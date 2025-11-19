Программа тура по дням
Отправление из Москвы
Самостоятельная посадка в туристический поезд № 936/935 “В Дивеево” по оригиналам документов (паспортам, свидетельствам о рождении для детей до 14 лет).
21:20 Отправление туристического поезда с Казанского вокзала г. Москвы.
Арзамас - Дивеево
07:40 Прибытие туристического поезда на ж/д вокзал г. Арзамаса.
08:00 Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус.
Трансфер в Дивеевский монастырь с путевой информацией.
Пешеходная обзорная экскурсия по Свято-Троицкому Серафимо-Дивеевскому женскому монастырю.
Вы познакомитесь с Казанским собором, новопостроенным Благовещенским собором.
Пройдёте по Соборной площади, узнаете о том, как исполнились предсказания преподобного Серафима Саровского о будущем Дивеевского монастыря.
Обед в кафе в Дивеево.
Трансфер в г. Арзамас.
Посещение центра ремесел в Арзамасе с фольклорной программой и мастер-классом «Валяние валенка» и сувениром на память.
Посещение Музея Русского Патриаршества.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу.
Во время экскурсии по Арзамасу вы погрузитесь в неповторимую атмосферу этого старинного города и познакомитесь с его главными достопримечательностями.
Знакомство с городом начнется на Соборной площади – главной площади Арзамаса, на которой возвышаются Воскресенский собор 1814 г., Свято-Николаевский монастырь, Церковь Живоносного источника 1794 г., Церковь Иконы Божией Матери Казанская (крестильная), здание ратуши-магистрата, дома-близнецы Будылиных, которые были построены в начале XIX столетия арзамасским купцом Иваном Подсосовым для своих сыновей.
Ужин в кафе города.
Свободное время для самостоятельных прогулок и посещения сувенирных магазинов.
Трансфер на ж/д вокзал.
Посадка в поезд с 21:21.
22:20 Отправление туристического поезда в г. Муром.
Муром - Москва
06:36 Прибытие туристического поезда на ж/д вокзал г. Мурома.
Завтрак в поезде.
08:00 Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус.
Муром – один из четырнадцати древнейших городов страны, его название знакомо с детства всем, кому читали русские сказки.
За время своей тысячелетней истории Муром служил важным форпостом на восточных рубежах страны, пережил междоусобные войны, разорительные набеги, страшные пожары, смутные времена, но каждый раз восставал из руин и пепла и сумел сохранить свой исторический облик.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу.
Вы посетите действующие мужской Свято-Благовещенский монастырь (XVI в.) и монастырскую крипту, женский Свято-Троицкий монастырь (XVII в.), где покоятся мощи Петра и Февронии Муромских и мужской Спасо-Преображенский монастырь (XI в.), где находится частица мощей Илии Муромца, а также чудотворная икона Божией Матери Скоропослушница, увидите памятник Петру и Февронии и потрете нос кролику «на счастье», прогуляетесь по старинным улицам центра города, увидите памятник калачу и памятник Илье Муромцу.
Посещение Историко-художественного музея, в залах которого вы познакомитесь с историей Мурома.
Обед в кафе города.
Мастер-класс по изготовлению калача с чаепитием.
С давних времен Муром славился своими ремесленниками и пекарями, но особенно знаменит он был калачами.
Даже на гербе города – знаменитые тертые крупитчатые калачи.
Эта выпечка пользовалась заслуженной любовью и царских особ, и простых людей.
Однако муромский тертый калач всегда был делом не простым.
Вы сможете в этом убедиться сами на мастер-классе, во время которого с помощью профессиональных пекарей сформируете и украсите калач, а пока он будет выпекаться, мастера познакомят вас с историей этого лакомства.
Трансфер на ж/д вокзал г. Мурома.
16:55 Отправление туристического поезда в г. Москву.
21:57 Прибытие туристического поезда на Казанский вокзал г. Москвы.
Проживание
Тур предусматривает проживание в купе поезда.
Обратите внимание! Размещение в четырёхместном купе смешанное.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Категория
Четырехместное
купе
Двухместное
купе (под запрос)
Одноместное в двухместном
купе (под запрос)
|Для взрослого
|35 500
|45 950
|71 000
Для детей от 0 до 9 лет вкл. (с местом)
|35 000
|45 450
|-
Для детей от 0 до 4 лет вкл. (без предоставления отдельного места и завтраков в поезде)
|19 800
|19 800
|19 800
Варианты проживания
Купе
Описание вагонов (вагоны 1-этажные, 1 душ+ 2 WC c раковинами - на вагон)
Есть вагон-ресторан.
4-х местное купе:
2 нижние+2 верхние полки, 1 среднее полотенце на 1 чел, смена белья (за доп. плату), уборка купе - каждый день, набор путешественника (тапочки, щетка+ зубная паста, мыло).
2-х местное купе (аналог СВ):
2 нижние (горизонтальное двухместное купе) либо комплектация (1 нижняя + 1 верхняя полки – вертикальное двухместное купе),1 среднее полотенце на 1 чел, смена белья (за доп. плату), уборка купе - каждый день, набор путешественника (тапочки, щетка+ зубная паста, мыло).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд в вагонах выбранной категории по маршруту
- Транспортное и экскурсионное обслуживание, включая входные билеты на экскурсионные
- Объекты по программе
- Питание по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
- Личные расходы
- Выкуп дополнительного места в четырехместном купе - 12 520 руб
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какая есть важная информация в туре?
- Доступность посадки и высадки пассажиров не на фиксированных остановках, по прибытию на которые осуществляется экскурсионное обслуживание, заранее знать невозможно (стоянка поезда может быть, но посадка/высадка может быть не разрешена. На то есть разные причины. Например, не позволяет длина платформы, поезд стоит на запасных путях, и платформы в принципе нет.). За посадку и высадку пассажиров при остановке поезда без экскурсионного обслуживания туроператор ответственность не несет.
- Туристы могут присоединиться к туристическому маршруту на любом его участке, где есть стоянка поезда с экскурсионным днем обслуживания. Но без перерасчета стоимости тура в части ж/д перевозки. Т. к. ж/д билет в круизный поезд оформляется от точки начала тура до точки конца тура — перерасчета стоимости ж/д проезда в таком случае не будет. За экскурсионные дни, в которых туристы не будут присутствовать на экскурсиях, мы перерасчет стоимости произведем.
- В 4-местном купе для двух человек предоставляется размещение верх+низ. Размещение на двух нижних полках возможно только в 2-местном купе или СВ.
- Выкуп четвертого места в купе необязателен, возможно размещение с подселением.
- В турах по территории РФ не подразумевается наличие нотариально-заверенного согласия от одного из родителей / законного представителя на путешествие ребенка в сопровождении третьего лица. Но мы рекомендуем рукописное согласие одного из родителей / законных представителей на принятие решения в случае необходимости медицинской помощи ребенку + копия первой страницы и страницы с пропиской родителя / законного представителя, дающего рукописное согласие.
- Курение в поезде запрещено (и электронных, и простых сигарет; штраф от 1500 до 2500 рублей). Курить можно на стоянках поезда, при возможности выхода из поезда в специально отведенных на платформах курительных зонах.
- Туроператор оформляет ж/д билеты по тарифу без провоза животных (по групповой ж/д перевозке туристов этот тариф невозможен для оформления). Кроме того, заходить с животными в экскурсионный автобус не разрешено (в группе могут быть аллергики). Вход в музеи также с животными не разрешен.