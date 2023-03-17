13:00 Начинается гастрономическое путешествие с посещения осетровой фермы, дорога до которой занимает 40-50 минут под увлекательный рассказ гида.
Экскурсия проходит на одном из крупнейших предприятий по выращиванию рыб осетровых пород в Астраханской области.
Вы познакомитесь с различными видами осетровых, а также процессом их воспроизводства.
Первым гастрономическим впечатлением данной программы станет вкусный рыбный обед в ресторане с изысканными блюдами: уха из стерляди, стейк из осетра с домашней картошкой, овощная нарезка, чай или компот.
Для гурманов за дополнительную плату есть возможность попробовать свежайшую черную икру.
На осетровой ферме можно не только попробовать астраханские деликатесы, но и приобрести гастрономические сувениры собственного производства: балыки, черную икру, вяленую воблу, щучью икру, рыбные консервы, пресервы, свежую рыбу и многое другое.
На территории фермы оборудовано место для купания и в свободное время для всех желающих будет возможность искупаться.
В продолжение экскурсионного дня Вас ждет еще одна изюминка Астраханского края – поездка на Астраханскую бахчу.
Экскурсия включает в себя прогулку по селекционному полю с потомственным селекционером, который расскажет не только об арбузах, но и других культурах, произрастающих в Астраханской области.
Вы сможете попробовать арбузы с красной, розовой, желтой, оранжевой и белой мякотью и дыни различных сортов.
Количество арбузов и дынь на дегустации не ограничено!
19:00 прибытие в Астрахань, размещение в гостинице.
Свободное время.
Завтрак в гостинице.
10:00 Отправление на обзорную экскурсию по Астрахани.
Экскурсионная прогулка включает посещение самых живописных мест города Астрахани: Центральной Набережной реки Волга, а также главных улиц города, на которых расположены старинные купеческие особняки, большинство из которых прекрасно сохранились до наших дней, осмотр территории одного из крупнейших театров Европы – Астраханского театра оперы и балета.
Кроме того, в рамках обзорной экскурсии у Вас будет возможность окунуться в историю древнего многонационального торгового города, посетив иранское и армянское подворье.
Жемчужиной данной экскурсии, безусловно, является посещение Астраханского кремля, одного из 12 сохранившихся кремлей России.
После прогулки Вас ждет настоящий астраханский рыбный обед в кафе города.
Вот и казалось бы: рыбу и арбузы попробовали в различных вариантах, чем же ещё сможет угостить Астрахань?
Для познания новых граней вкуса Вам будет предложено посетить местную частную сыроварню и пивоварню.
В ходе экскурсии на сыроварню Вы познакомитесь с технологическим процессом приготовления сыров из свежайшего местного молока по оригинальным технологиям, а также попробуют несколько видов сыров с бокалом прекрасного вина.
Завершением такого насыщенного дня станет экскурсия на пивоварню с дегустацией двух сортов пива (светлое, темное) и рыбных деликатесов, а также водной прогулкой по р. Волга на речном трамвайчике с рестораном.
17:00-18:00 Окончание экскурсионной программы.
Свободное время.
Самостоятельный трансфер в гостиницу.
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
09:00 начинается невероятное путешествие в дельту реки Волга, в ходе которого во всей красе предстанут степные ландшафты Астраханской области и крупнейшая дельта Европы.
По прибытии на базу отдыха, расположенную в раскатной части дельты, начинается водная экскурсия, на которой у Вас будет возможность поближе познакомиться с природой Астраханского края, увидеть живописные пейзажи, а также обитателей Волжской Дельты (только птиц насчитывается более 300 видов, более 100 из которых занесены в Красные книги различных уровней!).
Самые внимательные смогут увидеть орлана белохвоста, посчитать количество разновидностей цапель и загадать желание на плещущуюся рыбу.
В июле и августе на каспийских раскатах начинается период цветения лотосов и именно в этот момент дельта превращается в один из самых уникальных уголков мира, ведь такой акватории покрытия лотосами больше нет нигде, а лотосовые поля достигают 5000 гектаров!
Для желающих, по возможности, организуется купание на одном из островов в раскатной части Дельты.
После возвращения на базу отдыха Вас ждет комплексный обед с элементами традиционной астраханской кухни.
В свободное время на территории базы отдыха для всех желающих доступны бассейн и зона отдыха, а также возможность порыбачить с мостиков и поймать заветный трофей.
18:00-18:30 Прибытие в Астрахань.
Трансфер в отель.
Освобождение номеров.
Важно! Вещи, которые Вам не понадобятся в поездке, можно оставить в камере хранения отеля/ гостиницы по согласованию с отелем.
21:30/22:30 Организованный трансфер от гостиницы к месту сбора и отправления на Каспийское море.
22:00/23:00 (время местное) ориентировочное время отправления.
Ночной переезд туристическим автобусом.
Прибытие в небольшой поселок на берегу Каспийского моря Избербаш.
14:00 Расчетный час в отеле пос. Избербаш, однако можно оставить вещи у администратора или автобусе и прогуляться до колоритного рынка или отправиться на пляж купаться и загорать на берегу Каспийского моря.
За доп. плату можно позавтракать в кафе гостиницы (ориентировочная стоимость от 300 руб. /чел.).
Обращаем внимание, что в Республике Дагестан московское время.
После самостоятельного завтрака Вы отправитесь в город с тысячелетней историей – древний Дербент.
Одной из ключевых достопримечательностей Дербента является Цитадель Нарын-Кала, которая не так давно отпраздновала 5000-летний юбилей.
Некогда здесь прогуливались цари, императоры, султаны, крепость неоднократно переходила под контроль разных государств – все это оставило свой след в памятниках архитектуры, сохранившихся до наших дней.
Сегодня со смотровой площадки весь город видно, как на ладони.
Вход в крепость оплачивается на месте, стоимость около 250 руб.
После экскурсии Вам предоставляется свободное время для самостоятельного обеда.
Гид подскажет кафе, в которых можно отведать блюда местной кухни.
В продолжении экскурсии Вы сможете посетить Девичьи бани, а также по возможности древнюю мечеть Джума (зависит от времени и сезона).
Кроме того, Вы посетите Дербенсткий коньячный завод, на котором производят различные напитки из собственновыращенного сырья, и приобрести гастрономические сувениры.
На обратной дороге в пос. Избербаш группа заедет посмотреть самый большой в мире ракетоносец-экраноплан «Лунь».
Возвращаемся в Избербаш.
В свободное время после возвращения Вы сможете самостоятельно отправиться на термальные источники и принять грязевые процедуры (вода сероводородная 38-40 град.).
Обращаем внимание, что купание в источниках не должнопревышать 15 мин., т. к. дольше вредно для здоровья!
После самостоятельного завтрака и освобождения номеров Вы отправляетесь на экскурсию в удивительно красивый уголок природы, в один из самых глубоких каньонов в мире и глубочайший в Европе – Сулакский каньон.
По дороге к каньону Вы заедете на смотровую площадку Чиркейского водохранилища, образованное на реке Сулак в результате строительства Чиркейской ГЭС – самой мощной гидроэлектростанции на Северном Кавказе.
По приезду на Сулакский каньон сначала предусмотрена остановка на смотровой площадке, чтобы полюбоваться природными красотами с высоты птичьего полёта.
Во время экскурсии Вам предоставляется свободное время для самостоятельного обеда.
Гид подскажет место, в которых можно вкусно пообедать.
За дополнительную плату можно прокатиться с ветерком по Сулакскому каньону, стоимость от 1 800 рублей.
Оплата на месте обязательно.
Ночной переезд туристическим автобусом в Астрахань.
По предварительной договоренности можно заказать трансфер в аэропорт г. Махачкала, к вечернему самолету, стоимость около 2 500 руб. /автомобиль (точная стоимость будет известна ближе к дате тура). Выезд около 17:00 к рейсам после 20:10.
Раннее прибытие в Астрахань.
Приезд в Астрахань ориентировочно в диапазоне 5-7 утра. Несколько точек высадки в городе, самая ближайшая Новый мост, ул. Комунистическая д. 68.
Самостоятельный трансфер в аэропорт/жд вокзал.
Тур предусматривает проживание в гостинице в Астрахани, в пос. Избербаш и 2 ночных переезда на туристическом автобусе.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|гостиница
|2-хместное
|1-номестное
|доп. место
|«Волга – Волга» 3* (завтрак континентальный)
|40 100
|42 750 + 4 000 в пос. Избербаш
|40 100
|«Космос» 4* (завтрак шведский стол)
|42 750
|46 500 + 4 000 в пос. Избербаш
|42 000
|«Азимут» 3* (завтрак шведский стол)
|44 600
|51 000 + 4 000 в пос. Избербаш
|43 500
|«Виктория Палас» 4* (завтрак шведский стол)
|48 400
|53 200 + 4 000 в пос. Избербаш
|42 400
Стоимость дополнительных суток, руб:
|гостиница
|2-хместное
|1-номестное
|доп. место
|«Волга – Волга» 3* (завтрак континентальный)
|1 100
|1 800
|1 100
|«Космос» 4* (завтрак шведский стол)
|1 800
|2 800
|1 600
|«Азимут» 3* (завтрак шведский стол)
|2 300
|4 000
|2 000
|«Виктория Палас» 4* (завтрак шведский стол)
|3 300
|4 600
|1 700
Гостиничный комплекс "Волга-Волга" расположен в историческом городе Астрахани, в дельте Волги. К услугам гостей сауна, бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации и ресторан.
Номера комплекса оформлены в изысканном стиле. В них в вашем распоряжении кондиционер, телевизор, телефон и холодильник. В собственных ванных комнатах предоставляется фен.
В ресторане комплекса "Волга-Волга" подают блюда европейской кухни.
Этот отель расположен в центре города Астрахани, рядом с главным железнодорожным вокзалом и автобусным вокзалом. Гостям предлагают современные номера с телевизорами с плоским экраном и звуконепроницаемыми окнами. Обустроена бесплатная парковка. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Номера отеля «Космос Астрахань» оформлены в светлых тонах. В распоряжении гостей кондиционер и рабочий стол. В каждом номере предоставляются туалетно-косметические принадлежности, фен и бесплатная бутылка минеральной воды.
Отель Azimut Astrakhan расположен на берегу Волги. К услугам гостей комфортабельные номера с бесплатным Wi-Fi и спутниковым телевидением. Прогулка до исторического центра Астрахани занимает всего 5 минут.
Во всех номерах отеля Astrakhan Azimut установлен холодильник и обустроена собственная ванная комната. Из некоторых номеров открывается вид на Волгу и Астраханский кремль.
Каждое утро в ресторане отеля Azimut сервируют завтрак «шведский стол» с блюдами местной и интернациональной кухни. В уютном лобби SMART Living подают кофе и чай. Вкусные закуски можно приобрести на стойке Grab&Go.
Этот отель с бесплатным Wi-Fi, крытым бассейном и номерами с мини-баром находится в 10 минутах ходьбы от Астраханского кремля и в 300 метрах от берега реки Волги.
Все номера отеля «Виктория Палас» оформлены в элегантном стиле. На полу постелено ковровое покрытие. Ванные комнаты укомплектованы халатами и тапочками.
В ресторане «Европейский» подают блюда европейской и русской кухни. Также при отеле работает летнее кафе на открытом воздухе. В 4 барах, включая пиано-бар и бар «Аква» у бассейна, гостям предложат коктейли и напитки.
На территории отеля «Виктория Палас» обустроены сауна, массажный кабинет и плавательный бассейн с водопадом.
Проживание в гостинице пос. Избербаш (номера с удобствами, удаленность от моря от 100-500 м.)
Чек лист вещей для экскурсий:
Обзорная экскурсия по городу
Лотосовые поля
Сарай Бату
гора Богдо и озеро Баскунчак
Астраханская бахча
Бархан Большой Брат
Астраханский биосферный заповедник
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Климат резко континентальный с ярко выраженной сезонностью. Лето здесь наступает рано (уже в мае можно загорать и даже искупаться) и длится до конца сентября. Астрахань – один их самых солнечных регионов России, количество солнечных дней в году в среднем составляет более 200 дней!
Поэтому, планируя поездку в Астраханскую область, следует не забыть приобрести головные уборы и средства защиты от солнечных ожогов. Обращаем Ваше внимание, что в конце мая – середины июня в Астраханской области активируется мошка – это мелкие надоедливые мушки, доставляющие неудобство своей назойливостью и укусами. Однако не стоит категорично отказываться от отдыха в Астрахани в этот период, защититься от нее прекрасно помогают масло ванили, гвоздики и арабские масляные духи SOFT, которые продаются практические во всех аптеках и магазинах города.
Астраханская область расположена в уникальном уголке природы: месте, где Волга впадает в Каспийское море. Искупаться в море не получится, т. к. береговая линия на территории Астраханской области отсутствует, зато можно вдоволь наплаваться в теплых водах великой русской реки Волги. Кроме того, это край с богатой историей, пестрым мультинациональным колоритом и разнообразной гастрономией.
В кафе и ресторанах города можно насладиться блюдами местной кухни (обращаем внимание: распитие принесенных спиртных напитков во всех кафе и ресторанах категорически запрещается).
Время +1 МСК. В регионе отсутствует оператор мобильной связи TELE2!
Во отелях можно воспользоваться услугой подключения к wifi бесплатно.
Городской общественный транспорт функционирует с 6.00 до 19.00-20.00 по местному времени. В остальное время можно воспользоваться услугами такси, в регионе работают сервисы Яндекс и Uber, средняя стоимость поездки по городу составляет 150-350 рублей.
Астраханские сувениры.
Самые распространенные сувениры из Астрахани – это, конечно же, рыбные деликатесы и икра. Приобрести рыбную продукцию на любой вкус и кошелек можно на рыбном рынке. Обращаем Ваше внимание, то для вывоза черной икры и ценных пород рыб (осетровые) необходимо иметь при себе чек, подтверждающий покупку (в случае отсутствия чека, продукцию имеют право конфисковать).
Там же продаются и привычные тематические магниты, тарелки и поделки на Астраханскую тематику. Рядом с рыбным рынком располагается гастроном Михайловский, где можно приобрести готовые блюда местной кухни. Также неподалеку располагается магазин «Аквариум», в котором можно купить рыбные снеки, консервы и другие гастрономические специалитеты региона.
Главные достопримечательности и активности.
Астраханский кремль.
Центральный вход в кремль располагается по адресу ул. В. Тредиаковского, 2/14. Вход в кремль свободный, время работы с 7.00 до 21.00.
С мая по сентябрь на территории кремля функционируют выставки.
Театры.
В городе Астрахани функционируют 4 театра: драматический, кукольный, юного зрителя и оперы и балета. Билеты на постановки астраханских театров можно приобрести на сайте www.kassir.ru.
Безусловно жемчужиной театральной жизни города является Астраханский театр оперы и балета, который помимо ярких постановок поражает красотой и масштабами, уникальными интерьерами, выполненными по индивидуальным эскизам, и первым в Астрахани механизмом трансформации зрительного зала.
Прогулки по водным артериям Астрахани являются одним из самых востребованных развлечений гостей города.
С мая по сентябрь можно прокатиться по Волге вокруг о. Городской на речном трамвайчике.
Режим работы и актуальную стоимость билетов можно уточнить по тел. 8(8512)29-79-11.
Кроме того на Центральной Набережной всем желающим предлагаются прогулки на небольших тримаранах и катерах.
Период цветения лотосов ежегодно привлекает туристов в Астраханскую область.
Дельта реки Волги является единственным местом в мире, где располагаются гектары лотосовых полей.
Первые лотосы зацветают уже в середине июля, однако массовое цветение наблюдается в августе и начале сентября.
Трансфер входит в стоимость программы, для тех туристов, кто пребывает в день начала программы, а именно рейсами:
Встреча на ж/д вокзале возле памятника В. И. Ленину.
Прибытие поезда № 110 из Санкт-Петербурга 07:22 трансфер в гостиницу.
Встреча в аэропорту – на выходе из зала прилета возле сувенирного киоска.
Прибытие рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга до 12:00 (по местному времени).
Возможно, ранее заселение (до расчетного часа) за доп. плату.
Встреча накануне по запросу (за доп. плату).
Время сбора на обзорную экскурсию, для гостей, прибывающих накануне начала тура:
Время указано ориентировочное, возможны корректировки.
Трансферы аэропорт-отель/ ж/д вокзал-отель организованы на легковом автомобиле/минивэне/микроавтобусе, в зависимости от комплектации группы.
Транспорт для экскурсионной группы до 18 человек – микроавтобус (Мерседес);
От 19 человек – автобус на 30/35 мест;
От 28 человек – автобус 50 мест (Ютонг);
Рассадка происходит с начала автобуса и далее, в зависимости от даты бронирования.
В случае, если у туристов возникает вопрос почему они сидят в середине автобуса, а не в начале, мы показываем даты бронирования других заявок.
Менеджер перед посадкой автобус сообщает всем туристам их места, свободной рассадки нет.
Если туристы хотят пересесть, поменяться с другими туристами – это решается в автобусе.