В бору белки попрятались в свои дома и в тепле ели свои запасы, полученные от других туристов 😃 но это не помешало нам получить удовольствие от рассказа Екатерины о таинственном и суровом городе военных кораблестроителей, удивиться деревянному храму, которому триста с полтиной лет, и еще глубже вникнуть в историю первых морских ворот нашей страны.

По расписанию поездки ничего не напрягает - на все достаточно времени, в середине запланирован обед в кафе-столовой, так что с собой можно не брать перекус - мы свой привезли обратно. 6 часов на такую поездку выглядит в самый раз. Спасибо экскурсоводу Екатерине и водителю Сергею, который добавлял к ее рассказу свои знания краеведа.