Описание экскурсии Братство народов ярче, приметнее и выразительнее всего отразилось в местной архитектуре - в ее стилях, истории отдельных памятников, судьбах и пристрастиях архитекторов. Пожалуй, самые наглядные примеры этого синтеза восточных и европейских влияний - три караван-сарая, они же торговые подворья или гостиные дворы для купцов чужеземных. Причем архитектура Востока гармонично переплетается с дворцовыми фасадами губернских резиденций, доходных домов и банков. Важная информация: Братство народов ярче, приметнее и выразительнее всего отразилось в местной архитектуре - в ее стилях, истории отдельных памятников, судьбах и пристрастиях архитекторов. Пожалуй, самые наглядные примеры этого синтеза восточных и европейских влияний - три караван-сарая, они же торговые подворья или гостиные дворы для купцов чужеземных. Причем архитектура Востока гармонично переплетается с дворцовыми фасадами губернских резиденций, доходных домов и банков.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Торговые подворья

Столь похожие внутри на средневековые караван-сараи

Резиденцию Астраханских губернаторов

Спроектированной даровитым архитектором из Тосканы

Что включено Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Ул. Ахматовская, 14а Завершение: Ул. Никольская, 3 Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.

Приметнее и выразительнее всего отразилось в местной архитектуре - в ее стилях

Истории отдельных памятников

Судьбах и пристрастиях архитекторов. Пожалуй

Самые наглядные примеры этого синтеза восточных и европейских влияний - три караван-сарая

Они же торговые подворья или гостиные дворы для купцов чужеземных. Причем архитектура Востока гармонично переплетается с дворцовыми фасадами губернских резиденций

