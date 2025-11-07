Мои заказы

Из Архангельска - в Северодвинск (Центр атомного судостроения + остров Ягры + Заостровье)

Знакомство с северной природой и глубокое погружение в героическую и техническую историю страны
Чем удивляет путешественников Северодвинск? Это город, где удивительным образом переплетаются история Русского Севера, промышленная мощь 20 века и спокойствие беломорского побережья.

Мы отвезём вас сюда из Архангельска — к старинным храмам, секретам деревянного зодчества, легендам Северных конвоев, а также — белкам, соснам, белоснежным дюнам и морскому ветру.
4.8
13 отзывов
Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Заостровье — древнейшее поселение рядом с Архангельском. Здесь сохранился уникальный деревянный храм Покрова Пресвятой Богородицы (1688 год) — девятиглавый, будто сошедший со старинной иконы.
  • Северодвинск и Севмаш — легендарный завод, где строился весь атомный подводный флот страны. А прямо на его территории — древний Николо-Корельский монастырь, скрытый среди промышленных объектов, как драгоценный камень в футляре из металла и бетона.
  • Северодвинский краеведческий музей. Экспозиция расскажет об истории города, поморах, освоении Севера и, конечно, о становлении судостроительной отрасли.
  • Воинский мемориал на острове Ягры. Здесь установлены памятные знаки в честь подлодки «Курск», ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и других трагических, но важных страниц истории.
  • Побережье Белого моря. Белоснежный песок, стройные сосны, уютные тропинки и ручные белки — идеальное завершение маршрута.

Гид расскажет:

  • Как строилась Северная железная дорога, и почему она стала судьбоносной для этого региона.
  • Чем примечательны поморский уклад, северное деревянное зодчество, быт и архитектура деревень.
  • Где искать новгородский след на Севере и то самое, забытое «первое окно в Европу».
  • Как в этих краях зарождалось атомное судостроение, и что делает подлодку К-222 «Аметист» по-настоящему уникальной.
  • Кто и почему заботится о самом старом колесном теплоходе России — и каково это, прокатиться на нём.

Организационные детали

  • Внимание: обязательно иметь российское гражданство, иностранцам необходимо оформить пропуск.
  • Путешествие проходит на высококлассном автомобиле, по запросу предоставим детское кресло.
  • Важно: с октября по январь в области очень короткий световой день.
  • Желательно иметь с собой воду, по желанию — угощения для белочек и птиц соснового бора.

Екатерина
Екатерина — ваша команда гидов в Архангельске
Провели экскурсии для 411 туристов
Это с детства мой город, я люблю его и интересуюсь его историей, много читала о нем, рада знакомству с новыми людьми, ждем в гости, примем от души!

Любовь
Любовь
7 ноя 2025
Прекрасная экскурсия!
М
Марианна
2 ноя 2025
Отлично! Позитивно! Весело! Познавательно!
С учётом пожеланий и предпочтений!!!
О
Олег
26 окт 2025
В целом понравилась экскурсия, были моменты, где хотелось бы услышать больше информации о том или ином историческом объекте, но мне все устроило для первого знакомства с русским севером.
О
Оксана
23 окт 2025
Ощущение, что основная задача экскурсовода просто доставить до нужной локации. Екатерина поведала нам лишь несколько основных фактов, хотя в папке у нее было достаточное количество материала. И судя по фото от предыдущих туристов, мы не побывали во всех означенных местах. Но справедливости ради, она дала ощутимый толчок для самостоятельного изучения этого прекрасного северного края.
Екатерина
Екатерина
Ответ организатора:
Оксана, здравствуйте!

Спасибо за ваш отзыв и за то, что поделились впечатлениями. Мне жаль, что экскурсия оставила у вас неоднозначные ощущения.

Напомню,
что наша программа проходила по Северодвинску и Белому морю это небольшая часть Архангельской области, и за одну поездку, к сожалению, невозможно охватить весь наш богатый историей край. Обзорную экскурсию по Архангельску мы предлагали отдельно, но в итоге вы решили от неё отказаться.

Мы всегда стараемся учитывать пожелания гостей и будем благодарны, если в будущем вы заранее сообщите, какие темы вам наиболее интересны, так можно сделать маршрут ещё более персонализированным.

Спасибо за визит в Архангельск, приезжайте еще, надеюсь воспользуйтесь моими советами и будете очень довольны поездкой!

Л
Лиза
7 сен 2025
Спокойная и приятная поездка, были с гидом Евгением. Все успели без спешки посмотреть, прогулялись вдоль Белого моря, посмотрели Северодвинск
Илья
Илья
15 авг 2025
Все понравилось.
М
Михаил
14 авг 2025
Здравствуйте!
Нам все понравилось, погода не подвела. Узнали много интересного.
Д
Денис
31 июл 2025
С большим интересом провели нашу поездку-экскурсию. Сергей не только интересный собеседник, но и просто хороший человек. Показал интересные места, рассказал о них, ответил на вопросы. Спасибо!
Гульнара
Гульнара
26 июл 2025
Отличная экскурсия! Сергей, наш гид и водитель, рассказал и показал много интересного про Северодвинск. Мы прошлись по берегу Белого моря. Была возможность искупаться, но мы отказались. Много интересных фактов Сергей рассказывал по дороге.
Н
Надежда
25 июл 2025
Чудесный город Северодвинск и замечательный музей. Внук (10 лет) был в восторге от макета подводной лодки, которую можно поднимать и опускать, понравился тренажер гидроакустика и вообще очень хороший и интересный музей! Спасибо!
Жанна
Жанна
20 июл 2025
Всех приветствуем!
Мы остались ооочень довольными проведённым днём на Белом море.
Погода-Супер!
Настроение- Идеальное!
Гид не напрягал излишней информацией.
Просто великолепная поездка!!!
Спасибо большое!!!
О
Олег
20 июл 2025
Прекрасная экскурсия, очень удачный маршрут, увидели много красивого и интересного.
Антон
Антон
9 июл 2025
Нам посчастливилось увидеть настоящий северный летний пейзаж на берегу Белого моря на острове Ягры. Температура +8 и сбивающий с ног ветер. Мелкая морось в воздухе. Пена волн на холодном море.
В бору белки попрятались в свои дома и в тепле ели свои запасы, полученные от других туристов 😃 но это не помешало нам получить удовольствие от рассказа Екатерины о таинственном и суровом городе военных кораблестроителей, удивиться деревянному храму, которому триста с полтиной лет, и еще глубже вникнуть в историю первых морских ворот нашей страны.
По расписанию поездки ничего не напрягает - на все достаточно времени, в середине запланирован обед в кафе-столовой, так что с собой можно не брать перекус - мы свой привезли обратно. 6 часов на такую поездку выглядит в самый раз. Спасибо экскурсоводу Екатерине и водителю Сергею, который добавлял к ее рассказу свои знания краеведа.

