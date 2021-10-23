Отзыв на: Влюбиться в Астрахань за 2 часа! Е Евгений 5 Очень интересная экскурсия! Рекомендую!

Отзыв на: Влюбиться в Астрахань за 2 часа! Т Татьяна 5 Мы реально влюбились в Астрахань и захотелось еще раз непременно сюда вернуться. Экскурсия от гида, влюбленного в свой город-бесценна. Очень рекомендую всем! Ирина, спасибо Вам большое!

Отзыв на: Влюбиться в Астрахань за 2 часа! С Сергей 5 Очень понравился гид Ирина и ее чудесная экскурсия! Очень пунктуальная, доброжелательная и знающая! Всё давалось четко, интересно, и. . душевно. . Очень приятно общаться с человеком, так любящим и знающим свой город! Одним словом, высший класс, мы в восхищении!

Отзыв на: Старая Астрахань: путешествие в прошлое М Михаил 5 Максим из категории начинающих гидов, но с большим желанием максимально всё сделать хорошо и видно, что стремиться совершенствовать свои знания и навыки. Думаю, что всё получится!

Отзыв на: Старая Астрахань: путешествие в прошлое М Мария 5 Огромная благодарность Максиму. Прекрасный экскурсовод, очень понравилась прогулка и экскурсия. ✅грамотно и красиво показал Астрахань. советую 100%✅

Отзыв на: Хулиганская экскурсия по Астрахани А Александр 5 Любопытная экскурсия. Наталья старается привлечь внимание к тем местам в городе, которые, скорее всего, пройдёшь и не заметишь. Где-то надо просто поднять голову, где-то зайти в подворотню… А в Астрахани есть, на что посмотреть. Спасибо Наталье за экскурсию и совет посетить сырный магазин, такой вкусной моцареллы я в России ещё не ел.

Отзыв на: Хулиганская экскурсия по Астрахани О Оксана 5 Прекрасная экскурсия для тех кто историю и даты знает и сам. Экскурсия очень понравилась даже моему сыну, у которого обычно от слова экскурсия сводит скулы от тоски. Очень рекомендую для тех кто хочет почувствовать дух старого южного города