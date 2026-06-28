Алексей проводит ещё 2 экскурсии

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В Северодвинск - к подлодкам и Белому морю

Приглашаем вас на уникальное путешествие из Архангельска в Северодвинск, где вас ждут атомные подлодки, Белое море и древние монастыри
Северодвинск - город, где современность переплетается с историей.

На этой экскурсии вы увидите, как рождаются атомные подлодки на заводе «Севмаш», пройдетесь по улицам, где каждый уголок хранит свои тайны.

Затем мы отправимся
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на остров Ягры, где вы сможете насладиться красотой Белого моря, почувствовать его мощь и величие.

По пути к острову вас ждет знакомство с Николо-Корельским монастырем, одним из древнейших на Русском Севере. Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в мир русской истории и природы

5
131 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🚢 Уникальная возможность увидеть атомные подводные лодки
  • 🏙️ Откройте для себя архитектурные контрасты Северодвинска
  • 🌊 Прогулка по побережью Белого моря
  • 🐿️ Встреча с практически ручными белками в сосновом бору
  • 🏛️ Исторические постройки Николо-Корельского монастыря
  • ☕ Остановка на чашечку кофе в уютном кафе

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Северодвинска и острова Ягры - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время можно насладиться прогулками по побережью Белого моря и даже искупаться. Май и сентябрь также подойдут для поездки, хотя погода может быть менее предсказуемой. В остальное время года экскурсия тоже возможна, но стоит учесть, что зимой потребуется теплая одежда для комфортного пребывания на свежем воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
В Северодвинск - к подлодкам и Белому морю
В Северодвинск - к подлодкам и Белому морю
В Северодвинск - к подлодкам и Белому морю

Что можно увидеть

  • Завод «Севмаш»
  • Музей Северодвинска
  • Памятник прибытию корабля Ричарда Ченслера
  • Николо-Корельский монастырь

Описание экскурсии

Первый взгляд на Северодвинск

Из Архангельска мы направимся прямиком в центр атомного судостроения — Северодвинск. Вы убедитесь, что даже в молодом городе есть место архитектурным контрастам: рассмотрите застройку 40-х годов и современные кварталы. Мы проедем по улицам, оценим масштаб завода «Севмаш» и поговорим подводных лодках, которые рождаются в Северодвинске. А если захотите, познакомимся с экспозицией городского музея.

Остров Ягры: путь к Белу морюшку

Следом отправимся на остров Ягры — здесь стоит оказаться хотя бы ради того, чтобы встретиться лицом к лицу с Белым морем! Вы прогуляетесь по побережью с мелким песком, а в теплое время года сможете даже искупаться в море. Рассмотрите памятник, посвященный знаменательному событию 16 века — прибытию в Московию корабля Ричарда Ченслера. Также на Яграх мы заглянем в сосновый бор, где можно угостить орехами практически ручных белок. А еще сможем остановиться на чашечку кофе в одном из местных кафе.

Кроме того, по пути на остров мы увидим сохранившиеся постройки Николо-Корельского монастыря — одного из древнейших на Русском Севере. Вы услышите его историю и по старым фотографиям представите, как выглядела обитель в прошлую эпоху.

Организационные детали

  • Я заберу вас в любой точке Архангельска, трансфер на автомобиле включен в стоимость экскурсии
  • Стоит взять с собой удобную обувь (для прогулки по песку), летом захватить купальник, а зимой — потеплее одеться
  • Экскурсию также можно провести для группы до 7 человек на минивэне (стоимость уточняйте в переписке)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости с туристами
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваш гид в Архангельске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провёл экскурсии для 1766 туристов
Привет! Меня зовут Алексей, родился и живу в Архангельске. По образованию — регионовед, специалист по странам Северной Европы. Много лет работаю индивидуальным гидом, разрабатываю авторские маршруты и организую туры по
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области. Аттестованный гид-переводчик по нескольким районам региона. Больше всего люблю автомобильные загородные экскурсии, в ходе которых туристы могут прочувствовать Север: к Белому морю, природным достопримечательностям, деревянным храмам и часовням. Увлекаюсь фольклором, деревянной архитектурой, историей и генеалогией. Приезжайте в гости!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 131 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
128
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2
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1
Артем
Отличная экскурсия на автомобиле! Алексей- замечательный гид. Настолько качественно и объемно преподнес весь материал, что даже не оставалось вопросов! Очень нам повезло с погодой! Чаепитие с ооочень вкусными пирогами на о. Ягры!!! Великолепно! Однозначно рекомендую Алексея выбрать экскурсоводом. Не пожалеете!!!
Отличная экскурсия на автомобиле! Алексей- замечательный гид. Настолько качественно и объемно преподнес весь материал, что даже
Отличная экскурсия на автомобиле! Алексей- замечательный гид. Настолько качественно и объемно преподнес весь материал, что даже
Отличная экскурсия на автомобиле! Алексей- замечательный гид. Настолько качественно и объемно преподнес весь материал, что даже
Отличная экскурсия на автомобиле! Алексей- замечательный гид. Настолько качественно и объемно преподнес весь материал, что даже
Отличная экскурсия на автомобиле! Алексей- замечательный гид. Настолько качественно и объемно преподнес весь материал, что даже
Отличная экскурсия на автомобиле! Алексей- замечательный гид. Настолько качественно и объемно преподнес весь материал, что даже
Отличная экскурсия на автомобиле! Алексей- замечательный гид. Настолько качественно и объемно преподнес весь материал, что даже
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М
Поездка прошла отлично. Алексей быстро отвечал на сообщения, всегда был на связи. Прекрасно владеет информацией и о местности, об исторических моментах, и о жизни местных жителей с удовольствием узнали больше. Увидели Северодвинск, познакомились с Белым морем, дышали свежим воздухом в сосновом бору и даже кормили белочку с рук.
Все было комфортно, спокойно, безопасно.
Поездка прошла отлично. Алексей быстро отвечал на сообщения, всегда был на связи. Прекрасно владеет информацией и
Поездка прошла отлично. Алексей быстро отвечал на сообщения, всегда был на связи. Прекрасно владеет информацией и
Поездка прошла отлично. Алексей быстро отвечал на сообщения, всегда был на связи. Прекрасно владеет информацией и
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Е
Замечательный экскурсовод Алексей, очень интересная и содержательный экскурсия, невероятно красивые места, город с историей и невероятной природой. Всем рекомендуем
Замечательный экскурсовод Алексей, очень интересная и содержательный экскурсия, невероятно красивые места, город с историей и невероятной
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Юлия
Авто-экскурсия прошла чудесно!
По организационной части всё отлично: Алексей всегда был на связи, оперативно отвечал на вопросы, в день экскурсии забрал нас утром от дома, где мы остановились и вернул в
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Архангельск туда, куда нам нужно было попасть, посоветовав куда ещё можно зайти. Автомобиль чистый и комфортный, Алексей водит замечательно: при том, что я не очень хорошо переношу автотранспорт, чувствовала себя комфортно всю дорогу.
По части информации тоже всё чудесно - рассказ вышел плавным, увлекательным и интересным. Мы узнали не только историю города, но и различные интересные факты и об Архангельске, и о крае в целом, очень познавательно. Северодвинск нам понравился, а остров Ягры и Белое море - просто бесповоротно влюбили в себя!
Спасибо большое за чудесное путешествие на Крайний Север!

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Полина
Взяли для нашей семьи с детьми сдвоенную экскурсию в Северодвинск и село Нёноксу. Так как мы были впервые в Архангельской области, то попросили Алексея рассказывать обо всём, включая разные интересные
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детали о жизни людей.
Алексей блестяще провёл экскурсии, он - великолепный рассказчик с красивой правильной речью, эрудированностью. Он действительно глубоко знает историю своего края, любит его и, главное, умеет хорошо рассказывать, держать интерес и общаться с детьми. Алексей - детоориентированный гид:) Наши дети целый день после экскурсии его вспоминают, пересказывают какие-то истории из его рассказов.

Спасибо большое!

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А
Даже не представляла, какой интересной может быть экскурсию в промышленный город. Алексей - прекрасный рассказчик, который искреннее любит и знает свои родные места, поэтому создал для нас очень классную атмосферу,
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настоящий вайб этих мест. Прогулка по местной деревне через мостик, по пляжу к АПЛ, по острову Ягры - очень хотелось остаться в этих локациях подольше. И отдельное спасибо за воспоминания о том, каким был деревянный Архангельск - это прям в самое сердце.

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