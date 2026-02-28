Представьте себе прогулку по улицам, где каждый камень хранит историю.
Экспресс-прогулка по Астрахани - это не просто экскурсия, это путешествие в прошлое города, начиная от величественного Астраханского кремля и заканчивая тайнами
Экспресс-прогулка по Астрахани - это не просто экскурсия, это путешествие в прошлое города, начиная от величественного Астраханского кремля и заканчивая тайнами
5 причин купить эту экскурсию
- 📜 Увлекательные исторические факты
- 🏛️ Посещение значимых архитектурных объектов
- 📬 Возможность отправить открытку из исторического здания
- 🕵️♂️ Разгадка городских тайн и секретов
- 🚌 Индивидуальный формат экскурсии
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для экскурсии по Астрахани - летние месяцы, с июня по август. В это время город оживает, природа радует теплом, а туристов ждёт множество открытий. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться прогулкой, но стоит учитывать переменчивую погоду. Зимой, хотя и холоднее, экскурсия остаётся доступной, но впечатления могут быть менее яркими из-за погодных условий.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Астраханский кремль
- Дом генерал-губернатора
- Ансамбль городских учреждений
- Почтово-телеграфная контора
- Хирургическая лечебница
- Караван-сараи
- Гимназия
Описание экскурсии
Наша экскурсия начнётся у кремлёвской колокольни. Я расскажу, почему башня была построена в начале 20 века и что случилось с её предшественницами. А затем мы неспешно пройдём по старейшей улице города — Советской. Вы увидите:
- Дом генерал-губернатора, в прошлом резиденцию первого лица города
- Ансамбль городских учреждений. Объясню, почему его сравнивают с историческим музеем в Москве.
- Почтово-телеграфную контору. Здесь и сейчас можно отправить открытку из Астрахани.
- Хирургическую лечебницу. Расскажу, почему пиво изначально считали лекарством.
Улица — всего-то километр с хвостиком, а сколько будет секретов и открытий!
- Мы обязательно увидим загадочные караван-сараи заморских купцов
- Заглянем на знаменитые галереи, увидим кружевные решётки, аутентичные засовы, выясним, где у купцов находилась молельня и для чего им была нужна магия
- Рассмотрим детали на здании гимназии, где учились когда-то «шерочка с машерочкой»
- Разберёмся, почему астраханцы сначала боялись ездить на трамвае и для чего на старинных люках были нужны пупырышки
- Найдём уникальное изображение гидры
- А ещё уточним, с какой фигурой сравнивал город поэт Велимир Хлебников, тоже, кстати, астраханец
Организационные детали
- Если вас больше трёх человек, доплата за каждого участника составит 300 рублей
- При желании можно дополнить экскурсию прогулкой по территории Астраханского кремля. Подробности обсудим в личной переписке.
- В жаркое время года прогулку лучше планировать на утро или вечер
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Братском саду
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Астрахани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 4013 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Ирина, и я занимаюсь любимым делом — придумываю и провожу экскурсии по моему родному городу. Обещаю, наша Астрахань вам обязательно понравится. При заказе любой моей экскурсии в подарок — авторский электронный путеводитель «Что ещё посмотреть/увидеть/попробовать в Астрахани»!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Отличная экспресс-экскурсия для тех, кто быстро хочет узнать о городе. Интересный рассказ, прекрасный экскурсовод, замечательная экскурсия.
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В конце января мы посетили экспресс-экскурсию с Ириной по Астрахани. Брали эту экскурсию, как дополнительную. Она часовая. Соединили ее с часовой экскурсией по Кремлю, и у нас получилась длинная 2-х
+2
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Хочу поблагодарить Ирину за замечательное знакомство с городом Астрахань, экскурсия нам очень понравилась, как и город😍Ирина очень интересно все рассказала, показала историческую часть города. Ирина очень душевный и интересный экскурсовод,
+2
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Я
Это супер прогулка, узнали исторические факты, особенности и полазили по интересным местам о которых вам расскажет Ирина)) мы в восторге, очень рекомендую)
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Е
Огромное спасибо Ирине за чудесную прогулку и возможность узнать и увидеть замечательный город Астрахань! Всегда приятно иметь дело с профессионалом, увлечённым и искренне любящим свой город. Возникло желание вернуться и посмотреть ещё.
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Я
Были на экскурсии компанией из 7 человек: 4 взрослых и 3 детей 6, 8 и 10 лет. Всем очень понравилось. Для детей были вопросы и небольшие интерактивы, что держало их
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