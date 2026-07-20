Первый морской порт, картинка с 500-рублевой купюры, северное сияние и соседство с родиной Ломоносова — вот самые популярные ассоциации с Архангельском. Ну скучно же! Написав автобиографию, я понял, что теперь хочу и вживую рассказать гостям о местных особенностях, «фишках», знаковых 70-90-х гг. и современности. Пойдемте, я познакомлю вас ближе с городом на Северной Двине!

Описание экскурсии

Архангельск в последние полвека: взгляд изнутри

Не подумайте, что экскурсия не даст вам цельной исторической картины. Да, это не классическая обзорная прогулка, но в ней обязательно будет знакомство с основными вехами — от Ивана Грозного до наших дней. Главный же акцент я сделаю на описании жизни поморов в поздний советский период. Это было веселое, интересное и содержательное время. Регион был на подъеме, валютная кузница страны работала на полную мощность. Какой была жизнь в те времена, как повлияла на судьбу города и его жителей, а что произошло после? Об этом — на встрече.

Город — в деталях, о которых вы нигде не прочитаете

Мы уже разобрались, что привычный ассоциативный ряд с Архангельском довольно однобок. А чем может удивить город на Крайнем Севере? Что ж, например, я объясню, где находится Наба и Чумба (и что это вообще такое). Подскажу, куда идти, если некуда идти. Расскажу, куда исчез соломбальский небоскреб. Вы узнаете, почему раньше командировочные чаще приезжали по средам. Что значит «посидеть под танком»; где носили колготки сеточкой, вытатуированные на ногах; по какому непрямому назначению использовалась бензопильная цепь? Мулен Руж — это в Париже или в Архангельске? Как провести на стадионе полдня при температуре минус 40 и не замерзнуть? Кто такие икотницы? Почему все топили печи стульчиками? Для вас я собрал самые интересные детали из жизни нашего города.

Знаковые объекты маршрута и места остановок

Вы увидите дом Гайдара и Макаровские бани. На Красной пристани и окружающей ее территории поговорим о памяти жертвам интервенции и вспомним Александра Грина. Прогуляемся по Троицкому проспекту и увидим памятник Павлину Виноградову. Задержимся у Вечного огня. Также в программе набережная, сахарный завод Брандта, Соломбальский мост и оба моста через С. Двину. Посетим колыбель российского кораблестроения, Соломбалку (у которой много дел), Кемский поселок. Пройдем мимо стадионов, особых торговых точек 80-х и наших ВУЗов. И это далеко не все!

Если захотите, я буду рад поделиться рекомендациями по местам проверенного общепита, пивбарам, ресторанам, магазинам сувениров и другим интересующим вас заведениям.

Организационные детали