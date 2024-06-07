1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Архангельск: путешествие через века в первое окно России в Европу
Погрузитесь в уникальную атмосферу Архангельска, где каждый уголок рассказывает свою историю о величии русского севера
Начало: В центральной части города
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:00
3 870₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Архангельск, Северодвинск и Белое море за 1 день
Полюбоваться природой Русского Севера и раскрыть историю его городов на авто-пешеходной экскурсии
«Прогуляетесь о живописному сосновому бору и, если повезёт, увидите подводную лодку»
19 июня в 09:00
20 июня в 09:00
8 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
В тренде
В Северодвинск из Архангельска: атомные подлодки, Белое море и древние монастыри
Приглашаем вас на уникальное путешествие из Архангельска в Северодвинск, где вас ждут атомные подлодки, Белое море и древние монастыри
Начало: По договорённости с туристами
«Также на Яграх мы заглянем в сосновый бор, где можно угостить орехами практически ручных белок»
24 июня в 15:00
28 июня в 15:00
от 5 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомьтесь, Архангельск: путешествие по историческим и культурным местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Архангельска, где каждый уголок рассказывает свою историю
Начало: На ул. Поморская
26 июня в 08:30
27 июня в 08:30
4 670₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Популярное предложение
Северодвинск: морские просторы, подлодки и история судостроения
Исследуйте берега Белого моря и секреты судостроения в Северодвинске в уникальной индивидуальной экскурсии
Начало: Любое место в центре Архангельска
«Красота этих пейзажей даёт возможность «замедлиться» и напитаться энергией Севера»
5 июля в 08:00
18 июля в 12:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
К Белому морю на остров Ягры: путешествие через историю и природу
Откройте для себя красоту Белого моря и секреты Северодвинска в уникальной экскурсии на остров Ягры
Начало: В любом месте в центральной части Архангельска по ...
«Это путешествие не сезонное, зимой на море тоже стоит ехать — за морской свежестью, спокойствием, красотой ледяных торосов и единением с природой»
1 июля в 17:30
2 июля в 17:30
5 870₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия с историком по Архангельску
Погрузитесь в историю Архангельска, узнайте о первых судоверфях, купцах и полярниках. Авто-пешеходная экскурсия с историком подарит незабываемые впечатления
Начало: На ул. Набережная Северной Двины
5 июля в 08:00
18 июля в 12:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Пинежье из Архангельска: пещеры, водопады и северные легенды
Приглашаем вас в путешествие по Пинежью, где вас ждут захватывающие пещеры, живописный водопад и настоящие северные легенды
Начало: В Архангельске
«Из Архангельска мы отправимся к заповедному Голубинскому карстовому массиву — памятнику природы регионального значения»
Расписание: ежедневно в 08:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
4 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия: знакомство с городом ангелов
Объехать ключевые достопримечательности Архангельска и погрузиться в его историю
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
7 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Музей «Малые Корелы» в Архангельске: культурное наследие Русского Севера
Погрузитесь в атмосферу Русского Севера, посетив музей под открытым небом «Малые Корелы». История, архитектура и природа ждут вас
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
9 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Самоварное чаепитие на Белом море: погружение в душу Русского Севера
Почувствуйте себя частью Русского Севера, наслаждаясь чаем из самовара на берегу Белого моря среди живописных дюн
Начало: В центральной части города по вашему выбору
«Беломорское побережье порадует разнообразием природы»
1 июля в 17:30
2 июля в 17:30
6 750₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Индивидуальная экскурсия: Древнее урочище Куртяево, Архангельск
Погрузитесь в атмосферу древнего Куртяево, где история и природа переплетаются в уникальном танце времён
«Урочище находится на месте потухшего вулкана, который 300 миллионов лет назад пытался выйти на поверхность, но сделать это ему не позволила огромная мощность земной коры»
22 июня в 09:00
23 июня в 09:30
7 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Крепость Орлец: путешествие в историю Русского Севера в Архангельске
Погрузитесь в эпоху средневековья, исследуя крепость Орлец - забытый страж Северной Двины в Архангельске
Начало: В любой точке Архангельска
«По пути полюбуемся идиллическими пейзажами Северной Двины, самой крупной реки Русского Севера»
24 июня в 15:00
28 июня в 15:00
от 8 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Архангельска - к Северодвинску и Белому морю
Отправляемся к Белому морю, где живет и развивается город-центр атомного судостроения. Услышите о предприятиях, увидите подлодки и насладитесь природой
«Дальше — время для красоты и наслаждения отдыхом на природе»
13 авг в 09:00
14 авг в 09:00
15 200₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6 часов
Урочище Куртяево - ещё одно чудо Севера
Явление чудотворной иконы, старинная деревянная церковь и следы старообрядческих скитов. Это не сказка, а реальная точка на карте всего в 15 км от Белого моря
Начало: В центре Архангельска
«Благодаря тому, что вода проходит сквозь вулканическую породу, она обладает особой структурой и содержит ценный состав микроэлементов, которые благоприятно влияют на организм человека»
28 июля в 08:00
30 июля в 13:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие на родину Ломоносова: от Архангельска до Холмогоров
Загляните в удивительный мир Русского Севера и познакомьтесь с историей великого ученого Михайло Ломоносова, его родиной и традициями
Начало: В центре города
«полюбуемся рекой и северными пейзажами»
1 июля в 12:00
9 авг в 09:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Куртяево: путешествие к древнему вулкану и минеральным источникам
Погрузитесь в уникальный мир Куртяево: от древнего вулкана до целебных источников, исторических храмов и чудесной природы
Начало: В центре города по вашему выбору
«Куртяево — уникальное место в 80 км от Архангельска, где когда-то был древний вулкан, а теперь из недр земли вырывается множество источников минерализованной воды»
19 авг в 08:00
21 авг в 08:00
7 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
5 часов
Экскурсия в город подлодок у Белого моря - Северодвинск
Погрузитесь в мир атомных подводных лодок и откройте для себя живописные пейзажи острова Ягры. Узнайте, как строятся и ремонтируются суда
Начало: Пр. Троицкий, 52, в холле гостиницы «Двина»
«Сюда приезжают отдохнуть, насладиться красотами природы и подышать свежим воздухом»
Расписание: 11.06.2022, 02.07.2022 в 09:00
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
3 450₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Увлекательная экскурсия «Северодвинск и Белое море» с посещением музея
Отправьтесь в Северодвинск, центр атомного судостроения России. Узнайте историю города и посетите музей подводных лодок, завершив день прогулкой по Белому морю
Начало: По договоренности
«Остров Ягры неизменно очаровывает переменчивым характером природы и морской стихии»
Расписание: Ежедневно в 09:00 (кроме понедельника и воскресенья)
13 июня в 09:00
16 июля в 09:00
7 800₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
5 часов
Северодвинск - город у Белого моря. С музеем
Индивидуальная экскурсия по Северодвинску: центр атомного судостроения, набережная острова Ягры и Краеведческий музей. Узнайте больше о городе у Белого моря
Начало: Набережная Северной Двины 88, отель Пур-Наволок
Расписание: в любой день, кроме субботы, воскресенья и понедельника
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
от 12 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Архангельск и Северодвинск - от коча до субмарины
Погрузитесь в историю Архангельска и Северодвинска, узнайте о развитии русского флота и посетите уникальные места
Начало: Туристов забираем от гостиницы
Расписание: в любой день, в любое время
11 июня в 11:00
13 июня в 09:00
от 9 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Мастер-класс в Холмогорах: от родины Ломоносова до резьбы по кости
Погрузитесь в атмосферу старины, посетив Холмогоры - землю, где началась история великого Ломоносова, и попробуйте себя в искусстве резьбы по кости
Начало: в удобном вам месте в Архангельске
1 сен в 07:00
2 сен в 07:00
16 600₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- NNadia7 июня 2024Сердечно благодарим Дмитрия за интересную, познавательную и комфортную экскурсию, красивые фотографии. Благодаря Дмитрию увидели самые интересные места в Архангельске и
- ИИрина4 июня 2024Так получилось, что экскурсию мы бронировали почти накануне. Были очень рады, что Владислав мог ее провести. Конечно, ориентировались на предыдущие
- ААлексей4 июня 2024Отличная экскурсия. Не смотря на то, что погода внесла свои коррективы, благодаря тому, что во время экскурсии передвигались на автомобиле экскурсоводаэ, гроза и сильный ливень не испортили впечатления об экскурсии и замечательном городе Архангельске.
- ЕЕлизавета4 июня 2024Спасибо Дмитрию за шикарную экскурсию, очень интересно, увлекательно. Дал кучу полезных рекомендаций. Рассказал все очень живенько, четко и по делу,
- ААлександра4 июня 2024Буду откровенна, считаю очень большой удачей, что моим гидом была именно Ольга! 🌼 Ощущение, что ты смотришь фильм и не можешь
- ООльга4 июня 2024Самостоятельно съездив на Ягры погулять, заказали автомобильно-пешеходную экскурсию, чтобы познакомиться с обоими городами за 1 день и ещё раз пройтись
- ММераб2 июня 2024Ольга, весьма грамотный и подготовленный гид. Я долго сомневался ставить 4 или 5, так как по всем параметрам супер профессионально.
- ЕЕлена2 июня 2024Замечательная экскурсия, очень ёмкая и содержательная, в то же время не утомительная. Ольга очень легко и доступно преподносит историю родного
- ЕЕлена31 мая 2024Спасибо Сергею за замечательную экскурсию-прогулку в Северодвинск и Ягры!
- ЛЛюдмила31 мая 2024Северодвинск приятно удивил! Аккуратный промышленный городок! Очень красивый парк у побережья. Нам даже повезло наблюдать как над нами пролетали лебеди. Отдельное спасибо хочется сказать Алексею, очень внимательный и интересный экскурсовод. Спасибо за замечательную прогулку!
Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Природа и пейзажи»
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