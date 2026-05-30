Многие наверняка видели фотографию: солнце светит, пляж полон людей, а неподалёку виднеется подлодка. Родина этого снимка — беломорское побережье на острове Ягры, входящем в состав Северодвинска. Гуляя по песчаным дюнам, вдыхая хвойно-морские ароматы, вы обнаружите кусочек Балтики в Архангельской области. И конечно, познакомитесь с богатой историей города, ставшего центром атомного судостроения.

Описание экскурсии

Вдохновляющая прогулка по побережью и лесу

Многолюдный пляж и подлодку у берега, как на том фото, не обещаю, но иногда субмарины и правда можно увидеть в доках и открытом море. А вообще, сюда стоит приехать ради одних только беломорских видов. Красота этих пейзажей даёт возможность «замедлиться» и напитаться энергией Севера. На острове Ягры мы погуляем по сосновому бору, подышим целебным воздухом и, возможно, встретим белочек. С собой у меня всегда их любимые лакомства, так что вы сможете покормить пушистиков.

Город корабелов — вдоль и поперёк

Мы погуляем не только по острову Ягры, который является микрорайоном Северодвинска, но и по основной части города. Закрытый до 1992 года военный город, где строят атомные подводные лодки, теперь доступен каждому. Рассматривая его застройку, вы перенесётесь в советскую эпоху. Выясните, чем уникальна серия местных жилых домов. Познакомитесь с прошлым одного из самых молодых городов Архангельской области и поймёте, как велико его значение в морской истории страны. И конечно, мы поговорим о современном Северодвинске, его выдающихся жителях и оборонных предприятиях.

Вы увидите два интересных моста: самый северный разводной в мире и деревянный подвесной.

Я покажу древние руины Николо-Карельского монастыря.

Также мы посетим военный мемориал.

Подойдём к месту, где причалил первый иностранный корабль и фактически начались дипломатические отношения между Англией и Россией.

Кроме того, вы узнаете об одном из крупнейших промышленных цехов Европы и увидите базу строительства и ремонта подводных и надводных кораблей ВМФ России.

Организационные детали