1 чел. По популярности Пешая Джиппинг 3.5 часа Индивидуальная до 6 чел. Автопешеходный треккинг из Архыза к водопаду на реке Белой На внедорожниках и пешком к хвойным тропам, каменным каньонам и живому шуму реки 15 000 ₽ за всё до 6 чел. Пешая 4.5 часа Индивидуальная до 4 чел. Треккинг к Белому водопаду Пеший маршрут по горам, лесам и смотровым точкам Архыза Начало: По месту проживания в пос. Архыз 14 000 ₽ за всё до 4 чел. Пешая На снегоступах 4 часа Индивидуальная На снегоступах - к пику Смирнова Уникальная возможность пройти по заснеженному гребню и увидеть величественные горы София и Пшиш. Безопасный маршрут для настоящих ценителей природы Начало: В посёлке Романтик 9000 ₽ за человека Другие экскурсии Архыза

