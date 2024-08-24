читать дальше мало затрагивала Астрахань, поэтому все рассказанное для меня было новой информацией. К тому же в интернете и учебниках всегда история преподносится довольно сухо, потому не всегда интересно читать, а Дарья рассказывает очень интересно.

Время прошло так быстро, что я даже не заметила. Думаю полтора часа маловато. Я бы послушала подольше.

Еще раз большое спасибо за экскурсию)

Не знала какую экскурсию выбрать, но в итоге остановилась на этой и не пожалела.Было очень интересно все посмотреть, а особенно послушать гида. Зависит, конечно, от школы, но у нас история