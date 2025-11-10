Поселок Аршан расположен у подножья Саянских Гольцов. Само месторасположение курорта настраивает на душевную гармонию и восстановление организма. Многочисленные священные места, некоторым из которых тысяча лет, чудодейственные минеральные источники, величественные Саяны, окружающие живописную Тункинскую долину, создают впечатление нереального места.

Отправление из Аршана, прибытие в Иркутск.

Экскурсия по святым местам, объединяющим три религии.

Размещение в гостинице. Во второй половине дня можно самостоятельно прогуляться по экопарку к водопаду, посетить минеральные источники и рынок с местными сувенирами и травами, чаями.

Встреча в Иркутске и отправление в Тункинскую долину, поселок Аршан (республика Бурятия).

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе или в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и выбранных дат, руб:

Хостел Эконом Стандарт обычные даты 64 000 58 500 60 500 праздничные даты 65 500 59 200 61 300 доплата за одноместное размещение в обычные даты - 3 500 5 000 доплата за одноместное размещение в праздничные даты - 4 000 5 500

Хостел: место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на этаже);

Эконом: 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров);

Стандарт: 2-местный номер (удобства в номере).

Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами: