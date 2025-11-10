На экскурсии «Дуэт городов: Истории и тайны Архангельска и Северодвинска» вы познакомитесь с ключевыми достопримечательностями этих городов. В Архангельске вас ждут Гостиные дворы, площадь Мира и Красная пристань. В Северодвинске
Что можно увидеть
- Гостиные дворы
- Площадь Мира
- Площадь Ленина
- Красная пристань
- Площадь Победы
- Парк Поколений
- Проспект Ленина
Описание экскурсииОстров Ягры Насладимся Белым морем, соснами и морской литоралью. Увидим Воинский мемориал, Сосновый бор, Набережную Александра Зрячева. Обзорная экскурсия по Архангельску Увидим главные достопримечательности, в частности Гостиные дворы, площадь Мира, площадь Ленина и Красную пристань. Обзорная экскурсия по Северодвинску Увидите Площадь Победы, парк Поколений, проспект Ленина.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
10 ноя 2025
Любовь,замечательный экскурсовод! Все чётко,вовремя. Во время экскурсии не торопит,сама не торопится, всё отлажено. Не перегружает информацией лишней. Как в Северодвинске,так и в Архангельске очень интересно проходила экскурсия. Любовь,донесла до нас,и
Е
Евгения
20 окт 2025
Экскурсия была во второй половине октября 2025 года
Замечательный экскурсовод, надежный водитель. Абсолютное знание материала, отличная и доступная подача исторических фактов, приятная манера общения, человеческое отношение и взаимопонимание!!! Рекомендуем всем
Замечательный экскурсовод, надежный водитель. Абсолютное знание материала, отличная и доступная подача исторических фактов, приятная манера общения, человеческое отношение и взаимопонимание!!! Рекомендуем всем
М
Маргарита
26 авг 2025
Всё очень понравилось!
Маршрут отлично выверен, рассказ почти не прекращался.
Огромное спасибо!
Огромное спасибо!
Маршрут отлично выверен, рассказ почти не прекращался.
Огромное спасибо!
К
Константин
20 авг 2025
Любовь - замечательный гид. Тур получился очень насыщенным, узнал много нового. Очень комфортно
О
Ольга
13 июл 2025
Очень понравилась экскурсия с гидом Любовь, спасибо ей огромное-преогромнейшее!!! Увидели всю красоту Архангельска и Северодвинска, ну и конечно же прекрасного Белого моря!!! Прекрасное отношение местных жителей, тоже очень понравилось, Вы все просто замечательные!!! Спасибо за радушное гостеприимство, обязательно вернёмся к Вам ещё не раз!!! 🙏🙏🙏❤️❤️❤️💐💐💐
Н
Неробова
3 июл 2025
С
Светлана
30 июн 2025
Были вдвоём с мамой. Хорошо провели время, повезло, что была не жаркая погода и везде было так пустыннл, что прям насладились природой и видами по полной. Делали много остановок, было очень интересно и познавательно.
И
Игорь
14 июн 2025
Отличная экскурсия! Гид - просто профи!!!
О
Олег
25 апр 2025
Замечательная экскурсия в Северодвинск. Увидели то, что самостоятельно бы не догадались посмотреть. Всем рекомендуем посетить дюны на о. Ягры в Сосновом бору - уникальная экосистема для всего Беломорского побережья! И обязательно с гидом Любовью Гурьевой!
О
Ольга
22 мар 2025
С удовольствием слетала в Архангельск и посмотрела этот красивый снежный город. С любовью о своём городе рассказывает гид Любовь. Мы посмотрели достопримечательности двух городов, попали в пургу, перелазили через сугробы.
Е
Евгения
5 мар 2025
Отличный гид! Хорошо продуманная экскурсия! Посмотрели Архангельск, Северодвинск, заглянули в кафе, магазинчик сувенирный. Побывали на о. Ягры на берегу Белого Моря. И даже издалека рассмотрели "шапки" подводных лодок.
Гид встретила в назначенном месте. Уделила внимание не только историческим моментам и архитектуре, но и заданным профильным вопросам про крупнейшие предприятия городов. Интересно было послушать про Архангельский ЦБК и СевМаш в Северодвинске.
Гид встретила в назначенном месте. Уделила внимание не только историческим моментам и архитектуре, но и заданным профильным вопросам про крупнейшие предприятия городов. Интересно было послушать про Архангельский ЦБК и СевМаш в Северодвинске.
П
Павел
13 фев 2025
Экскурсия великолепна! Экскурсовод Любовь настоящий профессионал. Очень глубоко и познавательно обо всём рассказала. Впечатления ярчайшие. Всем рекомендую.
