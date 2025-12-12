-
Приключения в Хибинах в мини-группе: айс-флоатинг, сафари на снегоходах и северное сияние
Погулять на снегоступах, встретить йети, поохотиться за Авророй и поплавать среди льдин в Белом море
Начало: Аэропорт «Хибины», 14:20
19 дек в 08:00
22 дек в 14:20
69 900 ₽
139 800 ₽ за человека
Горнолыжный рай: активный отдых и достопримечательности Кольского полуострова
Посетить главные горнолыжные комплексы Мурманской области и полюбоваться Хибинами
Начало: Апатиты (аэропорт, ж. - д. вокзал), время зависит ...
2 янв в 11:00
16 фев в 11:00
73 300 ₽ за человека
Удивительный Кольский: Сейдозеро, полуостров Средний и Териберка
Взойти на вершину Каскаснюнчорр, отправиться на морскую рыбалку и полюбоваться Ловозерской тундрой
Начало: Апатиты (аэропорт, ж. - д. вокзал или другая локац...
10 июл в 11:00
1 авг в 11:00
202 400 ₽ за человека
