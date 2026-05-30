Познакомиться с городом, где строят субмарины, погулять среди сосен и вдохновиться морскими видами
Многие наверняка видели фотографию: солнце светит, пляж полон людей, а неподалёку виднеется подлодка. Родина этого снимка — беломорское побережье на острове Ягры, входящем в состав Северодвинска.
Гуляя по песчаным дюнам, вдыхая хвойно-морские ароматы, вы обнаружите кусочек Балтики в Архангельской области. И конечно, познакомитесь с богатой историей города, ставшего центром атомного судостроения.
Многолюдный пляж и подлодку у берега, как на том фото, не обещаю, но иногда субмарины и правда можно увидеть в доках и открытом море. А вообще, сюда стоит приехать ради одних только беломорских видов. Красота этих пейзажей даёт возможность «замедлиться» и напитаться энергией Севера. На острове Ягры мы погуляем по сосновому бору, подышим целебным воздухом и, возможно, встретим белочек. С собой у меня всегда их любимые лакомства, так что вы сможете покормить пушистиков.
Город корабелов — вдоль и поперёк
Мы погуляем не только по острову Ягры, который является микрорайоном Северодвинска, но и по основной части города. Закрытый до 1992 года военный город, где строят атомные подводные лодки, теперь доступен каждому. Рассматривая его застройку, вы перенесётесь в советскую эпоху. Выясните, чем уникальна серия местных жилых домов. Познакомитесь с прошлым одного из самых молодых городов Архангельской области и поймёте, как велико его значение в морской истории страны. И конечно, мы поговорим о современном Северодвинске, его выдающихся жителях и оборонных предприятиях.
Вы увидите два интересных моста: самый северный разводной в мире и деревянный подвесной.
Я покажу древние руины Николо-Карельского монастыря.
Также мы посетим военный мемориал.
Подойдём к месту, где причалил первый иностранный корабль и фактически начались дипломатические отношения между Англией и Россией.
Кроме того, вы узнаете об одном из крупнейших промышленных цехов Европы и увидите базу строительства и ремонта подводных и надводных кораблей ВМФ России.
Организационные детали
В стоимость включён трансфер на автомобиле бизнес-класса
В период с октября по январь, в связи с коротким световым днем, рекомендую начинать эту экскурсию не позднее 13:00
Дополнительные опции: посещение выставки Северодвинского краеведческого музея «Музейная субмарина». В связи с ограничением мест в группах музея, прошу предупреждать меня об этом заблаговременно.
Если вы путешествуете зимой с детьми, возможно катание с дюн на ватрушках и ледянках, предупредите меня заранее — и я с радостью возьму их
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Любое место в центре Архангельска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Архангельске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1863 туристов
Приветствую вас! Я коренная архангелогородка, северянка, влюблённая в свой родной город! Ещё в 14 веке мои предки пришли на поморскую землю. По образованию историк, прошла профессиональную переподготовку по программе гид/экскурсовод. читать дальшеуменьшить
Первую экскурсию провела в далёком 2006 году. С радостью показываю красоты и уникальность Русского Севера, знакомя с его богатейшей историей, достопримечательностями и огромными перспективами развития региона. В длительных путешествиях для вас подготовлены приятные сюрпризы, а все экскурсии проходят на комфортабельном автомобиле бизнес-класса. Я спланирую и проведу индивидуальную программу любой сложности, в том числе, катание по Северной Двине зимой на снегоходах, а летом на быстроходном катере!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 194 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Людмила
Отличная экскурсия, в комфортном темпе. Ольга - профессионал своего дела с огромным багажом знаний и интересной подачей материала! С удовольствием рекомендую гида и экскурсию!
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G
GEORGII
Потрясающий внимательный гид. Было увлекательно, комфортно и приятно путешествовать. Будем рекомендовать. Приятным дополнением было то, что Ольга - прекрасный фотограф! 10/10
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Т
Татьяна
18 апреля состоялась супер экскурсия! в нашем мероприятии все было продумано и максимально организовано. Ольга смогла заинтересовать всех в нашей компании от мала до велика. Эмоции били через край😁 все локации подобраны с любовью и заботой. Наш отдых удался! всем советую!
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Зоя
Заказывали экскурсию в 2024 году, впечатления до сих пор остались яркие. Советую, не пожалеете. Очень много интересной информации о подводных лодках, о Северодвинске. Белое море порадовало красивыми видами.
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С
Светлана
Ездили в Северодвинск с совершенно замечательным экскурсоводом Ольгой. Очень много информации! Она классно преподнесена. Экскурсия не скучная,с юмором. Нам с мужем очень понравилась! Если ещё куда нибудь поеду в этих краях,то только с Ольгой! 🔥
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И
Ирина
Дата посещения: 15 окт 2025
Экскурсия полностью оправдала наши ожидания. Ольга замечательный, интересный рассказчик . Все предусмотрела. Зонты для непогоды, орешки для белок . Узнали много интересных фактов. Именно общение с Ольгой вызвало желание посетить Архангельск еще раз и познакомиться и историей глубже. Однозначно рекомендую Ольгу.