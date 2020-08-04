3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Россия
  2. Экскурсии

Влюбиться в Астрахань за 2 часа!

Главные и тайные места города на нескучной обзорной экскурсии

Ирина
Задать вопрос
Ирина – ваш гид
Астрахань — это не только рыбалка 🐟, лотосы и арбузы! Вы увидите самый южный кремль страны, заглянете в старинные подворья и услышите историю 📖 первой улицы города, где учились «шерочка с машерочкой».

А также отыщете конструктивистский «дом с бутылками» и познакомитесь с астраханскими драконами.

2500 за экскурсию

У этой экскурсии3 отзыва
5
Влюбиться в Астрахань за 2 часа!
Влюбиться в Астрахань за 2 часа!

Что вас ожидает

Живописная набережная и улица Никольская
Наша прогулка начнется на великолепной набережной Волги: вы узнаете, действительно ли по ней гуляла Дама с собачкой и посчитаете «рыбные памятники». Далее пройдете по улице «в триста шагов» — Никольской — и раскроете, почему астраханский модерн нужно искать именно здесь! Рассмотрите изумительные старинные доходные дома и услышите, когда и кем они были построены.

Кремль и местные секреты
Вы узнаете историю самого южного кремля страны и выясните, какие тайны хранят Пыточная башня и Пречистенская колокольня. А также погуляете по Белому городу, заглянете в караван-сараи заморских купцов и отыщете необычный памятник Мошке. Разберетесь, чем астраханцев возмущали кариатиды на кофейне Карла Шарлау и определите, на кого похожи львы на усадьбе Кирилла Федорова.

Организационные детали

  • Если вас больше трех человек, доплата за каждого участника составит 600 рублей
  • Кремль мы осматриваем только снаружи
Влюбиться в Астрахань за 2 часа!
Влюбиться в Астрахань за 2 часа!
Влюбиться в Астрахань за 2 часа!
Влюбиться в Астрахань за 2 часа!
Влюбиться в Астрахань за 2 часа!
Влюбиться в Астрахань за 2 часа!
Влюбиться в Астрахань за 2 часа!
Влюбиться в Астрахань за 2 часа!
Влюбиться в Астрахань за 2 часа!
Влюбиться в Астрахань за 2 часа!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у здания ЗАГСа.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ирина
Ирина
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Ирина. Я аккредитованный гид, но против скучных и банальных экскурсий. С радостью расскажу вам о родном городе и сделаю все, чтобы вы действительно его полюбили!
Напишите мне

3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

4 августа 2020
Очень понравилась экскурсия! Приятно когда гид влюблён в свой город и может влюбить в город гостей! Если бы сами изучали город, то не узнали многих его секретов! Поэтому рекомендую обратиться к Ирине и она покажет то, чего вы сами никогда не узнаете!
3 августа 2020
Прекрасная экскурсия по самым укромным уголкам города с очень заинтересованным, влюбленным в свой город экскурсоводом! Спасибо, Ирина!
3 августа 2020
Огромное спасибо Ирине Зориной за экскурсию "Влюбиться в Астрахань за 2 часа". Мы с 12-летней дочкой великолепно провели время! Узнали много нового и интересного. А главное, возникло желание, еще и еще возвращаться в этот прекрасный и интереснейший город! Наши слова благодарности и пожелания удачи и здоровья от всей души! Влюблённость в Астрахань состоялась! Хочу порекомендовать всем взглянуть на город глазами Ирины и полюбить его на всю жизнь!!

Выбирайте и другие экскурсии в Астрахани