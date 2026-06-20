Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Архангельска

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Крепость Орлец: забытый страж Северной Двины

Погрузитесь в историю Древней Руси, исследуя остатки крепости Орлец. Насладитесь видами Северной Двины и узнайте больше о местном фольклоре
Первая каменная крепость Двинской земли - Орлец - хранит множество тайн. В 14 веке она сыграла важную роль в противостоянии Москвы и Новгорода.

Путешествие к остаткам цитадели - это не только история междоусобных войн, но и потрясающие виды Северной Двины. Участники узнают о местных археологических находках и фольклоре. Это уникальная возможность погрузиться в историю Русского Севера и насладиться красотой природы
5
13 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Историческая ценность крепости Орлец
  • 🌲 Живописные маршруты через северные леса
  • 🗺️ Уникальные виды Северной Двины
  • 📜 Погружение в историю Древней Руси
  • 🎭 Колорит местного фольклора

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения крепости Орлец - с середины июля до конца октября. В это время комфортные погодные условия и минимальная активность клещей. Май и июнь менее предпочтительны из-за активности насекомых, но природа в это время особенно красива. В остальное время года путешествие возможно, но стоит учитывать погодные условия и доступность маршрута.
Сейчас август — это идеальное время.
Крепость Орлец: забытый страж Северной Двины
Крепость Орлец: забытый страж Северной Двины
Крепость Орлец: забытый страж Северной Двины

Что можно увидеть

  • Крепость Орлец
  • Северная Двина

Описание экскурсии

Треккинг вдоль Северной Двины

По федеральной трассе «Холмогоры» мы проедем около 100 километров до стартовой точки нашего пешеходного маршрута. Здесь от крепости нас будет отделять 4,5 км — эту часть пути мы пройдём по живописному маршруту через северные леса и бывшие сенокосы. По пути полюбуемся идиллическими пейзажами Северной Двины, самой крупной реки Русского Севера. Я расскажу о современной жизни северных деревень и о том, как изменился их уклад за последнее столетие.

Крепость Орлец: хроники Древней Руси

Не спеша мы доберёмся до единственной средневековой крепости на территории Архангельской области. Сейчас от цитадели остались два из четырех крепостных валов, которые мы осмотрим. Вы узнаете, какую роль Орлец сыграл в противостоянии Москвы и Новгорода и междоусобицах 14-15 веков. Погрузитесь в историю Древней Руси и эпоху освоения Севера. А ещё поговорим о местных археологических находках и северном фольклоре.

Кому подойдёт экскурсия

Ценителям истории и Русского Севера, активным путешественникам и даже местным жителям: места из нашего маршрута не входят в стандартные туристические маршруты.

Организационные детали

  • На месте мы сможем выпить чаю из термоса и перекусить, а на обратном пути по вашему желанию остановимся на обед в кафе.
  • Необходимы удобная, непромокаемая одежда и обувь, средство от насекомых
  • Лучшее время для путешествия к крепости — это период с середины июля до конца октября, т. к. в мае и июне клещи особенно активны
  • На обратном пути есть возможность договориться с местными жителями о трансфере на моторной лодке

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В любой точке в центре Архангельска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваш гид в Архангельске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провёл экскурсии для 1766 туристов
Привет! Меня зовут Алексей, родился и живу в Архангельске. По образованию — регионовед, специалист по странам Северной Европы. Много лет работаю индивидуальным гидом, разрабатываю авторские маршруты и организую туры по
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области. Аттестованный гид-переводчик по нескольким районам региона. Больше всего люблю автомобильные загородные экскурсии, в ходе которых туристы могут прочувствовать Север: к Белому морю, природным достопримечательностям, деревянным храмам и часовням. Увлекаюсь фольклором, деревянной архитектурой, историей и генеалогией. Приезжайте в гости!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
4
3
2
1
Н
Однозначно можем порекомендовать экскурсию любителям нестандартных маршрутов, истории, природных красот, пеших походов. Спасибо Алексею за интересные рассказы и возможность увидеть то, до чего сами бы не добрались! Советуем обратно из крепости плыть на лодке - невероятно красиво!
Однозначно можем порекомендовать экскурсию любителям нестандартных маршрутов, истории, природных красот, пеших походов. Спасибо Алексею за интересные
Однозначно можем порекомендовать экскурсию любителям нестандартных маршрутов, истории, природных красот, пеших походов. Спасибо Алексею за интересные
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Ю
Эта экскурсия нетривиальна. Она для увлеченных или готовых увлечься древней историей. Потребуется воображение, чтобы представить то, что тщательно скрыто временем. И проникнуться его скротечностью. А река все также будет течь перед вами, спокойно и неторопливо.
Алексей, спасибо, что делитесь своими уникальными знаниями, страстью к истории и любовью к Северу.
Алексей
Алексей
Ответ организатора:
Юлия, благодарю Вас!
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Наталья
Это вторая наша экскурсия с Алексеем, и также как и в Холмогорах оставила о себе приятные воспоминания.
Маршрут и сама экскурсия нетипичные. Здесь не будет привычного "посмотрите направо, а теперь налево",
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здесь кругом тайга, луга и лес. Наслаждаешься красотой природы, вдыхаешь чистейший воздух, ощущаешь себя первопроходцем (хоть колея и была). Высокие травы, выше человеческого роста, пышные кустарники, лесные ягоды (земляника и черника), кругом дикая природа. Внизу Северная Двина, за которой оживленная деревня, а ты на другой ее стороне, словно оторванный от мира, наедине с собой и природой. Так идти бы и идти, наслаждаясь красотой, но время экскурсии не вечно.
Маршрут щадящий, однако физические силы надо иметь, чтобы дойти до деревни Орлец по тайге и вернуться обратно (4,5 км в одну сторону). Нам повезло, Алексей договорился с местным жителем (а их там только 3 жилых дома), и обратный путь мы преодолели за 10 минут по реке на моторной лодке (платно).
От гнуса спасали репелленты, которые мы использовали нещадно.
В Орлеце познакомились с бытом оставшихся местных жителей, которые живут там в теплое время года, отрезанные от цивилизации тайгой и рекой. Увидели оставшиеся валы бывшей крепости, поросшие травой и деревьями (а ведь место под охраной государства и является исторической ценностью). Со стороны реки открылись прекрасные виды на мыс Орлеца.
Очень надеемся, что все-таки до крепости дойдут руки у высших инстанций, и они облогородят это место.
Получили массу впечатлений и эмоций от экскурсии, спели песни в лесу (чтобы отпугнуть медведей, которые могли бы быть поблизости), плотно перекусили за столиком рядом с домом одного из местных жителей с чудесным видом на Северную Двину. Спасибо Алексею за вкусный чай, бутерброды, огурец с сахаром (не думала, что так вкусно) и сладости.
Поскольку это не первая экскурсия с Алексеем, сложилось впечатление, что провели время со старым добрым другом. Очень благодарны за теплоту и душевность.

Это вторая наша экскурсия с Алексеем, и также как и в Холмогорах оставила о себе приятные воспоминания.
Это вторая наша экскурсия с Алексеем, и также как и в Холмогорах оставила о себе приятные воспоминания.
Это вторая наша экскурсия с Алексеем, и также как и в Холмогорах оставила о себе приятные воспоминания.
Это вторая наша экскурсия с Алексеем, и также как и в Холмогорах оставила о себе приятные воспоминания.
Это вторая наша экскурсия с Алексеем, и также как и в Холмогорах оставила о себе приятные воспоминания.
Это вторая наша экскурсия с Алексеем, и также как и в Холмогорах оставила о себе приятные воспоминания.
Это вторая наша экскурсия с Алексеем, и также как и в Холмогорах оставила о себе приятные воспоминания.
Это вторая наша экскурсия с Алексеем, и также как и в Холмогорах оставила о себе приятные воспоминания.+2
Это вторая наша экскурсия с Алексеем, и также как и в Холмогорах оставила о себе приятные воспоминания.
Это вторая наша экскурсия с Алексеем, и также как и в Холмогорах оставила о себе приятные воспоминания.
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Taya
Очень понравилась поездка по тем местам, где была крепость.
Красивая дорога через леса и поля.
Было интересно узнать много нового.
Очень повезло, что обратно к машине возвращались на моторной лодке, дополнительно увидели красивые берега Северной Двины.
С Алексеем интересно и безопасно, дорога прошла комфортно и незаметно.
Всем рекомендую!
Очень понравилась поездка по тем местам, где была крепость.
Очень понравилась поездка по тем местам, где была крепость.
Очень понравилась поездка по тем местам, где была крепость.
Очень понравилась поездка по тем местам, где была крепость.
Очень понравилась поездка по тем местам, где была крепость.
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Ф
Очень интересная экскурсия, особенно для любителей археологии. Прекрасные пейзажи.
Рекомендую
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Г
Побывали на экскурсии в сентябре. Удивительная прогулка. И мини поход, и новая интересная информация, и знакомство с необычными жителями деревни. Организация экскурсии на высоте. Рекомендую
Побывали на экскурсии в сентябре. Удивительная прогулка. И мини поход, и новая интересная информация, и знакомство
Побывали на экскурсии в сентябре. Удивительная прогулка. И мини поход, и новая интересная информация, и знакомство
Побывали на экскурсии в сентябре. Удивительная прогулка. И мини поход, и новая интересная информация, и знакомство
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