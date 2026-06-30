Приглашаю в путешествие вдоль Северной Двины, раскрывающее колорит Русского Севера! Вы проедете по аутентичным поморским деревням, посетите уютный Музей народных промыслов, полюбуетесь идиллическим видами с Двинских угоров и рассмотрите деревянную Никольскую церковь. А я расскажу о кошках и перекопе, Сене Малине и Перепелихе.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Архангельск сквозь столетия

Вы увидите место основания города и старинное здание морского речного вокзала, изображенное на 500-рублевой купюре. Посетите сквер Михаило-Архангельского монастыря и по макету представите, как он выглядел. Я расскажу, как появился Архангельск, как он рос и развивался. Раскрою историю местного флота, лесозаводов и рыбацкой фактории.

Музей народных промыслов, древние церкви и завораживающие виды

Выехав из города, мы отправимся в путешествие вдоль Северной Двины. Проедем через несколько деревень: Малые Корелы, Бабонегово, Псарево и Конецгорье. В древнем поселении Уйма сделаем остановку. Я поделюсь историями его жителей. Далее вы посетите Музей народных промыслов и ремёсел Приморья. Местные гиды расскажут о жизни поморов и о сказках Степана Писахова. А ещё мы увидим две дивные церкви: деревянную Никольскую 16 века и каменную Успенскую 18 века. В завершение полюбуемся живописными панорамами с Двинских угоров.

Организационные детали