Старая Астрахань: прогулка по исторической части города и Кремлю
Астрахань, которой нет. Совершим путешествие в прошлое
Чтобы понять характер современной Астрахани, непременно стоит проникнуть в её прошлое! За 2 часа вы исследуете уголки исторического центра, которые обычно остаются за рамками обзорных экскурсий. Узнаете, как выглядели сотни лет назад астраханские набережные, храмы и бульвары. И конечно, откроете секреты о подземельях, тайных ходах и бункерах.
Маршрут нашей экскурсии проложен по центру Астрахани, но при этом мы не будем зацикливаться на классических достопримечательностях. Сначала мы посетим Кремль. Вы узнаете, как он строился, где был двор с заложниками, сколько на самом деле лет его стенам, а также почему бугор называется Заячий и многое другое. Информация взята из архивов — никаких домыслов! Затем мы пройдем по старейшей улице нашего города, подворьям и скверам. Вы узнаете, где было самое первое кладбище, где находился самый первый караван-сарай, построенный еще в 1560-е гг. Также я расскажу вам о Белом городе — но не то, что рассказывают практически все гиды (о строениях, что остались). Я поделюсь с вами тем, как строился Белый город и какие башни и ворота были в этой крепости — это уникальная информация!
Путешествие по страницам истории
Вы не только живо представите, какой была Астрахань 200-300 лет назад, но и откроете секреты города, покрытые многовековой пылью. Я расскажу то, о чем вы точно не слышали и о чем точно вряд ли забудете: первые границы старейшего острога, подземные тоннели, газовый фонарь в центре города, старейшие аптека и ресторан — ничто не ускользнет от нашего внимания.
Кому подойдет экскурсия
Тем, кто впервые знакомится с городом, а также тем, кто уже с ним знаком и хочет лучше узнать его историю, перенестись в прошлые эпохи и получить информацию, которой — будьте уверены — в интернете нет.
Организационные детали
Проведение экскурсии возможно для путешественников с детьми от 8 лет
Возможно проведение экскурсии для большего количества участников. Подробности можно уточнить в переписке с гидом.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в кремль
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Астрахани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1909 туристов
Привет! Меня зовут Максим, мне 33 года. Увлекаюсь иностранными языками (уровень А2 по французскому), чтением и написанием книг, дипломированный экскурсовод. Могу многое рассказать о городе Астрахань в интересной и непринужденной читать дальшеуменьшить
форме, а также показать красивые места. Лично занимаюсь цифровой реконструкцией Астраханской крепости в программе Unreal Engine совместно с историками. Был в кремле там, где не ступала нога обычного человека. Я покажу вам, как выглядела наша крепость в 1630-е годы. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 91 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
85
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4
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Ольга
Впервые в Астрахани, спасибо за экскурсию,всё было интересно 🙏
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М
Мария
У нас была группа "в ассортименте": Нижегородцы, Москвичи и Астраханцы. Были в восторге все. Прогулялись не только по белоснежном у Кремлю, но и заглянули во дворики Астрахани с их восточным флёром. Максим спасибо большое!
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Дарья
Очень интересная обзорная экскурсия для тех, кто первый раз в Астрахани. Приятно, что Максим подстраивается по темп экскурсантов: успеваешь и все услышать, и пофотографировать. Нет безумной гонки. Наше знакомство с городом началось именно с этой экскурсии - и мне кажется, это лучшее начало.
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Жанна
Нам с мужем очень понравилась экскурсия, было познавательно и живо!
спасибо’ ☺️
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Юрий
Максим очень великолепный рассказчик, невероятно увлеченный делом. Очень интересная экскурсия в дружелюбной атмосфере. Так-же Максим совместно работает с профессиональными историками и археологами, и основываясь на их работах, рассказывает и показывает поистине уникальные вещи.
А ещё у Максима с собой в рюкзаке есть несколько интересных сюрпризов. Посетите экскурсию с Максимом и будете приятно удивлены этими сюрпризами
+2
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Татьяна
Спасибо огромное Максиму за познавательную, интересную экскурсию! Максим очень доброжелательный, разносторонний человек, подача информации в непринуждённой форме, учитывает интересы людей, отвечает на вопросы. Мы прошли по таким местам, какие сами читать дальшеуменьшить
никогда не смогли бы и догадаться посмотреть. Все настолько интересно, увлекательно, что впечатлений хватило ещё и после экскурсии. Желаем Максиму все задуманное завершить успешно, хороших идей и их воплощение! Всем рекомендуем эту экскурсию!
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