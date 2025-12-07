Поселок Аршан расположен у подножья Саянских Гольцов. Само месторасположение курорта настраивает на душевную гармонию и самовосстановление организма. Тункинская долина является, наверное, самым уникальным местом Прибайкалья, овеянным массой древних легенд и сказаний. Многочисленные священные места, некоторым из которых тысяча лет, чудодейственные минеральные источники, величественные Саяны, окружающие живописную Тункинскую долину, создают впечатление нереального места.

Отправление из Аршана, прибытие в Иркутск.

Посещение православного храма, шаманского святого места и буддийского дацана. Возвращение в гостиницу.

Экскурсия по святым местам, объединяющим три религии.

Возвращение гостиницу. *купание в источниках по желанию и оплачивается дополнительно на месте.

На территории комплекса есть кафе традиционной бурятской кухни.

Поездка в поселок Жемчуг. Отдых на горячих источниках.

Свободный день в Аршане. Возможность прогуляться по Аршану и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.

Посещение буддийского дацана и минеральных источников. Остановка в кафе бурятской кухни для самостоятельного обеда.

Прогулка по экотропе к водопаду.

Встреча в Иркутске и отправление в Тункинскую долину, поселок Аршан (республика Бурятия).

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостинице «Марьина Роща».

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и даты заезда, руб:

Размещение Обычные даты Праздничные даты хостел эконом стандарт хостел эконом стандарт 2-местный номер 118 100 101 500 106 400 123 500 104 200 111 700 доплата за одноместное размещение - 14 000 17 500 - 15 800 21 000

Размещение Хостел: место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на территории).

Размещение Эконом: 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров).

Размещение Стандарт: 2-местный номер (удобства в номере).

