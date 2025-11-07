Чем удивляет путешественников Северодвинск? Это город, где удивительным образом переплетаются история Русского Севера, промышленная мощь 20 века и спокойствие беломорского побережья.
Мы отвезём вас сюда из Архангельска — к старинным храмам, секретам деревянного зодчества, легендам Северных конвоев, а также — белкам, соснам, белоснежным дюнам и морскому ветру.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Заостровье — древнейшее поселение рядом с Архангельском. Здесь сохранился уникальный деревянный храм Покрова Пресвятой Богородицы (1688 год) — девятиглавый, будто сошедший со старинной иконы.
- Северодвинск и Севмаш — легендарный завод, где строился весь атомный подводный флот страны. А прямо на его территории — древний Николо-Корельский монастырь, скрытый среди промышленных объектов, как драгоценный камень в футляре из металла и бетона.
- Северодвинский краеведческий музей. Экспозиция расскажет об истории города, поморах, освоении Севера и, конечно, о становлении судостроительной отрасли.
- Воинский мемориал на острове Ягры. Здесь установлены памятные знаки в честь подлодки «Курск», ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и других трагических, но важных страниц истории.
- Побережье Белого моря. Белоснежный песок, стройные сосны, уютные тропинки и ручные белки — идеальное завершение маршрута.
Гид расскажет:
- Как строилась Северная железная дорога, и почему она стала судьбоносной для этого региона.
- Чем примечательны поморский уклад, северное деревянное зодчество, быт и архитектура деревень.
- Где искать новгородский след на Севере и то самое, забытое «первое окно в Европу».
- Как в этих краях зарождалось атомное судостроение, и что делает подлодку К-222 «Аметист» по-настоящему уникальной.
- Кто и почему заботится о самом старом колесном теплоходе России — и каково это, прокатиться на нём.
Организационные детали
- Внимание: обязательно иметь российское гражданство, иностранцам необходимо оформить пропуск.
- Путешествие проходит на высококлассном автомобиле, по запросу предоставим детское кресло.
- Важно: с октября по январь в области очень короткий световой день.
- Желательно иметь с собой воду, по желанию — угощения для белочек и птиц соснового бора.
Ответы на вопросы
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Екатерина — ваша команда гидов в Архангельске
Провели экскурсии для 411 туристов
Это с детства мой город, я люблю его и интересуюсь его историей, много читала о нем, рада знакомству с новыми людьми, ждем в гости, примем от души!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Любовь
7 ноя 2025
Прекрасная экскурсия!
М
Марианна
2 ноя 2025
Отлично! Позитивно! Весело! Познавательно!
С учётом пожеланий и предпочтений!!!
О
Олег
26 окт 2025
В целом понравилась экскурсия, были моменты, где хотелось бы услышать больше информации о том или ином историческом объекте, но мне все устроило для первого знакомства с русским севером.
О
Оксана
23 окт 2025
Ощущение, что основная задача экскурсовода просто доставить до нужной локации. Екатерина поведала нам лишь несколько основных фактов, хотя в папке у нее было достаточное количество материала. И судя по фото от предыдущих туристов, мы не побывали во всех означенных местах. Но справедливости ради, она дала ощутимый толчок для самостоятельного изучения этого прекрасного северного края.
Екатерина
Ответ организатора:
Оксана, здравствуйте!
Спасибо за ваш отзыв и за то, что поделились впечатлениями. Мне жаль, что экскурсия оставила у вас неоднозначные ощущения.
Л
Лиза
7 сен 2025
Спокойная и приятная поездка, были с гидом Евгением. Все успели без спешки посмотреть, прогулялись вдоль Белого моря, посмотрели Северодвинск
Илья
15 авг 2025
Все понравилось.
М
Михаил
14 авг 2025
Здравствуйте!
Нам все понравилось, погода не подвела. Узнали много интересного.
Д
Денис
31 июл 2025
С большим интересом провели нашу поездку-экскурсию. Сергей не только интересный собеседник, но и просто хороший человек. Показал интересные места, рассказал о них, ответил на вопросы. Спасибо!
Гульнара
26 июл 2025
Отличная экскурсия! Сергей, наш гид и водитель, рассказал и показал много интересного про Северодвинск. Мы прошлись по берегу Белого моря. Была возможность искупаться, но мы отказались. Много интересных фактов Сергей рассказывал по дороге.
Н
Надежда
25 июл 2025
Чудесный город Северодвинск и замечательный музей. Внук (10 лет) был в восторге от макета подводной лодки, которую можно поднимать и опускать, понравился тренажер гидроакустика и вообще очень хороший и интересный музей! Спасибо!
Жанна
20 июл 2025
Всех приветствуем!
Мы остались ооочень довольными проведённым днём на Белом море.
Погода-Супер!
Настроение- Идеальное!
Гид не напрягал излишней информацией.
Просто великолепная поездка!!!
Спасибо большое!!!
О
Олег
20 июл 2025
Прекрасная экскурсия, очень удачный маршрут, увидели много красивого и интересного.
Антон
9 июл 2025
Нам посчастливилось увидеть настоящий северный летний пейзаж на берегу Белого моря на острове Ягры. Температура +8 и сбивающий с ног ветер. Мелкая морось в воздухе. Пена волн на холодном море.
