«А я иду по деревянным городам, где мостовые скрипят как половицы»

Так пел Александр Городницкий. Бывал он и в Архангельске. Деревянный Архангельск отразился в творчестве многих писателей и поэтов: Евтушенко, Казакова, Гребенщикова, Конецкого.

Изначально Архангельск был деревянный и постепенно в своем развитии перешел к камню, но от дерева он таки не избавился. Мы разберемся в истории деревянной городской архитектуры. Она пережила многое, даже законодательные запреты на знаменитые деревянные мостовые.

Увидим лесозаводы и порты. Все время нас будет сопровождать величественная Северная Двина и ее многочисленные протоки.