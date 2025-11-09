2 день

Муром - Арзамас - Дивеево

02:50 Прибытие туристического поезда на ж/д вокзалг. Мурома.

Завтрак в поезде.

08:30 Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус.

Муром – один из четырнадцати древнейших городов страны, его название знакомо с детства всем, кому читали русские сказки.

За время своей тысячелетней истории Муром служил важным форпостом на восточных рубежах страны, пережил междоусобные войны, разорительные набеги, страшные пожары, смутные времена, но каждый раз восставал из руин и пепла и сумел сохранить свой исторический облик.

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу.

Вы посетите действующие мужской Свято-Благовещенский монастырь (XVI в.) и монастырскую крипту, женский Свято-Троицкий монастырь (XVII в.), где покоятся мощи Петра и Февронии Муромских и мужской Спасо- Преображенский монастырь (XI в.), где находится частица мощей Илии Муромца, а также чудотворная икона Божией Матери Скоропослушница, увидите памятник Петру и Февронии и потрете нос кролику «на счастье», прогуляетесь по старинным улицам центра города, увидите памятник калачу и памятник Илье Муромцу.

Трансфер на ж/д вокзал г. Мурома.

12:20 Отправление поезда с ж/д вокзал г. Мурома.

14:30 Прибытие поезда на ж/д вокзал г. Арзамаса.

Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус.

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу.

Во время экскурсии по Арзамасу вы погрузитесь в неповторимую атмосферу этого старинного города и познакомитесь с его главными достопримечательностями.

Знакомство с городом начнется на Соборной площади – главной площади Арзамаса, на которой возвышаются Воскресенский собор 1814 г., Свято-Николаевский монастырь, Церковь Живоносного источника 1794 г., Церковь Иконы Божией Матери Казанская (крестильная), здание ратуши-магистрата, дома-близнецы Будылиных, которые были построены в начале XIX столетия арзамасским купцом Иваном Подсосовым для своих сыновей.

Посещение Музея Русского Патриаршества.

Трансфер в Дивеевский монастырь с путевой информацией.

Ужин в кафе города.

Пешеходная обзорная экскурсия по Свято-Троицкому Серафимо-Дивеевскому женскому монастырю.

Вы познакомитесь с Казанским собором, новопостроенным Благовещенским собором.

Пройдёте по Соборной площади, узнаете о том, как исполнились предсказания преподобного Серафима Саровского о будущем Дивеевского монастыря, а также Поездка на источник Серафима Саровского, Казанской иконы Божьей Матери и матушки Александры.

Свободное время на территории монастыря.

Трансфер в г. Арзамас на ж/д вокзал.

Посадка в поезд с 00:28.

02:50 Отправление поезда в г. Москва.

