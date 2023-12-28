Архангельск и его удивительные окрестности
Индивидуальная экскурсия в Архангельске

Музей народных промыслов, северные деревни, старинные церкви и Двинские угоры за 1 день

Приглашаю в путешествие вдоль Северной Двины, раскрывающее колорит Русского Севера! Вы проедете по аутентичным поморским деревням, посетите уютный Музей народных промыслов, полюбуетесь идиллическим видами с Двинских угоров и рассмотрите деревянную Никольскую церковь. А я расскажу о кошках и перекопе, Сене Малине и Перепелихе.
Архангельск и его удивительные окрестности
Архангельск и его удивительные окрестности
Архангельск и его удивительные окрестности
Архангельск и его удивительные окрестности
Архангельск и его удивительные окрестности
Архангельск и его удивительные окрестности
Архангельск и его удивительные окрестности
Архангельск и его удивительные окрестности
Архангельск и его удивительные окрестности
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Архангельск сквозь столетия

Вы увидите место основания города и старинное здание морского речного вокзала, изображенное на 500-рублевой купюре. Посетите сквер Михаило-Архангельского монастыря и по макету представите, как он выглядел. Я расскажу, как появился Архангельск, как он рос и развивался. Раскрою историю местного флота, лесозаводов и рыбацкой фактории.

Музей народных промыслов, древние церкви и завораживающие виды

Выехав из города, мы отправимся в путешествие вдоль Северной Двины. Проедем через несколько деревень: Малые Корелы, Бабонегово, Псарево и Конецгорье. В древнем поселении Уйма сделаем остановку. Я поделюсь историями его жителей. Далее вы посетите Музей народных промыслов и ремёсел Приморья. Местные гиды расскажут о жизни поморов и о сказках Степана Писахова. А ещё мы увидим две дивные церкви: деревянную Никольскую 16 века и каменную Успенскую 18 века. В завершение полюбуемся живописными панорамами с Двинских угоров.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Volkswagen Polo. Транспорт включён в стоимость.
  • Входные билеты в музей оплачиваются дополнительно — 200 руб. полный, 50 руб. льготный

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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