Познавательные экскурсии на природе в Архангельске

Найдено 22 экскурсии в категории «Природа и пейзажи» в Архангельске, цены от 3 450 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Архангельск - первое окно России в Европу
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
159 отзывов
Архангельск: путешествие через века в первое окно России в Европу
Погрузитесь в уникальную атмосферу Архангельска, где каждый уголок рассказывает свою историю о величии русского севера
Начало: В центральной части города
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:00
3 870 за всё до 3 чел.
Архангельск, Северодвинск и Белое море за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
91 отзыв
Архангельск, Северодвинск и Белое море за 1 день
Полюбоваться природой Русского Севера и раскрыть историю его городов на авто-пешеходной экскурсии
«Прогуляетесь о живописному сосновому бору и, если повезёт, увидите подводную лодку»
19 июня в 09:00
20 июня в 09:00
8 500 за всё до 3 чел.
В Северодвинск - к подлодкам и Белому морю
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
50 отзывов
В тренде
В Северодвинск из Архангельска: атомные подлодки, Белое море и древние монастыри
Приглашаем вас на уникальное путешествие из Архангельска в Северодвинск, где вас ждут атомные подлодки, Белое море и древние монастыри
Начало: По договорённости с туристами
«Также на Яграх мы заглянем в сосновый бор, где можно угостить орехами практически ручных белок»
24 июня в 15:00
28 июня в 15:00
от 5 500 за всё до 7 чел.
Знакомьтесь, Архангельск
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
60 отзывов
Знакомьтесь, Архангельск: путешествие по историческим и культурным местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Архангельска, где каждый уголок рассказывает свою историю
Начало: На ул. Поморская
26 июня в 08:30
27 июня в 08:30
4 670 за всё до 7 чел.
Северодвинск, подлодки и Белое море
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
98 отзывов
Популярное предложение
Северодвинск: морские просторы, подлодки и история судостроения
Исследуйте берега Белого моря и секреты судостроения в Северодвинске в уникальной индивидуальной экскурсии
Начало: Любое место в центре Архангельска
«Красота этих пейзажей даёт возможность «замедлиться» и напитаться энергией Севера»
5 июля в 08:00
18 июля в 12:00
6 000 за всё до 4 чел.
К Белому морю на остров Ягры
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
312 отзывов
К Белому морю на остров Ягры: путешествие через историю и природу
Откройте для себя красоту Белого моря и секреты Северодвинска в уникальной экскурсии на остров Ягры
Начало: В любом месте в центральной части Архангельска по ...
«Это путешествие не сезонное, зимой на море тоже стоит ехать — за морской свежестью, спокойствием, красотой ледяных торосов и единением с природой»
1 июля в 17:30
2 июля в 17:30
5 870 за всё до 3 чел.
Архангельск - столица Русского Севера: экскурсия с историком
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
87 отзывов
Индивидуальная экскурсия с историком по Архангельску
Погрузитесь в историю Архангельска, узнайте о первых судоверфях, купцах и полярниках. Авто-пешеходная экскурсия с историком подарит незабываемые впечатления
Начало: На ул. Набережная Северной Двины
5 июля в 08:00
18 июля в 12:00
4 000 за всё до 4 чел.
Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
49 отзывов
Пинежье из Архангельска: пещеры, водопады и северные легенды
Приглашаем вас в путешествие по Пинежью, где вас ждут захватывающие пещеры, живописный водопад и настоящие северные легенды
Начало: В Архангельске
«Из Архангельска мы отправимся к заповедному Голубинскому карстовому массиву — памятнику природы регионального значения»
Расписание: ежедневно в 08:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
4 000 за человека
Обзорная экскурсия: знакомство с городом ангелов
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Обзорная экскурсия: знакомство с городом ангелов
Объехать ключевые достопримечательности Архангельска и погрузиться в его историю
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
7 800 за всё до 3 чел.
Музей «Малые Корелы»: сказка из дерева
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
14 отзывов
Музей «Малые Корелы» в Архангельске: культурное наследие Русского Севера
Погрузитесь в атмосферу Русского Севера, посетив музей под открытым небом «Малые Корелы». История, архитектура и природа ждут вас
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
9 600 за всё до 5 чел.
Самоварное чаепитие на Белом море
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
14 отзывов
Самоварное чаепитие на Белом море: погружение в душу Русского Севера
Почувствуйте себя частью Русского Севера, наслаждаясь чаем из самовара на берегу Белого моря среди живописных дюн
Начало: В центральной части города по вашему выбору
«Беломорское побережье порадует разнообразием природы»
1 июля в 17:30
2 июля в 17:30
6 750 за всё до 4 чел.
Древнее урочище Куртяево
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
3 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Древнее урочище Куртяево, Архангельск
Погрузитесь в атмосферу древнего Куртяево, где история и природа переплетаются в уникальном танце времён
«Урочище находится на месте потухшего вулкана, который 300 миллионов лет назад пытался выйти на поверхность, но сделать это ему не позволила огромная мощность земной коры»
22 июня в 09:00
23 июня в 09:30
7 000 за всё до 3 чел.
Крепость Орлец: забытый страж Северной Двины
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Крепость Орлец: путешествие в историю Русского Севера в Архангельске
Погрузитесь в эпоху средневековья, исследуя крепость Орлец - забытый страж Северной Двины в Архангельске
Начало: В любой точке Архангельска
«По пути полюбуемся идиллическими пейзажами Северной Двины, самой крупной реки Русского Севера»
24 июня в 15:00
28 июня в 15:00
от 8 000 за всё до 7 чел.
Из Архангельска - к Северодвинску и Белому морю
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
7 отзывов
Из Архангельска - к Северодвинску и Белому морю
Отправляемся к Белому морю, где живет и развивается город-центр атомного судостроения. Услышите о предприятиях, увидите подлодки и насладитесь природой
«Дальше — время для красоты и наслаждения отдыхом на природе»
13 авг в 09:00
14 авг в 09:00
15 200 за всё до 7 чел.
Урочище Куртяево - ещё одно чудо Севера
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
18 отзывов
Урочище Куртяево - ещё одно чудо Севера
Явление чудотворной иконы, старинная деревянная церковь и следы старообрядческих скитов. Это не сказка, а реальная точка на карте всего в 15 км от Белого моря
Начало: В центре Архангельска
«Благодаря тому, что вода проходит сквозь вулканическую породу, она обладает особой структурой и содержит ценный состав микроэлементов, которые благоприятно влияют на организм человека»
28 июля в 08:00
30 июля в 13:00
7 500 за всё до 4 чел.
Из Архангельска - на родину Михайло Ломоносова
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Путешествие на родину Ломоносова: от Архангельска до Холмогоров
Загляните в удивительный мир Русского Севера и познакомьтесь с историей великого ученого Михайло Ломоносова, его родиной и традициями
Начало: В центре города
«полюбуемся рекой и северными пейзажами»
1 июля в 12:00
9 авг в 09:00
15 000 за всё до 3 чел.
Куртяево: в жерле древнего вулкана
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
20 отзывов
Куртяево: путешествие к древнему вулкану и минеральным источникам
Погрузитесь в уникальный мир Куртяево: от древнего вулкана до целебных источников, исторических храмов и чудесной природы
Начало: В центре города по вашему выбору
«Куртяево — уникальное место в 80 км от Архангельска, где когда-то был древний вулкан, а теперь из недр земли вырывается множество источников минерализованной воды»
19 авг в 08:00
21 авг в 08:00
7 000 за всё до 3 чел.
Экскурсия в город подлодок у Белого моря - Северодвинск
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
9 отзывов
Экскурсия в город подлодок у Белого моря - Северодвинск
Погрузитесь в мир атомных подводных лодок и откройте для себя живописные пейзажи острова Ягры. Узнайте, как строятся и ремонтируются суда
Начало: Пр. Троицкий, 52, в холле гостиницы «Двина»
«Сюда приезжают отдохнуть, насладиться красотами природы и подышать свежим воздухом»
Расписание: 11.06.2022, 02.07.2022 в 09:00
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
3 450 за человека
Экскурсия «Северодвинск и Белое море» с посещением музея
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Увлекательная экскурсия «Северодвинск и Белое море» с посещением музея
Отправьтесь в Северодвинск, центр атомного судостроения России. Узнайте историю города и посетите музей подводных лодок, завершив день прогулкой по Белому морю
Начало: По договоренности
«Остров Ягры неизменно очаровывает переменчивым характером природы и морской стихии»
Расписание: Ежедневно в 09:00 (кроме понедельника и воскресенья)
13 июня в 09:00
16 июля в 09:00
7 800 за всё до 7 чел.
Северодвинск - город у Белого моря. С музеем
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Северодвинск - город у Белого моря. С музеем
Индивидуальная экскурсия по Северодвинску: центр атомного судостроения, набережная острова Ягры и Краеведческий музей. Узнайте больше о городе у Белого моря
Начало: Набережная Северной Двины 88, отель Пур-Наволок
Расписание: в любой день, кроме субботы, воскресенья и понедельника
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
от 12 000 за всё до 3 чел.
Архангельск и Северодвинск - от коча до субмарины
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Архангельск и Северодвинск - от коча до субмарины
Погрузитесь в историю Архангельска и Северодвинска, узнайте о развитии русского флота и посетите уникальные места
Начало: Туристов забираем от гостиницы
Расписание: в любой день, в любое время
11 июня в 11:00
13 июня в 09:00
от 9 500 за всё до 3 чел.
Туда, где родился Ломоносов. В Холмогоры
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Мастер-класс в Холмогорах: от родины Ломоносова до резьбы по кости
Погрузитесь в атмосферу старины, посетив Холмогоры - землю, где началась история великого Ломоносова, и попробуйте себя в искусстве резьбы по кости
Начало: в удобном вам месте в Архангельске
1 сен в 07:00
2 сен в 07:00
16 600 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • N
    Nadia
    7 июня 2024
    Архангельск, Северодвинск и Белое море за 1 день
    Сердечно благодарим Дмитрия за интересную, познавательную и комфортную экскурсию, красивые фотографии. Благодаря Дмитрию увидели самые интересные места в Архангельске и
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    Северодвинске, вспомнили историю и знаменитых людей этой прекрасной северной земли. Наша группа осталась очень довольна, с удовольствием приедем к Дмитрию на новую экскурсию.

  • И
    Ирина
    4 июня 2024
    Знакомьтесь, Архангельск
    Так получилось, что экскурсию мы бронировали почти накануне. Были очень рады, что Владислав мог ее провести. Конечно, ориентировались на предыдущие
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    отзывы и не прогадали. Мне кажется, всё было даже еще лучше, чем мы могли ожидать по отзывам. Владислав прекрасный рассказчик. Легко и понятно говорит о сложном и для нас неизвестном, не теряет общий вектор рассказа, хотя при этом успевает охватить и прошлое, и настоящее и даже будущее города. Всё очень интересно. Я сама историк, но при этом для было познавательно всё, узнала очень много нового. Мы очень много ходили пешком, и это было здорово. Заглядывали в такие уголки, куда обычный гость города вряд ли забредет сам. Бронируйте, не прогадаете. Но готовьтесь к насыщенной прогулке)

    Так получилось, что экскурсию мы бронировали почти накануне. Были очень рады, что Владислав мог ее провестиТак получилось, что экскурсию мы бронировали почти накануне. Были очень рады, что Владислав мог ее провестиТак получилось, что экскурсию мы бронировали почти накануне. Были очень рады, что Владислав мог ее провести
  • А
    Алексей
    4 июня 2024
    Архангельск - столица Русского Севера: экскурсия с историком
    Отличная экскурсия. Не смотря на то, что погода внесла свои коррективы, благодаря тому, что во время экскурсии передвигались на автомобиле экскурсоводаэ, гроза и сильный ливень не испортили впечатления об экскурсии и замечательном городе Архангельске.
  • Е
    Елизавета
    4 июня 2024
    Архангельск, Северодвинск и Белое море за 1 день
    Спасибо Дмитрию за шикарную экскурсию, очень интересно, увлекательно. Дал кучу полезных рекомендаций. Рассказал все очень живенько, четко и по делу,
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    в голове уложилось много информации. Нас было много, мы были шумные, но условия были созданы превосходные - и трансфер и остановки. Буду рекомендовать его от всей души.

  • А
    Александра
    4 июня 2024
    Северодвинск, подлодки и Белое море
    Буду откровенна, считаю очень большой удачей, что моим гидом была именно Ольга! 🌼 Ощущение, что ты смотришь фильм и не можешь
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    оторваться от сюжета, тебя словно погружают в прошедшую эпоху и ты уже наблюдаешь, как проходила жизнь и различные события того времени, ты словно заглядываешь в прошлое через окно и погружаешься в эти события. Сопереживаешь и одновременно испытываешь чувство гордости 🤍💙❤️ Всё это было бы просто невозможно ощутить и узнать, без высокого профессионализма Ольги и конечно её любви с своему городу, она очень вдохновенно и интересно рассказывает, гид профессионально подготовленный, обширные и при этом глубокие знания в различных областях дают возможность увидеть картину более объёмно и с разных сторон. Программы экскурсий продуманы и проработаны до мелочей (которые совсем не мелочи))! Поэтому два дня экскурсий по Северодвинску и Архангельску прошли на одном дыхании! ☀️ Уже договорились о новой встрече и экскурсиях, уже и для детей!!! Мои самые наилучшие рекомендации! Моё мнение, что Ольга лучший гид!

    Буду откровенна, считаю очень большой удачей, что моим гидом была именно Ольга! 🌼Буду откровенна, считаю очень большой удачей, что моим гидом была именно Ольга! 🌼Буду откровенна, считаю очень большой удачей, что моим гидом была именно Ольга! 🌼Буду откровенна, считаю очень большой удачей, что моим гидом была именно Ольга! 🌼Буду откровенна, считаю очень большой удачей, что моим гидом была именно Ольга! 🌼Буду откровенна, считаю очень большой удачей, что моим гидом была именно Ольга! 🌼Буду откровенна, считаю очень большой удачей, что моим гидом была именно Ольга! 🌼Буду откровенна, считаю очень большой удачей, что моим гидом была именно Ольга! 🌼
  • О
    Ольга
    4 июня 2024
    Архангельск, Северодвинск и Белое море за 1 день
    Самостоятельно съездив на Ягры погулять, заказали автомобильно-пешеходную экскурсию, чтобы познакомиться с обоими городами за 1 день и ещё раз пройтись
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    по пляжу Белого моря. Очень довольны! Всё, как мы любим - без примитива и воды, очень много информации об истории региона, людях и судьбах, ещё и до мелочей продуман маршрут! 5,5 часов увлекательного рассказа и беседы! Спасибо Дмитрию! Уезжаем с чувством гордости за наших северян и страну - и сами города, и люди тут просто прекрасные!

    Самостоятельно съездив на Ягры погулять, заказали автомобильно-пешеходную экскурсию, чтобы познакомиться с обоими городами за 1 деньСамостоятельно съездив на Ягры погулять, заказали автомобильно-пешеходную экскурсию, чтобы познакомиться с обоими городами за 1 деньСамостоятельно съездив на Ягры погулять, заказали автомобильно-пешеходную экскурсию, чтобы познакомиться с обоими городами за 1 деньСамостоятельно съездив на Ягры погулять, заказали автомобильно-пешеходную экскурсию, чтобы познакомиться с обоими городами за 1 день
  • М
    Мераб
    2 июня 2024
    Северодвинск, подлодки и Белое море
    Ольга, весьма грамотный и подготовленный гид. Я долго сомневался ставить 4 или 5, так как по всем параметрам супер профессионально.
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    Но…. В части подачи материала это некий диктат. Не приветствуются вопросы во время экскурсии, не очень воспринимается чужая точка зрения. Возможно, сказывается предыдущее место работы. Но такой метод подачи материала хорош для профессора в институте, в отношении гид - турист лучше подходит более дружественный стиль. Поэтому по всем пунктам 5, а общая оценка 4.

  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    Архангельск - столица Русского Севера: экскурсия с историком
    Замечательная экскурсия, очень ёмкая и содержательная, в то же время не утомительная. Ольга очень легко и доступно преподносит историю родного
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    города, к которому испытывает искреннюю любовь, невольно передавая ее своим гостям. Переплетение мировых событий, судеб известных людей, романтических легенд, семейных историй заинтересовывает с первых минут и не отпускает до конца экскурсии. Классно построен маршрут, согласованы автомобильная и пешеходная части, все логично и взаимосвязано. Удивительный старинный город благодаря такому знакомству предстал с новой стороны 👍 По совету Ольги съездили на водную прогулку к Кегострову, полюбовались Архангельском с воды. Все очень понравилось, рекомендуем от всей души. Отдельно хочется отметить комфортабельный и чистый авто, аккуратное вождение. Желаем процветания и Ольге, и ее родному Архангельску. Обязательно еще вернёмся 🌹

    Замечательная экскурсия, очень ёмкая и содержательная, в то же время не утомительная. Ольга очень легко иЗамечательная экскурсия, очень ёмкая и содержательная, в то же время не утомительная. Ольга очень легко иЗамечательная экскурсия, очень ёмкая и содержательная, в то же время не утомительная. Ольга очень легко иЗамечательная экскурсия, очень ёмкая и содержательная, в то же время не утомительная. Ольга очень легко иЗамечательная экскурсия, очень ёмкая и содержательная, в то же время не утомительная. Ольга очень легко иЗамечательная экскурсия, очень ёмкая и содержательная, в то же время не утомительная. Ольга очень легко иЗамечательная экскурсия, очень ёмкая и содержательная, в то же время не утомительная. Ольга очень легко иЗамечательная экскурсия, очень ёмкая и содержательная, в то же время не утомительная. Ольга очень легко иЗамечательная экскурсия, очень ёмкая и содержательная, в то же время не утомительная. Ольга очень легко и
  • Е
    Елена
    31 мая 2024
    К Белому морю на остров Ягры
    Спасибо Сергею за замечательную экскурсию-прогулку в Северодвинск и Ягры!
    Спасибо Сергею за замечательную экскурсию-прогулку в Северодвинск и Ягры!Спасибо Сергею за замечательную экскурсию-прогулку в Северодвинск и Ягры!Спасибо Сергею за замечательную экскурсию-прогулку в Северодвинск и Ягры!Спасибо Сергею за замечательную экскурсию-прогулку в Северодвинск и Ягры!Спасибо Сергею за замечательную экскурсию-прогулку в Северодвинск и Ягры!
  • Л
    Людмила
    31 мая 2024
    В Северодвинск - к подлодкам и Белому морю
    Северодвинск приятно удивил! Аккуратный промышленный городок! Очень красивый парк у побережья. Нам даже повезло наблюдать как над нами пролетали лебеди. Отдельное спасибо хочется сказать Алексею, очень внимательный и интересный экскурсовод. Спасибо за замечательную прогулку!

Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Природа и пейзажи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Архангельске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 22
  1. Архангельск - первое окно России в Европу
  2. Архангельск, Северодвинск и Белое море за 1 день
  3. В Северодвинск - к подлодкам и Белому морю
  4. Знакомьтесь, Архангельск
  5. Северодвинск, подлодки и Белое море
Какие места ещё посмотреть в Архангельске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Северная Двина
  3. Остров Ягры
  4. Гостиный Двор
  5. Холмогоры
  6. Набережная
  7. Музей Малые Корелы
  8. Свято-Никольский храм
  9. Мыс Пур-Наволок
  10. Проспект Чумбарова-Лучинского
Сколько стоит экскурсия по Архангельску в июне 2024
Сейчас в Архангельске в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 22 экскурсии от 3 450 до 16 600. Туристы уже оставили гидам 1008 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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