Вы увидите белокаменные дома, старинные площади и уютные переулки, познакомитесь с ремесленными традициями и атмосферой старого города.

Описание экскурсии Прогулка по Белому городу Белый город — это один из самых атмосферных районов Астрахани. Экскурсия подарит возможность увидеть белокаменные дома и старинные постройки, сохранившие местный стиль и традиции. Гид расскажет захватывающие истории и события, тесно связанные с этим местом. Площади и торговые ряды На площади Ленина вы узнаете об её архитектурном облике и значении для городской жизни. Затем прогулка продолжится на Торговой площади, где прошлое купеческой Астрахани переплетается с современными магазинами и активной жизнью района. Переулки, скверы и ремесла Прогуливаясь по тихим переулкам и зелёным скверам, вы насладитесь особой атмосферой Белого города. Завершением прогулки станет знакомство с традициями местных ремесел и современными мастерами, продолжающими культурное наследие этого района.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Улочки Белого города

Площадь Ленина

Торговая площадь и рынок

Что включено Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Город Астрахань, улица В. Тредиаковского 2/1 Завершение: Город Астрахань, площадь Ленина Когда и сколько длится? Экскурсия длится около 2 часов Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.