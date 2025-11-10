Мои заказы

Дуэт городов: Истории и тайны Архангельска и Северодвинска

Погрузитесь в атмосферу Архангельска и Северодвинска, наслаждаясь видами Белого моря и историческими местами. Уникальная экскурсия ждет вас
На экскурсии «Дуэт городов: Истории и тайны Архангельска и Северодвинска» вы познакомитесь с ключевыми достопримечательностями этих городов. В Архангельске вас ждут Гостиные дворы, площадь Мира и Красная пристань. В Северодвинске
увидите Площадь Победы и парк Поколений. Остров Ягры порадует Белым морем и сосновым бором. Увлекательные истории и тайны этих мест оставят незабываемые впечатления. Эта экскурсия - идеальный способ провести время, наслаждаясь красотой и историей северных городов

5
12 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные истории и легенды
  • 🏛️ Знаковые достопримечательности
  • 🌲 Природные красоты острова Ягры
  • 📸 Отличные возможности для фото
  • 🚶‍♂️ Приятные прогулки по городам
  • 🗺️ Открытие новых горизонтов
Дуэт городов: Истории и тайны Архангельска и Северодвинска

Что можно увидеть

  • Гостиные дворы
  • Площадь Мира
  • Площадь Ленина
  • Красная пристань
  • Площадь Победы
  • Парк Поколений
  • Проспект Ленина

Описание экскурсии

Остров Ягры Насладимся Белым морем, соснами и морской литоралью. Увидим Воинский мемориал, Сосновый бор, Набережную Александра Зрячева. Обзорная экскурсия по Архангельску Увидим главные достопримечательности, в частности Гостиные дворы, площадь Мира, площадь Ленина и Красную пристань. Обзорная экскурсия по Северодвинску Увидите Площадь Победы, парк Поколений, проспект Ленина.

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
3
2
1
С
Светлана
10 ноя 2025
Любовь,замечательный экскурсовод! Все чётко,вовремя. Во время экскурсии не торопит,сама не торопится, всё отлажено. Не перегружает информацией лишней. Как в Северодвинске,так и в Архангельске очень интересно проходила экскурсия. Любовь,донесла до нас,и
красоты,и историю городов! И, конечно Белое море,была возможность прогуляться по берегу,подышать,полюбоваться. Хочется отдельно отметить отличное управление автомобилем(просто для меня это важно)я не переживала,и не дергалась))Подсказала по нашим личным маршрутам. Экскурсия очень понравилась, благодарю!

Е
Евгения
20 окт 2025
Экскурсия была во второй половине октября 2025 года
Замечательный экскурсовод, надежный водитель. Абсолютное знание материала, отличная и доступная подача исторических фактов, приятная манера общения, человеческое отношение и взаимопонимание!!! Рекомендуем всем
М
Маргарита
26 авг 2025
Всё очень понравилось!
Маршрут отлично выверен, рассказ почти не прекращался.
Огромное спасибо!
К
Константин
20 авг 2025
Любовь - замечательный гид. Тур получился очень насыщенным, узнал много нового. Очень комфортно
О
Ольга
13 июл 2025
Очень понравилась экскурсия с гидом Любовь, спасибо ей огромное-преогромнейшее!!! Увидели всю красоту Архангельска и Северодвинска, ну и конечно же прекрасного Белого моря!!! Прекрасное отношение местных жителей, тоже очень понравилось, Вы все просто замечательные!!! Спасибо за радушное гостеприимство, обязательно вернёмся к Вам ещё не раз!!! 🙏🙏🙏❤️❤️❤️💐💐💐
Н
Неробова
3 июл 2025
С
Светлана
30 июн 2025
Были вдвоём с мамой. Хорошо провели время, повезло, что была не жаркая погода и везде было так пустыннл, что прям насладились природой и видами по полной. Делали много остановок, было очень интересно и познавательно.
И
Игорь
14 июн 2025
Отличная экскурсия! Гид - просто профи!!!
О
Олег
25 апр 2025
Замечательная экскурсия в Северодвинск. Увидели то, что самостоятельно бы не догадались посмотреть. Всем рекомендуем посетить дюны на о. Ягры в Сосновом бору - уникальная экосистема для всего Беломорского побережья! И обязательно с гидом Любовью Гурьевой!
О
Ольга
22 мар 2025
С удовольствием слетала в Архангельск и посмотрела этот красивый снежный город. С любовью о своём городе рассказывает гид Любовь. Мы посмотрели достопримечательности двух городов, попали в пургу, перелазили через сугробы.
Мне все было замечательно. Учитывая, что у нас во Владивостоке прошедшие две зимы были безснежные. А тут такое раздолье снежных полей. Шикарная экскурсия на родину Ломоносова с мастер- классом по косторезному искусству. А музейный комплекс северного зодчества покорил моё сердце. Любовь- великолепный экскурсовод, дает много информации, много интересных локаций. Порекомендовала посетить вечерний спектакль кукольного театра. Мне понравилось всё! С удовольствием рекомендую

Е
Евгения
5 мар 2025
Отличный гид! Хорошо продуманная экскурсия! Посмотрели Архангельск, Северодвинск, заглянули в кафе, магазинчик сувенирный. Побывали на о. Ягры на берегу Белого Моря. И даже издалека рассмотрели "шапки" подводных лодок.
Гид встретила в назначенном месте. Уделила внимание не только историческим моментам и архитектуре, но и заданным профильным вопросам про крупнейшие предприятия городов. Интересно было послушать про Архангельский ЦБК и СевМаш в Северодвинске.
П
Павел
13 фев 2025
Экскурсия великолепна! Экскурсовод Любовь настоящий профессионал. Очень глубоко и познавательно обо всём рассказала. Впечатления ярчайшие. Всем рекомендую.

