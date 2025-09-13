Индивидуальная пешеходная экскурсия, на которой мы проникнем в эту "внутреннюю восточную Астрахань", полюбуемся роскошными европейскими фасадами, познакомимся с богатым купеческим прошлым и необыкновенной архитектурой исторической части Астрахани!
Описание экскурсииБратство народов ярче, приметнее и выразительнее всего отразилось в местной архитектуре - в ее стилях, истории отдельных памятников, судьбах и пристрастиях архитекторов. Пожалуй, самые наглядные примеры этого синтеза восточных и европейских влияний - три караван-сарая, они же торговые подворья или гостиные дворы для купцов чужеземных. Причем архитектура Востока гармонично переплетается с дворцовыми фасадами губернских резиденций, доходных домов и банков. Важная информация: Братство народов ярче, приметнее и выразительнее всего отразилось в местной архитектуре - в ее стилях, истории отдельных памятников, судьбах и пристрастиях архитекторов. Пожалуй, самые наглядные примеры этого синтеза восточных и европейских влияний - три караван-сарая, они же торговые подворья или гостиные дворы для купцов чужеземных. Причем архитектура Востока гармонично переплетается с дворцовыми фасадами губернских резиденций, доходных домов и банков.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Торговые подворья
- Столь похожие внутри на средневековые караван-сараи
- Резиденцию Астраханских губернаторов
- Спроектированной даровитым архитектором из Тосканы
- Безупречные доходные дома и банки города
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Ахматовская, 14а
Завершение: Ул. Никольская, 3
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Братство народов ярче
- Приметнее и выразительнее всего отразилось в местной архитектуре - в ее стилях
- Истории отдельных памятников
- Судьбах и пристрастиях архитекторов. Пожалуй
- Самые наглядные примеры этого синтеза восточных и европейских влияний - три караван-сарая
- Они же торговые подворья или гостиные дворы для купцов чужеземных. Причем архитектура Востока гармонично переплетается с дворцовыми фасадами губернских резиденций
- Доходных домов и банков
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Гузель
13 сен 2025
Я влюбилась в Астрахань благодаря Нурхату, который своей пешей экскурсией погрузил меня в историю города, поведал легенды и мифы. Настоятельно всем рекомендую❤️✌️
Т
Татьяна
13 авг 2025
Огромное спасибо Нурхату за интересную экскурсию. Поразила его увлеченность темой. Удалось побывать в закрытых двориках, что при самостоятельных прогулках не возможно.
L
Lyudmila
3 авг 2025
Очень интересная авторская экскурсия. Начали со старых торговых подворий, закончили более современными прекрасными зданиями. Замечательный гид с глубокими знаниями, обаятельный и эрудированный. Нам очень понравилась прогулка. 👍
Похожие экскурсии из Астрахани
Индивидуальная
до 3 чел.
Астраханский кремль: тайны, сокровища и гробница грузинских царей
Погрузитесь в историю Астраханского кремля, узнайте о его тайнах и сокровищах, посетите гробницу грузинских царей. Услуги гида и билеты включены
Начало: Рядом с Кремлем
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Астраханский кремль: история и легенды
Посетить самый южный кремль страны и узнать о нем интересные факты с профессиональным гидом
Начало: В сквере Армения
Завтра в 09:00
21 ноя в 09:00
3600 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Астраханская земля начинается с кремля
Откройте для себя величие Астраханского кремля, где история встречается с архитектурой. Узнайте о событиях и людях, оставивших след в его стенах
Начало: В кремле
Завтра в 15:00
19 ноя в 15:00
4300 ₽ за всё до 5 чел.