3 день

Экскурсия в шахту. Дополнительные активности в Баренцбурге

Днёвка в Баренцбурге.

Завтрак и обед в ресторане отеля или в поле.

Ужин в ресторане по меню.

В нашем путешествии этот день очень важен.

Он позволяет, с одной стороны, сделать программу более размеренной, с другой — иметь день в запасе на непогоду.

Ведь мы находимся в Арктике, где подчас погода показывает свой нрав.

Поэтому, если погода нам благоволит и помогает, то этот день позволит немного отдохнуть от передвижений и подготовиться к весьма непростому переходу на Пирамиду.

Если же что-то идет не так, то у нас будет день в запасе чтобы пересидеть непогоду.

Но в любом случае мы не будем терять время зря, и в этот день вы можете:

1. Рано утром, до завтрака, совершить экскурсию в действующую шахту рудника Баренцбург (оплачивается дополнительно).

Интереснейшая и единственная в мире экскурсия в действующую угольную шахту.

Подготовка маршрута и согласования всеми надзорными органами России и Норвегии заняли у нас около двух лет.

Но это того стоило!

Во время экскурсии вы пройдете по двум штольням, и узнаете очень много о добыче угля.

"Маркшейдер","сланцевая пыль","ламповая","анкерная крепь","пикеты","воздушный шлюз","наклонный ход","лава","забой","горный удар" — все эти термины обретут смысл и особое звучание для вас во время двухчасовой экскурсии, которую проводят профессиональные шахтеры.

2. Вы можете выбрать для себя наиболее интересный формат путешествия на собаках в летнем сезоне — дог-треккинг или катание на собачьих упряжках (оплачивается дополнительно).

Ездовые собаки – животные, в которых чувствуется первобытная сила, целеустремленная мощь, природная подлинность.

Их сущность заключается в желании двигаться вперед.

Идти, бежать, тащить, исследовать, открывать!

И они с удовольствием делятся этой энергией.

3. Посетить Музейно-выставочный центр «ArtArcticGallery» (оплачивается дополнительно).

4. Принять участие в одном из традиционных мастер-классов в Центре Ремесел (оплачивается дополнительно).