Многочисленные священные места, некоторым из которых тысяча лет, чудодейственные минеральные источники, величественные Саяны, окружающие живописную Тункинскую долину, создают впечатление нереального места.
Программа тура по дням
Иркутск - Аршан
Встреча в Иркутске и отправление в Тункинскую долину, поселок Аршан (республика Бурятия).
Размещение в гостинице. Во второй половине дня можно самостоятельно прогуляться по экопарку к водопаду, посетить минеральные источники и рынок с местными сувенирами и травами, чаями.
Питание: не включено.
Продолжительность: ориентировочно 3 ч.
Экскурсия по святыням трех религий
Экскурсия по святым местам, объединяющим три религии.
Посещение православного храма, шаманского святого места и буддийского дацана.
Возвращение в гостиницу.
Питание: завтрак.
Продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Аршан - Иркутск
Отправление из Аршана, прибытие в Иркутск.
Питание: завтрак.
Продолжительность: ориентировочно 3 ч.
Проживание
Тур предусматривает проживание на турбазе или в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и выбранных дат, руб:
|Хостел
|Эконом
|Стандарт
|обычные даты
|64 000
|58 500
|60 500
|праздничные даты
|65 500
|59 200
|61 300
|доплата за одноместное размещение в обычные даты
|-
|3 500
|5 000
|доплата за одноместное размещение в праздничные даты
|-
|4 000
|5 500
Хостел: место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на этаже);
Эконом: 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров);
Стандарт: 2-местный номер (удобства в номере).
Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами:
- 01 января – 09 января;
- 20 февраля – 10 марта;
- 20 июля – 10 августа;
- 01 мая – 09 мая.
Варианты проживания
Гостиница «Марьина роща»
Усадьба «Марьина роща» с садом расположена в поселке Аршан. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, бесплатный Wi-Fi.
На территории расположен целый комплекс для развлечения и отдыха гостей:
- русская баня;
- детская площадка;
- столовая и площадка для пикников с открытыми беседками;
- летний пруд с декоративными рыбками и цветущими лотосами.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание по программе
- Питание, указанное в программе (день 2-3: завтрак)
- Транспортные услуги
- Экскурсионные услуги
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Дополнительные услуги