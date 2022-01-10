Новогодний гранд-тур в Поморье

Чистота и необъятные просторы Русского Севера во все времена манили сюда путешественников. Здесь свежий воздух

5
3 отзыва
Чистота и необъятные просторы Русского Севера во все времена манили сюда путешественников. Здесь свежий воздух и тишина, здесь время идет неспешно.

Это край, где вековые ели стремятся к небу, где на опушках густых лесов стоят добротные рубленые пятистенки, где в таинственных ледяных пещерах оживают древние сказания и легенды, а бескрайние просторы Белого моря манят суровой, но такой притягательной романтикой Севера! Сюда вам захочется возвращаться снова и снова, уж поверьте!
Новогодний гранд-тур в Поморье
Новогодний гранд-тур в Поморье
Новогодний гранд-тур в Поморье
Новогодний гранд-тур в Поморье
Новогодний гранд-тур в Поморье
Новогодний гранд-тур в Поморье
Новогодний гранд-тур в Поморье
Новогодний гранд-тур в Поморье
Новогодний гранд-тур в Поморье
Новогодний гранд-тур в Поморье
Новогодний гранд-тур в Поморье
Новогодний гранд-тур в Поморье
Новогодний гранд-тур в Поморье
Ближайшие даты:
03
янв

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • познакомимся с городом Архангельском – столицей великого Поморья, безбрежного северного края нашей необъятной России;
  • побываем в лучшем в России музее деревянного зодчества под открытым небом – "Малые Корелы";
  • поучаствуем в мастер-классах по росписи северного пряника – «козули» и  резьбе по кости;
  • прогуляемся по улочкам города Северодвинск – «Города у Белого моря»;
  • посетим музей художественного освоения Арктики имени А.А. Борисова;
  • погрузимся в атмосферу Крайнего Севера.

Программа тура по дням

1 день
Архангельск, музей художественного освоения Арктики, мастер-класс

Встреча с табличкой «Новогодний гранд-тур в Поморье»:

  • 09:00 Поезд Котлас – Архангельск, поезд Москва – Архангельск. Встреча на вокзале у расписания;
  • 10:00 Аэропорт «Архангельск». Встреча в зоне прилета.

Трансфер в отель.

Расчетный час 14:00, раннее заселение за дополнительную плату или вещи в камеру хранения.

Завтрак в кафе.

Свободное время.

10:45 Встреча с гидом в холле отеля.

Обзорная экскурсия «Архангельск – столица Поморья».

Архангельск – столица великого Поморья, безбрежного северного края нашей необъятной России.

Архангельск – самый крупный торговый порт России, а Северная Двина – великолепная доминанта всего Архангельска.

Вся старинная историческая застройка Архангельска сосредоточена на знаменитой Двинской набережной, которой вы полюбуетесь.

Одна из уникальных старинных достопримечательностей Архангельска – Гостиный двор, сооруженный в начале XVII века.

В середине XVIII века к зданию Гостиного двора были пристроены еще два замечательных сооружения, сохранившихся до наших дней – Таможенный замок и Биржа.

«Кладезь» выдающихся памятников архангельской старинной архитектуры и отлично сохранившейся гражданской застройки XVIII-XIX веков – «исторический» остров Соломбала, на котором Петр Первый заложил Соломбальское Адмиралтейство и судостроительную верфь, со стапелей которой в 1694 году сойдет первый русский торговый корабль «Святой Павел».

Обед в кафе.

Посещение музейно-выставочного комплекса «Музей художественного освоения Арктики им.А.Борисова», где представлены картины Александра Борисова – Первого художника Арктики. 

Александр Борисов – живописец с мировым именем, ученик И. Шишкина и А. Куинджи, он был первым, кто писал арктические пейзажи с натуры.

В начале ХХ века выставки картин Борисова пользовались огромным успехом.

Архангельский музей располагает уникальной коллекцией произведений художника: здесь хранятся почти все работы, с которыми А. А. Борисов в начале XX века с триумфом проехал по городам Европы и Америки.

В одном из залов посетители познакомятся с искусством ненецкого народа и работами самобытного художника Тыко Вылки.

Пешеходная экскурсия «Заповедная улица».

Пешеходная экскурсия по заповедной улице города.

Здесь сохранились уникальные поморские дома с резными наличниками, изящными крылечками, просторные купеческие усадьбы.

У каждого дома – своя уникальная история!

Экскурсия «Таинство северного пряника» с мастер-классом по росписи северного пряника – «козули».  

Одна из таких старинных традиций, пришедших к нам из глубокой древности, является выпечка наших северных пряников – «козуль».

В трансформированном виде древний праздничный обряд сохраняется и живет в наши дни в искусстве мастеров-пряничников.

Традиционный архангельский пряник – «козуля», богато украшенный сахарной поливой, со временем приобрел большое разнообразие сюжетов и изысканность форм декоративного убранства.

19:00 Ужин в кафе.

Свободное время.

Архангельск, музей художественного освоения Арктики, мастер-классАрхангельск, музей художественного освоения Арктики, мастер-классАрхангельск, музей художественного освоения Арктики, мастер-классАрхангельск, музей художественного освоения Арктики, мастер-класс
2 день
Автобусная экскурсия «Холмогоры – родина Ломоносова», мастер-класс

Завтрак в отеле.

Автобусная экскурсия «Холмогоры – родина Ломоносова».

Туристов ждет незабываемая экскурсия на родину великого ученого М.В. Ломоносова.

Холмогоры – один из старинных городов Русского Севера.

На протяжении нескольких столетий служил административным, религиозным и культурным центром всего Двинского края, через который в средние века Россия осуществляла свои внешнеэкономические контакты.

Жители Холмогор и окрестных деревень издавна славились как искусные мастера резьбы по кости.

Туристы переправятся на Куростров, в село Ломоносово, где посетят мемориальный музей Ломоносова.

Мастер-класс резьбы по кости познакомит туристов с особенным местным ремеслом, где они почувствуют себя настоящими косторезами и смогут увезти с собой памятный сувенир.

Обед в кафе.

Возвращение в Архангельск после 17:00.

19:00 Ужин в кафе.

Свободное время.

Автобусная экскурсия «Холмогоры – родина Ломоносова», мастер-классАвтобусная экскурсия «Холмогоры – родина Ломоносова», мастер-классАвтобусная экскурсия «Холмогоры – родина Ломоносова», мастер-классАвтобусная экскурсия «Холмогоры – родина Ломоносова», мастер-класс
3 день
Северодвинск, интерактивная программа «В гостях у Силантия Поморыча»

Завтрак в отеле.

Загородная экскурсия в г. Северодвинск «Город у Белого моря».

Северодвинск – второй по величине город Архангельской области, город-труженик, промышленный и портовый гигант.

Город весьма гармоничен и хорошо вписан в прибрежный ландшафт Белого моря.

Особенные достопримечательности Северодвинска – деревянные дома, выполненные по индивидуальным проектам и не встречающиеся в других городах.

В отличие от северных городов с барачной деревянной застройкой середины XX века, Северодвинск имеет свое уникальное лицо!

Посещение Северодвинского краеведческого музея.

«Музейная субмарина» – комплексное занятие с интерактивными экспонатами «Лодка в чемодане», «Переменная плавучесть», «Залп!», «Глаза и уши».

Нам предстоит создание интерактивной сборной модели атомной подводной лодки проекта 971.

Собирая «конструктор» (размер готовой модели около метра), вы получите популярные представления о многих технических решениях в области конструирования и технологии строительства атомных подводных лодок, о внутреннем устройстве и оборудовании помещений.

Переезд на берег Белого моря на остров Ягры

В наши дни это живописное побережье является излюбленным местом отдыха.

Вековые сосны на песчаных дюнах и ледяные торосы Белого моря никого не оставляют равнодушным.

Возвращение в Архангельск.

Обед в кафе.

Интерактивная программа «В гостях у Силантия Поморыча» – интерактивная экскурсия по архангельской купеческой усадьбе.

Гости познакомятся с северными сказками, поморскими традициями, историей города.

Хозяин удивит гостей своим мастерством – пением, танцам и сказками на «поморской говоре».

Это будет самый весёлый, добрый и незабываемый праздник для всех детей и взрослых!

19:00 Ужин в кафе.

Свободное время.

Северодвинск, интерактивная программа «В гостях у Силантия Поморыча»Северодвинск, интерактивная программа «В гостях у Силантия Поморыча»Северодвинск, интерактивная программа «В гостях у Силантия Поморыча»Северодвинск, интерактивная программа «В гостях у Силантия Поморыча»
4 день
Пинежье, пещеры, Красногорский Богородицкий мужской монастырь

Завтрак в отеле.

7:30 Загородная экскурсия «Сказка северных пещер» незабываемые впечатления на всю жизнь!

Время в пути в одну сторону 4 часа.

Мы отправляемся в заповедное Пинежье– край нереальной северной сказки, нетронутой первозданной природы, густых вековых лесов и уникальных северных пещер, скал, бурлящих кристальных рек и водопадов.

Пинежские пещеры – уникальное природное явление: подземные карстовые гроты и системы, самые большие и многочисленные в Европейской части России.

Вам откроется удивительный мир пещер, где вечный холод и мрак хранят тайны ушедших веков.

Сумеречные залы и таинственные галереи, потолки гротов, покрытые мягкими и хрупкими снежинками, фигурные сосульки и ледяные кристаллы с бриллиантовым блеском.

Кажется, что сам Дед Мороз взмахнул своим волшебным посохом и создал это ледяное великолепие…

Обед в кафе.

Пешеходная прогулка по экологической тропе к незамерзающему водопаду «Святой источник» (примерно 1,5 км).

Через красивейшие карстовые лога, по густому таежному лесу, мы отправимся к уникальному хрустальному водопаду, который не замерзает даже зимой!

Небольшой, но мощный водопад Святой источник назван так в связи тем, что его водами пользовались монахи Красногорского монастыря.

Водопад – уникальное творение природы – вода в нем всегда одинаковой температуры 2-4 градуса и не замерзает даже в самый лютый мороз!

Экскурсия в Красногорский Богородицкий мужской монастырь (недействующий).

В названии горы слово «красная», то есть красивая, закрепилось неслучайно.

Перед посетителями Красной Горки разворачивается величественная, захватывающая дух панорама.

Интересно, что еще в XVII веке эта местность носила другое название — Черная Гора.

Огромный труд многих поколений людей, расчищавших луга и пашни, возводивших строения из дерева и камня, сделал гору «красной».

Осмотр места захоронения князя В.В. Голицына.

16:00 Возвращение в Архангельск. 

20:00 Ужин в кафе.

Свободное время.

Пинежье, пещеры, Красногорский Богородицкий мужской монастырьПинежье, пещеры, Красногорский Богородицкий мужской монастырьПинежье, пещеры, Красногорский Богородицкий мужской монастырьПинежье, пещеры, Красногорский Богородицкий мужской монастырь
5 день
Музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы»

Завтрак в отеле. 

Загородная экскурсия в музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы».

Малые Корелы – лучший в России музей деревянного зодчества под открытым небом и главная достопримечательность Архангельска.

Попав в Малые Корелы, вы окажетесь в России XVIII-XIX веков: крестьянские избы, стройные шатровые храмы Каргополья, Мезени, Пинеги, Подвинья и тянущиеся к небу прекрасные северные сосны создают ощущение патриархальности и необыкновенного умиротворения.

Возвращение в Архангельск.

Обед в кафе города.

Свободное время в г. Архангельске для прогулки по городу, посещения праздничных объектов и участия в праздничных мероприятиях, покупки сувениров. 

Ужин в кафе.

Музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы»Музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы»Музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы»Музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы»
6 день
Антониево-Сийский монастырь

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров, вещи в камеру хранения.

9:00 Встреча с гидом.

Автобусно-пешеходная экскурсия «Антониево-Сийский монастырь»

Продолжительность экскурсии 7 часов. 

Свято-Троицкий Антониево-Сийский мужской монастырь расположен в Холмогорском районе.

В 2020 году монастырю исполняется 500 лет!

Обитель был основана в 1520 году преподобным Антонием на небольшом острове Михайловского озера, у истоков реки Сии.

По своему первому и главному храму он носит имя — Свято-Троицкий монастырь.

Антониево-Сийский монастырь являлся крупнейшим духовным и культурным центром Подвинья.

Традиционными занятиями в монастыре были иконопись, переписывание книг и книгопечатание.

После изъятия церковных земель Петром I монастырь обеднел.

В XIX веке настоятели обители исполняли обязанности ректоров Архангельской духовной семинарии, а также занимались миссионерством среди малых народов Севера.

Сейчас здесь вновь работает библиотека и иконописная мастерская, выпускается газета и альманах.

Монастырь ведёт хозяйство, а разрушенные здания постепенно возрождаются.

Обед в кафе в середине программы.

Возвращение в Архангельск после 16:00.

Свободное время в г. Архангельске для прогулки по городу, посещения праздничных объектов и участия в праздничных мероприятиях, покупки сувениров.

Ужин самостоятельно

19:30 Трансфер на ж/д вокзал.

Отъезд из Архангельска после 20:00.

Антониево-Сийский монастырьАнтониево-Сийский монастырьАнтониево-Сийский монастырьАнтониево-Сийский монастырь

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Архангельск.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.
 

Гостиница «Пур-Наволок Отель» 4*

 Гостиница «Столица Поморья» 3*
номер «стандарт» 53 500 46 500
дети до 16 лет на основном месте 52 900 45 900
доплата за одноместное размещение 7 500 7 500
дополнительное место 48 500 -
дети до 16 лет на доп. месте 47 900 -

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице
  • Питание 3-х разовое (1-5 день завтрак-обед-ужин, 6 день - завтрак-обед)
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе
  • Входные билеты
  • Мастер-класс
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Архангельска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Трансфер в аэропорт в последний день тура
  • Экскурсии и услуги, указанные как «самостоятельно» или «за дополнительную плату»
  • Расходы личного характера (сувениры, пользование минибаром и т. д.)
Место начала и завершения?
г. Архангельск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Программа предполагает продолжительное (до 2-х часов) пребывание на открытом воздухе. Необходимо наличие теплой одежды и удобной теплой обуви для прогулок по зимнему лесу. Для посещения пещер нужно надевать теплую, желательно непромокаемую обувь и одежду, которую не жалко испачкать.

Какие сувениры можно привезти из Архангельска?

Традиционные сувениры Архангельской области:

  • щепная птица счастья;
  • каргопольская глиняная игрушка;
  • резные изделия из дерева, бересты;
  • изделия из холмогорской резной кости;
  • украшения с архангельскими бриллиантами;
  • косметические наборы из водорослей.

Гастрономические сувениры из Архангельской области:

  • рыба;
  • северные ягоды (клюква, морошка, брусника, черника и др.);
  • оленина;
  • мармелад на основе агар-агара;
  • традиционный расписной пряник козуля.
Возможен ли трансфер от/до аэропорта и ж/д вокзала?

Стоимость индивидуального трансфера:

  • легковой автомобиль до 3-х человек ж/д вокзал – отель – 600 руб.;
  • легковой автомобиль до 3-х человек аэропорт – отель с 7:00 до 22:00 – 750 руб.;
  • легковой автомобиль до 3-х человек аэропорт – отель с 22:00 до 07:00 – 1 500 руб.
Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
10 янв 2022
Интересный насыщенный тур, много любопытных мест удалось посетить, природа, конечно, очень красивая в Архангельской области
О
10 янв 2022
Поездка понравилась. Программа интересная и разнообразная. Сказочно красивая природа. Хочется фотографировать каждую елку. Настолько открыточные виды.
Отдельное спасибо экскурсоводу Марине. Рассказывает интересно, без воды, очень доброжелательна, внимательна к туристам. Единственный минус- в большом автобусе плохо работала печка и в автобусе всегда было холодно, а в последний день еще и сломался посреди дороги. Микроавтобусы мерседес были теплые. Водители во всех автобусах молодцы, водили аккуратно.
Отель Пур Наволок тоже понравился своим удачным расположением в центре города на берегу Двины. Много интересных музеев близко, кафешек, просто красиво украшенных улиц.
Сам отель чистый, персонал внимательный, питание хорошее, завтрак- шведский стол достаточно разнообразный, но на ужин часто давали рыбу.
А
18 июня 2022
Спасибо организаторам

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