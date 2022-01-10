Чистота и необъятные просторы Русского Севера во все времена манили сюда путешественников. Здесь свежий воздух и тишина, здесь время идет неспешно. Это край, где вековые ели стремятся к небу, где на опушках густых лесов стоят добротные рубленые пятистенки, где в таинственных ледяных пещерах оживают древние сказания и легенды, а бескрайние просторы Белого моря манят суровой, но такой притягательной романтикой Севера! Сюда вам захочется возвращаться снова и снова, уж поверьте!

Программа тура по дням

1 день Архангельск, музей художественного освоения Арктики, мастер-класс

Встреча с табличкой «Новогодний гранд-тур в Поморье»: 09:00 Поезд Котлас – Архангельск, поезд Москва – Архангельск. Встреча на вокзале у расписания;

10:00 Аэропорт «Архангельск». Встреча в зоне прилета. Трансфер в отель. Расчетный час 14:00, раннее заселение за дополнительную плату или вещи в камеру хранения. Завтрак в кафе. Свободное время. 10:45 Встреча с гидом в холле отеля. Обзорная экскурсия «Архангельск – столица Поморья». Архангельск – столица великого Поморья, безбрежного северного края нашей необъятной России. Архангельск – самый крупный торговый порт России, а Северная Двина – великолепная доминанта всего Архангельска. Вся старинная историческая застройка Архангельска сосредоточена на знаменитой Двинской набережной, которой вы полюбуетесь. Одна из уникальных старинных достопримечательностей Архангельска – Гостиный двор, сооруженный в начале XVII века. В середине XVIII века к зданию Гостиного двора были пристроены еще два замечательных сооружения, сохранившихся до наших дней – Таможенный замок и Биржа. «Кладезь» выдающихся памятников архангельской старинной архитектуры и отлично сохранившейся гражданской застройки XVIII-XIX веков – «исторический» остров Соломбала, на котором Петр Первый заложил Соломбальское Адмиралтейство и судостроительную верфь, со стапелей которой в 1694 году сойдет первый русский торговый корабль «Святой Павел». Обед в кафе. Посещение музейно-выставочного комплекса «Музей художественного освоения Арктики им.А.Борисова», где представлены картины Александра Борисова – Первого художника Арктики. Александр Борисов – живописец с мировым именем, ученик И. Шишкина и А. Куинджи, он был первым, кто писал арктические пейзажи с натуры. В начале ХХ века выставки картин Борисова пользовались огромным успехом. Архангельский музей располагает уникальной коллекцией произведений художника: здесь хранятся почти все работы, с которыми А. А. Борисов в начале XX века с триумфом проехал по городам Европы и Америки. В одном из залов посетители познакомятся с искусством ненецкого народа и работами самобытного художника Тыко Вылки. Пешеходная экскурсия «Заповедная улица». Пешеходная экскурсия по заповедной улице города. Здесь сохранились уникальные поморские дома с резными наличниками, изящными крылечками, просторные купеческие усадьбы. У каждого дома – своя уникальная история! Экскурсия «Таинство северного пряника» с мастер-классом по росписи северного пряника – «козули». Одна из таких старинных традиций, пришедших к нам из глубокой древности, является выпечка наших северных пряников – «козуль». В трансформированном виде древний праздничный обряд сохраняется и живет в наши дни в искусстве мастеров-пряничников. Традиционный архангельский пряник – «козуля», богато украшенный сахарной поливой, со временем приобрел большое разнообразие сюжетов и изысканность форм декоративного убранства. 19:00 Ужин в кафе. Свободное время.

2 день Автобусная экскурсия «Холмогоры – родина Ломоносова», мастер-класс

Завтрак в отеле. Автобусная экскурсия «Холмогоры – родина Ломоносова». Туристов ждет незабываемая экскурсия на родину великого ученого М.В. Ломоносова. Холмогоры – один из старинных городов Русского Севера. На протяжении нескольких столетий служил административным, религиозным и культурным центром всего Двинского края, через который в средние века Россия осуществляла свои внешнеэкономические контакты. Жители Холмогор и окрестных деревень издавна славились как искусные мастера резьбы по кости. Туристы переправятся на Куростров, в село Ломоносово, где посетят мемориальный музей Ломоносова. Мастер-класс резьбы по кости познакомит туристов с особенным местным ремеслом, где они почувствуют себя настоящими косторезами и смогут увезти с собой памятный сувенир. Обед в кафе. Возвращение в Архангельск после 17:00. 19:00 Ужин в кафе. Свободное время.

3 день Северодвинск, интерактивная программа «В гостях у Силантия Поморыча»

Завтрак в отеле. Загородная экскурсия в г. Северодвинск «Город у Белого моря». Северодвинск – второй по величине город Архангельской области, город-труженик, промышленный и портовый гигант. Город весьма гармоничен и хорошо вписан в прибрежный ландшафт Белого моря. Особенные достопримечательности Северодвинска – деревянные дома, выполненные по индивидуальным проектам и не встречающиеся в других городах. В отличие от северных городов с барачной деревянной застройкой середины XX века, Северодвинск имеет свое уникальное лицо! Посещение Северодвинского краеведческого музея. «Музейная субмарина» – комплексное занятие с интерактивными экспонатами «Лодка в чемодане», «Переменная плавучесть», «Залп!», «Глаза и уши». Нам предстоит создание интерактивной сборной модели атомной подводной лодки проекта 971. Собирая «конструктор» (размер готовой модели около метра), вы получите популярные представления о многих технических решениях в области конструирования и технологии строительства атомных подводных лодок, о внутреннем устройстве и оборудовании помещений. Переезд на берег Белого моря на остров Ягры. В наши дни это живописное побережье является излюбленным местом отдыха. Вековые сосны на песчаных дюнах и ледяные торосы Белого моря никого не оставляют равнодушным. Возвращение в Архангельск. Обед в кафе. Интерактивная программа «В гостях у Силантия Поморыча» – интерактивная экскурсия по архангельской купеческой усадьбе. Гости познакомятся с северными сказками, поморскими традициями, историей города. Хозяин удивит гостей своим мастерством – пением, танцам и сказками на «поморской говоре». Это будет самый весёлый, добрый и незабываемый праздник для всех детей и взрослых! 19:00 Ужин в кафе. Свободное время.

4 день Пинежье, пещеры, Красногорский Богородицкий мужской монастырь

Завтрак в отеле. 7:30 Загородная экскурсия «Сказка северных пещер» – незабываемые впечатления на всю жизнь! Время в пути в одну сторону 4 часа. Мы отправляемся в заповедное Пинежье– край нереальной северной сказки, нетронутой первозданной природы, густых вековых лесов и уникальных северных пещер, скал, бурлящих кристальных рек и водопадов. Пинежские пещеры – уникальное природное явление: подземные карстовые гроты и системы, самые большие и многочисленные в Европейской части России. Вам откроется удивительный мир пещер, где вечный холод и мрак хранят тайны ушедших веков. Сумеречные залы и таинственные галереи, потолки гротов, покрытые мягкими и хрупкими снежинками, фигурные сосульки и ледяные кристаллы с бриллиантовым блеском. Кажется, что сам Дед Мороз взмахнул своим волшебным посохом и создал это ледяное великолепие… Обед в кафе. Пешеходная прогулка по экологической тропе к незамерзающему водопаду «Святой источник» (примерно 1,5 км). Через красивейшие карстовые лога, по густому таежному лесу, мы отправимся к уникальному хрустальному водопаду, который не замерзает даже зимой! Небольшой, но мощный водопад Святой источник назван так в связи тем, что его водами пользовались монахи Красногорского монастыря. Водопад – уникальное творение природы – вода в нем всегда одинаковой температуры 2-4 градуса и не замерзает даже в самый лютый мороз! Экскурсия в Красногорский Богородицкий мужской монастырь (недействующий). В названии горы слово «красная», то есть красивая, закрепилось неслучайно. Перед посетителями Красной Горки разворачивается величественная, захватывающая дух панорама. Интересно, что еще в XVII веке эта местность носила другое название — Черная Гора. Огромный труд многих поколений людей, расчищавших луга и пашни, возводивших строения из дерева и камня, сделал гору «красной». Осмотр места захоронения князя В.В. Голицына. 16:00 Возвращение в Архангельск. 20:00 Ужин в кафе. Свободное время.

5 день Музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы»

Завтрак в отеле. Загородная экскурсия в музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы». Малые Корелы – лучший в России музей деревянного зодчества под открытым небом и главная достопримечательность Архангельска. Попав в Малые Корелы, вы окажетесь в России XVIII-XIX веков: крестьянские избы, стройные шатровые храмы Каргополья, Мезени, Пинеги, Подвинья и тянущиеся к небу прекрасные северные сосны создают ощущение патриархальности и необыкновенного умиротворения. Возвращение в Архангельск. Обед в кафе города. Свободное время в г. Архангельске для прогулки по городу, посещения праздничных объектов и участия в праздничных мероприятиях, покупки сувениров. Ужин в кафе.

6 день Антониево-Сийский монастырь