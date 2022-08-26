За 8 дней вы увидите туристический центр – поселок Листвянка, дикие степи Прибайкалья, одну из шаманистских святынь – остров Ольхон, буддистские храмы Тунки, бесконечную гладь прозрачной воды Байкала, «седые» вершины гор Восточных Саян. Свежий воздух, первобытные пейзажи, древние святыни, интересные обычаи и природная энергетика.
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Обзорная экскурсия по Листвянке
10:00 Сбор группы в аэропорту г. Иркутска.
День начала пути и знакомства с Байкалом.
Начать его мы предлагаем с поселка Листвянка.
Пожалуй, одного из самых старых поселений русских на берегах великого озера.
Испокон веков Листвянка являлась Воротами на Байкал.
Сейчас она превратилась в туристический центр, с оборудованными достопримечательностями, музеями, кафе, ресторанами, гостиницами и центрами ездового спорта.
По дороге советуем посетить архитектурно-этнографический музей «Тальцы» (за доп. плату), где можно не только посмотреть деревянное зодчество и быт народов Прибайкалья, но и отведать в «Трапезной» настоящих Сибирских блинов с маслом.
В Листвянке мы совершим обзорную экскурсию по поселку с посещением смотровой площадки на знаменитый Шаман-камень, послушаем романтическую легенду о Байкале, посетим действующую православную церковь Св. Николая Чудотворца – покровителя всех путешественников и мореплавателей.
Далее нас ждет экскурсия в «Байкальский музей», где собрано множество экспонатов, рассказывающих о растительном и животном мире Байкала.
Многих животных даже можно увидеть в живую в аквариумах, расположенных в музее, в том числе самое милое Байкальское существо – нерпу.
Этот насыщенный день закончим посещением сувенирного рынка, соседствующего с рыбными рядами, где вам предложат все многообразие байкальской рыбы, приготовленной различными способами.
Уверяем, вы не устоите перед соблазном попробовать байкальские деликатесы!
Протяженность переезда: 65 км. в одну сторону. Время в пути: ~ 1 час.
Питание включено: обед в кафе.
Трансфер на остров Ольхон. Поселок Хужир, мыс Бурхан
После завтрака на микроавтобусе отправимся на остров Ольхон по дороге, идущей по степям мимо старинных бурятских деревень, через живописные отроги Прибайкальского хребта, сибирскую тайгу, которые затем снова сменяются монгольскими пейзажами Тажеранской степи.
Остров Ольхон – самый большой из 26 островов Байкала, его географический, исторический и сакральный центр, даже по своей форме напоминающий очертания озера.
На остров мы будем переправляться на большом пароме.
Вы увидите одновременно «Малое» и «Большое» моря – две части Байкала, разделённые Ольхоном, и знаменитый пролив Ольхонские ворота, пролегающий между островом и материком.
Еще 40 км по острову и мы в поселке Хужир – столице острова.
Занятием на вторую половину дня станет пешая обзорная экскурсия по окрестностям: прогулка по поселку Хужир, посещение священного мыса Бурхан (Шаман-скала) – одной из 9 святынь Азии, одинаково почитаемой шаманистами, буддистами и ламаистами.
После насыщенного дня дорожных впечатлений, первого знакомства с островом и прогулок на свежем воздухе, сон в уютном деревянном аутентичном доме будет глубоким и продолжительным.
Размещение на турбазе.
Трансфер на остров Ольхон на рейсовом транспорте. Протяженность переезда: 320 км. Время в пути: ~ 7 часов.
Питание включено: завтрак в гостинице, ужин на турбазе.
Автомобильная экскурсия на мыс Хобой
Несмотря на то, что Ольхон это остров, здесь такие расстояния и дороги, что, если ехать на экскурсию, то это на целый день.
Вот и этот день почти целиком уйдет на экскурсию до мыса Хобой – северную оконечность острова, вблизи самой широкой части Байкала.
По дороге вы сможете увидеть всё многообразие Байкальских природных ландшафтов, сконцентрированных на острове: степи с глубоко вдающимися в сушу заливами, песчаные дюны, смешанные лиственные леса с участками реликтового ельника, живописные скалы на берегу из мрамора, покрытого красными лишайниками.
А на самом мысу, откуда открывается панорамный вид на северную часть Байкала, и в хорошую погоду можно разглядеть очертания Ушканьих островов и полуострова Святой Нос – прогулка по окрестностям, во время которой гид расскажет вам о легендах, традициях и обычаях, связанных с этими местами.
В последнее время у а подножия мыса Хобой часто наблюдают нерпу, которая нежится на солнышке на байкальских камнях.
Питание включено: завтрак и ужин на турбазе, горячий обед на костре.
Свободный день на острове Ольхон
Свободный день на острове.
Любознательные могут посетить настоящую Бурятскую деревню (за доп. плату), где вы познакомитесь с бытом, традициями, жизненным укладом бурятского народа, а также попробуете национальные блюда бурятской кухни.
Помимо этого вы можете совершить водную экскурсию по островам Малого моря или посетить остров Огой (за доп. плату), на котором расположена буддийская ступа.
Поклонникам активных путешествий предлагаем прокатиться по побережью на велосипедах (за доп. плату), а любителей погреться на солнышке ждет песчаный пляж и теплый залив.
Питание включено: завтрак и ужин на турбазе.
Переезд в Иркутск
После завтрака на турбазе на микроавтобусе отправляемся в Иркутск.
Вечером, разместившись в гостинице и отдохнув с дороги, вы можете погулять по улицам вечернего Иркутска и набраться сил перед второй не менее увлекательной частью программы.
Трансфер в Иркутск на рейсовом транспорте. Протяженность переезда: 320 км. Время в пути: ~ 7 часов.
Питание включено: завтрак на турбазе.
Переезд в поселок Аршан, пешая обзорная экскурсия
Сегодня вам предстоит автомобильный переезд: сначала по живописному Култукскому тракту до поселка Култук, а затем – по дороге, проходящей по широкой долине между двумя горными хребтами: слева – Хамар-Дабан, справа – Восточные Саяны.
В этой уникальной Тункинской долине можно увидеть молодые вулканы и старые бурятские юрты, седые вершины Тункинских Гольцов на фоне пронзительно синего неба.
Проехав 120 км по долине, попадаем в поселок Аршан, расположенный у подножий возвышающихся горных вершин.
Экскурсию по посёлку лучше совершать пешком, тогда можно увидеть те подробности и мелочи местного образа жизни, которые не заметны из окна автобуса.
Вы прогуляетесь по лесной дороге в дацан – буддийский храм, где вам расскажут о его истории, правилах поведения в дацанах, буддизме в Бурятии.
Затем посетите целебные минеральные источники (захватите с собой кружку или даже пластиковую бутылку), живописную горную реку Кынгаргу, прогуляетесь по парку курорта «Аршан» с его природными памятниками, подберете сувенир на память на занимательном рыночке, где сувенирные ряды соседствуют с продавцами местных лекарственных трав буквально от всех болезней.
Трансфер на рейсовом транспорте Иркутск – Аршан. Протяженность переезда: 210 км.
Питание включено: завтрак в гостинице, обед и ужин в кафе.
Экскурсия по Тункинской долине
Сегодня продолжаем исследовать живописные окрестности и знакомиться с удивительной Тункинской долиной.
Вы побываете в кратере потухшего вулкана "Тальская вершина", увидите конус вулкана Черского и "Коврижка».
Услышите о далеком прошлом Тункинской долины со времен Юрского периода, а еще захватывающие легенды о прародителе бурятских племен Буха-нойоне, красавице Кынгырге.
Тункинскую долину нередко называют "Краем целебных нарзанов" из-за обилия минеральных источников, которые по своим целебным свойствам не уступают знаменитым водам Кавказа и Карпат.
Метановые термы Жемчугского источника уникальны по своему химическому составу.
Лечебница находится в живописном месте на правом берегу реки Иркут.
Вы можете искупаться в бассейне с минеральной водой (за доп. плату), выпить целебный фито-чай, отведать блюда бурятской кухни (за доп. плату).
А ближе к вечеру, перед возвращением в Аршан нас ждёт экскурсия на мараловую ферму.
Маралы прежде всего известны благодаря своим рогам, из которых изготавливают различные лекарственные препараты, витамины, косметическую продукцию и т. д.
Вам расскажут об особенностях заготовки пантов и их пользе для организма.
Олени на ферме в большинстве своём дикие, но некоторые особи уже приручены и все желающие могут их погладить и даже покормить.
Питание включено: завтрак и ужин в кафе.
Возвращение в Иркутск, экскурсия по городу
Очень не хочется возвращаться в привычную городскую жизнь, суету и сутолоку, поэтому сборы затягиваются.
Но время подходит, автобус ждет, пора уезжать.
Дорога до Иркутска проходит в воспоминаниях о проведенном времени, смешных и забавных случаях, перемежаясь восклицаниями удивления от видов за окном автобуса.
По дороге – остановка на обед в придорожном кафе (за дополнительную плату).
А далее до самых пригородов Иркутска – Култукский тракт с его серпантином горной дороги, которая внушает восхищение и ужас одновременно.
По прибытии в Иркутск – обзорная экскурсия по городу: посещение исторического центра, набережной р. Ангары, памятников архитектуры, истории и культуры.
Экскурсия в Знаменский монастырь с одним из самых красивых соборов Сибири, известным своим иконостасом и захоронениями на территории (могилы декабристов, Григория Шелихова и др.).
Посещение центрального рынка и сувенирной лавки.
Окончание программы в центре города или более удобном для вас месте около 17:00.
Трансфер в Иркутск на рейсовом транспорте. Протяженность переезда: 210 км. Время в пути: ~ 4 ч.
Питание включено: завтрак в гостинице.
Карта туристского маршрута
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах в г. Иркутск (2 ночи), пос. Аршан (2 ночи), на острове Ольхон (3 ночи) на базе двухместного размещения:
- г. Иркутск – гостиница Ангара, Империя или аналогичная;
- п. Аршан – гостиница Иркут или аналогичная;
- о. Ольхон – Ольхон, Усадьба Копылова или аналогичные.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное
|Доплата за одноместное
|80 500
|27 600
Ниже представлены возможные варианты размещения.
Варианты проживания
Гостиница «Ангара» или аналогичная
Располагается в историческом центре Иркутска, на центральной площади, в нескольких минутах ходьбы от Администрации, набережной города, остановок общественного транспорта. В пешей доступности все основные достопримечательности, торговые центры, центральный рынок. Расстояние до железнодорожного вокзала 2 км, до аэропорта 8 км.
К услугам гостей 300 номеров различной категории общей вместимостью 502 места, три ресторана (английский паб, китайской и европейской кухни), лобби-бар, сауна с купелью и зоной отдыха, бильярдный VIP-клуб, охраняемая автомобильная парковка. В стоимость проживания включен завтрак "Шведский стол".
Номера с видом на сквер им. Кирова или внутренний двор оснащены всем необходимым для комфортного отдыха: две односпальные или одна двуспальная кровать, вместительный гардероб, удобная рабочая зона, телевизор, телефон, бесплатный Wi-Fi, мини-холодильник, чайная пара, собственном санузле с душевой кабиной, фен, набор полотенец и туалетных принадлежностей (мыло, шампунь, гель для душа).
Кемпинг-отель «Ольхон»
Кемпинг-отель "Ольхон" удобно располагается недалеко от воды и центра поселка Хужир.
Для Вас предлагается размещение: в благоустроенном корпусе«СТАНДАРТ», вместимостью до 3-х человек.; домиках повышенной комфортности, вместимостью до 4-х человек; летний корпус "ЭКОНОМ", вместимостью до 5-ти человек. В домиках есть все необходимое для комфортного отдыха: двуспальная кровать, шкаф с зеркалом, столик, стулья, коврики. Вся территория покрыта зоной Wi-Fi.
На территории отеля находится:
- Душ с горячей водой
- Отдельные благоустроенные туалеты
- Кафе на 100 мест.
Питание на выбор:
- Завтрак (не включен в стоимость проживания)
- Полупансион или полный пансион в обеденном зале
- Также Вы можете отведать блюда русской и бурятской кухни
На территории имеется:
- Волейбольная площадка
- Место для пикника
- Беседки
- Армейская палатка для проведения корпоративных мероприятий
К Вашим услугам:
- Wi-Fi на територии всей базы
- Прокат велосипедов
- Прокат спортивного инвентаря
Частная усадьба Копылова
Частная усадьба Копылова расположена в центральной части поселка Хужир, острова Ольхон.
Усадьба выполнена в деревянном исполнении, первые этажи домов из экологически чистого лиственничного круглого бруса. На территории усадьбы находятся отдельно стоящие двухэтажные домики и 2-х этажный корпус.
К услугам отдыхающих:
- бесплатный WI-FI;
- беседка;
- костровое место;
- мангал;
- большая русская баня с парной, комнатой отдыха и надувным бассейном с прохладной Байкальской водой;
- желающие могут приобрести знаменитый Байкальский омуль в различных вариантах приготовления, а так же другую Байкальскую рыбу;
- настольные игры, бадминтон, волейбольные мячи;
- для детей на территории усадьбы предусмотрена небольшая детская площадка, на которой имеется песочница и детская качеля
Гостиница «Иркут» или аналогичная
Гостиница «Иркут» расположена в Тункинской долине, в поселке Аршан, у подножья монументальных Саянских гольцов с заснеженными вершинами.
В номерном фонде представлены одноместные, двухместные и большие семейные номера. Закрытая территория, автостоянка, благоустроенные номера, широкий выбор услуг, вежливый персонал – необходимые составляющие хорошего отдыха, которые делают пребывание наших гостей комфортным и безопасным.
Гостиница «Иркут» – это прекрасный, тихий уголок в бальнеологическом и горно – климатическом курорте, который подарит Вам силы, энергию, здоровье и приятные впечатления.
Инфраструктура:
- Wi-Fi
- спутниковое ТВ
- прокат пикникового оборудования
- экскурсии
- автостоянка.
- фильмотека с мультфильмами
- детская игровая комната
- настольные игры.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостиницах в Иркутске (2 ночи), Аршан (2 ночи), Ольхон (3 ночи) на базе двухместного размещения
- Питание, указанное в программе
- Все трансферы по программе
- Услуги местных гидов на экскурсионную программу
- Входные билеты в музеи по программе (кроме указанных за доп. плату)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Проживание в гостинице до начала тура и после его окончания
- Экскурсии и входные билеты в музеи, указанные за доп. плату
- Аренда велосипедов
- Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Каковы требования к физической подготовке и возрасту участников тура?
В туре могут принимать участие как новички, так и опытные туристы.
Дети в сопровождении взрослых допускаются к участию в туре без ограничений.
Дополнительные экскурсии и развлечения
За дополнительную плату доступны:
- водная экскурсия на о. Огой (катер отходит с о. Ольхон);
- экскурсия в Бурятскую деревню (о. Ольхон);
- вечерняя экскурсия на катере по островам Малого Моря (2 часа, катер отходит с о. Ольхон).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая и медицинская страховка не включены в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
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Отзывы и рейтинг
Особая благодарность нашему гиду Татьяне.
Приятный,легкий человек,владеющий исчерпывающей информацией. Отзывчива на любые капризы участников тура,что,согласитесь,нелегко…
Очень понравился гостевой дом Хенхой(если правильно запомнила)в Хужире. Прекрасная хозяйка,отличная разнообразная еда,хорошие номера(жили в домике).
В общем,друзья, обязательно приезжайте на Байкал! Воспоминаний хватит надолго!