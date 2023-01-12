Самостоятельная посадка в поезд по оригиналам документов (паспорт, свидетельство о рождении для детей до 14 лет).
13:50 Отправление туристического поезда со ст. Москва Павелецкая.
Разница во времени + 1 час.
Завтрак в поезде.
12:35 Прибытие туристического поезда на ст. Верхний Баскунчак.
Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.
Посещение Богдинско-Баскунчакского заповедника.
Прогулка по экологическому маршруту “Легенды святой горы”.
Вы услышите рассказ о горе Богдо, ее палеонтологической ценности, породах, из которых она сложена.
Разнообразие причудливых форм в виде силуэтов мифических животных на скальных обрывах придают легендам о горе особый колорит.
Еще одна местная достопримечательность – “Поющие скалы”, при порывах ветра они издают звуки, напоминающие церковный орган.
Обед в Заповеднике.
Прогулка по берегу легендарного соленого озера Баскунчак, туристам будет предоставлена возможность искупаться в нем.
Трансфер на ж/д вокзал.
21:40 Отправление туристического поезда.
Разница во времени + 1 час.
Завтрак в поезде.
08:00 Прибытие туристического поезда на ст. Астрахань.
Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.
Посещение Астраханского Кремля.
Вы узнаете об истории зарождения Астрахани, прогуляетесь по Соборной площади и тенистым аллеям, увидите астраханский аналог Пизанской башни и посчитаете башни Кремля.
Трансфер на автобусе и далее на лодках на базу отдыха.
Прибытие, инструктаж и отъезд на водную экскурсию.
Водная прогулка позволит насладиться великолепием уникальной дельты Волги (таких дельт всего 3 в мире!) и невероятным природным явлением – цветением лотосов.
Вы станете свидетелями неповторимого по красоте зрелища – цветения “каспийской розы”.
Тонкий и нежный аромат реликтового цветка оставляет удивительные впечатления на всю жизнь.
А на память можно увезти чудесные фотографии настоящего “”моря" лотосов.
Обед в кафе.
Трансфер на лодках до причала базы отдыха и далее на автобусный трансфер на Астраханскую бахчу.
Посещение Астраханской бахчи.
Вы узнаете об особенностях астраханских арбузов, а также научитесь правильно их выбирать.
По окончании экскурсии запланирована дегустация арбузов нескольких видов – красный, розовый, лунный и нескольких сортов дынь.
Трансфер ж/д вокзал.
Свободное время до отправления поезда в 02:56.
День в поезде.
07:00 Прибытие туристического поезда на Павелецкий вокзал г. Москвы.
Тур предусматривает проезд в вагонах выбранной категории по маршруту.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Категория вагона
|Купе
|СВ
|СВ 1-номестный
|Люкс
|Люкс 1-номестный
|Для взрослого
|55 100
|72 900
|122 200
|80 300
|137 000
Для детей
от 0 до 9 лет включительно
(с местом)
|42 200
|50 300
|-
|-
Для детей
от 0 до 4 лет включительно
(без места)
|24 700
|24 700
|-
|-
|-
Стоимость размещения ребенка до 9 лет с двумя взрослыми в Люксе – 24 700 руб.
В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны люкс, СВ, купейные и плацкартные вагоны. Подвижной состав оснащен системами кондиционирования, очистки и обеззараживания воздуха, розетками и USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, а также биотуалетами и душем. В поезде будет работать вагон-ресторан, где пассажиры смогут заказать горячее питание, прохладительные напитки и десерты.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.
Завтраки в поезде разносят проводники по вагону. В завтрак входит: чай/кофе, горячая часть (например блинчики или сырники и тому подобное), снеки (например маленькая шоколадка или порция печенья и тому подобное).