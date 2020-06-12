Майские праздники в Архызе

Майские праздники в Архызе
Майские праздники в Архызе
Майские праздники в Архызе
Майские праздники в Архызе
Майские праздники в Архызе
Майские праздники в Архызе
Майские праздники в Архызе

Что вас ожидает 🤩

  • Термальные источники «Жемчужина Кавказа»
  • Водопад Чигардала.
  • Тропа романтиков.
  • Водопад на реке Белой.
  • Ледниковая ферма, Софийский ледник.
  • Поездка на перевал Пхия. Смотровая площадка Карча-Тебе
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Программа:

День 1. Термальные источники «Жемчужина Кавказа»:

  • 11:00-11:30 – сбор группы в аэропорту и на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды.
  • После сбора группы выезжаем в поселок, в горы!
Отдых начинается с поездки в на термальные источники «Жемчужина Кавказа»
Здесь с удовольствием отдохнем и искупаемся в нескольких бассейнах.
А затем продолжим наш путь.
После поселения в гостинице, погуляем по поселку и увидим местный сувенирный рынок.
Активная часть: 3 км. пешком.
День 2. Водопад Чигардала.
Походы в мае обязательно включают поход к Чигардале. Эта прогулка обещает быть довольно длительной, но очень интересной.
Путь не сложный, поскольку туристы почти весь день идут по ровной тропе, без набора высоты. Рядом бежит чистейшая река, возвышаются горные хребты, глаз радуют стройные сосны! Сам водопад находится в потрясающем хвойном лесу, среди ароматных пихт. Чтобы подняться к нему в конце маршрута предстоит преодолеть около 30 минут подъема. Но усилия стоят того – вид действительно завораживает!
Чигардала практически всегда находится в тени деревьев. Но иногда поток освещается солнечными лучами и начинает ослепительно сверкать сотнями ярких бриллиантов!
Неподалеку находится смотровая площадка, откуда видны пики древнего Кавказа и его восхитительные ущелья.
Активная часть: 18 км. пешком, перепад 1465-1730 м, продолжительность 7 часов.
День 3. Тропа романтиков.
Маршрут обязательно покажет Вам самые лучшие смотровые площадки! Сегодня как раз будет одно из таких мест)).
Поход начинается из поселка Романтик. Дорога идет через сосново-пихтовый лес, в котором увидим лишайники и прочие реликтовые растения. По пути будем делать привалы, наслаждаться видами и создавать отличные фото! Конечная точка нашего маршрута - смотровая площадка, находящаяся около 2 200 м. над уровнем моря. Здесь же расположена канатная станция «Млечный путь». Виды вокруг – глаз не оторвать!! Здесь можно увидеть один из наиболее знаменитых пиков – гору Пшиш (3790 м), а также гору София - известный в этих местах трехтысячник.
Любуемся отличными видами, обедаем, отдыхаем и отправляемся в обратный путь! Постепенно спускаемся все ниже и ниже и в конце маршрута вернемся в поселок Романтик.
Активная часть: 10,8 км. пешком, перепад 1650-2250 м, продолжительность 6-7 часов.
День 4. Водопад на реке Белой.
К поляне Таулу немного подъедем на авто, а далее пойдем пешком! С каждым изгибом дороги хребты вырастают у нас словно на глазах. За очередным поворотом увидим главную гору этих мест – снежный Пшиш. Дорога ровная, удобная для ходьбы, набор высоты минимальный, так что устать не получится))). В мае на полянках по пути обязательно увидим и сфотографируем первые цветы.
Белореченский водопад - один из наиболее полноводных потоков Архыза. Его окружает вековой бор с разноцветными елями и высокими соснами. Под ногами похрустывают ветви и шишки, шуршат плюшевые мхи, древние, как сам лес. Картина очень напоминает сюжет волшебной сказки - невозможно отделаться от мысли, что из-за следующего ствола дерева выглянет избушка местной Бабы-яги…
Активная часть: 18,1 км, перепад 1600-1670 м, продолжительность 6-7 часов.
День 5. Ледниковая ферма, Софийский ледник.
Сегодня едем повыше! На местном УАЗике отправляемся в долину реки София, к огромной поляне «Ледниковая ферма».
Чем выше поднимаемся в горы, тем сильнее будет виден интереснейший переход природы из зимы в лето. На ваших глазах ковер из зеленой травы будет плавно переходить в снег на склонах.
Ледниковая ферма - одна из популярнейший локаций: именно отсюда видна гора София и могучий Софийский ледник. Вместе с инструктором совершим подъем по хребту Чегет-Чат, чтобы насладиться видами и поближе рассмотреть Софийский ледник.
Активная часть прохождения по маршруту: 7,5 км, перепад 2000-2560 м, продолжительность похода 6-7 часов.
!! Данное ущелье посещаем, если погодные условия позволяют в него заехать. Если посетить это ущелье нет возможности – инструктор заменит его на другой маршрут.
День 6. Поездка на перевал Пхия. Смотровая площадка Карча-Тебе.
Туры в Архыз в мае - это не только пешие походы, но и увлекательные прогулки на внедорожниках!
Перевал Пхия - место, где романтично настроенные путешественники обожают встречать рассветы и провожать закаты. Зачастую туристов сюда забрасывают на джипах из посёлков Романтик или Архыз.
Перевал Пхия расположен около 2 160 м. над уровнем моря. Он разделяет две реки, чуть ниже впадает в реку Большая Лаба.
Весной и летом у перевала можно встретить шумные отары овец и табуны резвых лошадей.
Заехав на перевал, с вершины полюбуемся на соседнюю долину реки Пхия и огромные хребты Дукка и Абишира-Ахуба. Еще одна отличная смотровая площадка в Вашу копилочку!
Также на перевале увидим памятники защитникам перевалов Кавказа.
Продолжим посещением интересной достопримечательности – смотровой площадки Карча-Тебе. На этой горе-кругозоре когда-то возвышалась башня великого предка карачаевского народа. Сейчас от башни остались лишь невысокие руины. Зато с самого выступа горы открывается прекрасный вид на поселок, виднеется река Большой Зеленчук и хребет Морх-Сырты, на котором находится озеро Любви.
Активная часть: 13,5, перепад 2160-2370 м. (Пхия), 1470-1640 м. (Карча-Тебе), продолжительность 6-7 часов.

День 7. Возвращение в. г. Минеральные Воды

Переезд на микроавтобусе в г. Минеральные Воды.
12:30-13:30 – прибытие на железнодорожный вокзал и аэропорт г. Минеральные Воды, отъезд домой.

Организационные моменты:

  • В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут похода может быть изменен.
  • Проживание.
  • Гостиница «Незабудка» построена в 2016 г. Во всех номерах современная мебель, качественная сантехника. В гостинице есть сушилка для обуви, стиральная машинка. На первом этаже находится большая кухня, на которой туристы могут самостоятельно заниматься приготовлением пищи. На кухне имеется холодильник, плита, чайник, микроволновая печь, мультиварка.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Автотранспортные переезды по маршруту.
  • Проезды по маршруту на горном транспорте (УАЗик).
  • Проживание в пос. Архыз в гостинице "Незабудка", двух-, трехместные номера. Удобства в номере, телевизор, Wi-Fi, полотенца выдают. Фен можно попросить у администратора.
  • Гостиница «Незабудка» построена в 2016 г. Во всех номерах современная мебель, качественная сантехника. В гостинице есть сушилка для обуви, стиральная машинка. На первом этаже находится большая кухня, на которой туристы могут самостоятельно заниматься приготовлением пищи. На кухне имеется холодильник, плита, чайник, микроволновая печь, мультиварка.
  • Кухня, а также уютный холл – это места, где мы всегда собираемся группой для вечерних игр и посиделок:)).
  • Во дворе гостиницы имеется собственная парковка для машин.
  • Двухразовое питание. Готовые завтраки (день 2-7) подаются в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное!). Обед (день 2-6) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости).
  • Катание на лошадях
  • Входные билеты в Аланское городище
  • Экологические сборы в Тебердинском национальном парке.
  • Услуги инструктора-проводника
Что не входит
  • Транспортные расходы из Вашего города к началу маршрута и обратно (г. Минеральные Воды).
  • Питание: обед во время переезда в 1-й день, ужины. Стоимость ужина в кафе: 350-450 руб. В гостинице «Незабудка» есть кухня, на которой туристы могут самостоятельно заниматься приготовлением пищи.
  • Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы – 9000 руб. за весь период отдыха.
  • Страховка (не обязательно)
Место начала и завершения?
г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт)
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Важная информация
  • Общая информация по маршруту:
  • Район путешествия: Российская Федерация, Карачаево-Черкесия, пос. Архыз.
  • Старт маршрута: г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт) в 11:00-11:30 МСК.
  • Финиш маршрута: г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт) в 13:30 МСК.
  • Тип отдыха: проживание в гостинице, прогулки по ущельям налегке.
  • Проживание: гостиница.
  • Питание: двухразовое. Завтрак в кафе, обед - сухой паек днем в горах.
  • Маршрут проходит на высоте: 1450-2550 м
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие туры в Архызе

В Архыз из Пятигорска
12 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 50 чел.
Организатор экскурсии Ладья
Ладья
Нет отзывов
В Архыз из Пятигорска
Где-то в горах Карачаево-Черкесии спряталось небольшое село Архыз. Оно известно больше своим горнолыжным курортом
Проспект Кирова, 23, Пятигорск
24 дек
31 дек
7 янв
14 янв
1 700 за 1 человека
Джиппинг в Архыз из Кисловодска
10 часов
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Юрий
Юрий
Нет отзывов
Джиппинг в Архыз из Кисловодска
Не упустите возможность отправиться в поход в Архыз
По договорённости
15 000 за всё до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия в Архыз из Ессентуков
12 часов
Индивидуальная
до 9 чел.
Организатор экскурсии Алексей
Алексей
Нет отзывов
Индивидуальная экскурсия в Архыз из Ессентуков
Архыз - курортное место, расположенное в Западном Кавказе
Ваше место жительства в Ессентуках
Сегодня
Завтра
20 дек
21 дек
от 16 000 за всё до 4 чел.
Путешествие в Архыз из Железноводска и Ессентуков
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Константин
Константин
Нет отзывов
Путешествие в Архыз из Железноводска и Ессентуков
Архыз - одно из самых красивых мест на всем Кавказе
Железноводск / Ессентуки, по договоренности
18 000 за всё до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия в Архыз из Кисловодска
12 часов
Индивидуальная
до 9 чел.
Организатор экскурсии Алексей
Алексей
Нет отзывов
Индивидуальная экскурсия в Архыз из Кисловодска
Давайте отправимся в небольшой, но очень живописный поселок Архыз
Ваше место жительства в Кисловодске
Завтра
20 дек
21 дек
22 дек
от 15 000 за всё до 4 чел.
Архыз Deluxe (с выездом из Ессентуков)
12 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Организатор экскурсии Ладья
Ладья
Нет отзывов
Архыз Deluxe (с выездом из Ессентуков)
Наше знакомство с Архызом начнётся с посещения древнего аланского городища
Привокзальная Площадь, Ессентуки
21 дек
24 дек
28 дек
31 дек
7 000 за 1 человека
Однодневный тур в Архыз из городов КМВ
11 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Алий
Алий
Нет отзывов
Однодневный тур в Архыз из городов КМВ
Мы отправимся в гостеприимный Архыз по живописной горной дороге
Любо город КМВ, по договоренности
Сегодня
Завтра
20 дек
21 дек
16 000 за всё до 6 чел.
Архыз: храмы и горнолыжный курорт (из Кисловодска)
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Марат
Марат
Нет отзывов
Архыз: храмы и горнолыжный курорт (из Кисловодска)
По пути к удивительным склонам Архыза мы проедем через перевал Гумбаши, где вы увидите Эльбрус и Кавказкий хребет
Кисловодск, по договоренности
Сегодня
Завтра
20 дек
21 дек
12 000 за всё до 4 чел.
Край голубых озер, больших водопадов и снежных вершин (Архыз из Пятигорска)
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
Нет отзывов
Край голубых озер, больших водопадов и снежных вершин (Архыз из Пятигорска)
Вы насладитесь живописной природой Архыза и увидите множество интересных достопримечательностей
Пятигорск, по договоренности
13 800 за всё до 4 чел.
Удивительный Архыз. Мультитур
6 дней
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
до 17 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
4.7
3 отзыва
Удивительный Архыз. Мультитур
Это путешествие открывает для Вас возможности попробовать себя
г. Невинномысск
12 июня
20 авг
4100035 625 за 1 человека
Архыз Deluxe из Пятигорска
12 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Организатор экскурсии Ладья
Ладья
Нет отзывов
Архыз Deluxe из Пятигорска
Предлагаем вам совершить увлекательное путешествие в уникальное место
Проспект Кирова, 23, Пятигорск
21 дек
24 дек
28 дек
31 дек
5 000 за 1 человека
По горам да по озёрам - путешествие в Архыз
6 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
до 19 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
Нет отзывов
По горам да по озёрам - путешествие в Архыз
Покорить перевал, испытать силы в пеших походах и убедиться, что круче гор только горы
Невинномысск, Ж/Д вокзал (возможен заезд в аэропор...
11 июня
18 июня
25 июня
2 июля
47 280 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Архызе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Архызе
ХОРОШО
🧭
ТАМ