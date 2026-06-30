Описание экскурсии
Архангельск сквозь столетия
Вы увидите место основания города и старинное здание морского речного вокзала, изображенное на 500-рублевой купюре. Посетите сквер Михаило-Архангельского монастыря и по макету представите, как он выглядел. Я расскажу, как появился Архангельск, как он рос и развивался. Раскрою историю местного флота, лесозаводов и рыбацкой фактории.
Музей народных промыслов, древние церкви и завораживающие виды
Выехав из города, мы отправимся в путешествие вдоль Северной Двины. Проедем через несколько деревень: Малые Корелы, Бабонегово, Псарево и Конецгорье. В древнем поселении Уйма сделаем остановку. Я поделюсь историями его жителей. Далее вы посетите Музей народных промыслов и ремёсел Приморья. Местные гиды расскажут о жизни поморов и о сказках Степана Писахова. А ещё мы увидим две дивные церкви: деревянную Никольскую 16 века и каменную Успенскую 18 века. В завершение полюбуемся живописными панорамами с Двинских угоров.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Volkswagen Polo. Транспорт включён в стоимость.
- Входные билеты в музей оплачиваются дополнительно — 200 руб. полный, 120 руб. льготный
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Отзывы и рейтинг
Окрестности Архангельска действительно удивительны. Хмурая северная погода не смогла испортить ни настроение, ни впечатление.
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