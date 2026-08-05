Мини-группа
до 10 чел.
В трендеЗа красотой к лотосам
В уютной мини-группе отправиться в цветочную долину, искупаться на диком пляже и съесть арбуз
Начало: От причала №1 напротив гостиницы «Азимут»
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
3800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборБархан Большой Брат - на внедорожнике из Астрахани
Насладитесь поездкой на внедорожнике к бархану Большой Брат, ощутите дух раллийных трасс и полюбуйтесь уникальными пейзажами пустыни
Сегодня в 10:30
Завтра в 04:00
от 12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборАвторская гастропрогулка «Астрахань на вкус»
Погрузитесь в мир астраханских вкусов: от традиционной ухи до экзотических икряников в уютной атмосфере города
Начало: У Дворца бракосочетания
12 авг в 13:30
13 авг в 13:30
от 6500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборДобро пожаловать в Астрахань
Прогулка по Астрахани: Кремль, Белый город, набережная Волги, старинные особняки и торговые подворья. Узнайте интересные факты и легенды города
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от 6000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Астраханский кремль: история и осады
Узнайте, как строился Астраханский Кремль, какие осады он пережил и какие легенды скрывают его стены. Погрузитесь в историю и архитектуру древней крепости
Начало: У входа в кремль
Завтра в 09:30
10 авг в 13:30
от 4227 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Астраханский кремль: история и легенды
Посетить самый южный кремль страны и узнать о нем интересные факты с профессиональным гидом
Начало: В сквере Армения
10 авг в 09:00
15 авг в 09:00
от 5000 ₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Вдоль набережных Астрахани - на катере с навесом (в группе)
Панорамные виды на старинные и современные здания Астрахани. Вечерний круиз с южным закатом - идеальное завершение дня для всей семьи
Начало: На причале №1 напротив гостиницы «Азимут»
Сегодня в 14:30
Завтра в 12:00
800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Арбуз, икра и осётр: нескучно о брендах Астрахани
Погрузитесь в мир астраханских брендов: осетровая ферма, музей арбуза и столица юмора Камызяк. Откройте для себя удивительные истории и секреты
11 авг в 09:00
15 авг в 13:00
от 17 000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия по Астрахани для пожилых людей
Комфортное авто-путешествие с профессиональным гидом и журналистом-краеведом с 30-летним опытом
Начало: В сквере Ульяновых
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 7699 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Авторская экскурсия «Астрахань, которую не покажут в путеводителях»
Для тех, кто устал от стандартных «вылизанных» маршрутов и хочет увидеть настоящий город
Начало: В сквере Нефтяник
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от 5500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Старая Астрахань: прогулка по исторической части города и Кремлю
Астрахань, которой нет. Совершим путешествие в прошлое
Начало: У входа в кремль
Завтра в 13:00
10 авг в 13:00
от 7043 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Чисто Астрахань
Погрузитесь в атмосферу старинной Астрахани, открывая её тайны и завершая день в традиционной бане с блинами и морсом
Начало: У кремля
Завтра в 09:00
10 авг в 14:00
от 10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Авторская прогулка по Косе
Прогуляйтесь по историческому району Коса в Астрахани. Узнайте, где стояла триумфальная арка, и откройте для себя тайны старинных улиц и зданий
Начало: У Триумфальной арки
10 авг в 14:30
11 авг в 08:30
от 7100 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по Большим Исадам
Индивидуальная экскурсия по Астрахани: старейший дом, храм Успения, консервный завод, печь с изразцами, блошиный рынок и многое другое
Начало: В сквере Армения
10 авг в 14:00
11 авг в 08:00
от 7100 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Астраханский кремль: тайны и сокровища
Погрузитесь в историю Астраханского кремля, узнайте о его тайнах и сокровищах, посетите гробницу грузинских царей. Услуги гида и билеты включены
Начало: Рядом с Кремлем
11 авг в 08:00
15 авг в 08:00
от 5000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
По Астрахани на автомобиле
Погрузитесь в уникальную атмосферу Астрахани, открывая ее исторические и культурные сокровища в комфортной поездке
Начало: В районе Кремля
11 авг в 09:00
15 авг в 09:00
от 10 999 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Влюбиться в Астрахань за 2,5 часа
Главные и тайные места города на нескучной обзорной экскурсии
Начало: У здания ЗАГСа
10 авг в 07:00
12 авг в 07:00
от 6500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
По Астрахани с любовью: от кремля до базара
Индивидуальная экскурсия по Астрахани раскроет тайны города на пересечении культур. Погрузитесь в историю, посетите кремль и современные арт-пространства
Начало: По договорённости
Сегодня в 09:30
Завтра в 07:00
от 3500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Игровая экскурсия по Астрахани для детей
Почувствуйте себя переселенцами с Востока в Астрахани XVI века. Узнайте о старинной архитектуре, купеческих традициях и истории астраханских пионеров космоса
Начало: В районе кремля
11 авг в 08:00
15 авг в 08:00
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Астрахань: всё и сразу
Увидеть и узнать о городе самое главное за 2,5 часа
Начало: В сквере Ильи Ульянова
10 авг в 09:00
15 авг в 09:00
от 6500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по неординарной Косе
Узнайте историю Астрахани на экскурсии по Косе. В программе - старинные здания, интересные факты и уютное чаепитие в старинном доме
Начало: На набережной
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 5500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Привет, Астрахань
Минимум дат и максимум историй: нескучная культурно-архитектурная прогулка с душевным гидом
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
от 7000 ₽ за всё до 4 чел.
Квест
до 5 чел.
Не может быть, но было в Астрахани: квест по кинонатуре Гайдая
Отправьтесь в увлекательное путешествие по кинолокациям Гайдая в Астрахани. Откройте для себя тайны и загадки фильма «Не может быть»
Начало: В районе Петровской набережной
11 авг в 09:00
15 авг в 09:00
от 3000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Экспресс-прогулка по Астрахани
Погрузитесь в атмосферу старого Астраханского посада, пройдя по его главной артерии - улице Советской, полной историй и архитектурных шедевров
Начало: В Братском саду
10 авг в 08:00
12 авг в 08:30
от 4000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Вдоль набережных Астрахани - на катере с навесом
Откройте для себя сердце Астрахани с воды: старинные здания, современные постройки и закатное солнце. Незабываемые моменты ждут вас
Начало: Экскурсии на причале №1 напротив гостиницы «Азимут...
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от 7000 ₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Астрахань: прогулка по Белому городу
Приглашаем на увлекательную прогулку по старинным улицам Белого города в Астрахани. Узнайте, как строился этот район и чем он удивил Петра I
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от 4500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Астрахань в событиях и лицах
Погрузитесь в историю Астрахани на индивидуальной экскурсии. Вас ждут Триумфальная арка, Лебединое озеро и другие знаковые места города
Начало: У Триумфальной арки
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от 4990 ₽ за всё до 5 чел.
Квест
до 5 чел.
Мобильная квест-экскурсия по Астрахани
Посетить главные места города и раскрыть их историю на прогулке без гида
Начало: У Никольских ворот кремля
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от 1200 ₽ за всё до 5 чел.
-
35%
Индивидуальная
до 4 чел.
По Московской и ещё по одной: прогулка с гидом-историком
Раскрыть Астрахань через архитектуру, истории о жителях и вкус именных настоек
Начало: У входа в кремль
Завтра в 13:00
10 авг в 16:00
от 3608 ₽
5550 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Поэтическая автопрогулка по Астрахани
Обзорная экскурсия в мини-группе, приправленная лёгким флёром поэзии
Начало: На центральной набережной
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 12:00 и 16:00, в воскресенье в 12:00
Завтра в 12:00
10 авг в 12:00
8000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
Е
Дата посещения: 31 июл 2026
Отлично! Кораблик комфортабельный, капитан опытный, лотосы прекрасные, арбуз вкусный.
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И
Дата посещения: 4 мая 2026
Все было замечательно,познавательно и интересно
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И
Дата посещения: 18 апр 2026
Очень хорошо.
Гид - профессионал.
Очень интересная экскурсия. Рекомендую все туристам!
Гид - профессионал.
Очень интересная экскурсия. Рекомендую все туристам!
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Ю
Дата посещения: 25 янв 2026
Провели 3 часа с Дарьей, гуляя по городу. Было очень интересно, весело, познавательно и ненапряжно. Спасибо большое Дарье. Точно приедем сюда еще раз и погуляем с ней по другим местам в Астрахани.
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А
Дата посещения: 24 окт 2025
Спасибо огромное, нашему гиду - Ирэне Валерьевне и организатору экскурсии - Оксане, за прекрасную и познавательную экскурсию по Астрахани❤
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К
Дата посещения: 30 июл 2025
Приехав в Астрахань мы наугад выбрали частного гида и не прогадали. Нам посчастливилось встретить настоящего Астраханца с большой буквы, который
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С
Дата посещения: 15 сен 2025
Город Астрахань заиграл новыми красками благодаря автопрогулке с Дарьей.
Хочется отметить её образованность, эрудицию, увлечённость, любовь к своему колоритному городу.
Даша - мастер своего дела, и экскурсия с ней оставила у нас самые приятные впечатления.
Хочется отметить её образованность, эрудицию, увлечённость, любовь к своему колоритному городу.
Даша - мастер своего дела, и экскурсия с ней оставила у нас самые приятные впечатления.
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М
Дата посещения: 13 сен 2025
Очень душевная, я бы сказал домашняя организация прогулки. Очень приятный в общении и знающий свое дело капитан Андрей. Ну и остатки лотосов, очень красиво. И арбуз от капитана на пляже. Быоо приятно прокатиться.
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М
Дата посещения: 11 авг 2025
Экскурсия более чем удовлетворительная.
Понравился индивидуальный поход. Доброжелательная и комфортная атмосфера. Чистая машина с кондиционером.
Экскурсионное сопровождение всего маршрута было организовано на высоком уровне. Узнали много нового и полезного.
Понравился индивидуальный поход. Доброжелательная и комфортная атмосфера. Чистая машина с кондиционером.
Экскурсионное сопровождение всего маршрута было организовано на высоком уровне. Узнали много нового и полезного.
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Т
Дата посещения: 12 авг 2025
Очень понравилась экскурсия!!! Мы ездили с детьми 5 и 6 лет, дети просто в восторге!!! Масса эмоций и впечатлений!!! Просто
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Всего 2121 отзыв в Астрахани
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Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани
Самые популярные экскурсии в Астрахани
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Что посмотреть в Астрахани
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Сколько стоит экскурсия по Астрахани в августе 2026
Сейчас в Астрахани можно забронировать 89 экскурсий и билетов от 800 до 53 000 со скидкой до 35%. Туристы уже оставили гидам 2121 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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