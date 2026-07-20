Мои заказы

Авторская прогулка «Архангельск 80-х»

Взглянуть на город изнутри через рассказы о деталях поморской жизни в недавнем прошлом и сейчас
Первый морской порт, картинка с 500-рублевой купюры, северное сияние и соседство с родиной Ломоносова — вот самые популярные ассоциации с Архангельском.

Ну скучно же! Написав автобиографию, я понял, что теперь хочу и вживую рассказать гостям о местных особенностях, «фишках», знаковых 70-90-х гг. и современности. Пойдемте, я познакомлю вас ближе с городом на Северной Двине!
5
61 отзыв
Авторская прогулка «Архангельск 80-х»
Авторская прогулка «Архангельск 80-х»
Авторская прогулка «Архангельск 80-х»

Описание экскурсии

Архангельск в последние полвека: взгляд изнутри

Не подумайте, что экскурсия не даст вам цельной исторической картины. Да, это не классическая обзорная прогулка, но в ней обязательно будет знакомство с основными вехами — от Ивана Грозного до наших дней. Главный же акцент я сделаю на описании жизни поморов в поздний советский период. Это было веселое, интересное и содержательное время. Регион был на подъеме, валютная кузница страны работала на полную мощность. Какой была жизнь в те времена, как повлияла на судьбу города и его жителей, а что произошло после? Об этом — на встрече.

Город — в деталях, о которых вы нигде не прочитаете

Мы уже разобрались, что привычный ассоциативный ряд с Архангельском довольно однобок. А чем может удивить город на Крайнем Севере? Что ж, например, я объясню, где находится Наба и Чумба (и что это вообще такое). Подскажу, куда идти, если некуда идти. Расскажу, куда исчез соломбальский небоскреб. Вы узнаете, почему раньше командировочные чаще приезжали по средам. Что значит «посидеть под танком»; где носили колготки сеточкой, вытатуированные на ногах; по какому непрямому назначению использовалась бензопильная цепь? Мулен Руж — это в Париже или в Архангельске? Как провести на стадионе полдня при температуре минус 40 и не замерзнуть? Кто такие икотницы? Почему все топили печи стульчиками? Для вас я собрал самые интересные детали из жизни нашего города.

Знаковые объекты маршрута и места остановок

Вы увидите дом Гайдара и Макаровские бани. На Красной пристани и окружающей ее территории поговорим о памяти жертвам интервенции и вспомним Александра Грина. Прогуляемся по Троицкому проспекту и увидим памятник Павлину Виноградову. Задержимся у Вечного огня. Также в программе набережная, сахарный завод Брандта, Соломбальский мост и оба моста через С. Двину. Посетим колыбель российского кораблестроения, Соломбалку (у которой много дел), Кемский поселок. Пройдем мимо стадионов, особых торговых точек 80-х и наших ВУЗов. И это далеко не все!

Если захотите, я буду рад поделиться рекомендациями по местам проверенного общепита, пивбарам, ресторанам, магазинам сувениров и другим интересующим вас заведениям.

Организационные детали

  • Экскурсия подойдёт взрослым от 10 до 70 лет
  • Трансфер включён в стоимость, дополнительных расходов по пути не предвидится
  • Непредсказуемая северная погода нам не помешает, так как перемещаться будем на машине
  • На борту будет питьевая вода
  • Я могу провести экскурсию для большего количества человек: стоимость для группы от 5 участников — плюс 1500 ₽ за чел. и 1500 ₽/час за трансфер

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваш гид в Архангельске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провёл экскурсии для 1352 туристов
Родился и вырос в Архангельске. Являюсь, как у нас говорят, носителем региональной экспертизы. У меня высшее техническое образование, я учился в бизнес-школе «Сколково». Cертифицированный HRBP, есть диплом переводчика технической литературы. Занимаюсь
читать дальшеуменьшить

краеведением и изучаю историю Русского Севера. Объехал всю страну, несколько лет работал в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Ростове и ОАЭ, но сознательно вернулся на историческую родину. Идея проводить экскурсии появилась после написания серии книг. Сейчас я аттестованный гид, прошёл обучение в Академии экскурсоводов Архангельской региональной туристической ассоциации. Опытный рыбак и охотник.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 61 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
61
4
3
2
1
Марина
Алексей, спасибо огромное за то, что познакомили с Архангельском и Северодвинском!!! Мы смогли увидеть не только главное, но и разглядеть детали, понять местных жителей и их образ жизни, попробовать местные вкусняшки. Поездки были комфортными, истории увлекательными и с юмором, советы толковами. Было круто!
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Посетили экскурсию "Архангельск 80-х" в августе 2025 года. Открыли для себя много нового и интересного, хотя в Архангельске были не впервые, а одна из нас и вовсе местная жительница. Алексей
читать дальшеуменьшить

очень увлечённый рассказчик, знающий много интересных фактов из истории города. Он очень комфортный и коммуникабельный человек. Исторические факты излагает доступно, не перегружая деталями, с удовольствием отвечает на возникшие в ходе экскурсии вопросы. После путешествия по Архангельску в компании Алексея осталось приятное послевкусие о хорошо и интересно проведённом дне. Алексей, спасибо! Будем в ваших краях непременно ещё куда-нибудь с вами съездим. Всем интересующимся очень рекомендуем этого гида.

Вам был полезен этот отзыв?
Сергей
Алексей отличный гид, рассказ живой и интересный, материал подобран великолепно!
Гид знает местную специфику, в том числе погодную обстановку, в машине есть подогреваемые коврики и тепло. Рекомендую экскурсии в Архангельск 80-х и в Северодвинск - самые лучшие впечатления!
Вам был полезен этот отзыв?
A
Были у Алексея на экскурсии 5 октября. Алексей доброжелательный,улыбчивый, эрудированный,тактичный,знающий и любящий свой край дипломированный аттестованный гид. Встретил нас на чистой хорошей машине,Алексей максимально аккуратный водитель,поездка с ним оставляет наилучшие
читать дальшеуменьшить

впечатления. С первых минут Алексей увлек нас интереснейшим рассказом о истории крае,городе,жителях,достопримечательностях. Маршрут и подача материала интереснейшие,понятная,поставленная грамотная речь,местами с юмором,несколько часов шикарной экскурсии пролетели на ура! Сама экскурсия - сплав истории,очарования и атмосферы северного города со своими достоинствами и суровыми северными особенностями,современными нюансами,на базе личного опыта,знаний,в середине маршрута попили вкусный чай,ароматный кофе,согрелись в уютном кафе. При необходимости,Алексей покажет,отвезет и посоветует места,где вы сможете затариться вкусной рыбой,сувенирами,натуральным мармеладом,косметикой и продукцией из северных водорослей, а также получить гастрономическое удовольствие,попробовав блюда северной кухни. Если планируете побывать а Архангельске,то,однозначно, бронируете экскурсию у Алексея,спасибо ему за большое,общение, оценка 5+

Были у Алексея на экскурсии 5 октября. Алексей доброжелательный,улыбчивый, эрудированный,тактичный,знающий и любящий свой край дипломированный аттестованный
Были у Алексея на экскурсии 5 октября. Алексей доброжелательный,улыбчивый, эрудированный,тактичный,знающий и любящий свой край дипломированный аттестованный
Были у Алексея на экскурсии 5 октября. Алексей доброжелательный,улыбчивый, эрудированный,тактичный,знающий и любящий свой край дипломированный аттестованный
Были у Алексея на экскурсии 5 октября. Алексей доброжелательный,улыбчивый, эрудированный,тактичный,знающий и любящий свой край дипломированный аттестованный
Были у Алексея на экскурсии 5 октября. Алексей доброжелательный,улыбчивый, эрудированный,тактичный,знающий и любящий свой край дипломированный аттестованный
Были у Алексея на экскурсии 5 октября. Алексей доброжелательный,улыбчивый, эрудированный,тактичный,знающий и любящий свой край дипломированный аттестованный
Были у Алексея на экскурсии 5 октября. Алексей доброжелательный,улыбчивый, эрудированный,тактичный,знающий и любящий свой край дипломированный аттестованный
Были у Алексея на экскурсии 5 октября. Алексей доброжелательный,улыбчивый, эрудированный,тактичный,знающий и любящий свой край дипломированный аттестованный+2
Были у Алексея на экскурсии 5 октября. Алексей доброжелательный,улыбчивый, эрудированный,тактичный,знающий и любящий свой край дипломированный аттестованный
Были у Алексея на экскурсии 5 октября. Алексей доброжелательный,улыбчивый, эрудированный,тактичный,знающий и любящий свой край дипломированный аттестованный
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
Огромная благодарность Алексею за нетрадиционный рассказ об Архангельске, его жителях, традициях и повседневной жизни! Соломбала и четвертый бульон - это что-то!
Огромная благодарность Алексею за нетрадиционный рассказ об Архангельске, его жителях, традициях и повседневной жизни! Соломбала и
Огромная благодарность Алексею за нетрадиционный рассказ об Архангельске, его жителях, традициях и повседневной жизни! Соломбала и
Огромная благодарность Алексею за нетрадиционный рассказ об Архангельске, его жителях, традициях и повседневной жизни! Соломбала и
Огромная благодарность Алексею за нетрадиционный рассказ об Архангельске, его жителях, традициях и повседневной жизни! Соломбала и
Вам был полезен этот отзыв?
Екатерина
Хочу поблагодарить Алексея за прекрасно проведённое время, внимание, терпение и индивидуальный подход. Организация и сам процесс не могу назвать "экскурсией", это маленькое путешествие в прошлое с добрым знакомым, на одной волне. Масса положительных эмоций и полезной информации. Идеально чистый, комфортный автомобиль и заботливый, галантный гид. Стихи бесподобны!)) Всех благ🙌
Хочу поблагодарить Алексея за прекрасно проведённое время, внимание, терпение и индивидуальный подход. Организация и сам процесс
Хочу поблагодарить Алексея за прекрасно проведённое время, внимание, терпение и индивидуальный подход. Организация и сам процесс
Хочу поблагодарить Алексея за прекрасно проведённое время, внимание, терпение и индивидуальный подход. Организация и сам процесс
Хочу поблагодарить Алексея за прекрасно проведённое время, внимание, терпение и индивидуальный подход. Организация и сам процесс
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Архангельска

Похожие экскурсии на «Авторская прогулка «Архангельск 80-х»»

Архангельск - столица Поморья
На машине
2 часа
53 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Архангельск - столица Поморья
Погрузитесь в атмосферу Архангельска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте город с новых ракурсов
Начало: В удобном вам месте в центре города
Завтра в 10:00
10 авг в 11:00
от 6000 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-круиз из Архангельска в Соломбалу
На теплоходе
Круизы
3 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Мини-круиз из Архангельска в Соломбалу
Проследить историю города, путешествуя по Двине и её берегам
Начало: У Речного вокзала
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:30
от 5000 ₽ за всё до 6 чел.
Соломбала: от поморского коча до ледоколов
На машине
3 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Соломбала: от поморского коча до ледоколов
Путешествие в историю Архангельска, где каждый уголок дышит морской славой. Узнайте, как строились корабли и развивался первый морской порт России
Начало: У Драматического театра
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:30
от 7000 ₽ за всё до 3 чел.
Архангельск - план В великой страны
Пешая
2.5 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Архангельск - план В великой страны
Узнайте, как Архангельск стал важным портом России. Прогулка по набережной, знакомство с историей и архитектурой города - всё это ждёт вас
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 4500 ₽ за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Архангельске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Архангельске
от 8990 ₽ за экскурсию