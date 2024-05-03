1 чел.
По популярности
Групповая
12 часов
В Архыз из Пятигорска
Начало: Проспект Кирова, 23, Пятигорск
Расписание: Суббота в 06:30
13 июня в 06:30
15 июня в 06:30
2 700₽ за человека
Мини-группа
14 часов
Экскурсия на Софийские водопады из городов КМВ
Начало: Города КМВ, по договоренности
Расписание: каждые вторник, четверг, суббота по набору группы или индивидуально в любой день
11 июня в 06:00
13 июня в 06:00
от 5 000₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в Архыз из Железноводска и Ессентуков
Начало: Железноводск/Ессентуки, по договоренности
Расписание: По договоренности
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
25 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия в Архыз из Ессентуков
Начало: Ваше место жительства в Ессентуках
Расписание: Ежедневно в 7:00
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
от 26 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия в Архыз из Кисловодска
Начало: Ваше место жительства в Кисловодске
Расписание: В будни c 7:00
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
от 26 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Джиппинг в Архыз из Кисловодска
Начало: По договорённости
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
22 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в Архыз с купанием в термальных источниках (из Пятигорска)
Начало: Пятигорск, по договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
17 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Архыз: храмы и горнолыжный курорт (из Кисловодска)
Начало: Кисловодск, по договоренности
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
На рассвете из Архыза - в Кисловодск
Понаблюдать возле обсерватории, как встаёт солнце, посетить Аланское городище и Орлиные гнёзда
Начало: От места вашего проживания
Завтра в 05:30
10 июня в 05:30
25 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр3 мая 2024Минусы: неровности на дороге, невнимательность водителя.
- ТТатьяна7 октября 2023На Дуккинские озёра из городов КМВОгромное спасибо Марку за поездку в Архыз 04.10.2023. Просто замечательный гид! Очень умный и интересный. Отдельно хочу отметить безопасный стиль
- ААртем30 августа 2023На Дуккинские озёра из городов КМВМаршрут очень живописный и крутой. Всем, кто хочет взять эту экскурсию рассчитывайте свои силы на поход в 4,5км в гору
Ответы на вопросы от путешественников по Архызу в категории «На весь день»
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Сколько стоит экскурсия по Архызу в июне 2024
Сейчас в Архызе в категории "На весь день" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 2 700 до 26 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
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