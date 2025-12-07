Мои заказы

Мозаика горного Аршана. Летнее или осеннее путешествие

Мозаика горного Аршана
Поселок Аршан расположен у подножья Саянских Гольцов. Само месторасположение курорта настраивает на душевную гармонию и самовосстановление организма.

Тункинская долина является, наверное, самым уникальным местом Прибайкалья, овеянным массой древних легенд и сказаний.

Многочисленные священные места, некоторым из которых тысяча лет, чудодейственные минеральные источники, величественные Саяны, окружающие живописную Тункинскую долину, создают впечатление нереального места.
Мозаика горного Аршана. Летнее или осеннее путешествиеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Мозаика горного Аршана. Летнее или осеннее путешествиеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Мозаика горного Аршана. Летнее или осеннее путешествиеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Аршан

Встреча в Иркутске и отправление в Тункинскую долину, поселок Аршан (республика Бурятия).

Размещение в гостинице.

Питание: не включено.
Продолжительность: ориентировочно 3 ч.

Иркутск - АршанИркутск - Аршан
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Обзорная экскурсия по поселку Аршан

Прогулка по экотропе к водопаду.

Посещение буддийского дацана и минеральных источников. Остановка в кафе бурятской кухни для самостоятельного обеда.

Возвращение в гостиницу.

Питание: завтрак.
Продолжительность: ориентировочно 3 ч.

Обзорная экскурсия по поселку АршанОбзорная экскурсия по поселку АршанОбзорная экскурсия по поселку Аршан
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Свободный день

Свободный день в Аршане. Возможность прогуляться по Аршану и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.

Питание: завтрак.

Свободный деньСвободный деньСвободный день
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Поселок Жемчуг и термальные источники

Поездка в поселок Жемчуг. Отдых на горячих источниках.

На территории комплекса есть кафе традиционной бурятской кухни.

Возвращение гостиницу.
*купание в источниках по желанию и оплачивается дополнительно на месте.

Питание: завтрак.
Продолжительность: ориентировочно 4 ч.

Поселок Жемчуг и термальные источникиПоселок Жемчуг и термальные источникиПоселок Жемчуг и термальные источники
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Свободный день

Свободный день в Аршане. Возможность прогуляться по Аршану и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.

Питание: завтрак.

Свободный деньСвободный деньСвободный день
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Экскурсия по святыням трех религий

Экскурсия по святым местам, объединяющим три религии.

Посещение православного храма, шаманского святого места и буддийского дацана. Возвращение в гостиницу.

Питание: завтрак.
Продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Экскурсия по святыням трех религийЭкскурсия по святыням трех религийЭкскурсия по святыням трех религий
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
7 день

Свободный день

Свободный день в Аршане. Возможность прогуляться по Аршану и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.

Питание: завтрак.

Свободный деньСвободный деньСвободный день
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
8 день

Аршан - Иркутск

Отправление из Аршана, прибытие в Иркутск.

Питание: завтрак.
Продолжительность: ориентировочно 3 ч.

Аршан - ИркутскАршан - ИркутскАршан - Иркутск
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостинице «Марьина Роща».

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и даты заезда, руб:

РазмещениеОбычные датыПраздничные даты
хостелэкономстандартхостелэкономстандарт
2-местный номер118 100101 500106 400123 500104 200111 700
доплата за одноместное размещение-14 00017 500-15 80021 000

Размещение Хостел: место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на территории).

Размещение Эконом: 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров).

Размещение Стандарт: 2-местный номер (удобства в номере).

Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами:

  • 20 июля — 10 августа.

Варианты проживания

Гостиница Марьина Роща

7 ночей

Усадьба «Марьина роща» с садом расположена в поселке Аршан. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, бесплатный Wi-Fi.

На территории расположен целый комплекс для развлечения и отдыха гостей:

  • русская баня;
  • детская площадка;
  • столовая и площадка для пикников с открытыми беседками;
  • летний пруд с декоративными рыбками и цветущими лотосами.
Гостиница Марьина РощаГостиница Марьина РощаГостиница Марьина РощаГостиница Марьина Роща
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение согласно выбранной цене
  • Питание (день 2-8 завтрак)
  • Транспортные услуги: день 1: Иркутск - Аршандень 4: Аршан - минеральные источники «Жемчужина» - Аршандень 6: Аршан - Нилов Пустынь - Аршандень 8: Аршан - Иркутск
  • День 1: Иркутск - Аршан
  • День 4: Аршан - минеральные источники «Жемчужина» - Аршан
  • День 6: Аршан - Нилов Пустынь - Аршан
  • День 8: Аршан - Иркутск
  • Экскурсионные услуги: день 2: обзорная экскурсия по Аршанудень 4: посещение горячих источников «Жемчужина» день 6: посещение православного храмадень 6: посещение шаманского святого местадень 6: посещение буддийского дацана
  • День 2: обзорная экскурсия по Аршану
  • День 4: посещение горячих источников «Жемчужина»
  • День 6: посещение православного храма
  • День 6: посещение шаманского святого места
  • День 6: посещение буддийского дацана
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Дополнительные услуги
Место начала и завершения?
Иркутск
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Похожие туры из Аршана

Классика горного Аршана. Летнее или осеннее путешествие
На автобусе
5 дней
-
13%
1 отзыв
Классика горного Аршана. Летнее или осеннее путешествие
Начало: Россия, Иркутск
2 июн в 10:00
4 июн в 10:00
от 75 500 ₽87 000 ₽ за человека
Мозаика горного Аршана. Зимнее или весеннее путешествие
На автобусе
8 дней
1 отзыв
Мозаика горного Аршана. Зимнее или весеннее путешествие
Начало: Россия, Иркутск
Завтра в 10:00
10 дек в 10:00
от 101 500 ₽ за человека
Классика горного Аршана. Зимнее или весеннее путешествие
5 дней
Классика горного Аршана. Зимнее или весеннее путешествие
Начало: Иркутск
Завтра в 10:00
12 дек в 10:00
75 500 ₽ за человека