Экскурсии Астрахани

Все экскурсии в Астрахани

Доступно 15 экскурсий 🚌 в Астрахани на 2021 год, 160 ⭐ отзывов, цены от 2500₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Пешком по Астрахани
Индивидуальная экскурсия
3 800
за 1-4 чел.
Пешком по Астрахани
Пешеходная экскурсия по Астрахани отражает необычность нашего города, знакомит с его историей сквозь...
По договоренности
Осетровая ферма - астраханская фишка
Индивидуальная экскурсия
14 300
за 1-4 чел.
Осетровая ферма - астраханская фишка
Сегодня осетровая ферма Астраханская фишка входит в четвёрку крупнейших предприятий по выращиванию осетровых...
По договоренности
Влюбиться в Астрахань за 2 часа!
Индивидуальная экскурсия
4.9
90
3 500
за 1-3 чел.
Влюбиться в Астрахань за 2 часа!
Главные и тайные места города на нескучной обзорной экскурсии
Гора Богдо и озеро Баскунчак
Индивидуальная экскурсия
16ч
26 200
за 1-4 чел.
Гора Богдо и озеро Баскунчак
К северо-востоку от Волго-Ахтубинской поймы располагается гора Большое Богдо и солёное озеро Баскунчак...
Ежедневно с 07:00
Старая Астрахань: путешествие в прошлое
Индивидуальная экскурсия
5
2
2 500
за 1-5 чел.
Старая Астрахань: путешествие в прошлое
Прогуляться по историческим районам и увидеть город глазами астраханца 17 века
Традиции Курмангазы. Центр казахской культуры
Индивидуальная экскурсия
18 800
за 1-4 чел.
Традиции Курмангазы. Центр казахской культуры
В 70 километрах от Астрахани на территории села Алтынжар располагается мавзолей и музейный комплекс легендарного...
По договоренности
Красивые дома и башни Астрахани
Индивидуальная экскурсия
3 500
за 1-5 чел.
Красивые дома и башни Астрахани
Собрать коллекцию самых нарядных зданий и узнать, чем они примечательны
Астрахань сквозь века
Индивидуальная экскурсия
7 500
за 1-4 чел.
Астрахань сквозь века
Архитектура, искусство, живопись, поэзия, история… Мы рады организовать для своих гостей знакомство...
По договоренности
Хулиганская экскурсия по Астрахани
Индивидуальная экскурсия
4.9
65
2ч 30м
5 500
за 1-10 чел.
Хулиганская экскурсия по Астрахани
Прогулка по городу без занудства и скуки
Каспийская роза: Лотосовые поля
Индивидуальная экскурсия
10ч
18 100
за 1-4 чел.
Каспийская роза: Лотосовые поля
С июля по сентябрь наступает время цветения лотосов в дельте Волги
Ежедневно с июля по август
Сарай Бату - Золотоордынское царство
Индивидуальная экскурсия
18 300
за 1-4 чел.
Сарай Бату - Золотоордынское царство
В 120 километрах от Астрахани на территории села Селитренное располагается музейный археологический комплекс...
По договоренности
Астрахань: путешествие в прошлое
Индивидуальная экскурсия
2 500
за 1-5 чел.
Астрахань: путешествие в прошлое
Мы пройдем по бульварам и набережным, скверам и улочкам, и вы увидите площади, строения и церкви -...
Дельта Волги: Прогулка на каспийские раскаты
Индивидуальная экскурсия
10ч
18 100
за 1-4 чел.
Дельта Волги: Прогулка на каспийские раскаты
Дельта Волги - невероятно живописный край, вы увидите луга и пустынные ландшафты, леса и заросли тростника,...
По договоренности
Астрахань - город разных религий. Соборы и храмы
Индивидуальная экскурсия
7 500
за 1-4 чел.
Астрахань - город разных религий. Соборы и храмы
В Астрахани и области проживают представители свыше ста народов и различных этнических групп, наиболее...
По договоренности
Биосферный заповедник. Экологический туризм
Индивидуальная экскурсия
20 200
за 1-4 чел.
Биосферный заповедник. Экологический туризм
Астраханский биосферный заповедник расположен в дельте Волги, где великая русская река разветвляется...
По договоренности

Последние отзывы «Экскурсии Астрахани»

  • Отзыв на: Влюбиться в Астрахань за 2 часа!
    Е
    Евгений
    23 октября 2021
    5
    Очень интересная экскурсия! Рекомендую!
  • Отзыв на: Влюбиться в Астрахань за 2 часа!
    Т
    Татьяна
    22 октября 2021
    5
    Мы реально влюбились в Астрахань и захотелось еще раз непременно сюда вернуться. Экскурсия от гида, влюбленного в свой город-бесценна. Очень рекомендую всем! Ирина, спасибо Вам большое!
  • Отзыв на: Влюбиться в Астрахань за 2 часа!
    С
    Сергей
    21 октября 2021
    5
    Очень понравился гид Ирина и ее чудесная экскурсия! Очень пунктуальная, доброжелательная и знающая! Всё давалось четко, интересно, и. . душевно. . Очень приятно общаться с человеком, так любящим и знающим свой город! Одним словом, высший класс, мы в восхищении!
  • Отзыв на: Старая Астрахань: путешествие в прошлое
    М
    Михаил
    17 октября 2021
    5
    Максим из категории начинающих гидов, но с большим желанием максимально всё сделать хорошо и видно, что стремиться совершенствовать свои знания и навыки. Думаю, что всё получится!
  • Отзыв на: Старая Астрахань: путешествие в прошлое
    М
    Мария
    13 октября 2021
    5
    Огромная благодарность Максиму. Прекрасный экскурсовод, очень понравилась прогулка и экскурсия. ✅грамотно и красиво показал Астрахань. советую 100%✅
  • Отзыв на: Хулиганская экскурсия по Астрахани
    А
    Александр
    5 сентября 2021
    5
    Любопытная экскурсия. Наталья старается привлечь внимание к тем местам в городе, которые, скорее всего, пройдёшь и не заметишь. Где-то надо просто поднять голову, где-то зайти в подворотню… А в Астрахани есть, на что посмотреть. Спасибо Наталье за экскурсию и совет посетить сырный магазин, такой вкусной моцареллы я в России ещё не ел.
  • Отзыв на: Хулиганская экскурсия по Астрахани
    О
    Оксана
    25 августа 2021
    5
    Прекрасная экскурсия для тех кто историю и даты знает и сам. Экскурсия очень понравилась даже моему сыну, у которого обычно от слова экскурсия сводит скулы от тоски. Очень рекомендую для тех кто хочет почувствовать дух старого южного города
  • Отзыв на: Хулиганская экскурсия по Астрахани
    А
    Антон
    16 июля 2021
    5
    Наталья живой жизнерадостный человек, с огоньком в глазах и любовью к своему городу. Часть экскурсии по дворам Астрахани - просто супер. Спасибо.
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