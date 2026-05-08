3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Главные и тайные места города на нескучной обзорной экскурсии
Астрахань — это не только рыбалка, лотосы и арбузы! Вы увидите самый южный кремль страны, заглянете в старинные подворья и услышите историю первой улицы города, узнаёте, где учились «шерочка с машерочкой» и познакомитесь с астраханскими драконами.
Наша прогулка начнется на великолепной набережной Волги: вы узнаете, почему этот район города называется «Коса», действительно ли здесь когда-то гуляла Дама с собачкой и куда «катили бочку» астраханские амбалы. Далее мы пройдемся по улице «в триста шагов» — Никольской — разберёмся, как рос и формировался город, и почему астраханский модерн нужно искать именно здесь! Будем рассматривать чугунные кружева балконных решеток с инициалами купцов, ажурные водостоки и старинные вывески на доходных домах и постоялых дворах и, конечно, сравнивать современные виды города с фотографиями из прошлого.
Белый город и местные секреты
После мы погуляем в Посаде — Белом городе. Он хорошо сохранился и на его главной улице (когда-то Московской, а сейчас — Советской) мы увидим не только самые главные, знаковые здания Посада, но и «скрытые жемчужины» — обязательно заглянем в караван-сараи заморских купцов — уникальные памятники архитектуры, которые сохранились только в Астрахани. А ещё вы узнаете, кто проживал в Агыржанской слободе, что привозили в наш город «Беляны», услышите колокольню… на театре и увидите памятник композитору… на коне.
Организационные детали
Если вас больше 5 человек, доплата за каждого участника составит 600 ₽
Кремль мы осматриваем только снаружи
В период с мая по сентябрь экскурсию лучше планировать на утренние часы; возьмите на прогулку питьевую воду
Экскурсия завершится недалеко от музея Б. Кустодиева и картинной галереи
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У здания ЗАГСа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Астрахани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 4027 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Ирина, и я занимаюсь любимым делом — придумываю и провожу экскурсии по моему родному городу. Обещаю, наша Астрахань вам обязательно понравится. При заказе любой моей экскурсии в подарок — авторский электронный путеводитель «Что ещё посмотреть/увидеть/попробовать в Астрахани»!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 298 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Марина
Великолепно нас познакомили с историей, укладом и красивой архитектурой самобытного и очень разного города юга России. а еще… с интересными словами, которых происхождения мы раньше и не знали, но пользовались🫠
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Алена
Это была потрясающая экскурсия! Ирина невероятно эрудированный гид, увлекательный рассказчик и очень тёплый, душевный человек. Прогулка по улочкам Астрахани, купеческим домам и старинным районам захватила с первых минут, интересные факты, читать дальшеуменьшить
живая история, детали… Даже непогода не смогла испортить впечатление, время пролетело совершенно незаметно, мы не успели ни замёрзнуть, ни устать. Всего за 2,5 часа по-настоящему влюбились в Астрахань! Огромная благодарность Ирине за атмосферу, знания и искреннюю любовь к городу.
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О
Ольга
отличная экскурсия. все остались довольны. рекомендую однозначно
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П
Полина
Ирина прекрасный Гид! Именно с большой буквы! Время экскурсии пролетело незаметно. Очень интересно, увлеченно рассказывала Ирина о городе. Зная, что мы уже были с экскурсией к Кремле, не повторялась, останавливалась читать дальшеуменьшить
только на ключевых моментах. Показала очень интересные дома и места города, до которых мы не добрались бы сами. Заканчивали экскурсию под проливным дождем. но расставаться не хотелось. Могли бы и дальше гулять и слушать интересный рассказ об Астрахани. Мы с подругами много путешествуем и нам есть с чем сравнить. Один из лучших гидов. Спасибо ей большое! Однозначно рекомендую!
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Елена
Огромное спасибо Ирине за экскурсию! Астрахань!! Мы влюбились в тебя!! Все стороны города,его самобытность и саму историю появления города! Очень любим экскурсии неординарных талантливых и искренне любящих свой родной город рассказчиков - экскурсоводов! Удачи Вам! С благодарностью от гостей из Севастополя.
+2
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Ю
Юлия
Дата посещения: 4 авг 2025
Экскурсия очень понравилась! Обязательно хотим посетить ещё маршруты с Ириной,она профессионал своего дела. Город открылся с другой стороны, знакомые улицы заиграли новыми красками.
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