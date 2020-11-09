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Авторский тур
7 дней
Приключения в шаге от Северного Полюса. Летняя экспедиция
Хотите познакомиться с летним Шпицбергеном максимально близко и посетить все наиболее интересные места
Начало: г. Лонгьирбюен
190 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Театральный уикенд в Астрахани: погружение в мир искусства
Проведите выходные в Астрахани, наслаждаясь театральным искусством, встречами с артистами и мастер-классами
Начало: Аэропорт ИМ.Б.М. Кустодиева в Астрахани, 13:00. Ре...
29 июня в 08:00
14 сен в 08:00
28 200₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Летний закат в оттенках розового: водная прогулка к цветущим лотосам в дельте Волги
Провести вечер на лотосовом озере, пообедать на осетровой ферме и погулять по Астрахани
Начало: Аэропорт Астрахани, первая половина дня
9 авг в 10:00
31 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ДДарья9 ноября 2020В процессе многочасового пробега на снегоходах, есть время остановиться и насладиться красотой) Вокруг красивейшие виды, ледники, дикие олени. В эти минуты понимаешь, что природа — это самая красивая вещь на свете) Кстати, здесь очень долгие закаты, длятся по несколько часов)
- ММарджан22 октября 2020Вот и закончилась моя одиночная поездка на Шпицберген, но эмоции, рассказы, ощущения и многочисленные смешные и для меня чуть тревожные
- ААлександра24 сентября 2020Прошло 2 недели. И я хочу сказать следующее: обычно ощущения от отпуска пропадают на второй, если не на первый, день
Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «Активный отдых»
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