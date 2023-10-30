Доска и треска: путешествие по нетривиальному Архангельску

Доска и треска

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Ответы на вопросы
Нас ждут неоткрыточные районы Архангельска, в том числе колоритная деревянная Соломбала. На нашем пути будут дома-ровесники революции, узорчатые дома-башни 30-х гг. ХХ века, необычные деревянные барельефы. Я покажу вам такие места, куда вы сами точно не доберетесь.
Доска и треска: путешествие по нетривиальному Архангельску
Доска и треска: путешествие по нетривиальному Архангельску
Доска и треска: путешествие по нетривиальному Архангельску
Доска и треска: путешествие по нетривиальному Архангельску
Доска и треска: путешествие по нетривиальному Архангельску
Доска и треска: путешествие по нетривиальному Архангельску
Доска и треска: путешествие по нетривиальному Архангельску
Ближайшие даты:
30
окт
31
окт
4
ноя
5
ноя
8
ноя
9
ноя
10
ноя
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даты

Что вас ожидает:

  • Деревянная застройка XIX-XX вв.
  • Деревянные тротуары
  • Деревянные причалы
  • Портовые зоны
  • Ледовые переправы (зимой)
  • Северная Двина и ее протоки
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

«А я иду по деревянным городам, где мостовые скрипят как половицы»
Так пел Александр Городницкий. Бывал он и в Архангельске. Деревянный Архангельск отразился в творчестве многих писателей и поэтов: Евтушенко, Казакова, Гребенщикова, Конецкого.
Изначально Архангельск был деревянный и постепенно в своем развитии перешел к камню, но от дерева он таки не избавился. Мы разберемся в истории деревянной городской архитектуры. Она пережила многое, даже законодательные запреты на знаменитые деревянные мостовые.
Увидим лесозаводы и порты. Все время нас будет сопровождать величественная Северная Двина и ее многочисленные протоки.

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Плащи и резиновые сапоги (в плохую погоду)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Я с вами свяжусь
  • Чтобы узнать где вас встретить
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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