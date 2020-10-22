Приключения в шаге от Северного Полюса. Летняя экспедиция

Хотите познакомиться с летним Шпицбергеном максимально близко и посетить все наиболее интересные места

5
3 отзыва
Программа по дням
Фото
Отзывы
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Хотите познакомиться с летним Шпицбергеном максимально близко и посетить все наиболее интересные места? Тогда это путешествие для Вас! Самое полное и самое насыщенное путешествие на открытых лодках по Шпицбергену, которое позволит получить отличный опыт путешествия в Арктике и навсегда останется в памяти.
Приключения в шаге от Северного Полюса. Летняя экспедиция
Приключения в шаге от Северного Полюса. Летняя экспедиция
Приключения в шаге от Северного Полюса. Летняя экспедиция
Приключения в шаге от Северного Полюса. Летняя экспедиция
Приключения в шаге от Северного Полюса. Летняя экспедиция
Приключения в шаге от Северного Полюса. Летняя экспедиция
Приключения в шаге от Северного Полюса. Летняя экспедиция
Приключения в шаге от Северного Полюса. Летняя экспедиция
Приключения в шаге от Северного Полюса. Летняя экспедиция
Приключения в шаге от Северного Полюса. Летняя экспедиция
Приключения в шаге от Северного Полюса. Летняя экспедиция
Приключения в шаге от Северного Полюса. Летняя экспедиция
Приключения в шаге от Северного Полюса. Летняя экспедиция
Приключения в шаге от Северного Полюса. Летняя экспедиция
Приключения в шаге от Северного Полюса. Летняя экспедиция
Приключения в шаге от Северного Полюса. Летняя экспедиция
Приключения в шаге от Северного Полюса. Летняя экспедиция
Приключения в шаге от Северного Полюса. Летняя экспедиция
Приключения в шаге от Северного Полюса. Летняя экспедиция
Приключения в шаге от Северного Полюса. Летняя экспедиция
Приключения в шаге от Северного Полюса. Летняя экспедиция
Приключения в шаге от Северного Полюса. Летняя экспедиция
Приключения в шаге от Северного Полюса. Летняя экспедиция
Приключения в шаге от Северного Полюса. Летняя экспедиция
Приключения в шаге от Северного Полюса. Летняя экспедиция
Приключения в шаге от Северного Полюса. Летняя экспедиция
Приключения в шаге от Северного Полюса. Летняя экспедиция
Приключения в шаге от Северного Полюса. Летняя экспедиция
Приключения в шаге от Северного Полюса. Летняя экспедиция
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Уникальная природа края
Уникальная природа края
Прогуляемся к водопадам и подножьям гор
Морская прогулка
Морская прогулка
Проплывем по Гренландскому морю, рассекая холодные волны
Активный отдых
Активный отдых
Совершим восхождение на гору Пирамида
Морские животные
Морские животные
Сможем встретить морских млекопитающих: китов, белух и моржей
Восхитительные кадры Арктики
Восхитительные кадры Арктики
Устроим фотоохоту на вековые ледники

Программа тура по дням

1 день

Морской переход Лонгьир - Баренцбург

*Прилет в Лонгьир одним из дневных или вечерних рейсов авиакомпаний SAS или Norwegian из Осло накануне начала тура.

Заселение в отель (бронируется самостоятельно).

09:00 Трансфер из отеля в экспедиционный центр «Русский Дом».

Брифинг, упаковка багажа и подбор необходимого снаряжения.

Морской переход на открытых катерах PolarCirkel по маршруту Лонгьирбюен — Грумант — Колсбей — Баренцбург (протяженность около 50 км, время в пути — 1,5 часа).

Маршрут будет посвящен истории первого российского рудника Грумант и поселка Колсбей, связанных между собой узкоколейной железной дорогой для транспортировки угля.

Также эти места хранят историю первого русского полярного исследователя Владимира Русанова, который стоял у истоков развития российской угольной промышленности на Шпицбергене.

Если позволят погодные условия, мы сделаем высадку и прогуляемся.

По пути есть возможность встретить морских млекопитающих: китов, белух и моржей — все они частые обитатели Исфьорда.

Прибытие в Баренцбург.

Размещение в отеле «Баренцбург».

Обед в ресторане отеля.

Обзорная экскурсия по поселку с посещением хаски-центра 78’ NorDDogs.

Ужин в ресторане «Красный медведь» с экскурсией на пивоварню и дегустацией самого северного российского пива, сваренного на английском солоде и воде из ледникового озера

Морской переход Лонгьир - БаренцбургМорской переход Лонгьир - БаренцбургМорской переход Лонгьир - БаренцбургМорской переход Лонгьир - Баренцбург
2 день

Морская прогулка вдоль живописных берегов Исфьорда

Завтрак в ресторане отеля.

Морская прогулка вдоль живописных берегов Исфьорда.

Первой остановкой будет мыс Фестнинген — грандиозная скальная крепость, на котором находится маяк, служащий ориентиром для кораблей.

Гулять здесь легко и приятно: можно ходить по тундровой террасе, можно подняться выше к горам или спуститься прямо к морю и идти по литерали.

Целью прогулки будет бухта Руссекейла и домик Старостина — место, которое очень любимо гостями и местными жителями.

Из окон уютной теплой избы открывается вид на холодный открытый океан.

Под треск горящих дров вы услышите много интересных историй о первых зимовках на Шпицбергене.

Обед в уютной рыбацкой избе на берегу моря, неподалеку от становища легендарного помора.

Возвращение в Баренцбург.

Ужин в самом северном и самом рыбном ресторане «Рейпсбург», меню которого представлено в основном блюдами из местной рыбы и морских млекопитающих.

Все представленные «дары моря» выловлены в Гренландском, Баренцевом и Норвежском морях западного сектора Арктики (Северной Атлантики).

Если вам удалось во время морской прогулки поймать свежую рыбу, наши повара с удовольствием приготовят ее.

Морская прогулка вдоль живописных берегов ИсфьордаМорская прогулка вдоль живописных берегов ИсфьордаМорская прогулка вдоль живописных берегов ИсфьордаМорская прогулка вдоль живописных берегов Исфьорда
3 день

Экскурсия в шахту. Дополнительные активности в Баренцбурге

Днёвка в Баренцбурге.

Завтрак и обед в ресторане отеля или в поле.

Ужин в ресторане по меню.

В нашем путешествии этот день очень важен.

Он позволяет, с одной стороны, сделать программу более размеренной, с другой — иметь день в запасе на непогоду.

Ведь мы находимся в Арктике, где подчас погода показывает свой нрав.

Поэтому, если погода нам благоволит и помогает, то этот день позволит немного отдохнуть от передвижений и подготовиться к весьма непростому переходу на Пирамиду.

Если же что-то идет не так, то у нас будет день в запасе чтобы пересидеть непогоду.

Но в любом случае мы не будем терять время зря, и в этот день вы можете:

1. Рано утром, до завтрака, совершить экскурсию в действующую шахту рудника Баренцбург (оплачивается дополнительно).

Интереснейшая и единственная в мире экскурсия в действующую угольную шахту.

Подготовка маршрута и согласования всеми надзорными органами России и Норвегии заняли у нас около двух лет.

Но это того стоило!

Во время экскурсии вы пройдете по двум штольням, и узнаете очень много о добыче угля.

"Маркшейдер","сланцевая пыль","ламповая","анкерная крепь","пикеты","воздушный шлюз","наклонный ход","лава","забой","горный удар" — все эти термины обретут смысл и особое звучание для вас во время двухчасовой экскурсии, которую проводят профессиональные шахтеры.

2. Вы можете выбрать для себя наиболее интересный формат путешествия на собаках в летнем сезоне — дог-треккинг или катание на собачьих упряжках (оплачивается дополнительно).

Ездовые собаки – животные, в которых чувствуется первобытная сила, целеустремленная мощь, природная подлинность.

Их сущность заключается в желании двигаться вперед.

Идти, бежать, тащить, исследовать, открывать!

И они с удовольствием делятся этой энергией.

3. Посетить Музейно-выставочный центр «ArtArcticGallery» (оплачивается дополнительно).

4. Принять участие в одном из традиционных мастер-классов в Центре Ремесел (оплачивается дополнительно).

Экскурсия в шахту. Дополнительные активности в БаренцбургеЭкскурсия в шахту. Дополнительные активности в БаренцбургеЭкскурсия в шахту. Дополнительные активности в БаренцбургеЭкскурсия в шахту. Дополнительные активности в Баренцбурге
4 день

Морской переход Баренцбург - Пирамида

Завтрак в ресторане отеля.

Трансфер в порт.

Морской переход на открытом катере PolarCirkel вдоль северного побережья Исфьорда вдоль четырех ледников с посещением лежбища моржей и первого рудника.

Это будет один из самых насыщенных и красивых дней путешествия!

В нем будет много моря, ледников, гор, истории и природы.

Пересекая Исфьорд, катер направится в сторону бухты Трюггхамна, которая в переводе означает «спокойная гавань», так как от ветров ее защищают горная цепь Протектор («защитник»).

Там находятся атмосферные и певучие птичьи базары.

В самой же глубине возвышается стенка ледника Хариетбрин — одного из немногих ледников, к которому можно подойти пешком и прикоснуться.

Название следующей бухты — Имербухты, уходит корнями в скандинавскую мифологию и связано с именем гиганта из норвежских легенд — Имер.

Таинственность и уединенность этого места создает особое настроение.

В самом сердце бухты еще один ледник — Эсмаркбрин, его «дыхание» раздается на фоне щебета пролетающих мимо птиц и волн, разбивающихся о его стенку, а рядом находится рыбацкий домик, который радушно распахнет свои двери для перекуса и согреет.

Ланч в пути или в рыбацком домике на фоне стенки ледника Эсмаркбрин.

После небольшой прогулки путь пойдет вдоль стенок ледников Нансенбрин и Буребрин, а также лежбища моржей, которые облюбовали морену по соседству, и далее мимо пос. Рейпсбург — первого голландского угольного рудника на Шпицбергене, который был основан в 1920 году на полуострове Тундра Богемана.

Уже на полпути к финальной точке этого дня, если позволит погода, можно сделать еще одну высадку в одной из самых красивых бухт — бухте Сканская с уникальным горным рельефом, напоминающем крепость, и птичьими базарами.

Дополняют эти величественные декорации деревянный корабль, выброшенный на берег и остатки минеральной шахты.

Прибытие на Пирамиду.

Размещение в отеле.

Ужин в ресторане отеля в бережно сохраненных интерьерах советской эпохи.

Морской переход Баренцбург - ПирамидаМорской переход Баренцбург - ПирамидаМорской переход Баренцбург - ПирамидаМорской переход Баренцбург - Пирамида
5 день

Экскурсия в Пирамиде и окрестностях

Завтрак.

Обзорная экскурсия по поселку, с погружением в эпоху освоения Арктики периода развитого социализма.

Поселок прекрасно сохранился до наших дней и сейчас в нем возрождается жизнь заботливыми руками и горячими сердцами полярников XXI века.

Посещение хорошо сохранившихся зданий столовой, школы и детского сада, бассейна.

Обед в ресторане отеля.

Небольшая прогулка в окрестностях Пирамиды.

В зависимости от желания группы и уровня подготовки мы можем предложить разные маршруты.

Посещение Дворца культуры с кинопроекционной и кинохранилищем.

Ужин в ресторане отеля по меню.

Экскурсия в Пирамиде и окрестностяхЭкскурсия в Пирамиде и окрестностяхЭкскурсия в Пирамиде и окрестностяхЭкскурсия в Пирамиде и окрестностях
6 день

Восхождение на гору Пирамида

Завтрак в ресторане отеля.

Восхождение на гору Пирамида.

Обед в ресторане отеля или на маршруте.

Возвращение в посёлок.

Ужин в ресторане отеля по меню.

Восхождение на гору ПирамидаВосхождение на гору ПирамидаВосхождение на гору ПирамидаВосхождение на гору Пирамида
7 день

Прогулки в окрестностях Пирамиды. Возвращение в Лонгьир. «Отвальная»

Завтрак в ресторане отеля.

Посещение самого северного почтового отделения и сувенирного магазина.

Морской переход в Лонгьир с заходом в Брюсбюен и к леднику Норденшельда.

Возвращение в Лонгьир.

Отвальная (так называли поморы в старину праздничную трапезу перед отъездом) в одном из ресторанов Лонгьира.

Трансфер в аэропорт или к отелю.

Прогулки в окрестностях Пирамиды. Возвращение в Лонгьир. «Отвальная»Прогулки в окрестностях Пирамиды. Возвращение в Лонгьир. «Отвальная»Прогулки в окрестностях Пирамиды. Возвращение в Лонгьир. «Отвальная»Прогулки в окрестностях Пирамиды. Возвращение в Лонгьир. «Отвальная»

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Варианты проживания

Отель «Баренцбург»

6 ночей

Современный отель, расположенный в центре поселка с видом на Грёнфьорд и гору Олаф. В отеле 46 комфортабельных номеров категорий TWIN, DBL, SUITE. В каждом номере: сан. узел с ванной, TV, мини-холодильник. На первом этаже расположены ресторан, бар, конференц-комната, сауна.

Отель «Баренцбург»Отель «Баренцбург»Отель «Баренцбург»Отель «Баренцбург»Отель «Баренцбург»

Отель «Пирамида»

6 ночей

Проживание в комфортных двухместных номерах со всеми удобствами.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отелях «Баренцбург» и "Пирамида" (двухместные номера) согласно программе
  • Питание: завтраки каждый день в ресторанах отелей, начиная со второго дня, 4 обеда в ресторане, 3 полевых обеда или ланч-бокса, 4 ужина в ресторанах, в том числе «отвальная» - заключительный ужин в одном из ресторанов Лонгьира
  • Дегустация пива в ресторане «Красный Медведь» или Рейпсбург
  • Трансфер от отеля
  • Аренда лодок PolarCirkel и экипировки
  • Все необходимое оборудование (в том числе снаряжение обеспечения безопасности, находящиеся у гидов: рации, сигнальные маяки, GPS-навигаторы, спутниковый телефон, специальные морские спасательные костюмы, сигнальные ракеты, оружие на случай встречи с белыми медведями)
  • Посещение питомника ездовых собак
  • Сопровождение по всему маршруту русскоговорящими гидами
  • Трансферы, экскурсии и мероприятия по программе
  • Страховка на случай экстренной ситуации на маршруте, оказания первой помощи и необходимой эвакуации Службой спасения Шпицбергена
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Лонгьирбюен и обратно
  • Питание в ресторанах по меню
  • Ночевка вне программы (накануне начала тура или в случае вылета на следующий день после окончания программы)
  • Медицинская страховка для выезжающих зарубеж
  • Алкогольные напитки
  • Одноместное размещение в Баренцбурге и Пирамиде
Место начала и завершения?
г. Лонгьирбюен
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • мягкая дорожная сумка или рюкзак, т. к. это удобнее в случае гермоупаковки, гарантирующей непромокаемость, когда часть трансферов выполняется на открытых судах. Желательно, чтобы объем ваших рюкзаков и сумок не превышал 90 литров.
  • небольшой удобный рюкзак, который будет всегда под рукой. В него Вы сможете убрать флягу с водой, фотоаппарат, ветровку и другие личные вещи.
  • обувь – удобные треккинговые ботинки для прогулок (не обязательно горные, но желательно с хорошим протектором и нескользящей подошвой), как альтернатива – берцы – ботинки «армейского» образца. Можно высокие непромокаемые кроссовки, но этот вариант менее предпочтителен.
  • верхняя одежда – хорошая теплая куртка, желательно из ветрозащитной, влагоотталкивающей мембранной ткани. Если таковой нет, подойдет и горнолыжная куртка. Кроме этого желательно, чтобы кроме теплой куртки у вас также была легкая, дышащая ветровка на случай относительно теплой погоды – для активных прогулок.
  • термобелье для средней активности, термоноски обязательно и лучше две пары (одни шерстяные!), или просто шерстяные носки;
  • флисовая кофта или свитер;
  • outdoor-штаны из мембранной ткани или плотной х/б. Подойдут плотные джинсы;
  • вязаная шапочка или кепка «с ушами»;
  • вязаные шерстяные перчатки;
  • плавки (купальник) и полотенце, если решите купаться в Гренландском море.

Прочие личные вещи:

  • солнцезащитные очки (когда солнце есть, оно очень яркое и активное);
  • крем от и для загара (еще раз: когда солнце есть, оно яркое и активное);
  • бинокль, чтобы все вокруг «кусали локти», что вам удобнее любоваться китами, нерпами, медведями, оленями и птичьими базарами;
  • фотоаппарат, чтобы потом, после возвращения, все вокруг «кусали локти», что не поехали с вами. Видео и фотоаппаратуру лучше упаковывать в привезенные с собой мини-гермоупаковки;
  • "Драмина" – таблетки от укачивания (или что-то аналогичное), если подвержены «морской» болезни;
  • личную аптечку (если есть какие-то заболевания, которые могут обостриться);
  • маленький термос (0,5-0,8 л) – чтобы всегда был с чем-нибудь вкусным и горячим под рукой;
  • тапочки (мы стараемся поддерживать вековые традиции жителей Шпицбергена и в присутственных местах снимать обувь прямо у порога, в том числе в гостиницах и ресторанах. Многие из нас совершенно спокойно ходят босиком или в тапочках, которые, как правило, есть в наличии в гостиницах. Но если вам комфортнее в своих, – захватите с собой);
  • небольшой полиуретановый коврик для сидения (например, «сидушка» с резинкой – продается в спортивных магазинах, стоимость от 100 р.).
Достопримечательности

Лонгьирбюен (он же Лонгьир, Longyearbyen)
Административный центр архипелага и столица провинции Свальбард (норвежское название Шпицбергена). Самый северный населенный пункт с количеством жителей более тысячи человек (около 2 000), а также самый северный международный аэропорт в мире.

Баренцбург
Российская «столица» Шпицбергена. Поселок основан в 1921 году голландцами как угледобывающий рудник. С 1932 года принадлежит Государственному Тресту «Арктикуголь», который представляет экономические интересы России на Шпицбергене. Баренцбург сегодня – современный арктический поселок, основой которого по-прежнему является самая северная российская угледобывающая шахта, но параллельно развивается и арктический туризм. Баренцбург сочетает в себе современное развитие Арктики с историями и традициями прошлого. Население поселка – около 500 человек, в том числе около 70 детей.

Мыс Старостина
Очень интересное, живописное место с особой атмосферой. Мыс назван в честь легендарного помора-промысловика Ивана Старостина, который провел на Шпицбергене 39 зим, причем последние пятнадцать лет жил на архипелаге постоянно, не возвращаясь на материк. Его главное становище располагалось в устье реки Руссекейла, недалеко от входа в Грёнфьорд. Гиды покажут вам реконструкцию зимовья Старостина и поморского поминального креста, проводят в действующую промысловую избу. Мыс Старостина и окрестности были натурой во время съёмок норвежского фильма «Операция «Арктика»».

Пирамида
Поселок, названный в честь горы Пирамида, у подножья которой был возведен. Основан в 1910-11 гг. шведскими рудокопами, затем в 1927 году права на рудник были приобретены трестом «Северлес», который в 1931 в свою очередь передал права Тресту «Арктикуголь». В 1946 году началось планомерное освоение угольного месторождения. В 70-80-е годы здесь практически была построена идеальная модель социализма. Норвежский король Харальд V, посетивший Пирамиду в 1995 году назвал ее «жемчужиной архипелага». В 1998 г. Пирамида была законсервирована, однако ее образцовая инфраструктура, созданная в советское время, сохранилась до наших дней. В поселке, окруженном горами и ледниками, нет интернета, телевидения и телефонной связи. Поэтому каждое посещение Пирамиды – это время, проведенное наедине с Арктикой. Самобытность поселка отмечают все, кому довелось провести здесь хотя бы несколько часов. Сегодня Пирамида притягивает не только туристов, но и деятелей искусства и культуры, журналистов, фрирайдеров со всего мира. Регулярно поселок Пирамида оказывается в топе различных мировых рейтингов интереснейших мест и путешествий на планете.

День прилета

Прилет в Лонгьир одним из дневных или вечерних рейсов авиакомпаний SAS или Norwegian из Осло за день до начала тура. Заселение в отель (бронируется самостоятельно).

Передвижение по маршруту

Во время путешествия в основном мы будем перемещаться по морю на морских открытых лодках PolarCircel норвежского производства. Это большие, восьмиметровые, высокопрочные, созданные норвежскими корабелами специально для морских путешествий в Арктике.

Лодки, оснащенные мощными моторами Yamaha (200 л. с.), эхолотами, аварийными маяками и морской радиосвязью. Этой лодке не страшно даже весьма серьезное волнение на море.

Для тепла и обеспечение безопасности вы будете облачены в специальные аварийные арктические гидрокостюмы норвежской фирмы Helly Hansen, которые позволят и тепло сохранить, и ветер остановить, и придадут уверенности на море во время морских переходов.

Все суда имеют сертификаты безопасности и все необходимые документы для морских каботажных путешествий.

Дополнительные экскурсии

Экскурсия в действующую шахту
Интересная и уникальная экскурсия – единственная в мире в действующую угольную шахту. Подготовка маршрута и согласования всеми надзорными органами России и Норвегии заняли у нас около двух лет. Но, это того стоило!
Во время экскурсии вы пройдете по двум штольням, и много узнаете о добыче угля."Маркшейдер","сланцевая пыль","ламповая","анкерная крепь","пикеты","воздушный шлюз","наклонный ход","лава","забой","горный удар" – все эти термины обретут смысл и особое звучание для вас во время двухчасовой экскурсии, которую проводят профессиональные шахтеры

Посещение хаски-фермы и дог-трекинг на мыс Хеер.
Дружелюбные и веселые собаки породы сибирский хаски, самоед, аляскинский маламут, якутская лайка и чукотская ездовая с удовольствием познакомятся с вами. Мы расскажем о том, чем примечательны собаки каждой породы, какой вклад они внесли в историю освоения Арктики и какую роль играют сейчас.
Желающие смогут совершить небольшую пешую прогулку на мыс Хеер, взяв с собой "пушистых сопровождающих". Каждый участник похода снабжается специальным поясом для дог-треккинга, к которому пристегивается 1 или 2 собаки. И вперед!
Целью прогулки будет норвежская корабельная пушка, которая во время Второй Мировой войны отражала атаку немецкого линкора "Тирпиц".
Самые нетерпеливые смогут скоротать путь и воспользоваться велосипедом или велокартом в сопровождении гида.

Погодные условия

Средняя температура (по архивным данным): Июль +4,4, август +2,8. Хотя за последние несколько лет эти показания выше. Температура днем +5 +10°С, ночью от +5 до -2 °С. Возможны осадки, часто бывает ветер, редко, но может пойти снег.

И тем не менее июль и август – это все-таки пусть и арктическое, но лето.

«В минус» температура уходит в эти два месяца крайне редко, и если это происходит, то ночью. Днем же при отсутствии ветра температура +5 + 10 переносится весьма комфортно. Но, конечно же, стоит понимать, что одежда должна быть соответствующей.

Питание

Завтраки – комплексные: европейская кухня или «шведский» стол.

Ужины – комплексные: русская и европейская кухня.

Обеды (ланч-боксы) на маршруте в полевых условиях (натуральный куриный или мясной бульон, мясная и рыбная нарезка, жареное мясо или котлеты, выпечка, чай/кофе, сладости).

Также во все приемы пищи включены безалкогольные напитки.

Если есть какие-то ограничения по питанию, просим известить нас заранее.

Трансферы

Трансферы производятся на двух типах морских маломерных судов – катер «Баренцбург» и катер «Polarcirclre».

Катер «Баренцбург» – металлический катер с закрытой рубкой и небольшой каютой. «Polarcircle» – открытый скоростной катер-RIB с подвесным мотором 200 л. с.

При трансфере на «Polarcircle» всем туристам предоставляются специальные арктические костюмы Helly Hansen. Время трансфера до Баренцбурга, в зависимости от погоды от 1,5 до 2 часов.

Если предполагаете укачивание Вас на воде и "морскую болезнь", рекомендуем Вам приобрести заранее средства от укачивания ("Драмина" или аналогичные).

Безопасность

Мы уделяем максимальное внимание безопасности на арктических маршрутах Шпицбергена. Все маршруты проходят согласование с местными властями. Вся экипировка, транспорт и снаряжение соответствует прописанным нормативной базой циркулярам.

При выходе на маршрут группы снабжены всем необходимым для безопасности и спасения. В том числе: спутниковый телефон, морские радиостанции, сигнальные ракеты, аварийные радиомаяки, спасательные арктические костюмы, гарантирующие жизнеобеспечение в течение 48 часов.

Инструктор на маршруте имеет оружие (нарезное оружие и сигнальный пистолет) на случай обороны от агрессивного поведения белых медведей. Инструкторы имеют все необходимые для работы в арктических широтах навыки, многие из них прошли различные дополнительные курсы.

В случае непредвиденных чрезвычайных ситуаций к спасательным работам незамедлительно подключается сотрудники Службы спасения Губернатора Шпицбергена.

Туроператор имеет необходимую фин. гарантию, покрывающую все затраты на спасательные работы норвежской службы спасения.

На маршруте у инструкторов есть медицинская аптечка со всеми необходимыми медикаментами, однако, рекомендуем Вам взять персональную аптечку и просим, также, извещать турфирму заранее о наличии у Вас каких-либо хронических или острых заболеваний.

Авиаперелет

Аэропорт: Лонгьирбюен, Свальбард, Норвегия (Longyearbyen, Svalbard, Norway). Местное время: UTS + 1 (-1 час от Москвы)

Из Москвы до Осло ежедневно выполняет рейсы компания Аэрофлот, из Санкт-Петербурга можно лететь Norwegian.

Если Вы осуществляете перелет компаниями Аэрофлот и SAS, то багаж вы можете сдать сразу же до Лонгьирбюена и пройти регистрацию на оба рейса. Если у вас комбинация билетов Аэрофлот + Norwegian, то багаж вам придется при пересадке получать в Осло и сдавать вновь.

Можно подобрать стыковочные рейсы в рамках одного дня. Также, есть ряд бюджетных вариантов перелетов с пересадками в Риге и Копенгагене.

Из Осло Регулярные ежедневные рейсы выполняют компании SAS и Norwegian. В туристический сезон ежедневно выполняется 2-3 рейса, в межсезонье – 1-2. Компания SAS выполняет один из ежедневных рейсов с промежуточной посадкой в Тромсё.

Мобильная связь и интернет

В Лонгьирбюене: норвежские операторы Telenor и NetCom. Все основные российские операторы связи в роуминге поддерживают связь, но нужно помнить о дороговизне роуминга. Telenor, также поддерживает Интернет 3G. В кафе и в гостиницах есть бесплатный wi-fi, но не во всех. Интернет – через провайдера Telenor.

В Баренцбурге: основным провайдером связи является Мегафон-Москва. Обслуживание производится по внутренним (домашним) тарифам в Москве, но не поддерживает Интернет. Также работает связь норвежских операторов Telenor (более стабильно) и NetCom (менее стабильно). Во всех общественных местах бесплатный wi-fi.

В Пирамиде: связи нет. Есть единственная точка в поселке, где есть устойчивый сигнал связи Telenor. Интернета нет. И, по нашему мнению, он там не нужен! Любуйтесь природой и думайте о вечном!

Способы оплаты

В Лонгьирбюене: везде принимают норвежские кроны (NOK) и кредитные карты. Доллары и евро принимаются далеко не везде и по очень негуманному курсу. Банкомат один на весь поселок, да и на весь Шпицберген один – в отделении банка и работает он достаточно непродолжительное время в течение суток.

В Баренцбурге: в объектах туристической инфраструктуры (гостиницы, рестораны, сувенирные магазины) принимаются норвежские кроны (NOK), доллары (1 USD = 6 NOK), евро (1 USD = 8 NOK) и кредитные карты. Хождения российских рублей нет. В продуктовом и промтоварном магазине расчеты производятся только кредитными картами, наличного расчета нет. Это обусловлено норвежским законодательством.

В Пирамиде: только кэш (кроны, доллары, евро).

Соблюдение законов

Весьма важно помнить, что на территории Шпицбергена действуют норвежские законы. И, несмотря на то, что жители Шпицбергена очень гостеприимны и добры, но закон есть закон, и совсем немногочисленные и незаметные полицейские следят за исполнением законов. В случае их нарушения Вам может грозить как административная, так и уголовная ответственность.

Перечислять все возможные неумышленные правонарушения нет смысла, но среди них есть и весьма неожиданные, поэтому рекомендуем вам слушаться гидов, которые постараются вам все объяснить и предостеречь от неприятностей.

Техника безопасности и правила поведения

Вы находитесь в приветливом, красивом, но весьма суровом крае – в Арктике! Помните, что под охраной закона находятся не только жители Шпицбергена, но и животные, и природа, в целом.

Экологическое законодательство Шпицбергена одно из самых передовых, но строгих! Инструкторы несут ответственность за туристов. Постарайтесь их не подвести:

– Выполняйте распоряжения инструктора – руководителя группы на всем маршруте. Соблюдение указаний гида – гарантия вашей безопасности.
– Соблюдайте положения инструктажа по технике безопасности.
– Не удаляйтесь от группы и не отклоняйтесь от маршрута, указанного инструктором.
– Обязательно заранее информировать турфирму о возможных болезнях или противопоказаниях к участию в путешествии с умеренной физической нагрузкой. Сообщите о непереносимости продуктов, если таковая имеется.
– Берегите ранимую арктическую природу Шпицбергена!
– Не мусорьте!
– Не пугайте животных!

Необходимо учитывать следующие факторы риска:

– Травмоопасные: нарушение правил пользования групповым и специальным снаряжением, нарушение правил поведения в походных условиях, неосторожность при преодолении естественных препятствий, несоблюдение техники безопасности и др.;
– Пожароопасные: курение вне разрешенных зон, разведение костров в местах, несогласованных с инструктором;
– Маршруты проходят по малонаселенным и ненаселенным территориям, не везде имеющим блага цивилизации, поэтому Вы должны быть готовы к путешествию и не бояться походных условий и невзгод погоды.
– Лицам, нуждающимся в постоянном врачебном наблюдении, путешествовать по активным маршрутам не рекомендуется.
– Соблюдение этих несложных правил сделает Ваш отдых безопасным и приятным.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
22 окт 2020
Вот и закончилась моя одиночная поездка на Шпицберген, но эмоции, рассказы, ощущения и многочисленные смешные и для меня чуть тревожные моменты езды на снегоходе все еще проходят перед глазами! Вся эта поездка того стоила! Попасть в атмосферу полнейшей тишины, когда вообще ни одного звука вокруг, видеть вокруг себя именно белый снег, от которого слепит в глазах, с трудом различать, где небо и где земля, видеть живописные, освещенные солнцем, пики и ледники, которые переливаются чистыми сочными изумрудными, голубыми и синими цветами, ехать по замороженным фьордам на снегоходе и ловить ветер в каждой клетке лица, увидеть своими глазами диких арктических обитателей, познакомиться с интересными людьми и общаться на разные темы, стать на мгновение частью этой природы и всю жизнь пронести воспоминания об этих 5 днях и радоваться, что отважился на такой поступок- все это и много другое возможно на Шпицбергене!
Д
9 ноя 2020
В процессе многочасового пробега на снегоходах, есть время остановиться и насладиться красотой) Вокруг красивейшие виды, ледники, дикие олени.
В эти минуты понимаешь, что природа — это самая красивая вещь на свете) Кстати, здесь очень долгие закаты, длятся по несколько часов)
А
24 сен 2020
Прошло 2 недели. И я хочу сказать следующее: обычно ощущения от отпуска пропадают на второй, если не на первый, день после выхода на работу. Но здесь. . Совсем иначе, ощущение полнейшего счастья и эйфории от жизни, которое только растёт с каждым днём. Эта поездка на Шпицберген раскрывает что-то внутри, и это стоит того

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Астрахани

Пешеходные
Водные развлечения
Многодневные туры
Экспедиции
У нас ещё много экскурсий в Астрахани. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Астрахани
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ