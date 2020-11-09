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моменты езды на снегоходе все еще проходят перед глазами! Вся эта поездка того стоила! Попасть в атмосферу полнейшей тишины, когда вообще ни одного звука вокруг, видеть вокруг себя именно белый снег, от которого слепит в глазах, с трудом различать, где небо и где земля, видеть живописные, освещенные солнцем, пики и ледники, которые переливаются чистыми сочными изумрудными, голубыми и синими цветами, ехать по замороженным фьордам на снегоходе и ловить ветер в каждой клетке лица, увидеть своими глазами диких арктических обитателей, познакомиться с интересными людьми и общаться на разные темы, стать на мгновение частью этой природы и всю жизнь пронести воспоминания об этих 5 днях и радоваться, что отважился на такой поступок- все это и много другое возможно на Шпицбергене!