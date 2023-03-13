Северодвинск, подлодки и Белое море

Познакомиться с городом, где строят субмарины, погулять среди сосен и вдохновиться морскими видами

5
4 отзыва
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Ответы на вопросы
Многие наверняка видели фотографию: солнце светит, пляж полон людей, а неподалёку виднеется подлодка. Родина этого снимка — беломорское побережье на острове Ягры, входящем в состав Северодвинска.

Гуляя по песчаным дюнам, вдыхая хвойно-морские ароматы, вы обнаружите кусочек Балтики в Архангельской области. И конечно, познакомитесь с богатой историей города, ставшего центром атомного судостроения.
Северодвинск, подлодки и Белое море
Северодвинск, подлодки и Белое море
Северодвинск, подлодки и Белое море
Северодвинск, подлодки и Белое море
Северодвинск, подлодки и Белое море
Северодвинск, подлодки и Белое море
Северодвинск, подлодки и Белое море
Северодвинск, подлодки и Белое море
Северодвинск, подлодки и Белое море
Северодвинск, подлодки и Белое море
Северодвинск, подлодки и Белое море
Северодвинск, подлодки и Белое море
Северодвинск, подлодки и Белое море
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Описание

Что вас ожидает

Вдохновляющая прогулка по побережью и лесу

Многолюдный пляж и подлодку у берега, как на том фото, не обещаю, но иногда субмарины и правда можно увидеть в доках и открытом море. А вообще, сюда стоит приехать ради одних только беломорских видов. Красота этих пейзажей даёт возможность «замедлиться» и напитаться энергией Севера. На острове Ягры мы погуляем по сосновому бору, подышим целебным воздухом и, возможно, встретим белочек. С собой у меня всегда их любимые лакомства, так что вы сможете покормить пушистиков.

Город корабелов — вдоль и поперёк

На экскурсии мы погуляем не только по острову Ягры, который является микрорайоном Северодвинска, но и по основной части города. Закрытый до 1992 года военный город, где строят атомные подводные лодки, теперь доступен каждому. Рассматривая его застройку, вы перенесётесь в советскую эпоху. Выясните, чем уникальна серия местных жилых домов. Познакомитесь с прошлым одного из самых молодых городов Архангельской области и поймёте, как велико его значение в морской истории страны. И конечно, мы поговорим о современном Северодвинске, его выдающихся жителях и оборонных предприятиях.

Вы увидите два интересных моста: самый северный разводной в мире и деревянный подвесной. Я покажу древние руины Николо-Карельского монастыря. Также мы посетим военный мемориал. Подойдём к месту, где причалил первый иностранный корабль и фактически начались дипломатические отношения между Англией и Россией. Кроме того, вы узнаете об одном из крупнейших промышленных цехов Европы и увидите базу строительства и ремонта подводных и надводных кораблей ВМФ России.

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер на автомобиле бизнес-класса
  • В период с октября по январь, в связи с коротким световым днем, рекомендую начинать эту экскурсию не позднее 13:00
  • Дополнительные опции: посещение выставки Северодвинского краеведческого музея «Музейная субмарина». В связи с ограниченным небольшим количеством мест в группах музея, прошу предупреждать меня об этом заблаговременно.
  • Если вы путешествуете зимой с детьми, возможно катание с дюн на ватрушках и ледянках, предупредите меня заранее — и я с радостью возьму их

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
любое место в центре Архангельска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
М
13 мар 2023
Спасибо за экскурсию!
Алексей
10 мар 2023
Огромное спасибо Ольге, за отлично проведенное время и познавательный рассказ! Мы отправились в мини-путешествие к берегам студеного Белого моря с семьёй. Во время поездки мы не только познакомились с интереснейшей историей Северодвинска-Молотовска, но и красотами беломорского побережья. Признаться честно, я не ожидал встретить главных обитателей соснового бора-белок, не "горел" желанием их кормить. Но когда мы их встретили, появился азарт и благодаря тому, что у экскурсовода были с собой беличьи лакомства, мы с радостью ими воспользовались и кормили зверушек, не забывая делать фотографии. Ну а после ещё успели скатиться на ватрушках с дюн. Также отмечу очень организованное до мелочей путешествие на комфортном автомобиле с безопасным вождением, от которого у нас на память остались яркие впечатления и отличное настроение!
Огромное спасибо Ольге, за отлично проведенное время и познавательный рассказ! Мы отправились в мини-путешествие к берегамОгромное спасибо Ольге, за отлично проведенное время и познавательный рассказ! Мы отправились в мини-путешествие к берегам
С
10 мар 2023
Изумительная экскурсия! 👏👏👏
Её можно разделить на две части: пешая прогулка по замерзшему морюшку и реликтовом у сосновому бору и автомобильная экскурсия по Северодвинску. Вся поездка организована последовательно, логично и очень органично. Мы собрались и поехали спонтанно, но очень хотели попасть на экспозицию "Музейная субмарина" и нам повезло: Ольга все организовали мы побывали там!!! Супер поездка!!! Рекомендую!
И ещё, проверено: белки есть!!! И мы их кормили!!!
Изумительная экскурсия! 👏👏👏Изумительная экскурсия! 👏👏👏Изумительная экскурсия! 👏👏👏
И
9 мар 2023
Экскурсия просто супер!!! Все структурировано, понятно, интересно. Мы получили именно те впечатления, которых ждёшь от путешествия. Побывали во множестве интересных мест: Северодвинск и остров Ягры, Белое море и дюны, прошлись по нескольким эко-тропам, покормили белочек, погуляли по красивейшему подвесному мосту. Замечательная поездка! Спасибо Ольга!
Экскурсия просто супер!!! Все структурировано, понятно, интересно. Мы получили именно те впечатления, которых ждёшь от путешествия.Экскурсия просто супер!!! Все структурировано, понятно, интересно. Мы получили именно те впечатления, которых ждёшь от путешествия.

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