, русская баня и заключительный ужинПоход на озёра, русская баня и заключительный ужинПоход на озёра, русская баня и заключительный ужинПоход на озёра, русская баня и заключительный ужинПоход на озёра, русская баня и заключительный ужин
7 день

Отъезд

После завтрака — трансфер до ж/д вокзала в г. Апатиты или аэропорта.

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет62 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в 5-6-местных комнатах
  • Питание
  • Групповой трансфер из/в аэропорта и на ж/д вокзал
  • Все групповые переезды по программе
  • Работа гида-инструктора
  • Групповая аптечка
  • Посещение бани (1 раз)
  • Помощь во время подготовки к путешествию и в подборе билетов
Что не входит в цену
  • Ж/д или авиабилеты
  • Дополнительные экскурсии, индивидуальный трансфер, баня - около 1500 ₽ в час
  • Доплата за 3-местное размещение - от 6000 ₽ с человека (о своём желании сообщите заранее)
  • Внимание! Стоимость тура меняется на разные даты:
  • 29 июня, 6 июля - 59 400 ₽
  • 13 июля, 20 июля, 27 июля, 17 августа, 24 августа, 31 августа - 61 400 ₽
  • 7 сентября, 14 сентября - 59 400 ₽
  • 21 сентября - 57 900 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: На ж/д вокзале Хибин в 15:30, в аэропорту в 14:30
Завершение: Выезжаем из гостиницы ориентировочно с 9:00 до 11:00, довезём вас до ж/д вокзала или аэропорта. Если вы вылетаете поздно вечером, мы довезём вас до Кировска или Апатитов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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У
22 мар 2023
Путешествие очень понравилось! По порядку:
Гид - большой молодец: встретил, донёс рюкзак до машины. В гостинице всех познакомил друг с другом, играл в настолки по вечерам. Очень ответственно подходил к каждому
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дню тура. У него всегда были и еда, и вода, и лекарства. Ещё он носил с собой лодку на озёра, поэтому у нас была отличная возможность поплавать. Также у него был дрон, который снимал нас на видео с воздуха.
Гостиница: простенькая, но все удобства были. Отдельное спасибо поварам, кормили вкусно, полезно и сытно.
Маршрут: потрясающий! Были непростые подъемы, но осилить вполне реально. Какой-то специальной подготовки не потребовалось.
Организация: всё чётко, проинформировали куда и во сколько приезжать, в день приезда привезли в гостиницу, в день отъезда привезли на вокзал, без опозданий

Путешествие очень понравилось! По порядку:
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