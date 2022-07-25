Авторская прогулка «Архангельск 80-х»

Взглянуть на город изнутри через рассказы о деталях поморской жизни в недавнем прошлом и сейчас

5
6 отзывов
Первый морской порт, картинка с 500-рублевой купюры, северное сияние и соседство с родиной Ломоносова — вот самые популярные ассоциации с Архангельском.

Ну скучно же! Написав автобиографию, я понял, что теперь хочу и вживую рассказать гостям о местных особенностях, «фишках», знаковых 70-90-х гг. и современности. Пойдемте, я познакомлю вас ближе с городом на Северной Двине!
Авторская прогулка «Архангельск 80-х»
Авторская прогулка «Архангельск 80-х»
Авторская прогулка «Архангельск 80-х»
Авторская прогулка «Архангельск 80-х»
Авторская прогулка «Архангельск 80-х»
Авторская прогулка «Архангельск 80-х»
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Описание

Что вас ожидает

Архангельск в последние полвека: взгляд изнутри

Не подумайте, что экскурсия не даст вам цельной исторической картины. Да, это не классическая обзорная прогулка, но в ней обязательно будет знакомство с основными вехами — от Ивана Грозного до наших дней. Главный же акцент я сделаю на описании жизни поморов в поздний советский период. Это было веселое, интересное и содержательное время. Регион был на подъеме, валютная кузница страны работала на полную мощность. Какой была жизнь в те времена, как повлияла на судьбу города и его жителей, а что произошло после? Об этом — на встрече.

Город — в деталях, о которых вы нигде не прочитаете

Мы уже разобрались, что привычный ассоциативный ряд с Архангельском довольно однобок. А чем может удивить город на Крайнем Севере? Что ж, например, я объясню, где находится Наба и Чумба (и что это вообще такое). Подскажу, куда идти, если некуда идти. Расскажу, куда исчез соломбальский небоскреб. Вы узнаете, почему раньше командировочные чаще приезжали по средам. Что значит «посидеть под танком»; где носили колготки сеточкой, вытатуированные на ногах; по какому непрямому назначению использовалась бензопильная цепь? Мулен Руж — это в Париже или в Архангельске? Как провести на стадионе полдня при температуре минус 40 и не замерзнуть? Кто такие икотницы? Почему все топили печи стульчиками? Для вас я собрал самые интересные детали из жизни нашего города.

Знаковые объекты маршрута и места остановок

Вы увидите дом Гайдара и Макаровские бани. На Красной пристани и окружающей ее территории поговорим о памяти жертвам интервенции и вспомним Александра Грина. Прогуляемся по Троицкому проспекту и увидим памятник Павлину Виноградову. Задержимся у Вечного огня. Также в программе набережная, сахарный завод Брандта, Соломбальский мост и оба моста через С. Двину. Посетим колыбель российского кораблестроения, Соломбалку (у которой много дел), Кемский поселок. Пройдем мимо стадионов, особых торговых точек 80-х и наших ВУЗов. Кроме того, я покажу, где находятся СЛДК и СМЗ. И это далеко не все!

Если захотите, я буду рад поделиться рекомендациями по местам проверенного общепита, пивбарам, ресторанам, магазинам сувениров и другим интересующим вас заведениям.

Организационные детали

  • Трансфер включен в стоимость, дополнительных расходов по пути не предвидится
  • Непредсказуемая северная погода нам не помешает, так как перемещаться будем на машине
  • На борту будет питьевая вода

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
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2
1
Ольга
25 июля 2022
Выбор гида - это часто, как игра в рулетку. Делаешь ставку и замираешь в предвкушении, надеясь не проиграть все.
24.07.22 к нам повернулась туристская фортуна, и мы сорвали куш! Обаяние и эрудиция, увлечённость и обширные знания, тактичность в общении и юмор - вот чем мы наслаждались на экскурсии по Архангельску с Алексеем.
Что в результате увидели и узнали?
Десяток секретных мест, которых нет в путеводителях.
Истории и тайны, доступные только местным.
Четкое и системное изложение истории города.
Сотня смешных и грустных кейсов из жизни местных знаменитостей.
4 часа на одном дыхании.
Это была одна из самых запоминающихся экскурсий!
Благодарим Алексея за прекрасный рассказ об Архангельске и море впечатлений!
Уважаемые гости города! Если хотите экскурсию-праздник, то вам точно надо ехать с Алексеем!
А
24 июля 2022
Очень приятно послушать рассказ адекватного интересного человека, побывать на знаковых местах города! Несмотря на небольшой дождик во второй части экскурсии понравилось абсолютно все! Огромное спасибо Алексею!
И
23 июля 2022
Экскурсия понравилась!
Встреча: улыбка и чистая удобная машина.
Маршрут: интересные места, которые сам не посмотришь и даже не узнаешь, что они существуют.
Знание города: на отлично, много интересных историй.
Общее впечатление: хорошо проведенное время с приятным экскурсоводом.
Елена
20 июля 2022
Отличная подача истории города от непосредственного участника некоторых событий; не только официальная история города. Будет интересно прочитать книгу гида-автора!
А
17 июля 2022
добрый вечер,

отличная экскурсия.
прекрасная возможность погрузиться в жизнь города и послушать нестандартный рассказ о жителях и знаковых местах.
И
13 июля 2022
Прогулка-поездка прошла прекрасно. Алексей постарался сделать живую программу о живом городе, а не очередной торопливый рассказ в стиле "этот памятник поставлен тогда-то, город основан тогда-то" -- и ему это удалось. Конечно, основные факты и места города не остались без внимания, но они были вплетены в то, как город менялся в последние 30-40 лет, с яркими примерами из жизни. От экологии до развития общества, от жизни простых людей до экстравагантности 90-х в бизнесе и архитектуре: Алексей находит истории и места на все случаи. Комфортна как сама поездка на удобной машине, так и общение с Алексеем, которому такие прогулки по душе.

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