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Старая Астрахань: прогулка по исторической части города и Кремлю

Астрахань, которой нет. Совершим путешествие в прошлое
Чтобы понять характер современной Астрахани, непременно стоит проникнуть в её прошлое! За 2 часа вы исследуете уголки исторического центра, которые обычно остаются за рамками обзорных экскурсий. Узнаете, как выглядели сотни лет назад астраханские набережные, храмы и бульвары. И конечно, откроете секреты о подземельях, тайных ходах и бункерах.
5
91 отзыв
Старая Астрахань: прогулка по исторической части города и Кремлю
Старая Астрахань: прогулка по исторической части города и Кремлю
Старая Астрахань: прогулка по исторической части города и Кремлю

Описание экскурсии

Астрахань, которая осталась в прошлых веках

Маршрут нашей экскурсии проложен по центру Астрахани, но при этом мы не будем зацикливаться на классических достопримечательностях.
Сначала мы посетим Кремль. Вы узнаете, как он строился, где был двор с заложниками, сколько на самом деле лет его стенам, а также почему бугор называется Заячий и многое другое. Информация взята из архивов — никаких домыслов!
Затем мы пройдем по старейшей улице нашего города, подворьям и скверам. Вы узнаете, где было самое первое кладбище, где находился самый первый караван-сарай, построенный еще в 1560-е гг. Также я расскажу вам о Белом городе — но не то, что рассказывают практически все гиды (о строениях, что остались). Я поделюсь с вами тем, как строился Белый город и какие башни и ворота были в этой крепости — это уникальная информация!

Путешествие по страницам истории

Вы не только живо представите, какой была Астрахань 200-300 лет назад, но и откроете секреты города, покрытые многовековой пылью. Я расскажу то, о чем вы точно не слышали и о чем точно вряд ли забудете: первые границы старейшего острога, подземные тоннели, газовый фонарь в центре города, старейшие аптека и ресторан — ничто не ускользнет от нашего внимания.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто впервые знакомится с городом, а также тем, кто уже с ним знаком и хочет лучше узнать его историю, перенестись в прошлые эпохи и получить информацию, которой — будьте уверены — в интернете нет.

Организационные детали

  • Проведение экскурсии возможно для путешественников с детьми от 8 лет
  • Возможно проведение экскурсии для большего количества участников. Подробности можно уточнить в переписке с гидом.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в кремль
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваш гид в Астрахани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1909 туристов
Привет! Меня зовут Максим, мне 33 года. Увлекаюсь иностранными языками (уровень А2 по французскому), чтением и написанием книг, дипломированный экскурсовод. Могу многое рассказать о городе Астрахань в интересной и непринужденной
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форме, а также показать красивые места. Лично занимаюсь цифровой реконструкцией Астраханской крепости в программе Unreal Engine совместно с историками. Был в кремле там, где не ступала нога обычного человека. Я покажу вам, как выглядела наша крепость в 1630-е годы. До встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 91 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
85
4
2
3
4
2
1
Ольга
Впервые в Астрахани, спасибо за экскурсию,всё было интересно 🙏
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М
У нас была группа "в ассортименте": Нижегородцы, Москвичи и Астраханцы. Были в восторге все. Прогулялись не только по белоснежном у Кремлю, но и заглянули во дворики Астрахани с их восточным флёром.
Максим спасибо большое!
У нас была группа "в ассортименте": Нижегородцы, Москвичи и Астраханцы. Были в восторге все. Прогулялись не
У нас была группа "в ассортименте": Нижегородцы, Москвичи и Астраханцы. Были в восторге все. Прогулялись не
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Дарья
Очень интересная обзорная экскурсия для тех, кто первый раз в Астрахани. Приятно, что Максим подстраивается по темп экскурсантов: успеваешь и все услышать, и пофотографировать. Нет безумной гонки. Наше знакомство с городом началось именно с этой экскурсии - и мне кажется, это лучшее начало.
Очень интересная обзорная экскурсия для тех, кто первый раз в Астрахани. Приятно, что Максим подстраивается по
Очень интересная обзорная экскурсия для тех, кто первый раз в Астрахани. Приятно, что Максим подстраивается по
Очень интересная обзорная экскурсия для тех, кто первый раз в Астрахани. Приятно, что Максим подстраивается по
Очень интересная обзорная экскурсия для тех, кто первый раз в Астрахани. Приятно, что Максим подстраивается по
Очень интересная обзорная экскурсия для тех, кто первый раз в Астрахани. Приятно, что Максим подстраивается по
Очень интересная обзорная экскурсия для тех, кто первый раз в Астрахани. Приятно, что Максим подстраивается по
Очень интересная обзорная экскурсия для тех, кто первый раз в Астрахани. Приятно, что Максим подстраивается по
Очень интересная обзорная экскурсия для тех, кто первый раз в Астрахани. Приятно, что Максим подстраивается по
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Жанна
Нам с мужем очень понравилась экскурсия, было познавательно и живо!

спасибо’ ☺️
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Юрий
Максим очень великолепный рассказчик, невероятно увлеченный делом. Очень интересная экскурсия в дружелюбной атмосфере.
Так-же Максим совместно работает с профессиональными историками и археологами, и основываясь на их работах, рассказывает и показывает поистине уникальные вещи.

А ещё у Максима с собой в рюкзаке есть несколько интересных сюрпризов. Посетите экскурсию с Максимом и будете приятно удивлены этими сюрпризами
Максим очень великолепный рассказчик, невероятно увлеченный делом. Очень интересная экскурсия в дружелюбной атмосфере.
Максим очень великолепный рассказчик, невероятно увлеченный делом. Очень интересная экскурсия в дружелюбной атмосфере.
Максим очень великолепный рассказчик, невероятно увлеченный делом. Очень интересная экскурсия в дружелюбной атмосфере.
Максим очень великолепный рассказчик, невероятно увлеченный делом. Очень интересная экскурсия в дружелюбной атмосфере.
Максим очень великолепный рассказчик, невероятно увлеченный делом. Очень интересная экскурсия в дружелюбной атмосфере.
Максим очень великолепный рассказчик, невероятно увлеченный делом. Очень интересная экскурсия в дружелюбной атмосфере.
Максим очень великолепный рассказчик, невероятно увлеченный делом. Очень интересная экскурсия в дружелюбной атмосфере.
Максим очень великолепный рассказчик, невероятно увлеченный делом. Очень интересная экскурсия в дружелюбной атмосфере.+2
Максим очень великолепный рассказчик, невероятно увлеченный делом. Очень интересная экскурсия в дружелюбной атмосфере.
Максим очень великолепный рассказчик, невероятно увлеченный делом. Очень интересная экскурсия в дружелюбной атмосфере.
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Татьяна
Спасибо огромное Максиму за познавательную, интересную экскурсию! Максим очень доброжелательный, разносторонний человек, подача информации в непринуждённой форме, учитывает интересы людей, отвечает на вопросы. Мы прошли по таким местам, какие сами
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никогда не смогли бы и догадаться посмотреть. Все настолько интересно, увлекательно, что впечатлений хватило ещё и после экскурсии. Желаем Максиму все задуманное завершить успешно, хороших идей и их воплощение! Всем рекомендуем эту экскурсию!

Спасибо огромное Максиму за познавательную, интересную экскурсию! Максим очень доброжелательный, разносторонний человек, подача информации в непринуждённой
Спасибо огромное Максиму за познавательную, интересную экскурсию! Максим очень доброжелательный, разносторонний человек, подача информации в непринуждённой
Спасибо огромное Максиму за познавательную, интересную экскурсию! Максим очень доброжелательный, разносторонний человек, подача информации в непринуждённой
Спасибо огромное Максиму за познавательную, интересную экскурсию! Максим очень доброжелательный, разносторонний человек, подача информации в непринуждённой
Спасибо огромное Максиму за познавательную, интересную экскурсию! Максим очень доброжелательный, разносторонний человек, подача информации в непринуждённой
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