Тункинская долина является, наверное, самым уникальным местом Прибайкалья, овеянным массой древних легенд и сказаний.
Многочисленные священные места, некоторым из которых тысяча лет, чудодейственные минеральные источники, величественные Саяны, окружающие живописную Тункинскую долину, создают впечатление нереального места.
Программа тура по дням
Иркутск - Аршан
Встреча в Иркутске и отправление в Тункинскую долину, поселок Аршан (республика Бурятия).
Размещение в гостинице.
Питание: не включено.
Продолжительность: ориентировочно 3 ч.
Обзорная экскурсия по поселку Аршан
Прогулка по экотропе к водопаду.
Посещение буддийского дацана.
Возвращение в гостиницу.
Питание: завтрак.
Продолжительность: ориентировочно 3 ч.
Свободный день
Свободный день в Аршане.
Возможность прогуляться по Аршану и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.
Питание: завтрак.
Поселок Жемчуг и термальные источники
Поездка в поселок Жемчуг.
Отдых на горячих источниках.
Возвращение гостиницу.
*Купание в источниках по желанию и оплачивается дополнительно на месте.
Питание: завтрак.
Продолжительность: ориентировочно 4 ч.
Аршан - Иркутск
Отправление из Аршана, прибытие в Иркутск.
Питание: завтрак.
Продолжительность: ориентировочно 3 ч.
Проживание
Тур предусматривает размещение в гостинице Марьина Роща.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и даты заезда, руб:
|Размещение
|Обычные даты
|Праздничные даты
|хостел
|эконом
|стандарт
|хостел
|эконом
|стандарт
|2-местный номер
|66 900
|59 100
|60 400
|70 000
|60 600
|63 500
|доплата за одноместное размещение
|-
|7 000
|8 000
|-
|8 000
|10 000
Размещение Хостел: место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на этаже).
Размещение Эконом: 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров).
Размещение Стандарт: 2-местный номер (удобства в номере).
Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами:
- 01 января – 09 января;
- 20 февраля – 10 марта;
- 01 мая – 09 мая.
Варианты проживания
Гостиница Марьина Роща
Усадьба «Марьина роща» с садом расположена в поселке Аршан. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, бесплатный Wi-Fi.
На территории расположен целый комплекс для развлечения и отдыха гостей:
- русская баня;
- детская площадка;
- столовая и площадка для пикников с открытыми беседками;
- летний пруд с декоративными рыбками и цветущими лотосами.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание по программе
- Питание, указанное в программе (день 2-5: завтрак)
- Транспортные услуги
- Экскурсионные услуги
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Купание в горячих источниках в пос. Жемчуг
- Дополнительные услуги
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.