3 день

Муром - Москва

06:36 Прибытие туристического поезда на ж/д вокзал г. Мурома.

Завтрак в поезде.

08:00 Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус.

Муром – один из четырнадцати древнейших городов страны, его название знакомо с детства всем, кому читали русские сказки.

За время своей тысячелетней истории Муром служил важным форпостом на восточных рубежах страны, пережил междоусобные войны, разорительные набеги, страшные пожары, смутные времена, но каждый раз восставал из руин и пепла и сумел сохранить свой исторический облик.

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу.

Вы посетите действующие мужской Свято-Благовещенский монастырь (XVI в.) и монастырскую крипту, женский Свято-Троицкий монастырь (XVII в.), где покоятся мощи Петра и Февронии Муромских и мужской Спасо-Преображенский монастырь (XI в.), где находится частица мощей Илии Муромца, а также чудотворная икона Божией Матери Скоропослушница, увидите памятник Петру и Февронии и потрете нос кролику «на счастье», прогуляетесь по старинным улицам центра города, увидите памятник калачу и памятник Илье Муромцу.

Посещение Историко-художественного музея, в залах которого вы познакомитесь с историей Мурома.

Обед в кафе города.

Мастер-класс по изготовлению калача с чаепитием.

С давних времен Муром славился своими ремесленниками и пекарями, но особенно знаменит он был калачами.

Даже на гербе города – знаменитые тертые крупитчатые калачи.

Эта выпечка пользовалась заслуженной любовью и царских особ, и простых людей.

Однако муромский тертый калач всегда был делом не простым.

Вы сможете в этом убедиться сами на мастер-классе, во время которого с помощью профессиональных пекарей сформируете и украсите калач, а пока он будет выпекаться, мастера познакомят вас с историей этого лакомства.

Трансфер на ж/д вокзал г. Мурома.

16:55 Отправление туристического поезда в г. Москву.

21:57 Прибытие туристического поезда на Казанский вокзал г. Москвы.

