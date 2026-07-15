Приглашаю на нескучную прогулку по великолепному Астраханскому кремлю! Недаром Тарас Шевченко сравнивал его с «щеголем 17 века, красующимся в кружевах перед всем городом». Вы оцените могучие древние башни, расшифруете архитектуру старинных храмов, подниметесь на прясла и полюбуетесь через бойницы окружающими панорамами.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-5 человек, стоимость зависит от количества людей

от 5000 ₽ за экскурсию

Ваш гид в Астрахани

Описание экскурсии

Астраханский кремль в деталях

Вы погуляете по ухоженной территории кремля, увидите его главные достопримечательности и услышите связанные с ними истории. Я расскажу:

Где находились тайные Водяные ворота и для чего они были нужны

Почему Артиллерийская башня превратилась в Пыточную

Сколько предшественниц было у Пречистенской колокольни

Каким собором восхищался сам Петр Первый

Что такое варница и какие события происходили на Лобном месте

А еще мы рассмотрим карту Астрахани XVII века и сравним ее с современным городом!

Организационные детали