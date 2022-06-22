Астраханский кремль: история и легенды

Посетить самый южный кремль страны и узнать о нем интересные факты с профессиональным гидом

Приглашаю на нескучную прогулку по великолепному Астраханскому кремлю! Недаром Тарас Шевченко сравнивал его с «щеголем 17 века, красующимся в кружевах перед всем городом».

Вы оцените могучие древние башни, расшифруете архитектуру старинных храмов, подниметесь на прясла и полюбуетесь через бойницы окружающими панорамами.
Астраханский кремль: история и легенды
Астраханский кремль: история и легенды
Астраханский кремль: история и легенды
Астраханский кремль: история и легенды
Астраханский кремль: история и легенды
Астраханский кремль: история и легенды
Астраханский кремль: история и легенды
Астраханский кремль: история и легенды
Астраханский кремль: история и легенды
Астраханский кремль: история и легенды
Астраханский кремль: история и легенды
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Астраханский кремль в деталях

Вы погуляете по ухоженной территории кремля, увидите его главные достопримечательности и услышите связанные с ними истории. Я расскажу:

  • Где находились тайные Водяные ворота и для чего они были нужны
  • Почему Артиллерийская башня превратилась в Пыточную
  • Сколько предшественниц было у Пречистенской колокольни
  • Каким собором восхищался сам Петр Первый
  • Что такое варница и какие события происходили на Лобном месте

А еще мы рассмотрим карту Астрахани XVII века и сравним ее с современным городом!

Организационные детали

  • Если вас больше трех человек, доплата за каждого участника составит 300 рублей
  • Посещение башен и музейных экспозиций не предусмотрено

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в сквере Ульянова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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