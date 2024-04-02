Мозаика горного Аршана. Зимнее или весеннее путешествие
Групповой тур в Аршане

Мозаика горного Аршана

5
3 отзыва
Поселок Аршан расположен у подножья Саянских Гольцов. Само месторасположение курорта настраивает на душевную гармонию и самовосстановление организма.

Присоединяйтесь к группе счастливых путешественников по Аршану! Тур также проводится в любые даты под индивидуальный запрос.
Мозаика горного Аршана. Зимнее или весеннее путешествие
Мозаика горного Аршана. Зимнее или весеннее путешествие
Мозаика горного Аршана. Зимнее или весеннее путешествие
Ближайшие даты:
3
мая
13
мая
20
мая

Что вас ожидает:

Буддийский дацан
Буддийский дацан
Посетим одно из самых уникальных бурятских религиозных сооружений
Целебные источники
Целебные источники
Минеральные источники Аршана являются целебными и применяются в лечении различных заболеваний
Горячие ванны в пос. Жемчуг
Горячие ванны в пос. Жемчуг
По свойствам и составу воды данному термальному источнику нет аналогов во всем мире

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Аршан

Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.

Поездка в Тункинскую долину, поселок Аршан.

Размещение в гостинице или на турбазе.

В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно.

Автотранспортом: примерно 200 км.

Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.

Иркутск - АршанИркутск - АршанИркутск - Аршан
2 день

Посещение водопадов и буддистского дацана

Пешая обзорная экскурсия по поселку Аршан.

Посещение водопада и буддийского дацана.

Возвращение в гостиницу.

Питание включено: завтрак.

Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 8 км.

Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.

Посещение водопадов и буддистского дацана
3 день

Свободный день

Свободный день в Аршане.

Гуляя по берегу Кынгарги, туристы часто натыкаются на странные сооружения из камней.

Они могут быть как совсем небольшими, так и достигать человеческого роста.

Это дань старой бурятской традиции.

Люди верят, что чем выше каменная постройка, тем больше радости будет в ближайшее время у возводившего ее человека.

Хотите проверить?

Питание включено: завтрак.

Свободный деньСвободный деньСвободный день
4 день

Поселок Жемчуг

Поездка из Аршана в поселок Жемчуг.

Отдых.

Посещение горячих источников (купание по желанию и за дополнительную плату).

Возвращение в поселок Аршан.

Питание включено: завтрак.

Автотранспортом: примерно 90 км.

Общая продолжительность: ориентировочно 5 ч.

Поселок ЖемчугПоселок ЖемчугПоселок ЖемчугПоселок Жемчуг
5 день

Свободный день в Аршане

Свободный день в Аршане.

По территории Аршана протекает сильная и красивая река Кынгарга, название по-бурятски означает "барабан".

И действительно, река славится сильным шумом своих горных водопадов.

Ее чистые воды совершенно прозрачные и весьма холодные.

Прогуливаясь вдоль реки, вы насладитесь ее свежестью и живописными видами.

Питание включено: завтрак.

Свободный день в АршанеСвободный день в АршанеСвободный день в Аршане
6 день

Святыни трех религий

Поездка из Аршана к святыням трех религий.

Посещение православного храма, шаманского святого места и буддистского дацана.

Возвращение в поселок Аршан.

Питание включено: завтрак.

Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 1 км. Автотранспортом: примерно 250 км.

Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.

7 день

Свободный день в Аршане

Свободный день в Аршане.

Бурятская кухня отличается большим количеством используемого в блюдах мяса.

Она питательна и весьма вкусна.

Среди многочисленных кафе Аршана вы обязательно найдете то, в котором самые вкусные, на ваш взгляд, позы из рубленой говядины или самый ароматный традиционный соленый чай.

Питание включено: завтрак.

Свободный день в АршанеСвободный день в АршанеСвободный день в АршанеСвободный день в Аршане
8 день

Аршан - Иркутск

Переезд из Аршана в город Иркутск.

Питание включено: завтрак.

Автотранспортом: примерно 220 км.

Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.

Аршан - Иркутск

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе или в гостинице в пос. Аршан.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и выбранных дат, руб:

ХостелЭкономСтандарт
обычные даты88 50077 90080 500
праздничные даты 94 20080 80085 800
доплата за одноместное размещение в обычные даты 12 10014 000
доплата за одноместное размещение в праздничные даты 14 00017 000

Размещение Хостел: Турбаза Марьина Роща - место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на этаже).

Размещение Эконом: Турбаза Марьина Роща - 2-местный номер (удобства на секцию).

Размещение Стандарт: Турбаза Марьина Роща - 2-местный номер (удобства в номере).

Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами:

  • 01 января – 09 января
  • 20 февраля – 10 марта
  • 01 мая – 09 мая

Варианты проживания

Турбаза «Марьина Роща»

7 ночей

Усадьба «Марьина роща» с садом расположена в поселке Аршан. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, бесплатный Wi-Fi.

На территории расположен целый комплекс для развлечения и отдыха гостей:

  • русская баня;
  • детская площадка;
  • столовая и площадка для пикников с открытыми беседками;
  • летний пруд с декоративными рыбками и цветущими лотосами.
Турбаза «Марьина Роща»Турбаза «Марьина Роща»Турбаза «Марьина Роща»Турбаза «Марьина Роща»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание, указанное в программе (день 2-8: завтрак)
  • Транспортные услуги
  • Экскурсионные услуги
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Купание в горячих источниках в пос. Жемчуг
  • Дополнительные услуги
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Удобная обувь и теплые носки;
  • Сменная обувь;
  • Теплая куртка и брюки;
  • Свитер или толстовка;
  • Шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
  • Купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани);
  • Солнцезащитные очки;
  • Крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты);
  • Если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Г
2 апр 2024
Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
К
15 мар 2024
Здорово провели время.
Спасибо!

Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.
А
26 фев 2024
Профессионалы!
От поездки остались только приятные впечатления!
Надеюсь, что вернёмся снова!
Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!

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