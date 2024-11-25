В нескучном и современном формате вы узнаете городские истории, которые не найти в путеводителях. Услышите о поморских «жонках» и об открытиях, совершённых во имя любви.
Насладитесь игрой местных музыкантов и поймёте, почему на Севере без горячих чувств — никак! Экскурсия пройдёт в комфортном формате аудиоспектакля, ссылку на который я отправлю вам в Telegram.
Насладитесь игрой местных музыкантов и поймёте, почему на Севере без горячих чувств — никак! Экскурсия пройдёт в комфортном формате аудиоспектакля, ссылку на который я отправлю вам в Telegram.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- городскую набережную.
- самое старое здание города — Гостиные дворы.
- дома знаменитых людей.
- беседку Грина.
- пристань трёх арктических экспозиций — Северный морской музей.
- сахарный завод Вильгельма Брандта.
Вы услышите:
- о любви, которая раскрывается в разных судьбах.
- кто такие поморские «жонки».
- как жена Александра Грина последовала за ним в ссылку в Архангельск и почему именно здесь родились «Алые паруса».
- истории из жизни Георгия Седова, Якова Лейцингера, Эрнеста Бо и Александра Кучина.
- о жизни в Архангельске в период Гражданской войны, интервенции, Великой Отечественной войны и даже в эпоху 17 века.
Как проходит аудиоэкскурсия:
- прогулка проходит с помощью Telegram бота — без сопровождения гида.
- вам понадобится мобильный телефон с приложением Telegram и наушники. Убедитесь, что гаджет заряжен и есть доступ в интернет.
- после бронирования заказа я пришлю вам ссылку на доплату. После оплаты в телеграм-боте откроется доступ к экскурсии — доступ предоставляется на один аккаунт.
- время бронирования значения не имеет — воспользоваться аудиофайлом можно в любое время и в своём темпе.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Красной пристани
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Архангельске
Журналист из Архангельска, коренная поморка, а мой дед — почётный гражданин города, построил пол Архангельска. Люблю открывать новый Архангельск — наполненный смыслами, историями и талантами. Именно такой город я хочу показать вам: живой, вдохновляющий. А помогут мне в этом местные креаторы: музыканты, актёры, музейщики и писатели. Поблуждаем вместе? Аудиопрогулки в формате медиаподкаста проходят с помощью Telegram бота.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
3
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Вениамин
25 ноя 2024
1. Организация мероприятия в моем случае была не на высоте, и это мягко говоря - гид не отвечал, и на поиски Екатерины через поддержку сайта ушло более суток, хотя личного
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