Экскурсия предлагает уникальную возможность посетить Архангельск и Северодвинск за один день. Узнайте о развитии этих городов, оцените архитектуру и исторические памятники. Прогулка по острову Ягры и панорамы Белого моря оставят незабываемые впечатления. В программе посещение знаковых мест, таких как Михаило-Архангельский собор и Соловецкое подворье. Это путешествие подарит новые знания и яркие эмоции

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с июня по август, когда погода теплая и солнечная. В это время можно насладиться всеми прелестями северной природы. В мае и сентябре также комфортно, но возможны дожди. Зимой и весной тур также доступен, но холод и снег могут ограничить прогулки.

Сейчас август — это идеальное время.