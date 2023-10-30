Доска и треска
Нас ждут неоткрыточные районы Архангельска, в том числе колоритная деревянная Соломбала. На нашем пути будут дома-ровесники революции, узорчатые дома-башни 30-х гг. ХХ века, необычные деревянные барельефы. Я покажу вам такие места, куда вы сами точно не доберетесь.
Ближайшие даты:
30
окт
окт
31
окт
окт
4
ноя
ноя
5
ноя
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8
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10
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ноя
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Деревянная застройка XIX-XX вв.
- Деревянные тротуары
- Деревянные причалы
- Портовые зоны
- Ледовые переправы (зимой)
- Северная Двина и ее протоки
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
«А я иду по деревянным городам, где мостовые скрипят как половицы»
Так пел Александр Городницкий. Бывал он и в Архангельске. Деревянный Архангельск отразился в творчестве многих писателей и поэтов: Евтушенко, Казакова, Гребенщикова, Конецкого.
Изначально Архангельск был деревянный и постепенно в своем развитии перешел к камню, но от дерева он таки не избавился. Мы разберемся в истории деревянной городской архитектуры. Она пережила многое, даже законодательные запреты на знаменитые деревянные мостовые.
Увидим лесозаводы и порты. Все время нас будет сопровождать величественная Северная Двина и ее многочисленные протоки.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Плащи и резиновые сапоги (в плохую погоду)
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вы сами выбираете дату и времяЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Я с вами свяжусь
- Чтобы узнать где вас встретить
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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