Программа:

День 1. Термальные источники «Жемчужина Кавказа»:

11:00-11:30 – сбор группы в аэропорту и на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды.

После сбора группы выезжаем в поселок, в горы!

Отдых начинается с поездки в на термальные источники «Жемчужина Кавказа»

Здесь с удовольствием отдохнем и искупаемся в нескольких бассейнах.

А затем продолжим наш путь.

После поселения в гостинице, погуляем по поселку и увидим местный сувенирный рынок.

Активная часть: 3 км. пешком.

День 2. Водопад Чигардала.

Походы в мае обязательно включают поход к Чигардале. Эта прогулка обещает быть довольно длительной, но очень интересной.

Путь не сложный, поскольку туристы почти весь день идут по ровной тропе, без набора высоты. Рядом бежит чистейшая река, возвышаются горные хребты, глаз радуют стройные сосны! Сам водопад находится в потрясающем хвойном лесу, среди ароматных пихт. Чтобы подняться к нему в конце маршрута предстоит преодолеть около 30 минут подъема. Но усилия стоят того – вид действительно завораживает!

Чигардала практически всегда находится в тени деревьев. Но иногда поток освещается солнечными лучами и начинает ослепительно сверкать сотнями ярких бриллиантов!

Неподалеку находится смотровая площадка, откуда видны пики древнего Кавказа и его восхитительные ущелья.

Активная часть: 18 км. пешком, перепад 1465-1730 м, продолжительность 7 часов.

День 3. Тропа романтиков.

Маршрут обязательно покажет Вам самые лучшие смотровые площадки! Сегодня как раз будет одно из таких мест)).

Поход начинается из поселка Романтик. Дорога идет через сосново-пихтовый лес, в котором увидим лишайники и прочие реликтовые растения. По пути будем делать привалы, наслаждаться видами и создавать отличные фото! Конечная точка нашего маршрута - смотровая площадка, находящаяся около 2 200 м. над уровнем моря. Здесь же расположена канатная станция «Млечный путь». Виды вокруг – глаз не оторвать!! Здесь можно увидеть один из наиболее знаменитых пиков – гору Пшиш (3790 м), а также гору София - известный в этих местах трехтысячник.

Любуемся отличными видами, обедаем, отдыхаем и отправляемся в обратный путь! Постепенно спускаемся все ниже и ниже и в конце маршрута вернемся в поселок Романтик.

Активная часть: 10,8 км. пешком, перепад 1650-2250 м, продолжительность 6-7 часов.

День 4. Водопад на реке Белой.

К поляне Таулу немного подъедем на авто, а далее пойдем пешком! С каждым изгибом дороги хребты вырастают у нас словно на глазах. За очередным поворотом увидим главную гору этих мест – снежный Пшиш. Дорога ровная, удобная для ходьбы, набор высоты минимальный, так что устать не получится))). В мае на полянках по пути обязательно увидим и сфотографируем первые цветы.

Белореченский водопад - один из наиболее полноводных потоков Архыза. Его окружает вековой бор с разноцветными елями и высокими соснами. Под ногами похрустывают ветви и шишки, шуршат плюшевые мхи, древние, как сам лес. Картина очень напоминает сюжет волшебной сказки - невозможно отделаться от мысли, что из-за следующего ствола дерева выглянет избушка местной Бабы-яги…

Активная часть: 18,1 км, перепад 1600-1670 м, продолжительность 6-7 часов.

День 5. Ледниковая ферма, Софийский ледник.

Сегодня едем повыше! На местном УАЗике отправляемся в долину реки София, к огромной поляне «Ледниковая ферма».

Чем выше поднимаемся в горы, тем сильнее будет виден интереснейший переход природы из зимы в лето. На ваших глазах ковер из зеленой травы будет плавно переходить в снег на склонах.

Ледниковая ферма - одна из популярнейший локаций: именно отсюда видна гора София и могучий Софийский ледник. Вместе с инструктором совершим подъем по хребту Чегет-Чат, чтобы насладиться видами и поближе рассмотреть Софийский ледник.

Активная часть прохождения по маршруту: 7,5 км, перепад 2000-2560 м, продолжительность похода 6-7 часов.

!! Данное ущелье посещаем, если погодные условия позволяют в него заехать. Если посетить это ущелье нет возможности – инструктор заменит его на другой маршрут.

День 6. Поездка на перевал Пхия. Смотровая площадка Карча-Тебе.

Туры в Архыз в мае - это не только пешие походы, но и увлекательные прогулки на внедорожниках!

Перевал Пхия - место, где романтично настроенные путешественники обожают встречать рассветы и провожать закаты. Зачастую туристов сюда забрасывают на джипах из посёлков Романтик или Архыз.

Перевал Пхия расположен около 2 160 м. над уровнем моря. Он разделяет две реки, чуть ниже впадает в реку Большая Лаба.

Весной и летом у перевала можно встретить шумные отары овец и табуны резвых лошадей.

Заехав на перевал, с вершины полюбуемся на соседнюю долину реки Пхия и огромные хребты Дукка и Абишира-Ахуба. Еще одна отличная смотровая площадка в Вашу копилочку!

Также на перевале увидим памятники защитникам перевалов Кавказа.

Продолжим посещением интересной достопримечательности – смотровой площадки Карча-Тебе. На этой горе-кругозоре когда-то возвышалась башня великого предка карачаевского народа. Сейчас от башни остались лишь невысокие руины. Зато с самого выступа горы открывается прекрасный вид на поселок, виднеется река Большой Зеленчук и хребет Морх-Сырты, на котором находится озеро Любви.

Активная часть: 13,5, перепад 2160-2370 м. (Пхия), 1470-1640 м. (Карча-Тебе), продолжительность 6-7 часов.

День 7. Возвращение в. г. Минеральные Воды

Переезд на микроавтобусе в г. Минеральные Воды.

12:30-13:30 – прибытие на железнодорожный вокзал и аэропорт г. Минеральные Воды, отъезд домой.

Организационные моменты: