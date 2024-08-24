Астраханский кремль: тайны, сокровища и гробница грузинских царей

Погрузитесь в историю Астраханского кремля, узнайте о его тайнах и сокровищах, посетите гробницу грузинских царей. Услуги гида и билеты включены
Астраханский кремль хранит в своих стенах множество историй и легенд. Здесь жили императоры, цари, святые и простые люди. Экскурсия познакомит вас с архитектурными особенностями крепости, её башнями и монастырями.

Вы узнаете,
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что связывало Троицкий монастырь с Иваном Грозным и Петром I, а также посетите Успенский собор и его крипту, где покоятся грузинские цари Вахтанг VI и Теймураз II.

Истории о сокровищах и захоронениях, удивительные находки археологов и загадочные символы на стенах кремля не оставят вас равнодушными

5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Погружение в пятивековую историю
  • 🔍 Уникальные исторические факты и легенды
  • 🕵️‍♂️ Посещение подземелий и крипт
  • 🖼️ Архитектурные особенности и редкости
  • 💎 Истории о сокровищах и захоронениях
    • Астраханский кремль: тайны, сокровища и гробница грузинских царей
    Астраханский кремль: тайны, сокровища и гробница грузинских царей
    Астраханский кремль: тайны, сокровища и гробница грузинских царей
    Ближайшие даты:
    Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

    Что можно увидеть

  • Стены кремля
  • Троицкий монастырь
  • Успенский собор
  • Крипта Успенского собора

    • Описание экскурсии

    Что вас ожидает

    • Стены кремля. Мы прогуляемся по ним. Я расскажу, из чего строилась крепость и что скрывается в семи башнях.
    • Троицкий монастырь. Вы познакомитесь с архитектурными особенностями строения и узнаете, что связывало монастырь с Иваном Грозным, Мариной Мнишек и Петром I.
    • Успенский собор. Богато декорированный, он собрал немало комплиментов за 3 столетия существования. К собору примыкает удивительная архитектурная редкость — лобное место. Выясним, что было здесь раньше и что находится сейчас.
    • Крипта Успенского собора — подземное сводчатое помещение для погребения. Другое название крипты — нижняя церковь. Тут вы услышите историю гробниц Вахтанга VI и Теймураза II.

    Вы узнаете:

    • Почему именно в Астраханском кремле нашли покой грузинские цари, монахи и странники.
    • Какие ещё захоронения и святые места сокрыты в крепости.
    • Почему ризница главного собора Астрахани считалась сокровищницей.
    • Что скрывают башни кремля.
    • Какие чудесные видения на территории крепости описаны в летописи.
    • Что Марина Мнишек нарушила, живя в кремле, и какое сокровище оставила в Астрахани.
    • Что удивительного нашли археологи во время раскопок на территории кремля.
    • Как можно расшифровать знаки и символы на стенах и крышах кремлёвских достопримечательностей.

    Организационные детали

    • В стоимость включены услуги гида и билеты в кремль.
    • Дополнительно оплачиваются билеты в гробницу — 800 ₽ за группу, билеты в подземелье погреба — 100 ₽ за человека.
    • Могу провести экскурсию для группы более 3 человек. Доплата составит 300 ₽ за чел.

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    В кремле
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 1.5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 3 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    3
    4
    3
    2
    1
    О
    24 авг 2024
    Спасибо Дарье за интересную экскурсию, нам понравилась
    К
    11 авг 2024
    Не знала какую экскурсию выбрать, но в итоге остановилась на этой и не пожалела.
    Было очень интересно все посмотреть, а особенно послушать гида. Зависит, конечно, от школы, но у нас история
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    мало затрагивала Астрахань, поэтому все рассказанное для меня было новой информацией. К тому же в интернете и учебниках всегда история преподносится довольно сухо, потому не всегда интересно читать, а Дарья рассказывает очень интересно.
    Время прошло так быстро, что я даже не заметила. Думаю полтора часа маловато. Я бы послушала подольше.
    Еще раз большое спасибо за экскурсию)

    Алёна
    23 июл 2024
    Я бывала на разных экскурсиях в Кремле, но это уникальный маршрут. Очень проработанно, увлекательно, познавательно. Спасибо Дарье😍
    Я бывала на разных экскурсиях в Кремле, но это уникальный маршрут. Очень проработанно, увлекательно, познавательно. Спасибо Дарье😍Я бывала на разных экскурсиях в Кремле, но это уникальный маршрут. Очень проработанно, увлекательно, познавательно. Спасибо Дарье😍Я бывала на разных экскурсиях в Кремле, но это уникальный маршрут. Очень проработанно, увлекательно, познавательно. Спасибо Дарье😍

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