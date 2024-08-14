Классика горного Аршана. Зимнее или весеннее путешествие

Классика горного Аршана
Поселок Аршан расположен у подножья Саянских Гольцов. Само месторасположение курорта настраивает на душевную гармонию и самовосстановление организма.

Тункинская долина является, наверное, самым уникальным местом Прибайкалья, овеянным массой древних легенд и сказаний.

Многочисленные священные места, некоторым из которых тысяча лет, чудодейственные минеральные источники, величественные Саяны, окружающие живописную Тункинскую долину, создают впечатление нереального места.
4.67
3 отзыва
Классика горного Аршана. Зимнее или весеннее путешествие
Классика горного Аршана. Зимнее или весеннее путешествие
Классика горного Аршана. Зимнее или весеннее путешествие
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Аршан

Встреча в Иркутске и отправление в Тункинскую долину, поселок Аршан (республика Бурятия).

Размещение в гостинице.

Питание: не включено.
Продолжительность: ориентировочно 3 ч.

Иркутск - АршанИркутск - АршанИркутск - АршанИркутск - Аршан
2 день

Обзорная экскурсия по поселку Аршан

Прогулка по экотропе к водопаду.

Посещение буддийского дацана.

Возвращение в гостиницу.

Питание: завтрак.
Продолжительность: ориентировочно 3 ч.

Обзорная экскурсия по поселку АршанОбзорная экскурсия по поселку АршанОбзорная экскурсия по поселку АршанОбзорная экскурсия по поселку Аршан
3 день

Свободный день

Свободный день в Аршане.

Возможность прогуляться по Аршану и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.

Питание: завтрак.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
4 день

Поселок Жемчуг и термальные источники

Поездка в поселок Жемчуг.

Отдых на горячих источниках.

Возвращение гостиницу.

*Купание в источниках по желанию и оплачивается дополнительно на месте.

Питание: завтрак.
Продолжительность: ориентировочно 4 ч.

Поселок Жемчуг и термальные источникиПоселок Жемчуг и термальные источникиПоселок Жемчуг и термальные источникиПоселок Жемчуг и термальные источники
5 день

Аршан - Иркутск

Отправление из Аршана, прибытие в Иркутск.

Питание: завтрак.
Продолжительность: ориентировочно 3 ч.

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостинице Марьина Роща.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и даты заезда, руб:

РазмещениеОбычные датыПраздничные даты
хостелэкономстандартхостелэкономстандарт
2-местный номер66 90059 10060 40070 00060 60063 500
доплата за одноместное размещение-7 0008 000-8 00010 000

Размещение Хостел: место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на этаже).

Размещение Эконом: 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров).

Размещение Стандарт: 2-местный номер (удобства в номере).

Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами:

  • 01 января – 09 января;
  • 20 февраля – 10 марта;
  • 01 мая – 09 мая.

Варианты проживания

Гостиница Марьина Роща

4 ночи

Усадьба «Марьина роща» с садом расположена в поселке Аршан. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, бесплатный Wi-Fi.

На территории расположен целый комплекс для развлечения и отдыха гостей:

  • русская баня;
  • детская площадка;
  • столовая и площадка для пикников с открытыми беседками;
  • летний пруд с декоративными рыбками и цветущими лотосами.
Гостиница Марьина РощаГостиница Марьина РощаГостиница Марьина РощаГостиница Марьина Роща

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание по программе
  • Питание, указанное в программе (день 2-5: завтрак)
  • Транспортные услуги
  • Экскурсионные услуги
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Купание в горячих источниках в пос. Жемчуг
  • Дополнительные услуги
Место начала и завершения?
Иркутск
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Г
14 авг 2024
Рекомендую этот тур для летнего отдыха с детьми.
Рекомендую этот тур для летнего отдыха с детьми.Рекомендую этот тур для летнего отдыха с детьми.Рекомендую этот тур для летнего отдыха с детьми.Рекомендую этот тур для летнего отдыха с детьми.Рекомендую этот тур для летнего отдыха с детьми.
В
4 авг 2024
Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.
Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.
Г
2 апр 2024
Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!

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