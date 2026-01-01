Дивеево, Арзамас и Муром
Начало: Владимир / Москва
«Троицкий монастырь (посещение) – женский, и не случайно: в его главном храме покоятся мощи святых Петра и Февронии – покровителей семьи»
11 апр в 10:00
16 мая в 10:00
от 18 900 ₽ за человека
Железнодорожный круиз в Дивеево
Начало: Москва
«Вы посетите действующие мужской Свято-Благовещенский монастырь (XVI в»
16 янв в 10:00
от 28 850 ₽ за человека
Железнодорожный круиз в Дивеево. Осень
Начало: Москва
«Трансфер в Дивеевский монастырь с путевой информацией»
13 ноя в 10:00
от 35 500 ₽ за человека
