1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Северодвинск противоречивый
Проникнуться характером сурового города и вдохновиться его контрастами
Сегодня в 17:00
10 июня в 19:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Архангельск: путешествие через века в первое окно России в Европу
Погрузитесь в уникальную атмосферу Архангельска, где каждый уголок рассказывает свою историю о величии русского севера
Начало: В центральной части города
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:00
3 870₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Архангельск - первая встреча: путешествие по историческим местам
Приглашаем на увлекательную прогулку по Архангельску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У гостиницы «Двина»
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
2 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Архангельск, Северодвинск и Белое море за 1 день
Полюбоваться природой Русского Севера и раскрыть историю его городов на авто-пешеходной экскурсии
19 июня в 09:00
20 июня в 09:00
8 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Авторская прогулка по Архангельску: путешествие во времени «Архангельск 80-х»
Приглашаем на увлекательное путешествие по Архангельску, где вы узнаете о жизни города в 80-е годы через рассказы и уникальные детали
Сегодня в 17:00
10 июня в 08:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
В тренде
В Северодвинск из Архангельска: атомные подлодки, Белое море и древние монастыри
Приглашаем вас на уникальное путешествие из Архангельска в Северодвинск, где вас ждут атомные подлодки, Белое море и древние монастыри
Начало: По договорённости с туристами
24 июня в 15:00
28 июня в 15:00
от 5 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомьтесь, Архангельск: путешествие по историческим и культурным местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Архангельска, где каждый уголок рассказывает свою историю
Начало: На ул. Поморская
26 июня в 08:30
27 июня в 08:30
4 670₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Теплое свидание с Архангельском: культурное погружение
Погрузитесь в уникальную атмосферу Архангельска, его историю и культуру вместе с персональным гидом
Начало: У мыса Пур-Наволок
29 июня в 12:00
25 июля в 14:00
3 400₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Популярное предложение
Северодвинск: морские просторы, подлодки и история судостроения
Исследуйте берега Белого моря и секреты судостроения в Северодвинске в уникальной индивидуальной экскурсии
Начало: Любое место в центре Архангельска
5 июля в 08:00
18 июля в 12:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
К Белому морю на остров Ягры: путешествие через историю и природу
Откройте для себя красоту Белого моря и секреты Северодвинска в уникальной экскурсии на остров Ягры
Начало: В любом месте в центральной части Архангельска по ...
1 июля в 17:30
2 июля в 17:30
5 870₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
В Холмогоры из Архангельска: история, природа и родина Ломоносова
Погрузитесь в историю Русского Севера, посетив Холмогоры - место рождения Ломоносова, с уникальными храмами и мастер-классом по косторезу
Начало: В любой точке в центре Архангельска
23 июля в 08:00
25 июля в 08:00
от 10 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пешком по Архангельску: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с уникальным торговым прошлым Архангельска на нашей индивидуальной экскурсии
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
4 650₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Добро пожаловать в Архангельск: от первого порта до современности
Знакомство с Архангельском через его историю, архитектуру и культуру. Путешествие, которое оставит незабываемые впечатления
Начало: Гостиница Пур-Наволок
1 июля в 12:00
9 июля в 13:00
4 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Архангельск - столица Поморья: обзорная экскурсия на автомобиле
Погрузитесь в атмосферу Архангельска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте город с новых ракурсов
Начало: В удобном вам месте в центре города
Сегодня в 14:00
Завтра в 17:00
4 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
10 часов
Пинежье из Архангельска: пещеры, водопады и северные легенды
Приглашаем вас в путешествие по Пинежью, где вас ждут захватывающие пещеры, живописный водопад и настоящие северные легенды
Начало: В Архангельске
Расписание: ежедневно в 08:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
4 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия: знакомство с городом ангелов
Объехать ключевые достопримечательности Архангельска и погрузиться в его историю
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
7 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Автопешеходная экскурсия для детей «Архангельск for kids»: история, приключения и мармелад
Увлекательная автопешеходная экскурсия по Архангельску для детей и родителей. Узнайте, как город отмечал своё 400-летие и многое другое
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
4 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Архангельск и его удивительные окрестности: путешествие вдоль Северной Двины
Погрузитесь в атмосферу Русского Севера, посетив исторические места Архангельска и его окрестностей на комфортабельном автомобиле
Начало: В центре города
18 июня в 10:00
19 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Музей «Малые Корелы» в Архангельске: культурное наследие Русского Севера
Погрузитесь в атмосферу Русского Севера, посетив музей под открытым небом «Малые Корелы». История, архитектура и природа ждут вас
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
9 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Архангельск на авто: путешествие по историческим местам города
Приглашаем на увлекательное путешествие по Архангельску. Исследуйте уникальные исторические места города в комфортном авто-пешеходном формате
Завтра в 15:00
19 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Крепость Орлец: путешествие в историю Русского Севера в Архангельске
Погрузитесь в эпоху средневековья, исследуя крепость Орлец - забытый страж Северной Двины в Архангельске
Начало: В любой точке Архангельска
24 июня в 15:00
28 июня в 15:00
от 8 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Архангельска - к Северодвинску и Белому морю
Отправляемся к Белому морю, где живет и развивается город-центр атомного судостроения. Услышите о предприятиях, увидите подлодки и насладитесь природой
13 авг в 09:00
14 авг в 09:00
15 200₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие из Архангельска в Антониево-Сийский монастырь: вдоль берегов Северной Двины
Погрузитесь в атмосферу Русского Севера, посетив живописные села и древний монастырь, хранящий историю и традиции
Начало: В центре города по вашему выбору
19 авг в 08:00
21 авг в 08:00
10 670₽ за всё до 3 чел.
Групповая
5 часов
Экскурсия в город подлодок у Белого моря - Северодвинск
Погрузитесь в мир атомных подводных лодок и откройте для себя живописные пейзажи острова Ягры. Узнайте, как строятся и ремонтируются суда
Начало: Пр. Троицкий, 52, в холле гостиницы «Двина»
Расписание: 11.06.2022, 02.07.2022 в 09:00
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
3 450₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Деревянное зодчество Поморья: Музей Малые Корелы и храмы
Путешествие в мир деревянного зодчества Поморья: уникальные храмы и Музей Малые Корелы ждут вас
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
8 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Пинежские пещеры Архангельск: удивительное путешествие в мир льда
Погрузитесь в мир вечного льда и снега, не покидая Архангельскую область. Пинежские пещеры ждут вас
Начало: Отель Пур-Наволок, набережная Северной Двины 84
Расписание: Ежедневно с 8-00 9
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
22 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Увлекательная экскурсия «Северодвинск и Белое море» с посещением музея
Отправьтесь в Северодвинск, центр атомного судостроения России. Узнайте историю города и посетите музей подводных лодок, завершив день прогулкой по Белому морю
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 09:00 (кроме понедельника и воскресенья)
13 июня в 09:00
16 июля в 09:00
7 800₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие на родину великого учёного М.В. Ломоносова
Отправляйтесь в село Холмогоры и остров Куростров, чтобы узнать об истории и жизни великого учёного М.В. Ломоносова
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 07:30 (летом), в 09.00 (зимой)
13 июня в 07:30
1 июля в 07:30
10 200₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Холмогоры - родина Ломоносова
Начало: Туристов забираем от гостиницы
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 18 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Музей «Малые Корелы»: сказка из дерева
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 13:00
13 июня в 09:00
1 июля в 09:00
4 600₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Большое путешествие по Подвинью: древние деревни и храмы Архангельска
Погрузитесь в уникальную атмосферу Подвинья, где каждый уголок хранит свою историю. Откройте для себя красоту и тайны древних мест
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
1 июля в 18:00
2 июля в 17:00
10 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Мастер-класс в Холмогорах: от родины Ломоносова до резьбы по кости
Погрузитесь в атмосферу старины, посетив Холмогоры - землю, где началась история великого Ломоносова, и попробуйте себя в искусстве резьбы по кости
Начало: в удобном вам месте в Архангельске
1 сен в 07:00
2 сен в 07:00
16 600₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1 час
Из аэропорта в Архангельск - трансфер с гидом и интересными рассказами
Комфортно и познавательно добраться до отеля
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
2 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина4 июня 2024Так получилось, что экскурсию мы бронировали почти накануне. Были очень рады, что Владислав мог ее провести. Конечно, ориентировались на предыдущие
- ЕЕлизавета4 июня 2024Спасибо Дмитрию за шикарную экскурсию, очень интересно, увлекательно. Дал кучу полезных рекомендаций. Рассказал все очень живенько, четко и по делу,
- ААлександра4 июня 2024Буду откровенна, считаю очень большой удачей, что моим гидом была именно Ольга! 🌼 Ощущение, что ты смотришь фильм и не можешь
- ООльга4 июня 2024Самостоятельно съездив на Ягры погулять, заказали автомобильно-пешеходную экскурсию, чтобы познакомиться с обоими городами за 1 день и ещё раз пройтись
- ААлена3 июня 2024Экскурсия «Архангельск сквозь века» очень понравилась! Особенно нашим гостям с Екатеринбурга. Проводилась экскурсия на автомобиле, наш гид Любовь показала нам
- ММераб2 июня 2024Ольга, весьма грамотный и подготовленный гид. Я долго сомневался ставить 4 или 5, так как по всем параметрам супер профессионально.
- OOlga1 июня 2024Рекомендую, отличная экскурсия! Все прошло прекрасно! Комфортный автомобиль, интересные рассказы и очень красивые места. Отдельное спасибо за угощения - вкусный чай с выпечкой. Удачи и больше туристов!
- ЕЕлена31 мая 2024Спасибо Сергею за замечательную экскурсию-прогулку в Северодвинск и Ягры!
- ЛЛюдмила31 мая 2024Северодвинск приятно удивил! Аккуратный промышленный городок! Очень красивый парк у побережья. Нам даже повезло наблюдать как над нами пролетали лебеди. Отдельное спасибо хочется сказать Алексею, очень внимательный и интересный экскурсовод. Спасибо за замечательную прогулку!
- ССветлана31 мая 2024Экскурсия прошла на высочайшем уровне, сделать замечание невозможно даже при желании. Ольга исключительно эрудирована по вопросам экскурсии, комуникабельна и доброжелательна. К своей работе относится ответственно и с душой. Обязательно порекомендуем знакомым и надеемся приехать еще. Прекрасный автомобиль и уверенный водитель.
Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Популярные места»
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