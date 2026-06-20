Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Архангельска

Путешествие к остаткам цитадели - это не только история междоусобных войн, но и потрясающие виды Северной Двины. Участники узнают о местных археологических находках и фольклоре. Это уникальная возможность погрузиться в историю Русского Севера и насладиться красотой природы
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Историческая ценность крепости Орлец
- 🌲 Живописные маршруты через северные леса
- 🗺️ Уникальные виды Северной Двины
- 📜 Погружение в историю Древней Руси
- 🎭 Колорит местного фольклора
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Крепость Орлец
- Северная Двина
Описание экскурсии
Треккинг вдоль Северной Двины
По федеральной трассе «Холмогоры» мы проедем около 100 километров до стартовой точки нашего пешеходного маршрута. Здесь от крепости нас будет отделять 4,5 км — эту часть пути мы пройдём по живописному маршруту через северные леса и бывшие сенокосы. По пути полюбуемся идиллическими пейзажами Северной Двины, самой крупной реки Русского Севера. Я расскажу о современной жизни северных деревень и о том, как изменился их уклад за последнее столетие.
Крепость Орлец: хроники Древней Руси
Не спеша мы доберёмся до единственной средневековой крепости на территории Архангельской области. Сейчас от цитадели остались два из четырех крепостных валов, которые мы осмотрим. Вы узнаете, какую роль Орлец сыграл в противостоянии Москвы и Новгорода и междоусобицах 14-15 веков. Погрузитесь в историю Древней Руси и эпоху освоения Севера. А ещё поговорим о местных археологических находках и северном фольклоре.
Кому подойдёт экскурсия
Ценителям истории и Русского Севера, активным путешественникам и даже местным жителям: места из нашего маршрута не входят в стандартные туристические маршруты.
Организационные детали
- На месте мы сможем выпить чаю из термоса и перекусить, а на обратном пути по вашему желанию остановимся на обед в кафе.
- Необходимы удобная, непромокаемая одежда и обувь, средство от насекомых
- Лучшее время для путешествия к крепости — это период с середины июля до конца октября, т. к. в мае и июне клещи особенно активны
- На обратном пути есть возможность договориться с местными жителями о трансфере на моторной лодке
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Отзывы и рейтинг
Алексей, спасибо, что делитесь своими уникальными знаниями, страстью к истории и любовью к Северу.
Маршрут и сама экскурсия нетипичные. Здесь не будет привычного "посмотрите направо, а теперь налево",
Красивая дорога через леса и поля.
Было интересно узнать много нового.
Очень повезло, что обратно к машине возвращались на моторной лодке, дополнительно увидели красивые берега Северной Двины.
С Алексеем интересно и безопасно, дорога прошла комфортно и незаметно.
Всем рекомендую!
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