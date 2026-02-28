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Экспресс-прогулка по Астрахани

Погрузитесь в атмосферу старого Астраханского посада, пройдя по его главной артерии - улице Советской, полной историй и архитектурных шедевров
Представьте себе прогулку по улицам, где каждый камень хранит историю.

Экспресс-прогулка по Астрахани - это не просто экскурсия, это путешествие в прошлое города, начиная от величественного Астраханского кремля и заканчивая тайнами
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старинных улиц.

Вы увидите резиденцию генерал-губернатора, почувствуете атмосферу исторического музея, отправите открытку из старинной почтово-телеграфной конторы и узнаете, почему пиво считалось лекарством.

Но это ещё не всё: караван-сараи заморских купцов, кружевные решётки галерей, секреты купеческих молельней и магии, истории первых трамваев и даже уникальное изображение гидры - всё это ждёт вас.

Познакомьтесь с городом, который вдохновлял поэтов и художников, и унесите с собой частичку его души

5
16 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Увлекательные исторические факты
  • 🏛️ Посещение значимых архитектурных объектов
  • 📬 Возможность отправить открытку из исторического здания
  • 🕵️‍♂️ Разгадка городских тайн и секретов
  • 🚌 Индивидуальный формат экскурсии

Лучшее время для посещения

янв
фев
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апр
май
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сен
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Лучшее время для экскурсии по Астрахани - летние месяцы, с июня по август. В это время город оживает, природа радует теплом, а туристов ждёт множество открытий. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться прогулкой, но стоит учитывать переменчивую погоду. Зимой, хотя и холоднее, экскурсия остаётся доступной, но впечатления могут быть менее яркими из-за погодных условий.
Сейчас август — это идеальное время.
Экспресс-прогулка по Астрахани
Экспресс-прогулка по Астрахани
Экспресс-прогулка по Астрахани

Что можно увидеть

  • Астраханский кремль
  • Дом генерал-губернатора
  • Ансамбль городских учреждений
  • Почтово-телеграфная контора
  • Хирургическая лечебница
  • Караван-сараи
  • Гимназия

Описание экскурсии

Наша экскурсия начнётся у кремлёвской колокольни. Я расскажу, почему башня была построена в начале 20 века и что случилось с её предшественницами. А затем мы неспешно пройдём по старейшей улице города — Советской. Вы увидите:

  • Дом генерал-губернатора, в прошлом резиденцию первого лица города
  • Ансамбль городских учреждений. Объясню, почему его сравнивают с историческим музеем в Москве.
  • Почтово-телеграфную контору. Здесь и сейчас можно отправить открытку из Астрахани.
  • Хирургическую лечебницу. Расскажу, почему пиво изначально считали лекарством.

Улица — всего-то километр с хвостиком, а сколько будет секретов и открытий!

  • Мы обязательно увидим загадочные караван-сараи заморских купцов
  • Заглянем на знаменитые галереи, увидим кружевные решётки, аутентичные засовы, выясним, где у купцов находилась молельня и для чего им была нужна магия
  • Рассмотрим детали на здании гимназии, где учились когда-то «шерочка с машерочкой»
  • Разберёмся, почему астраханцы сначала боялись ездить на трамвае и для чего на старинных люках были нужны пупырышки
  • Найдём уникальное изображение гидры
  • А ещё уточним, с какой фигурой сравнивал город поэт Велимир Хлебников, тоже, кстати, астраханец

Организационные детали

  • Если вас больше трёх человек, доплата за каждого участника составит 300 рублей
  • При желании можно дополнить экскурсию прогулкой по территории Астраханского кремля. Подробности обсудим в личной переписке.
  • В жаркое время года прогулку лучше планировать на утро или вечер

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Братском саду
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Астрахани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 4013 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Ирина, и я занимаюсь любимым делом — придумываю и провожу экскурсии по моему родному городу. Обещаю, наша Астрахань вам обязательно понравится. При заказе любой моей экскурсии в подарок — авторский электронный путеводитель «Что ещё посмотреть/увидеть/попробовать в Астрахани»!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
4
3
2
1
Татьяна
Отличная экспресс-экскурсия для тех, кто быстро хочет узнать о городе. Интересный рассказ, прекрасный экскурсовод, замечательная экскурсия.
Отличная экспресс-экскурсия для тех, кто быстро хочет узнать о городе. Интересный рассказ, прекрасный экскурсовод, замечательная экскурсия.
Отличная экспресс-экскурсия для тех, кто быстро хочет узнать о городе. Интересный рассказ, прекрасный экскурсовод, замечательная экскурсия.
Отличная экспресс-экскурсия для тех, кто быстро хочет узнать о городе. Интересный рассказ, прекрасный экскурсовод, замечательная экскурсия.
Отличная экспресс-экскурсия для тех, кто быстро хочет узнать о городе. Интересный рассказ, прекрасный экскурсовод, замечательная экскурсия.
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Ольга
В конце января мы посетили экспресс-экскурсию с Ириной по Астрахани. Брали эту экскурсию, как дополнительную. Она часовая. Соединили ее с часовой экскурсией по Кремлю, и у нас получилась длинная 2-х
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часовая экскурсия по Астрахани. Должна сказать, что и сама по себе экспресс-экскурсия не маленькая. За 1 час можно обойти очень много. Удивительно, что идя по одной прямой улице, мы обозрели столько объектов и оказались в другой части города. И старинные подворья, и главпочта, и бывший дом губернатора, и здания городской Администрации, бывший госпиталь, церкви, особняки, памятники, театры, другие объекты попадались нам по пути, и очень интересно о них было все узнать. Несмотря на морозец и снежок, экскурсия проходила бодро и энергично. Аудио-гиды позволяли нам все хорошо слышать и не теряться, даже если мы останавливались, чтобы сфотографироваться или рассмотреть что-то получше. Особенно благостное впечатление произвел на нас последний участок экскурсии, где на небольшой площади в Астрахани разместились и Благовещенский женский монастырь, здесь же красивая колокольня, здесь же часовня Николая Чудотворца, и памятник казахскому народному музыканту, композитору, домбристу Курмангазы, и сквер Армения с памятным знаком Хачкар. Посещая такие места, понимаешь, что Астрахань – это удивительный многонациональный город, в котором по соседству уживаются представители и объекты самых разных времен и культур.

В конце января мы посетили экспресс-экскурсию с Ириной по Астрахани. Брали эту экскурсию, как дополнительную. Она
В конце января мы посетили экспресс-экскурсию с Ириной по Астрахани. Брали эту экскурсию, как дополнительную. Она
В конце января мы посетили экспресс-экскурсию с Ириной по Астрахани. Брали эту экскурсию, как дополнительную. Она
В конце января мы посетили экспресс-экскурсию с Ириной по Астрахани. Брали эту экскурсию, как дополнительную. Она
В конце января мы посетили экспресс-экскурсию с Ириной по Астрахани. Брали эту экскурсию, как дополнительную. Она
В конце января мы посетили экспресс-экскурсию с Ириной по Астрахани. Брали эту экскурсию, как дополнительную. Она
В конце января мы посетили экспресс-экскурсию с Ириной по Астрахани. Брали эту экскурсию, как дополнительную. Она
В конце января мы посетили экспресс-экскурсию с Ириной по Астрахани. Брали эту экскурсию, как дополнительную. Она+2
В конце января мы посетили экспресс-экскурсию с Ириной по Астрахани. Брали эту экскурсию, как дополнительную. Она
В конце января мы посетили экспресс-экскурсию с Ириной по Астрахани. Брали эту экскурсию, как дополнительную. Она
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Анастасия
Хочу поблагодарить Ирину за замечательное знакомство с городом Астрахань, экскурсия нам очень понравилась, как и город😍Ирина очень интересно все рассказала, показала историческую часть города. Ирина очень душевный и интересный экскурсовод,
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все было как то по домашнему, легко и интересно. Всем советую посетить город Астрахань вместе с Ириной❤️ Есть повод вернуться, так как очень много достопримечательностей и за один вечер не было возможности все посмотреть 🤗

Хочу поблагодарить Ирину за замечательное знакомство с городом Астрахань, экскурсия нам очень понравилась, как и город😍Ирина
Хочу поблагодарить Ирину за замечательное знакомство с городом Астрахань, экскурсия нам очень понравилась, как и город😍Ирина
Хочу поблагодарить Ирину за замечательное знакомство с городом Астрахань, экскурсия нам очень понравилась, как и город😍Ирина
Хочу поблагодарить Ирину за замечательное знакомство с городом Астрахань, экскурсия нам очень понравилась, как и город😍Ирина
Хочу поблагодарить Ирину за замечательное знакомство с городом Астрахань, экскурсия нам очень понравилась, как и город😍Ирина
Хочу поблагодарить Ирину за замечательное знакомство с городом Астрахань, экскурсия нам очень понравилась, как и город😍Ирина
Хочу поблагодарить Ирину за замечательное знакомство с городом Астрахань, экскурсия нам очень понравилась, как и город😍Ирина
Хочу поблагодарить Ирину за замечательное знакомство с городом Астрахань, экскурсия нам очень понравилась, как и город😍Ирина+2
Хочу поблагодарить Ирину за замечательное знакомство с городом Астрахань, экскурсия нам очень понравилась, как и город😍Ирина
Хочу поблагодарить Ирину за замечательное знакомство с городом Астрахань, экскурсия нам очень понравилась, как и город😍Ирина
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Я
Это супер прогулка, узнали исторические факты, особенности и полазили по интересным местам о которых вам расскажет Ирина)) мы в восторге, очень рекомендую)
Это супер прогулка, узнали исторические факты, особенности и полазили по интересным местам о которых вам расскажет
Это супер прогулка, узнали исторические факты, особенности и полазили по интересным местам о которых вам расскажет
Это супер прогулка, узнали исторические факты, особенности и полазили по интересным местам о которых вам расскажет
Это супер прогулка, узнали исторические факты, особенности и полазили по интересным местам о которых вам расскажет
Это супер прогулка, узнали исторические факты, особенности и полазили по интересным местам о которых вам расскажет
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Е
Огромное спасибо Ирине за чудесную прогулку и возможность узнать и увидеть замечательный город Астрахань! Всегда приятно иметь дело с профессионалом, увлечённым и искренне любящим свой город. Возникло желание вернуться и посмотреть ещё.
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Я
Были на экскурсии компанией из 7 человек: 4 взрослых и 3 детей 6, 8 и 10 лет. Всем очень понравилось. Для детей были вопросы и небольшие интерактивы, что держало их
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внимание и делало экскурсию интересной и для младшей части группы. Информация дается в очень комфортном формате, с акцентами, сравнениями, а не сухие факты, что дает возможность проникнуться историей города, понять особенности и отлично помогает запомнить эту информацию.
Однозначно рекомендую!

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