Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Архангельска

Что вас ожидает

Треккинг вдоль Северной Двины

По федеральной трассе «Холмогоры» мы проедем около 100 километров до стартовой точки нашего пешеходного маршрута. Здесь от крепости нас будет отделять 3, 5 км — эту часть пути мы пройдем по живописному маршруту через северные леса и бывшие сенокосы. По пути полюбуемся идиллическими пейзажами Северной Двины, самой крупной реки Русского Севера. Я расскажу о современной жизни северных деревень и о том, как изменился их уклад за последнее столетие.

Крепость Орлец: хроники Древней Руси

Не спеша мы доберемся до единственной средневековой крепости на территории Архангельской области. Сейчас от цитадели остались два из четырех крепостных валов, которые мы осмотрим. Вы узнаете, какую роль Орлец сыграл в противостоянии Москвы и Новгорода и междоусобицах 14-15 веков. Погрузитесь в историю Древней Руси и эпоху освоения Севера. А еще поговорим о местных археологических находках и северном фольклоре.

Кому подойдет экскурсия

Ценителям истории и Русского Севера, активным путешественникам и даже местным жителям: места из нашего маршрута не входят в стандартные туристические маршруты.

Организационные детали