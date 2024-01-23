1 день

Водопад Кивач. «Повенецкая лестница» Беломорско-Балтийского канала

Сбор группы у гостиницы «Питер Инн Петрозаводск» (пл. Гагарина, д. 1)~10:00 (точное время сбора будет известно за 3–4 дня до заезда).

Отъезд на север Карелии к Белому морю (расстояние около 400 км).

Посещение фирменного магазина ликеро-водочного завода «Алковорлд».

Вся продукция, включая водки, горькие и сладкие настойки, джины, биттеры и бальзамы, содержит только натуральные ингредиенты и разливается на собственном производстве, основанном в 1879 году в Петрозаводске.

По пути экскурсия в заповедник Кивач, где вы полюбуетесь на самый известный в Карелии водопад, воспетый в русской поэзии как «северный богатырь».

Здесь же увидите настоящую карельскую березу – знаменитую «золушку» северных лесов, познакомитесь с коллекцией дендропарка и музеем Природы.

Обед.

Переезд в поселок Повенец (22 км от Медвежьегорска).

Экскурсия к «Повенецкой лестнице» шлюзов Беломорско-Балтийского канала, где начинается водный путь, который соединял Онежское озеро и Белое море.

Вы узнаете об истории строительства Беломорканала в 1931–1933 годах – одной из многотрудных и грандиозных строек советской эпохи.

Вечером приезд в туристический комплекс «Причал», расположенный в пос. Рабочеостровск на берегу Белого моря, 12 км от города Кеми.

Размещение в номерах с удобствами.