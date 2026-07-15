Приглашаю на нескучную прогулку по великолепному Астраханскому кремлю! Недаром Тарас Шевченко сравнивал его с «щеголем 17 века, красующимся в кружевах перед всем городом».
Вы оцените могучие древние башни, расшифруете архитектуру старинных храмов, подниметесь на прясла и полюбуетесь через бойницы окружающими панорамами.
Вы оцените могучие древние башни, расшифруете архитектуру старинных храмов, подниметесь на прясла и полюбуетесь через бойницы окружающими панорамами.
Описание экскурсии
Астраханский кремль в деталях
Вы погуляете по ухоженной территории кремля, увидите его главные достопримечательности и услышите связанные с ними истории. Я расскажу:
- Где находились тайные Водяные ворота и для чего они были нужны
- Почему Артиллерийская башня превратилась в Пыточную
- Сколько предшественниц было у Пречистенской колокольни
- Каким собором восхищался сам Петр Первый
- Что такое варница и какие события происходили на Лобном месте
А еще мы рассмотрим карту Астрахани XVII века и сравним ее с современным городом!
Организационные детали
- Если вас больше пяти человек, доплата за каждого участника составит 300 ₽
- Посещение башен и музейных экспозиций не предусмотрено
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В сквере Армения
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Астрахани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 4027 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Ирина, и я занимаюсь любимым делом — придумываю и провожу экскурсии по моему родному городу. Обещаю, наша Астрахань вам обязательно понравится. При заказе любой моей экскурсии в подарок — авторский электронный путеводитель «Что ещё посмотреть/увидеть/попробовать в Астрахани»!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 80 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Ирина, потрясающая экскурсоводка, всегда видно, когда человек горит своим делом и знает и любит историю города! Однозначно рекомендую❤️
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Ю
Ирина очень интересно рассказывает про историю постройки кремля, особенности его постройки. Видно, что она знающий экскурсовод и душевный человек. Время экскурсии прошло незаметно. Спасибо
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Очень динамичная экскурсия, Ирина прекрасный рассказчик!
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А
Большое спасибо Ирине за эту экскурсию! Нам так понравилось, что на следующий день мы пошли ещё на одну, не менее интересную. Благодаря Ирине город произвёл на нас гораздо большее впечатление и оставил приятный след в воспоминаниях! Очень хотим вернуться сюда вновь!
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Е
Мы взяли сразу две экскурсии у Ирины: по Кремля и гастро-прогулку. Это оказалось идеальным решением, вначале погулять по историческому центру, а потом посидеть в нескольких приятных заведениях и попробовать местные
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Т
Ирина прекрасно провела нас по территории Кремля. Очень интересные рассказы об истории башен, о работе учёных по восстановлению его облика, об окружающей природе.
Темп прохождения экскурсии и маршрут соответствовал нашим ожиданиям и возможностям.
Темп прохождения экскурсии и маршрут соответствовал нашим ожиданиям и возможностям.
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