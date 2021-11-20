02.01, 03.01, 04.01, 06.01, 07.01, 08.01, 09.01 в 08:00

Новогодние красоты Пинежья

За один день в Парке «Голубино» вы посетите удивительную карстовую пещеру, увидите незамерзающий...

За один день в Парке «Голубино» вы посетите удивительную карстовую пещеру, увидите незамерзающий северный водопад и узнаете об истории Красногорского Богородицкого монастыря 1604 года.
Новогодние красоты Пинежья
Новогодние красоты Пинежья
Новогодние красоты Пинежья
Новогодние красоты Пинежья
Новогодние красоты Пинежья
Новогодние красоты Пинежья
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает:

  • 08:00 — выезд из Архангельска. Путешествие по живописной автодороге Архангельск-Пинега-Мезень, идущей вдоль рек, северных деревень и карстовых гор. 188 км, в пути ~3,5-4 часа. 11:30-12:00 — прибытие в Парк «Голубино». Чаепитие с местной выпечкой. 12:00-12:30 — экскурсия по экологической тропе через охранную зону Пинежского заповедника до незамерзающего водопада «Святой источник» (1-1,5 часа). 13:30 – обед в ресторане. 14:00 – экскурсия в карстовую пещеру (1,5 часа). 17:30 - отъезд в Архангельск.

Важная информация:

    При себе иметь:

    • Одежду, комфортную для пребывания на природе. Заранее посмотрите прогноз погоды.
    • Удобную обувь для прогулки по лесным тропам.

    Пещеры:

    • в зимний период в пещере сухо, но прохладно (0С), летом и осенью сыро; одежда может запачкаться, одевайтесь соответственно, возьмите рабочие перчатки или воспользуетесь арендой костюма в «Голубино» (за доп. плату);
    • просьба не трогать руками и не пугать летучих мышей, которые зимуют в пещерах;
    • для посещения пещеры требуется минимальный уровень физической подготовки, тем не менее, будьте готовы к тому, что нужно будет низко наклоняться и спускаться по высоким лестницам;
    • ограничение по возрасту: 5+;
    • лица в алкогольном и наркотическом опьянении в пещеру не допускаются.

    Ответы на вопросы

    Что входит?
    • транспортное обслуживание
    • экскурсионное обслуживание
    • чаепитие, комплексный обед.
    Что не входит?
    • экипировка для спуска в пещеру (по желанию)
    Место начала и завершения?
    парковка у ж/д вокзала
    Что важно знать?
    • При себе иметь:
    • Одежду, комфортную для пребывания на природе. Заранее посмотрите прогноз погоды.
    • Удобную обувь для прогулки по лесным тропам.
    • Пещеры:
    • в зимний период в пещере сухо, но прохладно (0С), летом и осенью сыро одежда может запачкаться, одевайтесь соответственно, возьмите рабочие перчатки или воспользуетесь арендой костюма в «Голубино» (за доп. плату)
    • просьба не трогать руками и не пугать летучих мышей, которые зимуют в пещерах
    • для посещения пещеры требуется минимальный уровень физической подготовки, тем не менее, будьте готовы к тому, что нужно будет низко наклоняться и спускаться по высоким лестницам
    • ограничение по возрасту: 5+
    • лица в алкогольном и наркотическом опьянении в пещеру не допускаются.
    Когда и сколько длится?
    Когда: 02.01, 03.01, 04.01, 06.01, 07.01, 08.01, 09.01 в 08:00
    Экскурсия длится около 13 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    Что если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    02.01, 03.01, 04.01, 06.01, 07.01, 08.01, 09.01 в 08:00

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