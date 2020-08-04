3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Живописная набережная и улица Никольская

Наша прогулка начнется на великолепной набережной Волги: вы узнаете, действительно ли по ней гуляла Дама с собачкой и посчитаете «рыбные памятники». Далее пройдете по улице «в триста шагов» — Никольской — и раскроете, почему астраханский модерн нужно искать именно здесь! Рассмотрите изумительные старинные доходные дома и услышите, когда и кем они были построены.

Кремль и местные секреты

Вы узнаете историю самого южного кремля страны и выясните, какие тайны хранят Пыточная башня и Пречистенская колокольня. А также погуляете по Белому городу, заглянете в караван-сараи заморских купцов и отыщете необычный памятник Мошке. Разберетесь, чем астраханцев возмущали кариатиды на кофейне Карла Шарлау и определите, на кого похожи львы на усадьбе Кирилла Федорова.