Алексей проводит ещё 2 экскурсии

В Северодвинск — к подлодкам и Белому морю!

Почувствовать пульс моря на острове Ягры и посетить город-центр атомного судостроения

Алексей
Алексей – Гид из Архангельска
Северодвинск — город 🏙️ молодой и небольшой, но поверьте, у него найдется, чем вас удивить! В этом уголке Архангельской области вы откроете секреты атомного судостроения, проедете по улицам города и увидите один из древнейших монастырей Русского Севера.

А после побываете на остров 🏝️ Ягры — на свидание с Белым морем.
Задать вопросОбычно отвечает за 49 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • От 45004 050 ₽ за экскурсиюскидка10%

    Заказать экскурсию
В Северодвинск — к подлодкам и Белому морю!
В Северодвинск — к подлодкам и Белому морю!

Что вас ожидает

Первый взгляд на Северодвинск
Из Архангельска мы направимся прямиком в центр атомного судостроения — Северодвинск. Вы убедитесь, что даже в молодом городе есть место архитектурным контрастам: рассмотрите застройку 40-х годов и современные кварталы. Мы проедем по улицам, оценим масштаб завода «Севмаш» и поговорим подводных лодках, которые рождаются в Северодвинске. А если захотите, познакомимся с экспозицией городского музея.

Остров 🏝️ Ягры: путь к Белу морюшку
Следом отправимся на остров 🏝️ Ягры — здесь стоит оказаться хотя бы ради того, чтобы встретиться лицом к лицу с Белым морем! Вы прогуляетесь 👣 по побережью с мелким песком, а в теплое время года сможете даже искупаться в море 🌊. Рассмотрите памятник, посвященный знаменательному событию 16 века — прибытию в Московию корабля Ричарда Ченслера. Также на Яграх мы заглянем в сосновый бор, где можно угостить орехами практически ручных белок. А еще сможем остановиться на чашечку кофе в одном из местных кафе.

Кроме того, по пути на остров 🏝️ мы увидим сохранившиеся постройки Николо-Корельского монастыря — одного из древнейших на Русском Севере. Вы услышите его историю 📖 и по старым фотографиям представите, как выглядела обитель в прошлую эпоху.

Организационные детали

  • Я заберу вас в любой точке Архангельска, трансфер на автомобиле 🚘 включен в стоимость экскурсии 🧭
  • Стоит взять с собой удобную обувь (для прогулки по песку), летом захватить купальник, а зимой — потеплее одеться
  • Экскурсию ⛳ также можно провести для группы до 7 человек на минивэне (стоимость уточняйте в переписке)
В Северодвинск — к подлодкам и Белому морю!
В Северодвинск — к подлодкам и Белому морю!
В Северодвинск — к подлодкам и Белому морю!
В Северодвинск — к подлодкам и Белому морю!
В Северодвинск — к подлодкам и Белому морю!
В Северодвинск — к подлодкам и Белому морю!
В Северодвинск — к подлодкам и Белому морю!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Алексей
Алексей
Привет! Меня зовут Алексей, живу в Архангельске. Работаю гидом с 2012 года и очень люблю рассказывать о поразительной истории Русского Севера, показывать красоты нашего края и удивлять легендами. Моя любимая экскурсия — Холмогоры и Ломоносово, и я с удовольствием проведу ее для вас. Приезжайте в гости!
Напишите мне

Алексей проводит ещё 2 экскурсии

В Холмогоры — на родину Ломоносова
От 8 000
7 часов
В Холмогоры — на родину Ломоносова
9 отзывов
Познакомиться с древним центром Поморья, побывать в доме-музее ученого и открыть тайны Святой рощи
В Новодвинскую крепость из Архангельска
4 800
5.5 часов
В Новодвинскую крепость из Архангельска
3 отзыва
Исследовать руины цитадели, углубиться в военную историю России и насладиться видами Северной Двины

Еще несколько необычных экскурсий в Архангельске

К Белому морю на остров Ягры
4 880
4.5 часов
К Белому морю на остров Ягры
102 отзыва
Авто-тур на живописное побережье Белого моря через судостроительный город Северодвинск
Архангельск — первое окно России в Европу
3 250
2.5 часа
Архангельск — первое окно России в Европу
51 отзыв
Осознать значимость города в торговой, военной и морской истории России на авто-пешеходной экскурсии
Самоварное чаепитие на Белом море
5 000
4.5 часов
Самоварное чаепитие на Белом море
Погулять среди сосновых дюн, услышать о природе края и попробовать поморского чаю со сладостями
Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север
3 300
10 часов
Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север
5 отзывов
Однодневное путешествие к пещерам, водопадам и эко-тропам Пинежского заповедника
Куртяево: в жерле древнего вулкана
6 500
6 часов
Куртяево: в жерле древнего вулкана
3 отзыва
Поездка к минеральным источникам и святым местам
Северодвинск и остров Ягры
4 900
5 часов
Северодвинск и остров Ягры
Посетить «город корабелов» и насладиться чудесными пейзажами Белого моря