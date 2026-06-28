Алексей проводит ещё 2 экскурсии

Лучшее время для посещения Северодвинска и острова Ягры - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время можно насладиться прогулками по побережью Белого моря и даже искупаться. Май и сентябрь также подойдут для поездки, хотя погода может быть менее предсказуемой. В остальное время года экскурсия тоже возможна, но стоит учесть, что зимой потребуется теплая одежда для комфортного пребывания на свежем воздухе.

Северодвинск - город, где современность переплетается с историей.На этой экскурсии вы увидите, как рождаются атомные подлодки на заводе «Севмаш», пройдетесь по улицам, где каждый уголок хранит свои тайны.Затем мы отправимся

на остров Ягры, где вы сможете насладиться красотой Белого моря, почувствовать его мощь и величие. По пути к острову вас ждет знакомство с Николо-Корельским монастырем, одним из древнейших на Русском Севере. Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в мир русской истории и природы

Описание экскурсии

Первый взгляд на Северодвинск

Из Архангельска мы направимся прямиком в центр атомного судостроения — Северодвинск. Вы убедитесь, что даже в молодом городе есть место архитектурным контрастам: рассмотрите застройку 40-х годов и современные кварталы. Мы проедем по улицам, оценим масштаб завода «Севмаш» и поговорим подводных лодках, которые рождаются в Северодвинске. А если захотите, познакомимся с экспозицией городского музея.

Остров Ягры: путь к Белу морюшку

Следом отправимся на остров Ягры — здесь стоит оказаться хотя бы ради того, чтобы встретиться лицом к лицу с Белым морем! Вы прогуляетесь по побережью с мелким песком, а в теплое время года сможете даже искупаться в море. Рассмотрите памятник, посвященный знаменательному событию 16 века — прибытию в Московию корабля Ричарда Ченслера. Также на Яграх мы заглянем в сосновый бор, где можно угостить орехами практически ручных белок. А еще сможем остановиться на чашечку кофе в одном из местных кафе.

Кроме того, по пути на остров мы увидим сохранившиеся постройки Николо-Корельского монастыря — одного из древнейших на Русском Севере. Вы услышите его историю и по старым фотографиям представите, как выглядела обитель в прошлую эпоху.

Организационные детали