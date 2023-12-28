Музей народных промыслов, северные деревни, старинные церкви и Двинские угоры за 1 день
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Описание
Что вас ожидает
Архангельск сквозь столетия
Вы увидите место основания города и старинное здание морского речного вокзала, изображенное на 500-рублевой купюре. Посетите сквер Михаило-Архангельского монастыря и по макету представите, как он выглядел. Я расскажу, как появился Архангельск, как он рос и развивался. Раскрою историю местного флота, лесозаводов и рыбацкой фактории.
Музей народных промыслов, древние церкви и завораживающие виды
Выехав из города, мы отправимся в путешествие вдоль Северной Двины. Проедем через несколько деревень: Малые Корелы, Бабонегово, Псарево и Конецгорье. В древнем поселении Уйма сделаем остановку. Я поделюсь историями его жителей. Далее вы посетите Музей народных промыслов и ремёсел Приморья. Местные гиды расскажут о жизни поморов и о сказках Степана Писахова. А ещё мы увидим две дивные церкви: деревянную Никольскую 16 века и каменную Успенскую 18 века. В завершение полюбуемся живописными панорамами с Двинских угоров.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Volkswagen Polo. Транспорт включён в стоимость.
- Входные билеты в музей оплачиваются дополнительно — 200 руб. полный, 50 руб. льготный
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в центре города
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.