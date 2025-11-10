Мои заказы

Тур выходного дня в Аршан

Поселок Аршан расположен у подножья Саянских Гольцов. Само месторасположение курорта настраивает на душевную гармонию и восстановление организма.

Многочисленные священные места, некоторым из которых тысяча лет, чудодейственные минеральные источники, величественные Саяны, окружающие живописную Тункинскую долину, создают впечатление нереального места.
Тур выходного дня в АршанФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Тур выходного дня в АршанФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Тур выходного дня в АршанФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
14
ноя17
ноя24
ноя28
ноя1
дек5
дек8
дек

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Аршан

Встреча в Иркутске и отправление в Тункинскую долину, поселок Аршан (республика Бурятия).

Размещение в гостинице. Во второй половине дня можно самостоятельно прогуляться по экопарку к водопаду, посетить минеральные источники и рынок с местными сувенирами и травами, чаями.

Питание: не включено.
Продолжительность: ориентировочно 3 ч.

Иркутск - АршанИркутск - АршанИркутск - Аршан
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Экскурсия по святыням трех религий

Экскурсия по святым местам, объединяющим три религии.

Посещение православного храма, шаманского святого места и буддийского дацана.

Возвращение в гостиницу.

Питание: завтрак.
Продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Экскурсия по святыням трех религийЭкскурсия по святыням трех религийЭкскурсия по святыням трех религий
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Аршан - Иркутск

Отправление из Аршана, прибытие в Иркутск.

Питание: завтрак.
Продолжительность: ориентировочно 3 ч.

Аршан - ИркутскАршан - ИркутскАршан - Иркутск
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе или в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и выбранных дат, руб:

ХостелЭкономСтандарт
обычные даты64 00058 50060 500
праздничные даты 65 50059 20061 300
доплата за одноместное размещение в обычные даты -3 5005 000
доплата за одноместное размещение в праздничные даты -4 0005 500

Хостел: место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на этаже);

Эконом: 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров);

Стандарт: 2-местный номер (удобства в номере).

Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами:

  • 01 января – 09 января;
  • 20 февраля – 10 марта;
  • 20 июля – 10 августа;
  • 01 мая – 09 мая.

Варианты проживания

Гостиница «Марьина роща»

2 ночи

Усадьба «Марьина роща» с садом расположена в поселке Аршан. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, бесплатный Wi-Fi.

На территории расположен целый комплекс для развлечения и отдыха гостей:

  • русская баня;
  • детская площадка;
  • столовая и площадка для пикников с открытыми беседками;
  • летний пруд с декоративными рыбками и цветущими лотосами.
Гостиница «Марьина роща»Гостиница «Марьина роща»Гостиница «Марьина роща»Гостиница «Марьина роща»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание по программе
  • Питание, указанное в программе (день 2-3: завтрак)
  • Транспортные услуги
  • Экскурсионные услуги
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Дополнительные услуги
Место начала и завершения?
Иркутск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Похожие туры из Аршана

Едем на Байкал. Приключенческий тур для всей семьи
На автобусе
8 дней
3 отзыва
Едем на Байкал. Приключенческий тур для всей семьи
Начало: Г. Иркутск
2 мая в 10:00
23 мая в 10:00
94 500 ₽ за человека
Мозаика горного Аршана. Зимнее или весеннее путешествие
На автобусе
8 дней
1 отзыв
Мозаика горного Аршана. Зимнее или весеннее путешествие
Начало: Россия, Иркутск
Сегодня в 10:00
12 ноя в 10:00
от 87 500 ₽ за человека
Байкал и Саяны
Пешая
На автобусе
5 дней
3 отзыва
Байкал и Саяны
Начало: Россия, Иркутск
1 июн в 10:00
4 июн в 10:00
от 63 000 ₽ за человека