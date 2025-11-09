янв
Программа тура по дням
Отправление из Москвы
Самостоятельная посадка в туристический поезд № 936/935 “В Дивеево” по оригиналам документов (паспортам, свидетельствам о рождении для детей до 14 лет).
21:20 Отправление туристического поезда с Казанского вокзала г. Москвы.
Муром - Арзамас - Дивеево
02:50 Прибытие туристического поезда на ж/д вокзалг. Мурома.
Завтрак в поезде.
08:30 Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус.
Муром – один из четырнадцати древнейших городов страны, его название знакомо с детства всем, кому читали русские сказки.
За время своей тысячелетней истории Муром служил важным форпостом на восточных рубежах страны, пережил междоусобные войны, разорительные набеги, страшные пожары, смутные времена, но каждый раз восставал из руин и пепла и сумел сохранить свой исторический облик.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу.
Вы посетите действующие мужской Свято-Благовещенский монастырь (XVI в.) и монастырскую крипту, женский Свято-Троицкий монастырь (XVII в.), где покоятся мощи Петра и Февронии Муромских и мужской Спасо- Преображенский монастырь (XI в.), где находится частица мощей Илии Муромца, а также чудотворная икона Божией Матери Скоропослушница, увидите памятник Петру и Февронии и потрете нос кролику «на счастье», прогуляетесь по старинным улицам центра города, увидите памятник калачу и памятник Илье Муромцу.
Трансфер на ж/д вокзал г. Мурома.
12:20 Отправление поезда с ж/д вокзал г. Мурома.
14:30 Прибытие поезда на ж/д вокзал г. Арзамаса.
Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу.
Во время экскурсии по Арзамасу вы погрузитесь в неповторимую атмосферу этого старинного города и познакомитесь с его главными достопримечательностями.
Знакомство с городом начнется на Соборной площади – главной площади Арзамаса, на которой возвышаются Воскресенский собор 1814 г., Свято-Николаевский монастырь, Церковь Живоносного источника 1794 г., Церковь Иконы Божией Матери Казанская (крестильная), здание ратуши-магистрата, дома-близнецы Будылиных, которые были построены в начале XIX столетия арзамасским купцом Иваном Подсосовым для своих сыновей.
Посещение Музея Русского Патриаршества.
Трансфер в Дивеевский монастырь с путевой информацией.
Ужин в кафе города.
Пешеходная обзорная экскурсия по Свято-Троицкому Серафимо-Дивеевскому женскому монастырю.
Вы познакомитесь с Казанским собором, новопостроенным Благовещенским собором.
Пройдёте по Соборной площади, узнаете о том, как исполнились предсказания преподобного Серафима Саровского о будущем Дивеевского монастыря, а также Поездка на источник Серафима Саровского, Казанской иконы Божьей Матери и матушки Александры.
Свободное время на территории монастыря.
Трансфер в г. Арзамас на ж/д вокзал.
Посадка в поезд с 00:28.
02:50 Отправление поезда в г. Москва.
Прибытие в Москву
Завтрак в поезде.
11:23 Прибытие поезда на Казанский вокзал г. Москвы.
Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.
Проживание
Тур предусматривает проживание в купе поезда.
Обратите внимание! Размещение в четырёхместном купе смешанное.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Категория
Четырехместное
купе
Двухместное
купе
|Для взрослого
|28 850
|38 850
Для детей от 0 до 9 лет вкл. (с местом)
|19 850
|29 850
Для детей от 0 до 4 лет вкл. (без предоставления отдельного места и завтраков в поезде)
|9 000
|9 000
Варианты проживания
Купе
Описание вагонов (вагоны 1-этажные)
Есть вагон-ресторан.
4-х местное купе
2 нижние+2 верхние полки, 1 среднее полотенце на 1 чел, смена белья (за доп. плату), уборка купе- каждый день, набор путешественника (тапочки, щетка+ зубная паста, мыло).
2 WC с раковинами + 1 душ вагон
2-х местное купе (аналог СВ)
2 нижние+2 верхние полки есть, но откинуты (в связи с чем это не СВ, а 2-хместное купе), 1 среднее полотенце на 1 чел, смена белья (за доп. плату), уборка купе- каждый день, набор путешественника (тапочки, щетка+ зубная паста, мыло).
2 WC c раковинами + 1 душ на вагон
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд в вагонах выбранной категории по маршруту
- Транспортное и экскурсионное обслуживание, включая входные билеты на экскурсионные
- Объекты по программе
- Питание по программе (2 завтрака в поезде, 1 ужин)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
- Личные расходы
- Выкуп дополнительного места в четырехместном купе - под запрос
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какая есть важная информация в туре?
- Доступность посадки и высадки пассажиров не на фиксированных остановках, по прибытию на которые осуществляется экскурсионное обслуживание, заранее знать невозможно (стоянка поезда может быть, но посадка/высадка может быть не разрешена. На то есть разные причины. Например, не позволяет длина платформы, поезд стоит на запасных путях, и платформы в принципе нет.). За посадку и высадку пассажиров при остановке поезда без экскурсионного обслуживания туроператор ответственность не несет.
- Туристы могут присоединиться к туристическому маршруту на любом его участке, где есть стоянка поезда с экскурсионным днем обслуживания. Но без перерасчета стоимости тура в части ж/д перевозки. Т. к. ж/д билет в круизный поезд оформляется от точки начала тура до точки конца тура — перерасчета стоимости ж/д проезда в таком случае не будет. За экскурсионные дни, в которых туристы не будут присутствовать на экскурсиях, мы перерасчет стоимости произведем.
- В 4-местном купе для двух человек предоставляется размещение верх+низ. Размещение на двух нижних полках возможно только в 2-местном купе или СВ.
- Выкуп четвертого места в купе необязателен, возможно размещение с подселением.
- В турах по территории РФ не подразумевается наличие нотариально-заверенного согласия от одного из родителей / законного представителя на путешествие ребенка в сопровождении третьего лица. Но мы рекомендуем рукописное согласие одного из родителей / законных представителей на принятие решения в случае необходимости медицинской помощи ребенку + копия первой страницы и страницы с пропиской родителя / законного представителя, дающего рукописное согласие.
- Курение в поезде запрещено (и электронных, и простых сигарет; штраф от 1500 до 2500 рублей). Курить можно на стоянках поезда, при возможности выхода из поезда в специально отведенных на платформах курительных зонах.
- Туроператор оформляет ж/д билеты по тарифу без провоза животных (по групповой ж/д перевозке туристов этот тариф невозможен для оформления). Кроме того, заходить с животными в экскурсионный автобус не разрешено (в группе могут быть аллергики). Вход в музеи также с животными не разрешен.