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Архангельск и его удивительные окрестности

Музей народных промыслов, северные деревни, старинные церкви и Двинские угоры за 1 день
Приглашаю в путешествие вдоль Северной Двины, раскрывающее колорит Русского Севера! Вы проедете по аутентичным поморским деревням, посетите уютный Музей народных промыслов, полюбуетесь идиллическим видами с Двинских угоров и рассмотрите деревянную Никольскую церковь. А я расскажу о кошках и перекопе, Сене Малине и Перепелихе.
5
32 отзыва
Архангельск и его удивительные окрестности
Архангельск и его удивительные окрестности
Архангельск и его удивительные окрестности

Описание экскурсии

Архангельск сквозь столетия

Вы увидите место основания города и старинное здание морского речного вокзала, изображенное на 500-рублевой купюре. Посетите сквер Михаило-Архангельского монастыря и по макету представите, как он выглядел. Я расскажу, как появился Архангельск, как он рос и развивался. Раскрою историю местного флота, лесозаводов и рыбацкой фактории.

Музей народных промыслов, древние церкви и завораживающие виды

Выехав из города, мы отправимся в путешествие вдоль Северной Двины. Проедем через несколько деревень: Малые Корелы, Бабонегово, Псарево и Конецгорье. В древнем поселении Уйма сделаем остановку. Я поделюсь историями его жителей. Далее вы посетите Музей народных промыслов и ремёсел Приморья. Местные гиды расскажут о жизни поморов и о сказках Степана Писахова. А ещё мы увидим две дивные церкви: деревянную Никольскую 16 века и каменную Успенскую 18 века. В завершение полюбуемся живописными панорамами с Двинских угоров.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Volkswagen Polo. Транспорт включён в стоимость.
  • Входные билеты в музей оплачиваются дополнительно — 200 руб. полный, 120 руб. льготный

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь
Любовь — ваш гид в Архангельске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 158 туристов
Меня зовут Любовь. Я родилась и выросла в маленькой деревне Леховская Архангельского края на берегу реки Ваги. Много путешествуя и изучая историю родных мест, приняла решение, что хочу открывать их гостям города. Прошла обучение и стала лицензированным гидом по Русскому Северу. Покажу вам наш дивный край с огоньком и душой.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 32 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
31
4
3
1
2
1
Я
Большое спасибо Любови за проведенную экскурсию, гибкость и клиентоориентированность. Быстро поменяла маршрут под наши пожелания, в итоге мы получили идеальную экскурсию, именно такую как хотели. Гид провела с нами больше времени и дала больше материала, чем изначально предполагалось. Прекрасная архангелогородка Любовь, рекомендую)
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А
Спасибо за очень интересную экскурсию. Музей вообще впечатлил. Да и все, что мы увидели в этот день не оставило нас равнодушными. Рекомендуем 100%.
Спасибо за очень интересную экскурсию. Музей вообще впечатлил. Да и все, что мы увидели в этот день не оставило нас равнодушными. Рекомендуем 100%.
Спасибо за очень интересную экскурсию. Музей вообще впечатлил. Да и все, что мы увидели в этот день не оставило нас равнодушными. Рекомендуем 100%.
Спасибо за очень интересную экскурсию. Музей вообще впечатлил. Да и все, что мы увидели в этот день не оставило нас равнодушными. Рекомендуем 100%.
Спасибо за очень интересную экскурсию. Музей вообще впечатлил. Да и все, что мы увидели в этот день не оставило нас равнодушными. Рекомендуем 100%.
Спасибо за очень интересную экскурсию. Музей вообще впечатлил. Да и все, что мы увидели в этот день не оставило нас равнодушными. Рекомендуем 100%.
Спасибо за очень интересную экскурсию. Музей вообще впечатлил. Да и все, что мы увидели в этот день не оставило нас равнодушными. Рекомендуем 100%.
Спасибо за очень интересную экскурсию. Музей вообще впечатлил. Да и все, что мы увидели в этот день не оставило нас равнодушными. Рекомендуем 100%.
Спасибо за очень интересную экскурсию. Музей вообще впечатлил. Да и все, что мы увидели в этот день не оставило нас равнодушными. Рекомендуем 100%.+1
Спасибо за очень интересную экскурсию. Музей вообще впечатлил. Да и все, что мы увидели в этот день не оставило нас равнодушными. Рекомендуем 100%.
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Ирина
Экскурсия для тех, кто не хочет идти по стандартном маршруту. Самостоятельно мы точно не попали бы в музей Приморского района, где работают увлеченные своим делом люди.
Окрестности Архангельска действительно удивительны. Хмурая северная погода не смогла испортить ни настроение, ни впечатление.
Рекомендуем и Любовь как экскурсовода, и эту экскурсию
Экскурсия для тех, кто не хочет идти по стандартном маршруту. Самостоятельно мы точно не попали бы
Экскурсия для тех, кто не хочет идти по стандартном маршруту. Самостоятельно мы точно не попали бы
Экскурсия для тех, кто не хочет идти по стандартном маршруту. Самостоятельно мы точно не попали бы
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Е
Очень понравилась экскурсия: организация, маршрут, индивидуальный подход гида, с учетом наших пожеланий. Любовь написала заранее, спросила где нас встретить. В оговоренное время ждала нас на автомобиле. Создалось впечатление, что гид
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готова к любой ситуации, поскольку возит с собой и информационно-демонстрационные материалы (фото, открытки, старинные карты), и книги для детей (одну из которых подарила нам, за что отдельное спасибо), и огромную купюру 500 рублей, с которой можно сфотографироваться на фоне изображенных на ней достопримечательностей. А кроме того, подстроилась под наши запросы и внесла изменения в маршрут, что тоже очень здорово, поскольку в городе мы были в первый раз, но некоторые места уже посетили с предыдущей экскурсией. Рассказ про город и окрестности интересный, содержательный и информативный. Кроме того, понравился Музей народных промыслов и ремесел Приморья и местный гид.
Отдельно хочется отметить, что Любовь очень аккуратный водитель!

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Т
Великолепно! Браво, Любовь! Волшебной красоты окрестности Архангельска, неожиданные памятники, интересные истории и чудесный музей в Уйме. замечательная получилась поездка - увлекательная, познавательная, захватывающая. Спасибо огромное Любови и Владимиру из Уймы! Именно такие рассказы - для ума и сердца - остаются с нами надолго.
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О
Благодарю Любовь за отличную экскурсию! И за её оперативную организацию - я, закрутившись по работе, спохватилась, что скоро уезжать, а свободное время, отпущенное мне в Архангельске, пропадает, только вечером в пятницу! Любовь быстро согласовала наш визит в музей и нас там в субботу уже ждали, как дорогих гостей) Любовь прекрасный аккуратный водитель и чудесная рассказчица, мне было жутко интересно, спасибо!
Благодарю Любовь за отличную экскурсию! И за её оперативную организацию - я, закрутившись по работе, спохватилась,
Благодарю Любовь за отличную экскурсию! И за её оперативную организацию - я, закрутившись по работе, спохватилась,
Благодарю Любовь за отличную экскурсию! И за её оперативную организацию - я, закрутившись по работе, спохватилась,
Благодарю Любовь за отличную экскурсию! И за её оперативную организацию - я, закрутившись по работе, спохватилась,
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