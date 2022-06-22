Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ожидает
Астраханский кремль в деталях
Вы погуляете по ухоженной территории кремля, увидите его главные достопримечательности и услышите связанные с ними истории. Я расскажу:
Где находились тайные Водяные ворота и для чего они были нужны
Почему Артиллерийская башня превратилась в Пыточную
Сколько предшественниц было у Пречистенской колокольни
Каким собором восхищался сам Петр Первый
Что такое варница и какие события происходили на Лобном месте
А еще мы рассмотрим карту Астрахани XVII века и сравним ее с современным городом!
Организационные детали
Если вас больше трех человек, доплата за каждого участника составит 300 рублей
Посещение башен и музейных экспозиций не предусмотрено
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в сквере Ульянова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Астрахани
Провела 578 экскурсий для 1071 туриста
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Ирина. Я аккредитованный гид, но против скучных и банальных экскурсий. С радостью расскажу вам о родном городе и сделаю все, чтобы вы действительно его полюбили!