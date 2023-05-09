Архыз. SPA-тур в отеле 5

Групповой тур в Архызе
5
1 отзыв
Архыз – это высокогорные озера, древнейшие городища, шумные Софийские водопады, поля рододендронов, заснеженные хребты Кавказа.

И, конечно, шикарные отели, в одном из которых мы и остановимся! Нас ждет отдых в 5-звездочном отеле с собственным в SPA-комплексом, подъем по канатной дороге на высоту 2240 м., катание на джипах среди гор, посещение крупнейшей в России обсерватории – там мы узнаем, как можно слушать космос. Проведем дегустацию черкесских хычинов, вкуснейшего горного чая и необычного варенья.

По вечерам будем купаться в теплом бассейне под открытым небом, согреваться в турецком хамаме и русской бане. А для маленьких гостей есть детский центр с открытой площадкой и аниматорами.
Архыз. SPA-тур в отеле 5
Архыз. SPA-тур в отеле 5
Архыз. SPA-тур в отеле 5
Архыз. SPA-тур в отеле 5
Архыз. SPA-тур в отеле 5
Архыз. SPA-тур в отеле 5
Архыз. SPA-тур в отеле 5
Архыз. SPA-тур в отеле 5
Архыз. SPA-тур в отеле 5
Архыз. SPA-тур в отеле 5
Архыз. SPA-тур в отеле 5
Архыз. SPA-тур в отеле 5
Архыз. SPA-тур в отеле 5
Архыз. SPA-тур в отеле 5
Архыз. SPA-тур в отеле 5
Архыз. SPA-тур в отеле 5
Архыз. SPA-тур в отеле 5
Архыз. SPA-тур в отеле 5
Ближайшие даты:
15
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даты

Что вас ожидает:

Окунемся в роскошь
Окунемся в роскошь
Будем отдыхать в 5-звездочном отеле и согреваться в бассейнах под открытым небом
Мощь Софийских водопадов
Мощь Софийских водопадов
Увидим одни из самых высоких и красивых водопадов на Кавказе
Посещение крупнейшей в России обсерватории
Посещение крупнейшей в России обсерватории
Поднимемся на высоту 2100 метров и узнаем, как можно слушать космос
Активности в горах
Активности в горах
Нас ждут подъемы на канатной дороге, катания на джипах и, по желанию, конные прогулки!
Исчезнувший город с тысячелетней историей
Исчезнувший город с тысячелетней историей
Ощутим дух древности во время прогулки по руинам Аланского царства
Умиротворяющая красота Дуккинских озер
Умиротворяющая красота Дуккинских озер
Посидим в тишине, наслаждаясь пейзажами и ароматом рододендронов

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Архыз, подъем по канатной дороге, вечерние SPA-процедуры

14:00 Заезд участников.

Приезжаем в п. Архыз, заселяемся в отель.

На канатной дороге поднимаемся на высоту 2240 м хребта Абишира-Ахуба или на высоту 2505 м хребта Габулу.

Делаем классные фото, наслаждаемся крутыми пейзажами.

Возвращаемся в отель. принимаем SPA-процедуры, ужин (в стоимость не входит), свободное время.

Прибытие в Архыз, подъем по канатной дороге, вечерние SPA-процедурыПрибытие в Архыз, подъем по канатной дороге, вечерние SPA-процедурыПрибытие в Архыз, подъем по канатной дороге, вечерние SPA-процедурыПрибытие в Архыз, подъем по канатной дороге, вечерние SPA-процедурыПрибытие в Архыз, подъем по канатной дороге, вечерние SPA-процедурыПрибытие в Архыз, подъем по канатной дороге, вечерние SPA-процедуры
2 день

Софийские водопады, дегустация хычинов, вечерние SPA-процедуры

Утром завтракаем (шведский стол) и пересаживаемся на внедорожники.

Через поляну Таулу отправляемся к одним из самых высоких водопадов Кавказа: Софийским.

Софийские водопады по праву считаются одними из самых высоких и красивых на Кавказе. Талые воды ледника срываются с 90-метровой высоты и дают начало реке София.

По дороге нас ждет форелевое озеро и невероятный вид на Софийское седло.

Для тех, кто не устал, совершаем прогулку к Софийскому седлу через поля рододендронов.

После прогулки к Софийским водопадам дегустируем местные хычины и горный чай.

Возвращаемся в отель для принятия SPA-процедур.

Софийские водопады, дегустация хычинов, вечерние SPA-процедурыСофийские водопады, дегустация хычинов, вечерние SPA-процедурыСофийские водопады, дегустация хычинов, вечерние SPA-процедурыСофийские водопады, дегустация хычинов, вечерние SPA-процедурыСофийские водопады, дегустация хычинов, вечерние SPA-процедурыСофийские водопады, дегустация хычинов, вечерние SPA-процедуры
3 день

Экскурсия в Нижний Архыз, дегустация варенья, обсерватория РАН. Окончание программы

После завтрака собираем вещи и отправляемся в Нижний Архыз.

Здесь нас ждут древнейшие Аланские храмы, городище и знаменитый «Лик Христа».

После экскурсии к храмам – дегустация необычного и вкусного варенья с горным чаем.

После отправляемся к самой большой в России обсерватории для наблюдения за космосом. Здесь мы увидим не только уникальный телескоп, но и красивейшие высокогорные пейзажи.

После экскурсий мы, наполненные впечатлениями, фотографиями и приятными эмоциями, возвращаемся домой.

Экскурсия в Нижний Архыз, дегустация варенья, обсерватория РАН. Окончание программыЭкскурсия в Нижний Архыз, дегустация варенья, обсерватория РАН. Окончание программыЭкскурсия в Нижний Архыз, дегустация варенья, обсерватория РАН. Окончание программыЭкскурсия в Нижний Архыз, дегустация варенья, обсерватория РАН. Окончание программыЭкскурсия в Нижний Архыз, дегустация варенья, обсерватория РАН. Окончание программы

Проживание

Тур предполагает проживание в 5-звездочном отеле Arkhyz Royal Resort & SPA.

Варианты проживания

Arkhyz Royal Resort and SPA

2 ночи

Размещение в 2-местных и 3-местных номерах класса Deluxe и выше. В проживание включен завтрак (шведский стол), открытый подогреваемый бассейн, 2 часа SPA-процедур для каждого.

Отель расположен в самом сердце туристической деревни Романтик, совсем рядом с канатными дорогами и сервис-центром курорта «Архыз», имеет прямой доступ к горнолыжным склонам в зоне ski-in.

К вашим услугам – ресторан и лобби-бар, фитнес-зал, детский центр, конференц-залы, экскурсионное бюро, пункт проката горнолыжного инвентаря с камерой хранения, парковка для личного транспорта гостей.

Гордость отеля – многопрофильный SPA-комплекс «Термаль» с просторным бассейном.

Arkhyz Royal Resort and SPAArkhyz Royal Resort and SPAArkhyz Royal Resort and SPAArkhyz Royal Resort and SPAArkhyz Royal Resort and SPAArkhyz Royal Resort and SPAArkhyz Royal Resort and SPA

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отеле 5 звезд
  • Завтраки (шведский стол)
  • 2 сеанса SPA-процедур
  • Входные билеты на экскурсионные объекты
  • Подъем на канатной дороге «Млечный путь», «Северное сияние»
  • Групповые переезды на всем протяжении маршрута
  • Услуги гида
  • Пикник-дегустация
Что не входит
  • Билеты до места начала тура и обратно
  • Одноместное расселение
  • Трансфер из аэропорта, вокзала Минеральные Воды, Ставрополь, Армавир — 7000 руб., из других городов — рассчитывается отдельно
  • Рафтинг
  • Конные прогулки
  • Подъем на воздушном шаре
  • Прокат велосипедов
  • Прокат квадроциклов
  • Обеды в кафе, ужины
Место начала и завершения?
Краснодарский край, Армавир
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт (детям – свидетельство о рождении);
  • полис медицинского страхования;
  • лекарства, если вы страдаете хроническими заболеваниями;
  • удобная закрытая и нескользкая обувь;
  • брюки или штаны;
  • солнцезащитные защитные очки, головной убор и SPF-крем (в горах высокий уровень ультрафиолета);
  • купальные принадлежности;
  • наличные денежные средства (оплата картой или переводом не всегда возможна).

Для лета:

  • футболка;
  • ветровка или легкая куртка (на случай ветра и дождя);
  • флисовая кофта.

Для зимы:

  • теплая куртка;
  • термобелье;
  • перчатки.

В наших турах всегда в наличии:

  • аптечка;
  • бутылка воды 0,5 л;
  • влажные салфетки, санитайзер;
  • дождевики;
  • спрей от насекомых;
  • сидушки (каремат);
  • 3 комплекта треккинговых палок (для тех, кому сложно даются перепады высот);
  • кружки, горячий горный чай и вкусный перекус.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Можно ли изменить даты тура?

Да, вы можете выбрать в любые желаемые даты, даже которых нет в анонсах, если в туре 2 и более человек.

Можно ли продлить количество дней в туре?

Да, вы можете увеличить количество дней в туре. Мы составим для вас индивидуальную программу по вашему желанию и с радостью проведем такой тур.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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9 мая 2023
Ирина очень приятный гид: встретила, везде повозила, всё показала и проводила в аэропорт. В общем хорошо отдохнули. Спасибо, Ирина!

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