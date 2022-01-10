Преимущества этого путешествия:
Встреча с табличкой «Новогодний гранд-тур в Поморье»:
Трансфер в отель.
Расчетный час 14:00, раннее заселение за дополнительную плату или вещи в камеру хранения.
Завтрак в кафе.
Свободное время.
10:45 Встреча с гидом в холле отеля.
Обзорная экскурсия «Архангельск – столица Поморья».
Архангельск – столица великого Поморья, безбрежного северного края нашей необъятной России.
Архангельск – самый крупный торговый порт России, а Северная Двина – великолепная доминанта всего Архангельска.
Вся старинная историческая застройка Архангельска сосредоточена на знаменитой Двинской набережной, которой вы полюбуетесь.
Одна из уникальных старинных достопримечательностей Архангельска – Гостиный двор, сооруженный в начале XVII века.
В середине XVIII века к зданию Гостиного двора были пристроены еще два замечательных сооружения, сохранившихся до наших дней – Таможенный замок и Биржа.
«Кладезь» выдающихся памятников архангельской старинной архитектуры и отлично сохранившейся гражданской застройки XVIII-XIX веков – «исторический» остров Соломбала, на котором Петр Первый заложил Соломбальское Адмиралтейство и судостроительную верфь, со стапелей которой в 1694 году сойдет первый русский торговый корабль «Святой Павел».
Обед в кафе.
Посещение музейно-выставочного комплекса «Музей художественного освоения Арктики им.А.Борисова», где представлены картины Александра Борисова – Первого художника Арктики.
Александр Борисов – живописец с мировым именем, ученик И. Шишкина и А. Куинджи, он был первым, кто писал арктические пейзажи с натуры.
В начале ХХ века выставки картин Борисова пользовались огромным успехом.
Архангельский музей располагает уникальной коллекцией произведений художника: здесь хранятся почти все работы, с которыми А. А. Борисов в начале XX века с триумфом проехал по городам Европы и Америки.
В одном из залов посетители познакомятся с искусством ненецкого народа и работами самобытного художника Тыко Вылки.
Пешеходная экскурсия «Заповедная улица».
Пешеходная экскурсия по заповедной улице города.
Здесь сохранились уникальные поморские дома с резными наличниками, изящными крылечками, просторные купеческие усадьбы.
У каждого дома – своя уникальная история!
Экскурсия «Таинство северного пряника» с мастер-классом по росписи северного пряника – «козули».
Одна из таких старинных традиций, пришедших к нам из глубокой древности, является выпечка наших северных пряников – «козуль».
В трансформированном виде древний праздничный обряд сохраняется и живет в наши дни в искусстве мастеров-пряничников.
Традиционный архангельский пряник – «козуля», богато украшенный сахарной поливой, со временем приобрел большое разнообразие сюжетов и изысканность форм декоративного убранства.
19:00 Ужин в кафе.
Свободное время.
Завтрак в отеле.
Автобусная экскурсия «Холмогоры – родина Ломоносова».
Туристов ждет незабываемая экскурсия на родину великого ученого М.В. Ломоносова.
Холмогоры – один из старинных городов Русского Севера.
На протяжении нескольких столетий служил административным, религиозным и культурным центром всего Двинского края, через который в средние века Россия осуществляла свои внешнеэкономические контакты.
Жители Холмогор и окрестных деревень издавна славились как искусные мастера резьбы по кости.
Туристы переправятся на Куростров, в село Ломоносово, где посетят мемориальный музей Ломоносова.
Мастер-класс резьбы по кости познакомит туристов с особенным местным ремеслом, где они почувствуют себя настоящими косторезами и смогут увезти с собой памятный сувенир.
Обед в кафе.
Возвращение в Архангельск после 17:00.
19:00 Ужин в кафе.
Свободное время.
Завтрак в отеле.
Загородная экскурсия в г. Северодвинск «Город у Белого моря».
Северодвинск – второй по величине город Архангельской области, город-труженик, промышленный и портовый гигант.
Город весьма гармоничен и хорошо вписан в прибрежный ландшафт Белого моря.
Особенные достопримечательности Северодвинска – деревянные дома, выполненные по индивидуальным проектам и не встречающиеся в других городах.
В отличие от северных городов с барачной деревянной застройкой середины XX века, Северодвинск имеет свое уникальное лицо!
Посещение Северодвинского краеведческого музея.
«Музейная субмарина» – комплексное занятие с интерактивными экспонатами «Лодка в чемодане», «Переменная плавучесть», «Залп!», «Глаза и уши».
Нам предстоит создание интерактивной сборной модели атомной подводной лодки проекта 971.
Собирая «конструктор» (размер готовой модели около метра), вы получите популярные представления о многих технических решениях в области конструирования и технологии строительства атомных подводных лодок, о внутреннем устройстве и оборудовании помещений.
Переезд на берег Белого моря на остров Ягры.
В наши дни это живописное побережье является излюбленным местом отдыха.
Вековые сосны на песчаных дюнах и ледяные торосы Белого моря никого не оставляют равнодушным.
Возвращение в Архангельск.
Обед в кафе.
Интерактивная программа «В гостях у Силантия Поморыча» – интерактивная экскурсия по архангельской купеческой усадьбе.
Гости познакомятся с северными сказками, поморскими традициями, историей города.
Хозяин удивит гостей своим мастерством – пением, танцам и сказками на «поморской говоре».
Это будет самый весёлый, добрый и незабываемый праздник для всех детей и взрослых!
19:00 Ужин в кафе.
Свободное время.
Завтрак в отеле.
7:30 Загородная экскурсия «Сказка северных пещер» – незабываемые впечатления на всю жизнь!
Время в пути в одну сторону 4 часа.
Мы отправляемся в заповедное Пинежье– край нереальной северной сказки, нетронутой первозданной природы, густых вековых лесов и уникальных северных пещер, скал, бурлящих кристальных рек и водопадов.
Пинежские пещеры – уникальное природное явление: подземные карстовые гроты и системы, самые большие и многочисленные в Европейской части России.
Вам откроется удивительный мир пещер, где вечный холод и мрак хранят тайны ушедших веков.
Сумеречные залы и таинственные галереи, потолки гротов, покрытые мягкими и хрупкими снежинками, фигурные сосульки и ледяные кристаллы с бриллиантовым блеском.
Кажется, что сам Дед Мороз взмахнул своим волшебным посохом и создал это ледяное великолепие…
Обед в кафе.
Пешеходная прогулка по экологической тропе к незамерзающему водопаду «Святой источник» (примерно 1,5 км).
Через красивейшие карстовые лога, по густому таежному лесу, мы отправимся к уникальному хрустальному водопаду, который не замерзает даже зимой!
Небольшой, но мощный водопад Святой источник назван так в связи тем, что его водами пользовались монахи Красногорского монастыря.
Водопад – уникальное творение природы – вода в нем всегда одинаковой температуры 2-4 градуса и не замерзает даже в самый лютый мороз!
Экскурсия в Красногорский Богородицкий мужской монастырь (недействующий).
В названии горы слово «красная», то есть красивая, закрепилось неслучайно.
Перед посетителями Красной Горки разворачивается величественная, захватывающая дух панорама.
Интересно, что еще в XVII веке эта местность носила другое название — Черная Гора.
Огромный труд многих поколений людей, расчищавших луга и пашни, возводивших строения из дерева и камня, сделал гору «красной».
Осмотр места захоронения князя В.В. Голицына.
16:00 Возвращение в Архангельск.
20:00 Ужин в кафе.
Свободное время.
Завтрак в отеле.
Загородная экскурсия в музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы».
Малые Корелы – лучший в России музей деревянного зодчества под открытым небом и главная достопримечательность Архангельска.
Попав в Малые Корелы, вы окажетесь в России XVIII-XIX веков: крестьянские избы, стройные шатровые храмы Каргополья, Мезени, Пинеги, Подвинья и тянущиеся к небу прекрасные северные сосны создают ощущение патриархальности и необыкновенного умиротворения.
Возвращение в Архангельск.
Обед в кафе города.
Свободное время в г. Архангельске для прогулки по городу, посещения праздничных объектов и участия в праздничных мероприятиях, покупки сувениров.
Ужин в кафе.
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров, вещи в камеру хранения.
9:00 Встреча с гидом.
Автобусно-пешеходная экскурсия «Антониево-Сийский монастырь».
Продолжительность экскурсии 7 часов.
Свято-Троицкий Антониево-Сийский мужской монастырь расположен в Холмогорском районе.
В 2020 году монастырю исполняется 500 лет!
Обитель был основана в 1520 году преподобным Антонием на небольшом острове Михайловского озера, у истоков реки Сии.
По своему первому и главному храму он носит имя — Свято-Троицкий монастырь.
Антониево-Сийский монастырь являлся крупнейшим духовным и культурным центром Подвинья.
Традиционными занятиями в монастыре были иконопись, переписывание книг и книгопечатание.
После изъятия церковных земель Петром I монастырь обеднел.
В XIX веке настоятели обители исполняли обязанности ректоров Архангельской духовной семинарии, а также занимались миссионерством среди малых народов Севера.
Сейчас здесь вновь работает библиотека и иконописная мастерская, выпускается газета и альманах.
Монастырь ведёт хозяйство, а разрушенные здания постепенно возрождаются.
Обед в кафе в середине программы.
Возвращение в Архангельск после 16:00.
Свободное время в г. Архангельске для прогулки по городу, посещения праздничных объектов и участия в праздничных мероприятиях, покупки сувениров.
Ужин самостоятельно
19:30 Трансфер на ж/д вокзал.
Отъезд из Архангельска после 20:00.
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Архангельск.Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.
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Гостиница «Пур-Наволок Отель» 4*
|Гостиница «Столица Поморья» 3*
|номер «стандарт»
|53 500
|46 500
|дети до 16 лет на основном месте
|52 900
|45 900
|доплата за одноместное размещение
|7 500
|7 500
|дополнительное место
|48 500
|-
|дети до 16 лет на доп. месте
|47 900
|-
Программа предполагает продолжительное (до 2-х часов) пребывание на открытом воздухе. Необходимо наличие теплой одежды и удобной теплой обуви для прогулок по зимнему лесу. Для посещения пещер нужно надевать теплую, желательно непромокаемую обувь и одежду, которую не жалко испачкать.
Традиционные сувениры Архангельской области:
Гастрономические сувениры из Архангельской области:
Стоимость индивидуального трансфера:
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.