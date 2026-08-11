Чтобы понять характер современной Астрахани, непременно стоит проникнуть в её прошлое! За 2 часа вы исследуете уголки исторического центра, которые обычно остаются за рамками обзорных экскурсий. Узнаете, как выглядели сотни лет назад астраханские набережные, храмы и бульвары. И конечно, откроете секреты о подземельях, тайных ходах и бункерах.

Описание экскурсии

Астрахань, которая осталась в прошлых веках

Маршрут нашей экскурсии проложен по центру Астрахани, но при этом мы не будем зацикливаться на классических достопримечательностях.

Сначала мы посетим Кремль. Вы узнаете, как он строился, где был двор с заложниками, сколько на самом деле лет его стенам, а также почему бугор называется Заячий и многое другое. Информация взята из архивов — никаких домыслов!

Затем мы пройдем по старейшей улице нашего города, подворьям и скверам. Вы узнаете, где было самое первое кладбище, где находился самый первый караван-сарай, построенный еще в 1560-е гг. Также я расскажу вам о Белом городе — но не то, что рассказывают практически все гиды (о строениях, что остались). Я поделюсь с вами тем, как строился Белый город и какие башни и ворота были в этой крепости — это уникальная информация!

Путешествие по страницам истории

Вы не только живо представите, какой была Астрахань 200-300 лет назад, но и откроете секреты города, покрытые многовековой пылью. Я расскажу то, о чем вы точно не слышали и о чем точно вряд ли забудете: первые границы старейшего острога, подземные тоннели, газовый фонарь в центре города, старейшие аптека и ресторан — ничто не ускользнет от нашего внимания.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто впервые знакомится с городом, а также тем, кто уже с ним знаком и хочет лучше узнать его историю, перенестись в прошлые эпохи и получить информацию, которой — будьте уверены — в интернете нет.

Организационные детали