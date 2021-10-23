Все экскурсии в Астрахани
Доступно 15 экскурсий 🚌 в Астрахани на 2021 год, 160 ⭐ отзывов, цены от 2500₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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По отзывам
Индивидуальная экскурсия
3ч
3 800₽
за 1-4 чел.
Пешком по Астрахани
Пешеходная экскурсия по Астрахани отражает необычность нашего города, знакомит с его историей сквозь...
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
4ч
14 300₽
за 1-4 чел.
Осетровая ферма - астраханская фишка
Сегодня осетровая ферма Астраханская фишка входит в четвёрку крупнейших предприятий по выращиванию осетровых...
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 500₽
за 1-3 чел.
Влюбиться в Астрахань за 2 часа!
Главные и тайные места города на нескучной обзорной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
16ч
26 200₽
за 1-4 чел.
Гора Богдо и озеро Баскунчак
К северо-востоку от Волго-Ахтубинской поймы располагается гора Большое Богдо и солёное озеро Баскунчак...
Ежедневно с 07:00
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 500₽
за 1-5 чел.
Старая Астрахань: путешествие в прошлое
Прогуляться по историческим районам и увидеть город глазами астраханца 17 века
Индивидуальная экскурсия
7ч
18 800₽
за 1-4 чел.
Традиции Курмангазы. Центр казахской культуры
В 70 километрах от Астрахани на территории села Алтынжар располагается мавзолей и музейный комплекс легендарного...
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 500₽
за 1-5 чел.
Красивые дома и башни Астрахани
Собрать коллекцию самых нарядных зданий и узнать, чем они примечательны
Индивидуальная экскурсия
3ч
7 500₽
за 1-4 чел.
Астрахань сквозь века
Архитектура, искусство, живопись, поэзия, история… Мы рады организовать для своих гостей знакомство...
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
5 500₽
за 1-10 чел.
Хулиганская экскурсия по Астрахани
Прогулка по городу без занудства и скуки
Индивидуальная экскурсия
10ч
18 100₽
за 1-4 чел.
Каспийская роза: Лотосовые поля
С июля по сентябрь наступает время цветения лотосов в дельте Волги
Ежедневно с июля по август
Индивидуальная экскурсия
9ч
18 300₽
за 1-4 чел.
Сарай Бату - Золотоордынское царство
В 120 километрах от Астрахани на территории села Селитренное располагается музейный археологический комплекс...
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 500₽
за 1-5 чел.
Астрахань: путешествие в прошлое
Мы пройдем по бульварам и набережным, скверам и улочкам, и вы увидите площади, строения и церкви -...
Индивидуальная экскурсия
10ч
18 100₽
за 1-4 чел.
Дельта Волги: Прогулка на каспийские раскаты
Дельта Волги - невероятно живописный край, вы увидите луга и пустынные ландшафты, леса и заросли тростника,...
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч
7 500₽
за 1-4 чел.
Астрахань - город разных религий. Соборы и храмы
В Астрахани и области проживают представители свыше ста народов и различных этнических групп, наиболее...
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
7ч
20 200₽
за 1-4 чел.
Биосферный заповедник. Экологический туризм
Астраханский биосферный заповедник расположен в дельте Волги, где великая русская река разветвляется...
По договоренности
Последние отзывы «Экскурсии Астрахани»
- ЕЕвгений23 октября 2021Очень интересная экскурсия! Рекомендую!
- ТТатьяна22 октября 2021Мы реально влюбились в Астрахань и захотелось еще раз непременно сюда вернуться. Экскурсия от гида, влюбленного в свой город-бесценна. Очень рекомендую всем! Ирина, спасибо Вам большое!
- ССергей21 октября 2021Очень понравился гид Ирина и ее чудесная экскурсия! Очень пунктуальная, доброжелательная и знающая! Всё давалось четко, интересно, и. . душевно. . Очень приятно общаться с человеком, так любящим и знающим свой город! Одним словом, высший класс, мы в восхищении!
- Отзыв на: Старая Астрахань: путешествие в прошлоеММихаил17 октября 2021Максим из категории начинающих гидов, но с большим желанием максимально всё сделать хорошо и видно, что стремиться совершенствовать свои знания и навыки. Думаю, что всё получится!
- Отзыв на: Старая Астрахань: путешествие в прошлоеММария13 октября 2021Огромная благодарность Максиму. Прекрасный экскурсовод, очень понравилась прогулка и экскурсия. ✅грамотно и красиво показал Астрахань. советую 100%✅
- ААлександр5 сентября 2021Любопытная экскурсия. Наталья старается привлечь внимание к тем местам в городе, которые, скорее всего, пройдёшь и не заметишь. Где-то надо просто поднять голову, где-то зайти в подворотню… А в Астрахани есть, на что посмотреть. Спасибо Наталье за экскурсию и совет посетить сырный магазин, такой вкусной моцареллы я в России ещё не ел.
- ООксана25 августа 2021Прекрасная экскурсия для тех кто историю и даты знает и сам. Экскурсия очень понравилась даже моему сыну, у которого обычно от слова экскурсия сводит скулы от тоски. Очень рекомендую для тех кто хочет почувствовать дух старого южного города
- ААнтон16 июля 2021Наталья живой жизнерадостный человек, с огоньком в глазах и любовью к своему городу. Часть экскурсии по дворам Астрахани - просто супер. Спасибо.