1 день

Астраханские деликатесы

13:00 Начинается гастрономическое путешествие с посещения осетровой фермы, дорога до которой занимает 40-50 минут под увлекательный рассказ гида.

Экскурсия проходит на одном из крупнейших предприятий по выращиванию рыб осетровых пород в Астраханской области.

Вы познакомитесь с различными видами осетровых, а также процессом их воспроизводства.

Первым гастрономическим впечатлением данной программы станет вкусный рыбный обед в ресторане с изысканными блюдами: уха из стерляди, стейк из осетра с домашней картошкой, овощная нарезка, чай или компот.

Для гурманов за дополнительную плату есть возможность попробовать свежайшую черную икру.

На осетровой ферме можно не только попробовать астраханские деликатесы, но и приобрести гастрономические сувениры собственного производства: балыки, черную икру, вяленую воблу, щучью икру, рыбные консервы, пресервы, свежую рыбу и многое другое.

На территории фермы оборудовано место для купания и в свободное время для всех желающих будет возможность искупаться.

В продолжение экскурсионного дня Вас ждет еще одна изюминка Астраханского края – поездка на Астраханскую бахчу.

Экскурсия включает в себя прогулку по селекционному полю с потомственным селекционером, который расскажет не только об арбузах, но и других культурах, произрастающих в Астраханской области.

Вы сможете попробовать арбузы с красной, розовой, желтой, оранжевой и белой мякотью и дыни различных сортов.

Количество арбузов и дынь на дегустации не ограничено!

19:00 прибытие в Астрахань, размещение в гостинице.

Свободное время.