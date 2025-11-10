С Светлана читать дальше красоты,и историю городов! И, конечно Белое море,была возможность прогуляться по берегу,подышать,полюбоваться. Хочется отдельно отметить отличное управление автомобилем(просто для меня это важно)я не переживала,и не дергалась))Подсказала по нашим личным маршрутам. Экскурсия очень понравилась, благодарю! Любовь,замечательный экскурсовод! Все чётко,вовремя. Во время экскурсии не торопит,сама не торопится, всё отлажено. Не перегружает информацией лишней. Как в Северодвинске,так и в Архангельске очень интересно проходила экскурсия. Любовь,донесла до нас,и

Замечательный экскурсовод, надежный водитель. Абсолютное знание материала, отличная и доступная подача исторических фактов, приятная манера общения, человеческое отношение и взаимопонимание!!! Рекомендуем всем

М Маргарита Всё очень понравилось!

Маршрут отлично выверен, рассказ почти не прекращался.

Огромное спасибо!

К Константин Любовь - замечательный гид. Тур получился очень насыщенным, узнал много нового. Очень комфортно

О Ольга Очень понравилась экскурсия с гидом Любовь, спасибо ей огромное-преогромнейшее!!! Увидели всю красоту Архангельска и Северодвинска, ну и конечно же прекрасного Белого моря!!! Прекрасное отношение местных жителей, тоже очень понравилось, Вы все просто замечательные!!! Спасибо за радушное гостеприимство, обязательно вернёмся к Вам ещё не раз!!! 🙏🙏🙏❤️❤️❤️💐💐💐

С Светлана Были вдвоём с мамой. Хорошо провели время, повезло, что была не жаркая погода и везде было так пустыннл, что прям насладились природой и видами по полной. Делали много остановок, было очень интересно и познавательно.

И Игорь Отличная экскурсия! Гид - просто профи!!!

О Олег Замечательная экскурсия в Северодвинск. Увидели то, что самостоятельно бы не догадались посмотреть. Всем рекомендуем посетить дюны на о. Ягры в Сосновом бору - уникальная экосистема для всего Беломорского побережья! И обязательно с гидом Любовью Гурьевой!

О Ольга читать дальше Мне все было замечательно. Учитывая, что у нас во Владивостоке прошедшие две зимы были безснежные. А тут такое раздолье снежных полей. Шикарная экскурсия на родину Ломоносова с мастер- классом по косторезному искусству. А музейный комплекс северного зодчества покорил моё сердце. Любовь- великолепный экскурсовод, дает много информации, много интересных локаций. Порекомендовала посетить вечерний спектакль кукольного театра. Мне понравилось всё! С удовольствием рекомендую С удовольствием слетала в Архангельск и посмотрела этот красивый снежный город. С любовью о своём городе рассказывает гид Любовь. Мы посмотрели достопримечательности двух городов, попали в пургу, перелазили через сугробы.

Е Евгения Отличный гид! Хорошо продуманная экскурсия! Посмотрели Архангельск, Северодвинск, заглянули в кафе, магазинчик сувенирный. Побывали на о. Ягры на берегу Белого Моря. И даже издалека рассмотрели "шапки" подводных лодок.

Гид встретила в назначенном месте. Уделила внимание не только историческим моментам и архитектуре, но и заданным профильным вопросам про крупнейшие предприятия городов. Интересно было послушать про Архангельский ЦБК и СевМаш в Северодвинске.