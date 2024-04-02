Мозаика горного Аршана
Присоединяйтесь к группе счастливых путешественников по Аршану! Тур также проводится в любые даты под индивидуальный запрос.
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мая
мая
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Иркутск - Аршан
Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.
Поездка в Тункинскую долину, поселок Аршан.
Размещение в гостинице или на турбазе.
В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно.
Автотранспортом: примерно 200 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.
Посещение водопадов и буддистского дацана
Пешая обзорная экскурсия по поселку Аршан.
Посещение водопада и буддийского дацана.
Возвращение в гостиницу.
Питание включено: завтрак.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 8 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.
Свободный день
Свободный день в Аршане.
Гуляя по берегу Кынгарги, туристы часто натыкаются на странные сооружения из камней.
Они могут быть как совсем небольшими, так и достигать человеческого роста.
Это дань старой бурятской традиции.
Люди верят, что чем выше каменная постройка, тем больше радости будет в ближайшее время у возводившего ее человека.
Хотите проверить?
Питание включено: завтрак.
Поселок Жемчуг
Поездка из Аршана в поселок Жемчуг.
Отдых.
Посещение горячих источников (купание по желанию и за дополнительную плату).
Возвращение в поселок Аршан.
Питание включено: завтрак.
Автотранспортом: примерно 90 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 5 ч.
Свободный день в Аршане
Свободный день в Аршане.
По территории Аршана протекает сильная и красивая река Кынгарга, название по-бурятски означает "барабан".
И действительно, река славится сильным шумом своих горных водопадов.
Ее чистые воды совершенно прозрачные и весьма холодные.
Прогуливаясь вдоль реки, вы насладитесь ее свежестью и живописными видами.
Питание включено: завтрак.
Святыни трех религий
Поездка из Аршана к святыням трех религий.
Посещение православного храма, шаманского святого места и буддистского дацана.
Возвращение в поселок Аршан.
Питание включено: завтрак.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 1 км. Автотранспортом: примерно 250 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.
Свободный день в Аршане
Свободный день в Аршане.
Бурятская кухня отличается большим количеством используемого в блюдах мяса.
Она питательна и весьма вкусна.
Среди многочисленных кафе Аршана вы обязательно найдете то, в котором самые вкусные, на ваш взгляд, позы из рубленой говядины или самый ароматный традиционный соленый чай.
Питание включено: завтрак.
Аршан - Иркутск
Переезд из Аршана в город Иркутск.
Питание включено: завтрак.
Автотранспортом: примерно 220 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.
Проживание
Тур предусматривает проживание на турбазе или в гостинице в пос. Аршан.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и выбранных дат, руб:
|Хостел
|Эконом
|Стандарт
|обычные даты
|88 500
|77 900
|80 500
|праздничные даты
|94 200
|80 800
|85 800
|доплата за одноместное размещение в обычные даты
|12 100
|14 000
|доплата за одноместное размещение в праздничные даты
|14 000
|17 000
Размещение Хостел: Турбаза Марьина Роща - место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на этаже).
Размещение Эконом: Турбаза Марьина Роща - 2-местный номер (удобства на секцию).
Размещение Стандарт: Турбаза Марьина Роща - 2-местный номер (удобства в номере).
Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами:
- 01 января – 09 января
- 20 февраля – 10 марта
- 01 мая – 09 мая
Варианты проживания
Турбаза «Марьина Роща»
Усадьба «Марьина роща» с садом расположена в поселке Аршан. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, бесплатный Wi-Fi.
На территории расположен целый комплекс для развлечения и отдыха гостей:
- русская баня;
- детская площадка;
- столовая и площадка для пикников с открытыми беседками;
- летний пруд с декоративными рыбками и цветущими лотосами.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание, указанное в программе
- Питание, указанное в программе (день 2-8: завтрак)
- Транспортные услуги
- Экскурсионные услуги
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Купание в горячих источниках в пос. Жемчуг
- Дополнительные услуги
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Удобная обувь и теплые носки;
- Сменная обувь;
- Теплая куртка и брюки;
- Свитер или толстовка;
- Шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
- Купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани);
- Солнцезащитные очки;
- Крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты);
- Если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Спасибо!
Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
От поездки остались только приятные впечатления!
Надеюсь, что вернёмся снова!