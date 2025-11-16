П Петрова Очень информативная поездка и удобная организация.

Благодарим Дмитрия за интересную ,позновательную экскурсию в Северодвинск и остров Ягры.

С Сергей Прекрасная экскурсия. Неожиданно очень понравился Северодвинск. Отличная прогулка по берегу Белого моря и интересный рассказ экскурсовода про историю Северодвинска.

Светлана Экскурсию нам понравилась, она была хорошо организована и познавательна. Дмитрий сразу рассказал нам, как будет проходить маршрут, его основные точки, учел наши пожелания. По дороге он интересно рассказывал, делал остановки для фото, дал достаточно времени для прогулки вдоль моря. Спасибо Дмитрию за эту поездку!

Юлия Спасибо Дмитрию за экскурсию. Было очень познавательно и интересно.

Ответил на все наши вопросы.

Рекомендую.

А Анастасия читать дальше любите ветреную погоду и долгие прогулки - есть возможность увидеть все обзорно и посетить краеведческий музей.

Дмитрий - не только хороший рассказчик, но и собеседник. Экскурсия строится в формате диалога, живого общения, а не скучной лекции. Также подчеркну аккуратность вождения. Благодарна Дмитрию за отлично организованную экскурсию! Отмечу, что маршрут корректируется под любого клиента: любите ходить - будет возможность дольше погулять вдоль моря и увидеть самые большие в мире подлодки, не

Мария Классная поездка! Дмитрий сразу рассказал, как будет проходить маршрут, уточнял, хотим мы ли дополнительно где-то остановиться. Дал нам свободное время погулять по острову и показал неожиданно крутые места. Без экскурсии ехать в Северодвинск и окрестности мы бы не решились да и не узнали бы столько интересного про историю и современную жизнь города. 10 из 10)

Анна Очень рекомендуем данную экскурсию и экскурсовода Дмитрия. Рассказ очень интересный, не скучали ни минуты, очень познавательно. Дмитрий прекрасный рассказчик, знаток своего дела.

Я Ярослав



Маршрут был хорошо продуман: мы получили полное представление читать дальше о регионе — от городской архитектуры и истории Северодвинска до величественной природы Белого моря. Гид прекрасно осведомлен, отвечает на любые вопросы, при этом не перегружает датами, а рассказывает живыми историями.



Особая благодарность за поездку на побережье Белого моря — ради таких видов и стоит ехать на Север. Рекомендуем этого гида как внимательного, ответственного и приятного в общении профессионала. Очень довольны организацией и проведением экскурсии. Гид пунктуально встретил нас в Архангельске, и мы отправились в путь на его чистой и комфортной машине.Маршрут был хорошо продуман: мы получили полное представление

Н Надежда Дмитрий, отличный гид. Рассказывает интересно, по делу.

Н Наталия Экскурсия в Северодвинск познавательная! Все очень понравилось! Неожиданное открытие промышленного города с туристической точки зрения, очень приятный! Дмитрий увлекательно и не скучно рассказал о городе, о предприятиях прекрасным русским языком, был внимательным, отвечал на все вопросы! Жаль только что нельзя посмотреть лодки 🤷‍♀️. Природная часть путешествия на остров Ягры -огонь! Прекрасная пляжная зона, великолепный воздух! Остались только положительные эмоции)

А Алёна Были с дочкой (9 лет) на экскурсии 21.07.

Восторг!

И гид и маршрут и погода!

Дмитрию огромное спасибо!

Всё чётко спланировано, маршрут интересный, знания гида поражают.

Однозначно порекомендуем друзьям.

В Виктория Отличная автомобильная экскурсия с небольшими остановками в наиболее интересных и живописных местах. Маршрут экскурсии по Северодвинску проходит в соответствии с хронологией развития города, что позволяет, так сказать, своими глазами увидеть всю его историю. Любителей природы порадует непродолжительная (~20 минут) пешая прогулка вдоль побережья Белого моря.