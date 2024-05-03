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вождения. Не была в Архызе 30 лет. Остались самые замечательные воспоминания! Поездка на Дуккинские озера - просто замечательный отдых! Рекомендую! Много где была в горах и на Кавказе! Но эта поездка - нечто невероятное. Очень заботливое отношение со стороны гида и теплые приятные воспоминания. Обязательно обращусь к Вам ещё.