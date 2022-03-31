Архангельск, Северодвинск и Белое море за 1 день

Полюбоваться природой Русского Севера и раскрыть историю его городов на авто-пешеходной экскурсии

5
1 отзыв
Индивидуальная
Приглашаю сравнить молодой центр атомного судостроения Северодвинск и старинный торговый порт Архангельск.

Вы узнаете, как за столетия поменялся подход к строительству городов, как советские урбанисты экспериментировали с созданием комфортной среды и что из этого вышло.

А еще посетите живописный остров Ягры и насладитесь видами Белого моря.
Архангельск, Северодвинск и Белое море за 1 день
Архангельск, Северодвинск и Белое море за 1 день
Архангельск, Северодвинск и Белое море за 1 день
Архангельск, Северодвинск и Белое море за 1 день
Архангельск, Северодвинск и Белое море за 1 день
Архангельск, Северодвинск и Белое море за 1 день
Архангельск, Северодвинск и Белое море за 1 день
Архангельск, Северодвинск и Белое море за 1 день
Архангельск, Северодвинск и Белое море за 1 день
Архангельск, Северодвинск и Белое море за 1 день
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Знакомство с Архангельском

Мы проедем вдоль Северной Двины и прогуляемся по мысу Пур-Наволок, с которого началось строительство города. Вы услышите о становлении Архангельска, его взлетах и падениях. А также оцените знаковые местные улицы, особняки, храмы и памятники: Михаило-Архангельский собор, Соловецкое подворье, Гостиные дворы, английский танк времен Первой мировой войны и самый северный разводной мост в мире.

Северодвинск, остров Ягры и Белое море

Вы заглянете в колоритную северную деревню Шихириха, пройдете по подвесному мосту и полюбуетесь панорамами Белого моря на острове Ягры. Кроме того, осмотрите Северодвинск — центр атомного судостроения. Прогуляетесь по набережной им. Зрячего и увидите подводную лодку. А я поделюсь историей освоения Летнего берега Белого моря, насчитывающей много сотен лет.

Организационные детали

  • Большую часть времени мы будем передвигаться на автомобиле, выходя на прогулку в наиболее интересных местах
  • По желанию мы можем заехать в уютное кафе или устроить чаепитие на берегу моря. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Евгения
31 мар 2022
Поездка на Белое море оказалась самой сказочной за все время пребывания в Архангельске. Дмитрий - очень ответственный, начитанный и внимательный гид! Вовремя нас забрал и привез, на абсолютно любой у него был ответ, что очень классно! Мы замечательно провели время и получили кучу замечатльных фотографий!! Всем ОЧЕНЬ советуем рассмотреть поездку на Белое море в сопровождении Дмитрия.
Поездка на Белое море оказалась самой сказочной за все время пребывания в Архангельске. Дмитрий - оченьПоездка на Белое море оказалась самой сказочной за все время пребывания в Архангельске. Дмитрий - оченьПоездка на Белое море оказалась самой сказочной за все время пребывания в Архангельске. Дмитрий - оченьПоездка на Белое море оказалась самой сказочной за все время пребывания в Архангельске. Дмитрий - оченьПоездка на Белое море оказалась самой сказочной за все время пребывания в Архангельске. Дмитрий - оченьПоездка на Белое море оказалась самой сказочной за все время пребывания в Архангельске. Дмитрий - оченьПоездка на Белое море оказалась самой сказочной за все время пребывания в Архангельске. Дмитрий - оченьПоездка на Белое море оказалась самой сказочной за все время пребывания в Архангельске. Дмитрий - очень

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