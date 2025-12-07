Тункинская долина является, наверное, самым уникальным местом Прибайкалья, овеянным массой древних легенд и сказаний.
Многочисленные священные места, некоторым из которых тысяча лет, чудодейственные минеральные источники, величественные Саяны, окружающие живописную Тункинскую долину, создают впечатление нереального места.
Программа тура по дням
Иркутск - Аршан
Встреча в Иркутске и отправление в Тункинскую долину, поселок Аршан (республика Бурятия).
Размещение в гостинице.
Питание: не включено.
Продолжительность: ориентировочно 3 ч.
Обзорная экскурсия по поселку Аршан
Прогулка по экотропе к водопаду.
Посещение буддийского дацана и минеральных источников. Остановка в кафе бурятской кухни для самостоятельного обеда.
Возвращение в гостиницу.
Питание: завтрак.
Продолжительность: ориентировочно 3 ч.
Свободный день
Свободный день в Аршане. Возможность прогуляться по Аршану и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.
Питание: завтрак.
Поселок Жемчуг и термальные источники
Поездка в поселок Жемчуг. Отдых на горячих источниках.
На территории комплекса есть кафе традиционной бурятской кухни.
Возвращение гостиницу.
*купание в источниках по желанию и оплачивается дополнительно на месте.
Питание: завтрак.
Продолжительность: ориентировочно 4 ч.
Свободный день
Свободный день в Аршане. Возможность прогуляться по Аршану и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.
Питание: завтрак.
Экскурсия по святыням трех религий
Экскурсия по святым местам, объединяющим три религии.
Посещение православного храма, шаманского святого места и буддийского дацана. Возвращение в гостиницу.
Питание: завтрак.
Продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Свободный день
Свободный день в Аршане. Возможность прогуляться по Аршану и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.
Питание: завтрак.
Аршан - Иркутск
Отправление из Аршана, прибытие в Иркутск.
Питание: завтрак.
Продолжительность: ориентировочно 3 ч.
Проживание
Тур предусматривает размещение в гостинице «Марьина Роща».
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и даты заезда, руб:
|Размещение
|Обычные даты
|Праздничные даты
|хостел
|эконом
|стандарт
|хостел
|эконом
|стандарт
|2-местный номер
|118 100
|101 500
|106 400
|123 500
|104 200
|111 700
|доплата за одноместное размещение
|-
|14 000
|17 500
|-
|15 800
|21 000
Размещение Хостел: место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на территории).
Размещение Эконом: 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров).
Размещение Стандарт: 2-местный номер (удобства в номере).
Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами:
- 20 июля — 10 августа.
Варианты проживания
Гостиница Марьина Роща
Усадьба «Марьина роща» с садом расположена в поселке Аршан. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, бесплатный Wi-Fi.
На территории расположен целый комплекс для развлечения и отдыха гостей:
- русская баня;
- детская площадка;
- столовая и площадка для пикников с открытыми беседками;
- летний пруд с декоративными рыбками и цветущими лотосами.
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение согласно выбранной цене
- Питание (день 2-8 завтрак)
- Транспортные услуги: день 1: Иркутск - Аршандень 4: Аршан - минеральные источники «Жемчужина» - Аршандень 6: Аршан - Нилов Пустынь - Аршандень 8: Аршан - Иркутск
- День 1: Иркутск - Аршан
- День 4: Аршан - минеральные источники «Жемчужина» - Аршан
- День 6: Аршан - Нилов Пустынь - Аршан
- День 8: Аршан - Иркутск
- Экскурсионные услуги: день 2: обзорная экскурсия по Аршанудень 4: посещение горячих источников «Жемчужина» день 6: посещение православного храмадень 6: посещение шаманского святого местадень 6: посещение буддийского дацана
- День 2: обзорная экскурсия по Аршану
- День 4: посещение горячих источников «Жемчужина»
- День 6: посещение православного храма
- День 6: посещение шаманского святого места
- День 6: посещение буддийского дацана
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Дополнительные услуги
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.