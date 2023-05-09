2 день

Софийские водопады, дегустация хычинов, вечерние SPA-процедуры

Утром завтракаем (шведский стол) и пересаживаемся на внедорожники.

Через поляну Таулу отправляемся к одним из самых высоких водопадов Кавказа: Софийским.

Софийские водопады по праву считаются одними из самых высоких и красивых на Кавказе. Талые воды ледника срываются с 90-метровой высоты и дают начало реке София.

По дороге нас ждет форелевое озеро и невероятный вид на Софийское седло.

Для тех, кто не устал, совершаем прогулку к Софийскому седлу через поля рододендронов.

После прогулки к Софийским водопадам дегустируем местные хычины и горный чай.

Возвращаемся в отель для принятия SPA-процедур.