73 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Попасть на Ягры невозможно, не проехав через Северодвинск, который долгое время был закрытым военным городом. Здесь сохранилась историческая застройка — здания и вывески советской эпохи, среди которых легко почувствовать себя в прошлом. Вы узнаете, как этот портовый город был построен, какое значение сыграл в морской истории России, о местном производстве и выдающихся жителях, а также о современных оборонных предприятиях. Также в городе мы увидим здания древнего Николо-Корельского монастыря, его историю я тоже расскажу.

Кроме того, на пути к побережью Белого моря вы увидите:

воинский морской мемориал;

место высадки английской экспедиции Ричарда Ченслера, с которой пошла история торговых отношений Московии с Англией;

подводные лодки и военные корабли;

деревянный подвесной мост через реку;

самый северный разводной мост в мире;

и другие объекты.

Это путешествие не сезонное, зимой на море тоже стоит ехать — за морской свежестью, спокойствием, красотой ледяных торосов и единением с природой.

В результате вы не только побываете на живописном побережье Белого моря, отдохнете от городской суеты и надышитесь морским воздухом, но также прикоснетесь к военной и советской истории Северодвинска, увидите редкие объекты еще недавно закрытого портового города и его окрестностей.