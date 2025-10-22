Индивидуальная
до 6 чел.
Автопешеходный треккинг из Архыза к водопаду на реке Белой
На внедорожниках и пешком к хвойным тропам, каменным каньонам и живому шуму реки
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
15 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Треккинг к Белому водопаду
Пеший маршрут по горам, лесам и смотровым точкам Архыза
Начало: По месту проживания в пос. Архыз
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
На снегоступах - к пику Смирнова
Уникальная возможность пройти по заснеженному гребню и увидеть величественные горы София и Пшиш. Безопасный маршрут для настоящих ценителей природы
Начало: В посёлке Романтик
24 окт в 10:00
25 окт в 10:00
9000 ₽ за человека
