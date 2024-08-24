Астраханский кремль хранит в своих стенах множество историй и легенд. Здесь жили императоры, цари, святые и простые люди. Экскурсия познакомит вас с архитектурными особенностями крепости, её башнями и монастырями.
Вы узнаете,
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Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Стены кремля. Мы прогуляемся по ним. Я расскажу, из чего строилась крепость и что скрывается в семи башнях.
- Троицкий монастырь. Вы познакомитесь с архитектурными особенностями строения и узнаете, что связывало монастырь с Иваном Грозным, Мариной Мнишек и Петром I.
- Успенский собор. Богато декорированный, он собрал немало комплиментов за 3 столетия существования. К собору примыкает удивительная архитектурная редкость — лобное место. Выясним, что было здесь раньше и что находится сейчас.
- Крипта Успенского собора — подземное сводчатое помещение для погребения. Другое название крипты — нижняя церковь. Тут вы услышите историю гробниц Вахтанга VI и Теймураза II.
Вы узнаете:
- Почему именно в Астраханском кремле нашли покой грузинские цари, монахи и странники.
- Какие ещё захоронения и святые места сокрыты в крепости.
- Почему ризница главного собора Астрахани считалась сокровищницей.
- Что скрывают башни кремля.
- Какие чудесные видения на территории крепости описаны в летописи.
- Что Марина Мнишек нарушила, живя в кремле, и какое сокровище оставила в Астрахани.
- Что удивительного нашли археологи во время раскопок на территории кремля.
- Как можно расшифровать знаки и символы на стенах и крышах кремлёвских достопримечательностей.
Организационные детали
- В стоимость включены услуги гида и билеты в кремль.
- Дополнительно оплачиваются билеты в гробницу — 800 ₽ за группу, билеты в подземелье погреба — 100 ₽ за человека.
- Могу провести экскурсию для группы более 3 человек. Доплата составит 300 ₽ за чел.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В кремле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Астрахани
Провела экскурсии для 962 туристов
Всем привет! Меня зовут Дарья. Я астраханка в шестом поколении, а по отцовской линии, подозреваю, потомок коренных жителей. По образованию культуролог, имею опыт научной работы. Историей увлекалась всегда, поэтому и выбрала профессию гида. Экскурсии провожу со студенческой скамьи: они всегда проходят интересно, легко и непринуждённо.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
24 авг 2024
Спасибо Дарье за интересную экскурсию, нам понравилась
К
Кокорина
11 авг 2024
Не знала какую экскурсию выбрать, но в итоге остановилась на этой и не пожалела.
Было очень интересно все посмотреть, а особенно послушать гида. Зависит, конечно, от школы, но у нас история
Было очень интересно все посмотреть, а особенно послушать гида. Зависит, конечно, от школы, но у нас история
Алёна
23 июл 2024
Я бывала на разных экскурсиях в Кремле, но это уникальный маршрут. Очень проработанно, увлекательно, познавательно. Спасибо Дарье😍
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