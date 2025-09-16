Приглашаем на экскурсию по Белому городу — историческому району Астрахани.
Вы увидите белокаменные дома, старинные площади и уютные переулки, познакомитесь с ремесленными традициями и атмосферой старого города.
Описание экскурсииПрогулка по Белому городу Белый город — это один из самых атмосферных районов Астрахани. Экскурсия подарит возможность увидеть белокаменные дома и старинные постройки, сохранившие местный стиль и традиции. Гид расскажет захватывающие истории и события, тесно связанные с этим местом. Площади и торговые ряды На площади Ленина вы узнаете об её архитектурном облике и значении для городской жизни. Затем прогулка продолжится на Торговой площади, где прошлое купеческой Астрахани переплетается с современными магазинами и активной жизнью района. Переулки, скверы и ремесла Прогуливаясь по тихим переулкам и зелёным скверам, вы насладитесь особой атмосферой Белого города. Завершением прогулки станет знакомство с традициями местных ремесел и современными мастерами, продолжающими культурное наследие этого района.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Улочки Белого города
- Площадь Ленина
- Торговая площадь и рынок
- Городские переулки и скверы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Город Астрахань, улица В. Тредиаковского 2/1
Завершение: Город Астрахань, площадь Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
16 сен 2025
