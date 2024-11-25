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присутствия гида не требуется - вам просто приходит ссылка на Телеграм-бот. За это я получил, правда, 300 бонусных рублей от Трипстера и обещание поработать с дисциплиной гидов;) 2. Длительность программы заявлена 2 часа, однако материал в общей сложности уложился ровно в один час, плюс музыкальное сопровождение около 27-ми минут. То есть суммарно полтора часа. 3. Работа дикторов на отлично. Музыка на любителя. И задумка, в целом неплохая. На некоторые исторические неточности внимания не обращаем. 4. Экскурсия, на мой взгляд, только для лета и для хороших погодных условий, т. к., простите, за полтора часа в ноябре просто промерзает наушник к уху.