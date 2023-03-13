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Описание
Что вас ожидает
Вдохновляющая прогулка по побережью и лесу
Многолюдный пляж и подлодку у берега, как на том фото, не обещаю, но иногда субмарины и правда можно увидеть в доках и открытом море. А вообще, сюда стоит приехать ради одних только беломорских видов. Красота этих пейзажей даёт возможность «замедлиться» и напитаться энергией Севера. На острове Ягры мы погуляем по сосновому бору, подышим целебным воздухом и, возможно, встретим белочек. С собой у меня всегда их любимые лакомства, так что вы сможете покормить пушистиков.
Город корабелов — вдоль и поперёк
На экскурсии мы погуляем не только по острову Ягры, который является микрорайоном Северодвинска, но и по основной части города. Закрытый до 1992 года военный город, где строят атомные подводные лодки, теперь доступен каждому. Рассматривая его застройку, вы перенесётесь в советскую эпоху. Выясните, чем уникальна серия местных жилых домов. Познакомитесь с прошлым одного из самых молодых городов Архангельской области и поймёте, как велико его значение в морской истории страны. И конечно, мы поговорим о современном Северодвинске, его выдающихся жителях и оборонных предприятиях.
Вы увидите два интересных моста: самый северный разводной в мире и деревянный подвесной. Я покажу древние руины Николо-Карельского монастыря. Также мы посетим военный мемориал. Подойдём к месту, где причалил первый иностранный корабль и фактически начались дипломатические отношения между Англией и Россией. Кроме того, вы узнаете об одном из крупнейших промышленных цехов Европы и увидите базу строительства и ремонта подводных и надводных кораблей ВМФ России.
Организационные детали
В стоимость включён трансфер на автомобиле бизнес-класса
В период с октября по январь, в связи с коротким световым днем, рекомендую начинать эту экскурсию не позднее 13:00
Дополнительные опции: посещение выставки Северодвинского краеведческого музея «Музейная субмарина». В связи с ограниченным небольшим количеством мест в группах музея, прошу предупреждать меня об этом заблаговременно.
Если вы путешествуете зимой с детьми, возможно катание с дюн на ватрушках и ледянках, предупредите меня заранее — и я с радостью возьму их
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
любое место в центре Архангельска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Архангельске
Провела 28 экскурсий для 44 туристов
Приветствую вас! Я коренная архангелогородка, северянка, влюблённая в свой родной город! Ещё в 14 веке мои предки пришли на поморскую землю. По образованию историк, прошла профессиональную переподготовку по программе гид/экскурсовод. Первую экскурсию провела в далёком 2006 году. С радостью показываю красоты и уникальность Русского Севера, знакомя с его богатейшей историей, достопримечательностями и огромными перспективами развития региона. В рамках длительных путешествий для вас подготовлены приятные сюрпризы, а все экскурсии проходят на комфортабельном автомобиле бизнес-класса. Я могу спланировать и провести индивидуальную программу любой сложности, в том числе, катание по Северной Двине зимой на снегоходах, а летом на быстроходном катере!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Михаил
13 мар 2023
Спасибо за экскурсию!
Алексей
10 мар 2023
Огромное спасибо Ольге, за отлично проведенное время и познавательный рассказ! Мы отправились в мини-путешествие к берегам студеного Белого моря с семьёй. Во время поездки мы не только познакомились с интереснейшей историей Северодвинска-Молотовска, но и красотами беломорского побережья. Признаться честно, я не ожидал встретить главных обитателей соснового бора-белок, не "горел" желанием их кормить. Но когда мы их встретили, появился азарт и благодаря тому, что у экскурсовода были с собой беличьи лакомства, мы с радостью ими воспользовались и кормили зверушек, не забывая делать фотографии. Ну а после ещё успели скатиться на ватрушках с дюн. Также отмечу очень организованное до мелочей путешествие на комфортном автомобиле с безопасным вождением, от которого у нас на память остались яркие впечатления и отличное настроение!
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Сергей
10 мар 2023
Изумительная экскурсия! 👏👏👏 Её можно разделить на две части: пешая прогулка по замерзшему морюшку и реликтовом у сосновому бору и автомобильная экскурсия по Северодвинску. Вся поездка организована последовательно, логично и очень органично. Мы собрались и поехали спонтанно, но очень хотели попасть на экспозицию "Музейная субмарина" и нам повезло: Ольга все организовали мы побывали там!!! Супер поездка!!! Рекомендую! И ещё, проверено: белки есть!!! И мы их кормили!!!
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Ирина
9 мар 2023
Экскурсия просто супер!!! Все структурировано, понятно, интересно. Мы получили именно те впечатления, которых ждёшь от путешествия. Побывали во множестве интересных мест: Северодвинск и остров Ягры, Белое море и дюны, прошлись по нескольким эко-тропам, покормили белочек, погуляли по красивейшему подвесному мосту. Замечательная поездка! Спасибо Ольга!
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