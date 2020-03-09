73 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Авто-тур на живописное побережье Белого моря через судостроительный город Северодвинск

Sergey
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Sergey – ваш гид
У многих Архангельск ассоциируется с Белым морем, на самом же деле море — в 40 км от города — у Северодвинска.

В черте Северодвинска, на острове Ягры, находится единственный в округе песчаный пляж с прекрасным сосновым бором и дюнами.

Самостоятельно добраться до него непросто, к тому же по пути расположено множество интересных объектов, в том числе малоизвестных, которые путешественники обычно упускают из виду.

В этом небольшом туре я не только помогу вам с комфортом доехать до Белого моря, но и познакомлю с историей Северодвинска и самыми примечательными местами на нашем пути.
4550 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4.5 часов
До 3 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии73 отзыва
5
К Белому морю на остров Ягры
К Белому морю на остров Ягры

Что вас ожидает

Попасть на Ягры невозможно, не проехав через Северодвинск, который долгое время был закрытым военным городом. Здесь сохранилась историческая застройка — здания и вывески советской эпохи, среди которых легко почувствовать себя в прошлом. Вы узнаете, как этот портовый город был построен, какое значение сыграл в морской истории России, о местном производстве и выдающихся жителях, а также о современных оборонных предприятиях. Также в городе мы увидим здания древнего Николо-Корельского монастыря, его историю я тоже расскажу.

Кроме того, на пути к побережью Белого моря вы увидите:

  • воинский морской мемориал;
  • место высадки английской экспедиции Ричарда Ченслера, с которой пошла история торговых отношений Московии с Англией;
  • подводные лодки и военные корабли;
  • деревянный подвесной мост через реку;
  • самый северный разводной мост в мире;
  • и другие объекты.

Это путешествие не сезонное, зимой на море тоже стоит ехать — за морской свежестью, спокойствием, красотой ледяных торосов и единением с природой.

В результате вы не только побываете на живописном побережье Белого моря, отдохнете от городской суеты и надышитесь морским воздухом, но также прикоснетесь к военной и советской истории Северодвинска, увидите редкие объекты еще недавно закрытого портового города и его окрестностей.

Организационные детали

  • В стоимость включены транспортные расходы
  • Я возьму с собой дозиметр, чтобы вы были уверены в безопасности поездки
К Белому морю на остров Ягры
К Белому морю на остров Ягры
К Белому морю на остров Ягры
К Белому морю на остров Ягры
К Белому морю на остров Ягры

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Sergey
Sergey
Добрый день! Я из Архангельска, до этого долгое время жил на Соловках. По образованию - историк. У меня более 10 лет опыта работы экскурсоводом (в т.ч. в музеях и на официальных туристических маршрутах), организации и проведении экспедиций и туров по Русскому Северу. Мой подход - показать уникальность своего края через повседневную историю и необычные достопримечательности.
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73 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

9 марта 2020
Отлично! Превосходно! Замечательно интересно! Увлекательно! Всем рекомендую.
27 февраля 2020
Спасибо большое!
27 января 2020
Мы в полном восторге от экскурсии. Ездили вчетвером, при этом в машине было комфортно. Сергей потрясающий рассказчик, отвечал на все наши вопросы, Очень эрудированный, воспитанный, приятный человек, который любит и знает этот прекрасный край досконально. Вернулись домой, влюбленные в русский Север и Белое море. В том числе, благодаря экскурсии Сергея. Строго рекомендую и эту экскурсию, и вообще поездку в эти края. Там удивительно!
юлия
4 января 2020
отличная экскурсия. Сергей эрудированный гид и приятный попутчик, который легко увлекает своим рассказом экскурсантов любого возраста. с удовольствием будем рекомендовать эту экскурсию Сергея своим друзьям.
Алексей
1 января 2020
Гид Сергей прекрасно организовал и провёл экскурсию. Интересно и подробно рассказывал и отвечал на все вопросы. При этом приятно удивила тактичная и ненавязчивая манера ведения экскурсии. Рекомендую всем!
4 ноября 2019
Интересно, познавательно. Отлично организовано. Несмотря на погоду, получили удовольствие от экскурсии.
3 ноября 2019
Отличный гид! Сергей приятный человек, который всегда отвечает на любые вопросы, рассказывает интересные истории. Сами экскурсии тоже интересные. Я считаю, что за эту цену лучше не найти.
Юрий
1 ноября 2019
Около 5 часов пролетели незаметно, Сергей отлично провел экскурсию, отвез в те места, куда я сам бы точно не попал, рассказал множество интересных исторических (и не только) нюансов как связанных с темой экскурсии так и ответил на все вопросы. Безусловно рекомендую провести время с пользой если собираетесь в Архангельск и область
Юлия
24 октября 2019
Спасибо Сергею за увлекательную экскурсию! Очень красивые и интересные места со своим колоритом! Экскурсия прошла очень легко, информативно и комфортно. Сергей - профессионал, отлично знает историю своего края, пожалуй лучший экскурсовод из всех с кем доводилось знакомиться с историей. Благодаря ему, остались только приятные впечатления о городе и людях. Еще раз, СПАСИБО!
Юлия
11 октября 2019
Гид Сергей очень приятный в общении, экскурсию по Северодвинску - городу корабелов и моряков провёл очень увлекательно и интересно. Мы увидели подлодки, морской отлив - очень зрелищно, полюбовались дюнами, посетили дом писателя Пикуля, прошлись по подвесному мосту. В общем, рекомендую!
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