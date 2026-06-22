Погрузитесь в атмосферу северных городов, сравните их историю и современность, наслаждаясь видами Белого моря
Экскурсия предлагает уникальную возможность посетить Архангельск и Северодвинск за один день. Узнайте о развитии этих городов, оцените архитектуру и исторические памятники. Прогулка по острову Ягры и панорамы Белого моря оставят незабываемые впечатления. В программе посещение знаковых мест, таких как Михаило-Архангельский собор и Соловецкое подворье. Это путешествие подарит новые знания и яркие эмоции
Лучшее время для посещения - с июня по август, когда погода теплая и солнечная. В это время можно насладиться всеми прелестями северной природы. В мае и сентябре также комфортно, но возможны дожди. Зимой и весной тур также доступен, но холод и снег могут ограничить прогулки.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Михаило-Архангельский собор
Соловецкое подворье
Гостиные дворы
Английский танк
Разводной мост
Описание экскурсии
Знакомство с Архангельском
Мы проедем вдоль Северной Двины и прогуляемся по мысу Пур-Наволок, с которого началось строительство города. Вы услышите о становлении Архангельска, его взлетах и падениях. А также оцените знаковые местные улицы, особняки, храмы и памятники: Михаило-Архангельский собор, Соловецкое подворье, Гостиные дворы, английский танк времен Первой мировой войны и самый северный разводной мост в мире.
Северодвинск, остров Ягры и Белое море
Вы заглянете в колоритную северную деревню Шихириха, пройдете по подвесному мосту и полюбуетесь панорамами Белого моря на острове Ягры. Кроме того, осмотрите Северодвинск — центр атомного судостроения. Прогуляетесь о живописному сосновому бору и, если повезёт, увидите подводную лодку. А я поделюсь историей освоения Летнего берега Белого моря, насчитывающей много сотен лет.
Организационные детали
Большую часть времени мы будем передвигаться на автомобиле, выходя на прогулку в наиболее интересных местах
По желанию мы можем заехать в уютное кафе. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
За доплату я могу встретить вас в аэропорту
Возможно проведение экскурсии для большего количества участников. Подробности уточняйте, пожалуйста, в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Архангельске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1289 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий, я и моя команда проводим авторские экскурсии по Русскому Северу. Архангельск — мой родной город, я несколько лет занимаюсь изучением его истории и культуры. Моя команда — такие же молодые, энергичные и влюблённые в свой край люди, хорошо знающие Архангельскую область. Мы с удовольствием поделимся с вами своими знаниями, покажем самые красивые и необычные места.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 205 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Е
Елена
Дата посещения: 21 июн 2026
Экскурсия очень понравилась. Много интересной информации. Экскурсовод не перегружает информацией. Все по существу. Рекомендую.
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Галина
Мы провели незабываемый день знакомства с Архангельском и Северодвинском. Дмитрий показал нам чудесные природные локации на прогулке к побережью Белого моря. Прекрасный рассказчик, глубоко погруженный в материал, он легко, доходчиво читать дальшеуменьшить
и структурированно погружает в историю города и области, не перегружая и корректно вовлекая слушателей в повествование. Огромный массив знаний в области истории, архитектуры и культуры создает стройную картину. Маршрут экскурсии, безопасное вождение и остановки по пути продуманы, позволяют без особого напряжения, комфортно воспринимать большой объем информации. Мы благодарны Диме и за советы какие достопримечательности города можно посетить самостоятельно, где купить оригинальные сувениры и подарки.
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Н
Новосëлова
Недавно побывали на авто-пешеходной экскурсии «Архангельск — Северодвинск — Белое море за 1 день» — и до сих пор под впечатлением!
День получился невероятно насыщенным, но при этом совсем не утомительным. читать дальшеуменьшить
Здорово, что маршрут смешанный: на машине быстро добирались до новых точек, а потом спокойно гуляли. Так удалось увидеть гораздо больше, чем если бы ходили только пешком.
В Архангельске гид показал самые знаковые места и рассказал о них.
Северодвинск открылся с неожиданной стороны: это не просто промышленный город, а место с особой судьбой и характером. Прогулка по острову Ягры — отдельный восторг: сосновый бор, ветер с моря… А когда вышли к Белому морю, все мысли сразу куда‑то улетучились — остались только простор, шум волн и ощущение северной свободы.
Отдельно хочу поблагодарить гида: он не просто выдавал факты, а рассказывал истории, отвечал на любые вопросы. Чувствовалось, что человек искренне любит свой край и хочет передать эту любовь гостям.
Экскурсия — идеальный вариант, если хочется за один день сложить объёмную картинку региона: и про историю, и про промышленность, и про природу. Однозначно рекомендую! 😊
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Ольга
Хочу выразить большую благодарность за прекрасную экскурсию. Мы брали экскурсию сразу по приезду и благодаря Дмитрию полностью погрузились в историю и жизнь Архангельска и Северодвинска. Насладились во время экскурсии природой и видами Белого моря.
+2
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Е
Екатерина
Чудесная экскурсия! Огромное спасибо Дмитрию за интересные рассказы и беседу! Узнали много нового, надеемся ещё вернёмся и продолжим знакомство с Русским Севером!
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Е
Елена
Мне понравилась обзорная экскурсия по г. Архангельск и по маршруту. Очень емкая, интересная и не отягощающая. Благодарю Дмитрия за организацию такой экскурсии. Для туристов очень полезный гид по окрестности. Буду рекомендовать своим знакомым и друзьям.
+1
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