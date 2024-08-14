Поселок Аршан расположен у подножья Саянских Гольцов. Само месторасположение курорта настраивает на душевную гармонию и самовосстановление организма. Тункинская долина является, наверное, самым уникальным местом Прибайкалья, овеянным массой древних легенд и сказаний. Многочисленные священные места, некоторым из которых тысяча лет, чудодейственные минеральные источники, величественные Саяны, окружающие живописную Тункинскую долину, создают впечатление нереального места.

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Время начала: 10:00

Отправление из Аршана, прибытие в Иркутск.

*Купание в источниках по желанию и оплачивается дополнительно на месте.

Возможность прогуляться по Аршану и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.

Свободный день в Аршане.

Прогулка по экотропе к водопаду.

Встреча в Иркутске и отправление в Тункинскую долину , поселок Аршан (республика Бурятия).

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостинице Марьина Роща.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и даты заезда, руб:

Размещение Обычные даты Праздничные даты хостел эконом стандарт хостел эконом стандарт 2-местный номер 66 900 59 100 60 400 70 000 60 600 63 500 доплата за одноместное размещение - 7 000 8 000 - 8 000 10 000

Размещение Хостел: место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на этаже).

Размещение Эконом: 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров).

Размещение Стандарт: 2-местный номер (удобства в номере).

Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами: