Добро пожаловать на увлекательное путешествие по Русскому Северу! Вас ждёт прогулка по острову Ягры, где можно насладиться сосновым воздухом и Белым морем.
Узнайте о жизни местных жителей и истории Северодвинска, от первых палаток до крупнейшей верфи России. Посетите места, где строили первые корабли и современные подводные лодки. Это путешествие подарит вам уникальные впечатления и позволит почувствовать дух Севера
5 причин купить эту экскурсию
- 🌲 Прогулка по острову Ягры
- 🏙 Истории Северодвинска
- 🚗 Комфортный трансфер
- 🌊 Вдохновение от Белого моря
- 🏛 Возможность посетить музей
Что можно увидеть
- Северодвинск
- Остров Ягры
- Белое море
Описание экскурсии
Живописная дорога
- По пути вы услышите о быте северян, местной природе и истории Беломорского побережья
- Остановимся у островной северной деревушки и прогуляемся по единственной сухопутной артерии к этому месту — подвесному мосту
Конечно же, море!
- Отправимся на остров Ягры — посетим сосновый бор и пляж
- Вы не только узнаете о местной природе, но и сможете самостоятельно прогуляться вдоль побережья и насладиться воздухом
- Если позволяет погода — можно окунуться или помочить в море ноги
Северодвинск
- Мы проедем по городу от его первых улиц до современных районов
- И погрузимся в историю: как становился и развивался завод Севмаш и чем город живёт сегодня
- А ещё — как на северных болотах строили крупнейшие судостроительные цеха нашей страны, как от создания небольших кораблей перешли к подводным атомным гигантам и почему именно здесь куётся ядерный щит России
Организационные детали
- Экскурсия проходит на легковом автомобиле Renault Megane 3, если вас больше 3 человек — за доплату можно организовать более вместительный трансфер
- Экскурсия подойдёт для взрослых и детей старше 10 лет
- По желанию можно заглянуть в Северодвинский краеведческий музей — напишите об этом заранее
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Архангельске
Провели экскурсии для 1056 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий, я и моя команда проводим авторские экскурсии по Русскому Северу. Архангельск — мой родной город, я несколько лет занимаюсь изучением его истории и культуры. Моя команда — такие же молодые, энергичные и влюблённые в свой край люди, хорошо знающие Архангельскую область. Мы с удовольствием поделимся с вами своими знаниями, покажем самые красивые и необычные места.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Петрова
16 ноя 2025
Очень информативная поездка и удобная организация.
Благодарим Дмитрия за интересную ,позновательную экскурсию в Северодвинск и остров Ягры.
Дата посещения: 16 ноября 2025
С
Сергей
7 ноя 2025
Прекрасная экскурсия. Неожиданно очень понравился Северодвинск. Отличная прогулка по берегу Белого моря и интересный рассказ экскурсовода про историю Северодвинска.
Светлана
5 ноя 2025
Экскурсию нам понравилась, она была хорошо организована и познавательна. Дмитрий сразу рассказал нам, как будет проходить маршрут, его основные точки, учел наши пожелания. По дороге он интересно рассказывал, делал остановки для фото, дал достаточно времени для прогулки вдоль моря. Спасибо Дмитрию за эту поездку!
Юлия
28 окт 2025
Спасибо Дмитрию за экскурсию. Было очень познавательно и интересно.
Ответил на все наши вопросы.
Рекомендую.
А
Анастасия
14 сен 2025
Благодарна Дмитрию за отлично организованную экскурсию! Отмечу, что маршрут корректируется под любого клиента: любите ходить - будет возможность дольше погулять вдоль моря и увидеть самые большие в мире подлодки, не
Мария
25 авг 2025
Классная поездка! Дмитрий сразу рассказал, как будет проходить маршрут, уточнял, хотим мы ли дополнительно где-то остановиться. Дал нам свободное время погулять по острову и показал неожиданно крутые места. Без экскурсии ехать в Северодвинск и окрестности мы бы не решились да и не узнали бы столько интересного про историю и современную жизнь города. 10 из 10)
Анна
24 авг 2025
Очень рекомендуем данную экскурсию и экскурсовода Дмитрия. Рассказ очень интересный, не скучали ни минуты, очень познавательно. Дмитрий прекрасный рассказчик, знаток своего дела.
Я
Ярослав
21 авг 2025
Очень довольны организацией и проведением экскурсии. Гид пунктуально встретил нас в Архангельске, и мы отправились в путь на его чистой и комфортной машине.
Маршрут был хорошо продуман: мы получили полное представление
Н
Надежда
18 авг 2025
Дмитрий, отличный гид. Рассказывает интересно, по делу.
Н
Наталия
10 авг 2025
Экскурсия в Северодвинск познавательная! Все очень понравилось! Неожиданное открытие промышленного города с туристической точки зрения, очень приятный! Дмитрий увлекательно и не скучно рассказал о городе, о предприятиях прекрасным русским языком, был внимательным, отвечал на все вопросы! Жаль только что нельзя посмотреть лодки 🤷♀️. Природная часть путешествия на остров Ягры -огонь! Прекрасная пляжная зона, великолепный воздух! Остались только положительные эмоции)
А
Алёна
21 июл 2025
Были с дочкой (9 лет) на экскурсии 21.07.
Восторг!
И гид и маршрут и погода!
Дмитрию огромное спасибо!
Всё чётко спланировано, маршрут интересный, знания гида поражают.
Однозначно порекомендуем друзьям.
В
Виктория
18 июл 2025
Отличная автомобильная экскурсия с небольшими остановками в наиболее интересных и живописных местах. Маршрут экскурсии по Северодвинску проходит в соответствии с хронологией развития города, что позволяет, так сказать, своими глазами увидеть всю его историю. Любителей природы порадует непродолжительная (~20 минут) пешая прогулка вдоль побережья Белого моря.
Анатолий
8 июл 2025
Давно хотелось побывать в этом славном северном городе корабелов и просто мужественных людей. Спасибо гиду Дмитрию, который превратил эту поездку в интересное и увлекательное мероприятие! Всем здоровья и бодрости духа! Анатолий
