02.01, 03.01, 04.01, 06.01, 07.01, 08.01, 09.01 в 08:00

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ожидает:
08:00 — выезд из Архангельска. Путешествие по живописной автодороге Архангельск-Пинега-Мезень, идущей вдоль рек, северных деревень и карстовых гор. 188 км, в пути ~3,5-4 часа. 11:30-12:00 — прибытие в Парк «Голубино». Чаепитие с местной выпечкой. 12:00-12:30 — экскурсия по экологической тропе через охранную зону Пинежского заповедника до незамерзающего водопада «Святой источник» (1-1,5 часа). 13:30 – обед в ресторане. 14:00 – экскурсия в карстовую пещеру (1,5 часа). 17:30 - отъезд в Архангельск.
Важная информация:
При себе иметь:
Одежду, комфортную для пребывания на природе. Заранее посмотрите прогноз погоды.
Удобную обувь для прогулки по лесным тропам.
Пещеры:
в зимний период в пещере сухо, но прохладно (0С), летом и осенью сыро; одежда может запачкаться, одевайтесь соответственно, возьмите рабочие перчатки или воспользуетесь арендой костюма в «Голубино» (за доп. плату);
просьба не трогать руками и не пугать летучих мышей, которые зимуют в пещерах;
для посещения пещеры требуется минимальный уровень физической подготовки, тем не менее, будьте готовы к тому, что нужно будет низко наклоняться и спускаться по высоким лестницам;
ограничение по возрасту: 5+;
лица в алкогольном и наркотическом опьянении в пещеру не допускаются.
Ответы на вопросы
Что входит?
транспортное обслуживание
экскурсионное обслуживание
чаепитие, комплексный обед.
Что не входит?
экипировка для спуска в пещеру (по желанию)
Место начала и завершения?
парковка у ж/д вокзала
Что важно знать?
При себе иметь:
Одежду, комфортную для пребывания на природе. Заранее посмотрите прогноз погоды.
Удобную обувь для прогулки по лесным тропам.
Пещеры:
в зимний период в пещере сухо, но прохладно (0С), летом и осенью сыро одежда может запачкаться, одевайтесь соответственно, возьмите рабочие перчатки или воспользуетесь арендой костюма в «Голубино» (за доп. плату)
просьба не трогать руками и не пугать летучих мышей, которые зимуют в пещерах
для посещения пещеры требуется минимальный уровень физической подготовки, тем не менее, будьте готовы к тому, что нужно будет низко наклоняться и спускаться по высоким лестницам
ограничение по возрасту: 5+
лица в алкогольном и наркотическом опьянении в пещеру не допускаются.
Когда и сколько длится?
Когда: 02.01, 03.01, 04.01, 06.01, 07.01, 08.01, 09.01 в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
02.01, 03.01, 04.01, 06.01, 07.01, 08.01, 09.01 в 08:00
Северная Т.
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