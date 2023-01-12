В долину лотосов. Железнодорожный круиз в Астрахань

Цветение лотосов ждет вас в лучшем из возможных летних приключений

4.7
3 отзыва
Программа по дням
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Ответы на вопросы
Цветение лотосов ждет вас в лучшем из возможных летних приключений.

В разгар лета комфортный поезд доставит вас в магический край, где представится возможность искупаться в соленом озере Баскунчак, отведать плоды бахчевых культур Астрахани и, конечно же, увезти вместе с собой памятные фото – в том числе и с прекрасными лотосами, равных которым в мире найдется немного.

Дегустации, водные прогулки, наша точность и забота – “В долину лотосов” является одним из тех туров, о которых можно будет рассказывать годы спустя.
В долину лотосов. Железнодорожный круиз в Астрахань
В долину лотосов. Железнодорожный круиз в Астрахань
В долину лотосов. Железнодорожный круиз в Астрахань
В долину лотосов. Железнодорожный круиз в Астрахань
В долину лотосов. Железнодорожный круиз в Астрахань
В долину лотосов. Железнодорожный круиз в Астрахань
В долину лотосов. Железнодорожный круиз в Астрахань
В долину лотосов. Железнодорожный круиз в Астрахань
В долину лотосов. Железнодорожный круиз в Астрахань
В долину лотосов. Железнодорожный круиз в Астрахань
В долину лотосов. Железнодорожный круиз в Астрахань
В долину лотосов. Железнодорожный круиз в Астрахань
В долину лотосов. Железнодорожный круиз в Астрахань
В долину лотосов. Железнодорожный круиз в Астрахань
В долину лотосов. Железнодорожный круиз в Астрахань
В долину лотосов. Железнодорожный круиз в Астрахань
В долину лотосов. Железнодорожный круиз в Астрахань
В долину лотосов. Железнодорожный круиз в Астрахань
В долину лотосов. Железнодорожный круиз в Астрахань
В долину лотосов. Железнодорожный круиз в Астрахань
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Снимки с Марса
Снимки с Марса
Сделаем оригинальные фотографии на фоне склонов необычного красного цвета горы Большое Богдо
Секреты Астраханского арбуза
Секреты Астраханского арбуза
Научимся правильно выбирать арбузы и попробуем на вкус лунный арбуз
Цветение "каспийской розы"
Цветение "каспийской розы"
Насладимся великолепием уникальной дельты Волги и тонким нежным ароматом "моря лотосов"

Программа тура по дням

1 день

Отправление из Москвы

Самостоятельная посадка в поезд по оригиналам документов (паспорт, свидетельство о рождении для детей до 14 лет).

13:50 Отправление туристического поезда со ст. Москва Павелецкая.

Отправление из МосквыОтправление из МосквыОтправление из МосквыОтправление из Москвы
2 день

Верхний Баскунчак

Разница во времени + 1 час.

Завтрак в поезде.

12:35 Прибытие туристического поезда на ст. Верхний Баскунчак.

Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.

Посещение Богдинско-Баскунчакского заповедника.

Прогулка по экологическому маршруту “Легенды святой горы”.

Вы услышите рассказ о горе Богдо, ее палеонтологической ценности, породах, из которых она сложена.

Разнообразие причудливых форм в виде силуэтов мифических животных на скальных обрывах придают легендам о горе особый колорит.

Еще одна местная достопримечательность – “Поющие скалы”, при порывах ветра они издают звуки, напоминающие церковный орган.

Обед в Заповеднике.

Прогулка по берегу легендарного соленого озера Баскунчак, туристам будет предоставлена возможность искупаться в нем.

Трансфер на ж/д вокзал.

21:40 Отправление туристического поезда.

Верхний БаскунчакВерхний БаскунчакВерхний БаскунчакВерхний БаскунчакВерхний БаскунчакВерхний Баскунчак
3 день

Астрахань

Разница во времени + 1 час.

Завтрак в поезде.

08:00 Прибытие туристического поезда на ст. Астрахань.

Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.

Посещение Астраханского Кремля.

Вы узнаете об истории зарождения Астрахани, прогуляетесь по Соборной площади и тенистым аллеям, увидите астраханский аналог Пизанской башни и посчитаете башни Кремля.

Трансфер на автобусе и далее на лодках на базу отдыха.

Прибытие, инструктаж и отъезд на водную экскурсию.

Водная прогулка позволит насладиться великолепием уникальной дельты Волги (таких дельт всего 3 в мире!) и невероятным природным явлением – цветением лотосов.

Вы станете свидетелями неповторимого по красоте зрелища – цветения “каспийской розы”.

Тонкий и нежный аромат реликтового цветка оставляет удивительные впечатления на всю жизнь.

А на память можно увезти чудесные фотографии настоящего “”моря" лотосов.

Обед в кафе.

Трансфер на лодках до причала базы отдыха и далее на автобусный трансфер на Астраханскую бахчу.

Посещение Астраханской бахчи.

Вы узнаете об особенностях астраханских арбузов, а также научитесь правильно их выбирать.

По окончании экскурсии запланирована дегустация арбузов нескольких видов – красный, розовый, лунный и нескольких сортов дынь.

Трансфер ж/д вокзал.

Свободное время до отправления поезда в 02:56.

АстраханьАстраханьАстраханьАстраханьАстраханьАстрахань
4 день

Возвращение в Москву

День в поезде.

Возвращение в МосквуВозвращение в МосквуВозвращение в МосквуВозвращение в Москву
5 день

Москва

07:00 Прибытие туристического поезда на Павелецкий вокзал г. Москвы.

Проживание

Тур предусматривает проезд в вагонах выбранной категории по маршруту.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Категория вагонаКупеСВСВ 1-номестныйЛюксЛюкс 1-номестный
Для взрослого55 10072 900122 20080 300137 000

Для детей

от 0 до 9 лет включительно

(с местом)

42 20050 300 --

Для детей

от 0 до 4 лет включительно

(без места)

24 70024 700---

Стоимость размещения ребенка до 9 лет с двумя взрослыми в Люксе – 24 700 руб.

Варианты проживания

Туристический поезд

4 ночи

В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны люкс, СВ, купейные и плацкартные вагоны. Подвижной состав оснащен системами кондиционирования, очистки и обеззараживания воздуха, розетками и USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, а также биотуалетами и душем. В поезде будет работать вагон-ресторан, где пассажиры смогут заказать горячее питание, прохладительные напитки и десерты.

Туристический поездТуристический поездТуристический поездТуристический поездТуристический поезд

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд в вагонах выбранной категории по маршруту Москва – Верхний Баскунчак – Астрахань – Москва
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание, включая входные билеты на экскурсионные объекты по программе
  • Питание по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Москва и обратно
  • Личные расходы
  • Выкуп дополнительного места в купе – 20 780 руб.
  • Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Россия, Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможно ли изменение программы тура?

Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.

Как организованы завтраки в поезде?

Завтраки в поезде разносят проводники по вагону. В завтрак входит: чай/кофе, горячая часть (например блинчики или сырники и тому подобное), снеки (например маленькая шоколадка или порция печенья и тому подобное).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
И
12 янв 2023
Не понравилось питание в поезде — каждый день абсолютно одинаковый сухой паёк. Завтраки съедобны. В вагон- ресторан без предварительной брони столика попасть невозможно. А столиков на такое количество туристов не достаточно.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Ирина, спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. По вашим замечаниям о питании, передадим информацию нашим коллегам в регионе, обязательно возьмем их в работу. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
С
11 янв 2023
Спасибо. Было комфортно.
Г
10 янв 2023
Тут все четко, все прислали, на все ответили

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