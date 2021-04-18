Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Архангельска

Крепость Орлец: забытый страж Северной Двины

Перенестись в Средневековье у стен цитадели и влюбиться в северные пейзажи

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1 отзыв
Какие тайны хранит первая каменная крепость Двинской земли? Мы отправляемся к остаткам цитадели Орлец, которая в 15 веке сыграла заметную роль в противостоянии Москвы и Новгорода.

Эпичные сюжеты о междоусобных войнах, колорит местного фольклора и потрясающие виды Северной Двины — это путешествие станет настоящем погружением в историю Русского Севера.
Крепость Орлец: забытый страж Северной Двины
Крепость Орлец: забытый страж Северной Двины
Крепость Орлец: забытый страж Северной Двины
Крепость Орлец: забытый страж Северной Двины
Крепость Орлец: забытый страж Северной Двины
Крепость Орлец: забытый страж Северной Двины
Крепость Орлец: забытый страж Северной Двины
Крепость Орлец: забытый страж Северной Двины
Крепость Орлец: забытый страж Северной Двины
Крепость Орлец: забытый страж Северной Двины

Что вас ожидает

Треккинг вдоль Северной Двины

По федеральной трассе «Холмогоры» мы проедем около 100 километров до стартовой точки нашего пешеходного маршрута. Здесь от крепости нас будет отделять 3, 5 км — эту часть пути мы пройдем по живописному маршруту через северные леса и бывшие сенокосы. По пути полюбуемся идиллическими пейзажами Северной Двины, самой крупной реки Русского Севера. Я расскажу о современной жизни северных деревень и о том, как изменился их уклад за последнее столетие.

Крепость Орлец: хроники Древней Руси

Не спеша мы доберемся до единственной средневековой крепости на территории Архангельской области. Сейчас от цитадели остались два из четырех крепостных валов, которые мы осмотрим. Вы узнаете, какую роль Орлец сыграл в противостоянии Москвы и Новгорода и междоусобицах 14-15 веков. Погрузитесь в историю Древней Руси и эпоху освоения Севера. А еще поговорим о местных археологических находках и северном фольклоре.

Кому подойдет экскурсия

Ценителям истории и Русского Севера, активным путешественникам и даже местным жителям: места из нашего маршрута не входят в стандартные туристические маршруты.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит в теплое время года: с мая по первую половину ноября
  • При необходимости я смогу предоставить вам треккинговые палки
  • Необходимы удобная одежда и обувь, средство от насекомых. На месте мы сможем выпить чаю из термоса и перекусить, а на обратном пути по вашему желанию остановимся на обед в кафе.
🚩 Начало и место завершения: в любой точке Архангельска
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Алексей
Алексей
Привет! Меня зовут Алексей, живу в Архангельске. Работаю гидом с 2012 года и очень люблю рассказывать о поразительной истории Русского Севера, показывать красоты нашего края и удивлять легендами. Моя любимая экскурсия — Холмогоры и Ломоносово, и я с удовольствием проведу ее для вас. Приезжайте в гости!
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1 реальный отзыв

Наталья
18 апр 2021
Супер! Если вы любите природу, пешие прогулки и исторические места, то вам сюда)) Гид отличный и спортивный)) Интересно рассказывает, кормит пирожками и поит чаем))

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