3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Астрахань — это не только рыбалка, лотосы и арбузы! Вы увидите самый южный кремль страны, заглянете в старинные подворья и услышите историю первой улицы города, узнаёте, где учились «шерочка с машерочкой» и познакомитесь с астраханскими драконами.

Описание экскурсии

Живописная набережная и улица Никольская

Наша прогулка начнется на великолепной набережной Волги: вы узнаете, почему этот район города называется «Коса», действительно ли здесь когда-то гуляла Дама с собачкой и куда «катили бочку» астраханские амбалы. Далее мы пройдемся по улице «в триста шагов» — Никольской — разберёмся, как рос и формировался город, и почему астраханский модерн нужно искать именно здесь! Будем рассматривать чугунные кружева балконных решеток с инициалами купцов, ажурные водостоки и старинные вывески на доходных домах и постоялых дворах и, конечно, сравнивать современные виды города с фотографиями из прошлого.

Белый город и местные секреты

После мы погуляем в Посаде — Белом городе. Он хорошо сохранился и на его главной улице (когда-то Московской, а сейчас — Советской) мы увидим не только самые главные, знаковые здания Посада, но и «скрытые жемчужины» — обязательно заглянем в караван-сараи заморских купцов — уникальные памятники архитектуры, которые сохранились только в Астрахани.

А ещё вы узнаете, кто проживал в Агыржанской слободе, что привозили в наш город «Беляны», услышите колокольню… на театре и увидите памятник композитору… на коне.

Организационные детали