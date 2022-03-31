Что вас ожидает

Знакомство с Архангельском

Мы проедем вдоль Северной Двины и прогуляемся по мысу Пур-Наволок, с которого началось строительство города. Вы услышите о становлении Архангельска, его взлетах и падениях. А также оцените знаковые местные улицы, особняки, храмы и памятники: Михаило-Архангельский собор, Соловецкое подворье, Гостиные дворы, английский танк времен Первой мировой войны и самый северный разводной мост в мире.

Северодвинск, остров Ягры и Белое море

Вы заглянете в колоритную северную деревню Шихириха, пройдете по подвесному мосту и полюбуетесь панорамами Белого моря на острове Ягры. Кроме того, осмотрите Северодвинск — центр атомного судостроения. Прогуляетесь по набережной им. Зрячего и увидите подводную лодку. А я поделюсь историей освоения Летнего берега Белого моря, насчитывающей много сотен лет.

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