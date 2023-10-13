Экспресс-прогулка по Астрахани

Всего за час увидеть знаковые достопримечательности и «скрытые жемчужины» главной улицы города
Когда-то у стен Астраханского кремля вырос посад — Белый город. По его главной улице — Московской (а теперь Советской) мы и прогуляемся.
Вы увидите главные здания старого города и услышите много увлекательных историй — про «шерочку с машерочкой», астраханских купцов и поэтов, первые трамваи и даже про пупырышки на старинных городских люках.
Вы увидите главные здания старого города и услышите много увлекательных историй — про «шерочку с машерочкой», астраханских купцов и поэтов, первые трамваи и даже про пупырышки на старинных городских люках.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Наша экскурсия начнётся у кремлёвской колокольни. Я расскажу, почему башня была построена в начале 20 века и что случилось с её предшественницами. А затем мы неспешно пройдём по старейшей улице города — Советской. Вы увидите:
- Дом генерал-губернатора, в прошлом резиденцию первого лица города
- Ансамбль городских учреждений. Объясню, почему его сравнивают с историческим музеем в Москве.
- Почтово-телеграфную контору. Здесь и сейчас можно отправить открытку из Астрахани.
- Хирургическую лечебницу. Расскажу, почему пиво изначально считали лекарством.
Улица — всего-то километр с хвостиком, а сколько будет секретов и открытий!
- Мы обязательно увидим загадочные караван-сараи заморских купцов
- Заглянем на знаменитые галереи, увидим кружевные решётки, аутентичные засовы, выясним, где у купцов находилась молельня и для чего им была нужна магия
- Рассмотрим детали на здании гимназии, где учились когда-то «шерочка с машерочкой»
- Разберёмся, почему астраханцы сначала боялись ездить на трамвае и для чего на старинных люках были нужны пупырышки
- Найдём уникальное изображение гидры
- А ещё уточним, с какой фигурой сравнивал город поэт Велимир Хлебников, тоже, кстати, астраханец
Организационные детали
- Если вас больше трёх человек, доплата за каждого участника составит 300 рублей
- При желании можно дополнить экскурсию прогулкой по территории Астраханского кремля. Подробности обсудим в личной переписке.
- В жаркое время года прогулку лучше планировать на утро или вечер
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Братском саду
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Астрахани
Провела экскурсии для 2066 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Ирина, и я занимаюсь любимым делом — придумываю и провожу экскурсии по моему родному городу. Обещаю, наша Астрахань вам обязательно понравится. При заказе любой моей экскурсии в подарок — авторский электронный путеводитель «Что ещё посмотреть/увидеть/попробовать в Астрахани»!
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