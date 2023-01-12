2 день

Верхний Баскунчак

Разница во времени + 1 час.

Завтрак в поезде.

12:35 Прибытие туристического поезда на ст. Верхний Баскунчак.

Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.

Посещение Богдинско-Баскунчакского заповедника.

Прогулка по экологическому маршруту “Легенды святой горы”.

Вы услышите рассказ о горе Богдо, ее палеонтологической ценности, породах, из которых она сложена.

Разнообразие причудливых форм в виде силуэтов мифических животных на скальных обрывах придают легендам о горе особый колорит.

Еще одна местная достопримечательность – “Поющие скалы”, при порывах ветра они издают звуки, напоминающие церковный орган.

Обед в Заповеднике.

Прогулка по берегу легендарного соленого озера Баскунчак, туристам будет предоставлена возможность искупаться в нем.

Трансфер на ж/д вокзал.

21:40 Отправление туристического поезда.