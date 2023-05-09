И, конечно, шикарные отели, в одном из которых мы и остановимся! Нас ждет отдых в 5-звездочном отеле с собственным в SPA-комплексом, подъем по канатной дороге на высоту 2240 м., катание на джипах среди гор, посещение крупнейшей в России обсерватории – там мы узнаем, как можно слушать космос. Проведем дегустацию черкесских хычинов, вкуснейшего горного чая и необычного варенья.
По вечерам будем купаться в теплом бассейне под открытым небом, согреваться в турецком хамаме и русской бане. А для маленьких гостей есть детский центр с открытой площадкой и аниматорами.
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Программа тура по дням
Прибытие в Архыз, подъем по канатной дороге, вечерние SPA-процедуры
14:00 Заезд участников.
Приезжаем в п. Архыз, заселяемся в отель.
На канатной дороге поднимаемся на высоту 2240 м хребта Абишира-Ахуба или на высоту 2505 м хребта Габулу.
Делаем классные фото, наслаждаемся крутыми пейзажами.
Возвращаемся в отель. принимаем SPA-процедуры, ужин (в стоимость не входит), свободное время.
Софийские водопады, дегустация хычинов, вечерние SPA-процедуры
Утром завтракаем (шведский стол) и пересаживаемся на внедорожники.
Через поляну Таулу отправляемся к одним из самых высоких водопадов Кавказа: Софийским.
Софийские водопады по праву считаются одними из самых высоких и красивых на Кавказе. Талые воды ледника срываются с 90-метровой высоты и дают начало реке София.
По дороге нас ждет форелевое озеро и невероятный вид на Софийское седло.
Для тех, кто не устал, совершаем прогулку к Софийскому седлу через поля рододендронов.
После прогулки к Софийским водопадам дегустируем местные хычины и горный чай.
Возвращаемся в отель для принятия SPA-процедур.
Экскурсия в Нижний Архыз, дегустация варенья, обсерватория РАН. Окончание программы
После завтрака собираем вещи и отправляемся в Нижний Архыз.
Здесь нас ждут древнейшие Аланские храмы, городище и знаменитый «Лик Христа».
После экскурсии к храмам – дегустация необычного и вкусного варенья с горным чаем.
После отправляемся к самой большой в России обсерватории для наблюдения за космосом. Здесь мы увидим не только уникальный телескоп, но и красивейшие высокогорные пейзажи.
После экскурсий мы, наполненные впечатлениями, фотографиями и приятными эмоциями, возвращаемся домой.
Проживание
Тур предполагает проживание в 5-звездочном отеле Arkhyz Royal Resort & SPA.
Варианты проживания
Arkhyz Royal Resort and SPA
Размещение в 2-местных и 3-местных номерах класса Deluxe и выше. В проживание включен завтрак (шведский стол), открытый подогреваемый бассейн, 2 часа SPA-процедур для каждого.
Отель расположен в самом сердце туристической деревни Романтик, совсем рядом с канатными дорогами и сервис-центром курорта «Архыз», имеет прямой доступ к горнолыжным склонам в зоне ski-in.
К вашим услугам – ресторан и лобби-бар, фитнес-зал, детский центр, конференц-залы, экскурсионное бюро, пункт проката горнолыжного инвентаря с камерой хранения, парковка для личного транспорта гостей.
Гордость отеля – многопрофильный SPA-комплекс «Термаль» с просторным бассейном.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в отеле 5 звезд
- Завтраки (шведский стол)
- 2 сеанса SPA-процедур
- Входные билеты на экскурсионные объекты
- Подъем на канатной дороге «Млечный путь», «Северное сияние»
- Групповые переезды на всем протяжении маршрута
- Услуги гида
- Пикник-дегустация
- Что не входит
- Билеты до места начала тура и обратно
- Одноместное расселение
- Трансфер из аэропорта, вокзала Минеральные Воды, Ставрополь, Армавир — 7000 руб., из других городов — рассчитывается отдельно
- Рафтинг
- Конные прогулки
- Подъем на воздушном шаре
- Прокат велосипедов
- Прокат квадроциклов
- Обеды в кафе, ужины
- Место начала и завершения?
- Краснодарский край, Армавир
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт (детям – свидетельство о рождении);
- полис медицинского страхования;
- лекарства, если вы страдаете хроническими заболеваниями;
- удобная закрытая и нескользкая обувь;
- брюки или штаны;
- солнцезащитные защитные очки, головной убор и SPF-крем (в горах высокий уровень ультрафиолета);
- купальные принадлежности;
- наличные денежные средства (оплата картой или переводом не всегда возможна).
Для лета:
- футболка;
- ветровка или легкая куртка (на случай ветра и дождя);
- флисовая кофта.
Для зимы:
- теплая куртка;
- термобелье;
- перчатки.
В наших турах всегда в наличии:
- аптечка;
- бутылка воды 0,5 л;
- влажные салфетки, санитайзер;
- дождевики;
- спрей от насекомых;
- сидушки (каремат);
- 3 комплекта треккинговых палок (для тех, кому сложно даются перепады высот);
- кружки, горячий горный чай и вкусный перекус.
- Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Можно ли изменить даты тура?
Да, вы можете выбрать в любые желаемые даты, даже которых нет в анонсах, если в туре 2 и более человек.
- Можно ли продлить количество дней в туре?
Да, вы можете увеличить количество дней в туре. Мы составим для вас индивидуальную программу по вашему желанию и с радостью проведем такой тур.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.