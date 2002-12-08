Алексей проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Первый взгляд на Северодвинск

Из Архангельска мы направимся прямиком в центр атомного судостроения — Северодвинск. Вы убедитесь, что даже в молодом городе есть место архитектурным контрастам: рассмотрите застройку 40-х годов и современные кварталы. Мы проедем по улицам, оценим масштаб завода «Севмаш» и поговорим подводных лодках, которые рождаются в Северодвинске. А если захотите, познакомимся с экспозицией городского музея.

Остров 🏝️ Ягры: путь к Белу морюшку

Следом отправимся на остров 🏝️ Ягры — здесь стоит оказаться хотя бы ради того, чтобы встретиться лицом к лицу с Белым морем! Вы прогуляетесь 👣 по побережью с мелким песком, а в теплое время года сможете даже искупаться в море 🌊. Рассмотрите памятник, посвященный знаменательному событию 16 века — прибытию в Московию корабля Ричарда Ченслера. Также на Яграх мы заглянем в сосновый бор, где можно угостить орехами практически ручных белок. А еще сможем остановиться на чашечку кофе в одном из местных кафе.

Кроме того, по пути на остров 🏝️ мы увидим сохранившиеся постройки Николо-Корельского монастыря — одного из древнейших на Русском Севере. Вы услышите его историю 📖 и по старым фотографиям представите, как выглядела обитель в прошлую эпоху.

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