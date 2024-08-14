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Классика горного Аршана. Летнее или осеннее путешествие

Классика горного Аршана
Тункинская долина является, наверное, самым уникальным местом Прибайкалья, овеянным массой древних легенд и сказаний.

Многочисленные священные места, некоторым из которых тысяча лет, чудодейственные минеральные источники, величественные Саяны, окружающие живописную Тункинскую долину,
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создают впечатление нереального места. Поселок Аршан расположен у подножья Саянских Гольцов. Само месторасположение курорта настраивает на душевную гармонию и самовосстановление организма. Тур также проводится в любые даты под индивидуальный запрос.

4.67
3 отзыва
Классика горного Аршана. Летнее или осеннее путешествие
Классика горного Аршана. Летнее или осеннее путешествие
Классика горного Аршана. Летнее или осеннее путешествие
Ближайшие даты:
24
июл29
июл31
июл5
авг7
авг12
авг14
авг

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Аршан

Встреча в Иркутске и отправление в Тункинскую долину, поселок Аршан (республика Бурятия).

Размещение в гостинице.

Питание: не включено.
Продолжительность: ориентировочно 3 ч.

Иркутск - АршанИркутск - АршанИркутск - Аршан
2 день

Обзорная экскурсия по поселку Аршан

Прогулка по экотропе к водопаду.

Посещение буддийского дацана и минеральных источников. Остановка в кафе бурятской кухни для самостоятельного обеда.

Возвращение в гостиницу.

Питание: завтрак.
Продолжительность: ориентировочно 3 ч.

Обзорная экскурсия по поселку АршанОбзорная экскурсия по поселку АршанОбзорная экскурсия по поселку Аршан
3 день

Свободный день

Свободный день в Аршане. Возможность прогуляться по Аршану и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.

Питание: завтрак.

Свободный деньСвободный деньСвободный день
4 день

Поселок Жемчуг и термальные источники

Поездка в поселок Жемчуг. Отдых на горячих источниках.

На территории комплекса есть кафе традиционной бурятской кухни.

Возвращение гостиницу.

*Купание в источниках по желанию и оплачивается дополнительно на месте.

Питание: завтрак.
Продолжительность: ориентировочно 4 ч.

Поселок Жемчуг и термальные источникиПоселок Жемчуг и термальные источникиПоселок Жемчуг и термальные источники
5 день

Аршан - Иркутск

Отправление из Аршана, прибытие в Иркутск.

Питание: завтрак.
Продолжительность: ориентировочно 3 ч.

Аршан - ИркутскАршан - ИркутскАршан - Иркутск

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостинице Марьина Роща.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и даты заезда, руб:

РазмещениеОбычные датыПраздничные даты
хостелэкономстандартхостелэкономстандарт
2-местный номер73 90062 70066 70076 90064 20068 200
доплата за одноместное размещение-7 00010 000-8 00011 000

Размещение хостел: место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на этаже).

Размещение эконом: 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров).

Размещение стандарт: 2-местный номер (удобства в номере).

Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами: 20 июля-10 августа.

Варианты проживания

Турбаза «Марьина Роща»

4 ночи

Мини-гостиница «Частная усадьба Марьина роща» с садом расположена в поселке Аршан. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и терраса. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и частная парковка за дополнительную плату.

В числе удобств номеров письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Все номера оснащены шкафом для одежды и чайником.

Турбаза «Марьина Роща»Турбаза «Марьина Роща»Турбаза «Марьина Роща»Турбаза «Марьина Роща»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание, указанное в программе (день 2-5: завтрак)
  • Транспортные услуги
  • Экскурсионные услуги
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Купание в горячих источниках в пос. Жемчуг
  • Дополнительные услуги
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Удобная обувь и теплые носки;
  • Сменная обувь;
  • Теплая куртка и брюки;
  • Свитер или толстовка;
  • Шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
  • Купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани);
  • Солнцезащитные очки;
  • Крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты);
  • Если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Во сколько начинается и заканчивается маршрут?

В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).

В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.

Есть ли скидки в туре?

Дети в возрасте до 2 лет без предоставления услуг (размещение, питание, отдельное место в транспорте и др.) – бесплатно!
Дети от 2 лет (или если ребенку до 2 лет требуется предоставление услуг) – по полной цене.

Будут ли в номерах проживания фен, шампунь, полотенца?

В номерах проживания есть постельное белье и полотенца.

Наличие фена не гарантировано. Шампуней и гелей для душа нет.

Какой Байкал летом и осенью?

В июне на Байкале уже очень тепло днем, экскурсии и прогулки проходят комфортно, но еще могут быть прохладные вечера, в конце мая и в июне довольно мало туристов и можно насладиться уединением.
В июле и августе на Байкале очень солнечно, можно купаться и проводить время на пляже. Можно кататься на сапах, попробовать местную ягоду (например, в Байкальске растет много клубники и малины), отправиться в круиз или в экскурсионные поездки на катере.

Золотая осень – очень красивая пора путешествий на озеро. Солнечная погода, тихий Байкал и золотая листва деревьев.
Осенью на Байкале совсем немного туристов, поэтому никто не помешает уединению и наслаждению.
Сезон золотой осени обычно длится до середины октября, а в ноябре на Байкале уже появляется первый снег. Зимние развлечения появляются уже в декабре, когда выпадает достаточное количество снега и можно насладиться живописными красотами озера и его окрестностей.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Г
Ганюкова
14 авг 2024
Очень понравилась природа региона: Саяны, водопады, маралы, термальные источники. Но думаю, что свободные дни в программе нужно организаторам заполнять мероприятиями.
Очень понравилась природа региона: Саяны, водопады, маралы, термальные источники. Но думаю, что свободные дни в программеОчень понравилась природа региона: Саяны, водопады, маралы, термальные источники. Но думаю, что свободные дни в программеОчень понравилась природа региона: Саяны, водопады, маралы, термальные источники. Но думаю, что свободные дни в программеОчень понравилась природа региона: Саяны, водопады, маралы, термальные источники. Но думаю, что свободные дни в программеОчень понравилась природа региона: Саяны, водопады, маралы, термальные источники. Но думаю, что свободные дни в программе
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Надежда!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.

Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
И
Ирина
18 июл 2025
С удовольствием, поеду ещё в одно путешествие с этим оператором!
О
Ольга
16 июл 2025
Организация отличная, координатор Анастасия всегда была на связи, помогала советами. Учитывала все пожелания.

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