Активный отдых в Астрахани

Найдено 3 тура в категории «Активный отдых» в Астрахани, цены от 28 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Приключения в шаге от Северного Полюса. Летняя экспедиция
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Приключения в шаге от Северного Полюса. Летняя экспедиция
Хотите познакомиться с летним Шпицбергеном максимально близко и посетить все наиболее интересные места
Начало: г. Лонгьирбюен
190 000 за человека
Театральный уикенд в Астрахани: 2 спектакля, творческая встреча и мастер-класс
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Театральный уикенд в Астрахани: погружение в мир искусства
Проведите выходные в Астрахани, наслаждаясь театральным искусством, встречами с артистами и мастер-классами
Начало: Аэропорт ИМ.Б.М. Кустодиева в Астрахани, 13:00. Ре...
29 июня в 08:00
14 сен в 08:00
28 200 за человека
Летний закат в оттенках розового: водная прогулка к цветущим лотосам в дельте Волги
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Летний закат в оттенках розового: водная прогулка к цветущим лотосам в дельте Волги
Провести вечер на лотосовом озере, пообедать на осетровой ферме и погулять по Астрахани
Начало: Аэропорт Астрахани, первая половина дня
9 авг в 10:00
31 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • Д
    Дарья
    9 ноября 2020
    Приключения в шаге от Северного Полюса. Летняя экспедиция
    В процессе многочасового пробега на снегоходах, есть время остановиться и насладиться красотой) Вокруг красивейшие виды, ледники, дикие олени. В эти минуты понимаешь, что природа — это самая красивая вещь на свете) Кстати, здесь очень долгие закаты, длятся по несколько часов)
  • М
    Марджан
    22 октября 2020
    Приключения в шаге от Северного Полюса. Летняя экспедиция
    Вот и закончилась моя одиночная поездка на Шпицберген, но эмоции, рассказы, ощущения и многочисленные смешные и для меня чуть тревожные
    читать дальше

    моменты езды на снегоходе все еще проходят перед глазами! Вся эта поездка того стоила! Попасть в атмосферу полнейшей тишины, когда вообще ни одного звука вокруг, видеть вокруг себя именно белый снег, от которого слепит в глазах, с трудом различать, где небо и где земля, видеть живописные, освещенные солнцем, пики и ледники, которые переливаются чистыми сочными изумрудными, голубыми и синими цветами, ехать по замороженным фьордам на снегоходе и ловить ветер в каждой клетке лица, увидеть своими глазами диких арктических обитателей, познакомиться с интересными людьми и общаться на разные темы, стать на мгновение частью этой природы и всю жизнь пронести воспоминания об этих 5 днях и радоваться, что отважился на такой поступок- все это и много другое возможно на Шпицбергене!

  • А
    Александра
    24 сентября 2020
    Приключения в шаге от Северного Полюса. Летняя экспедиция
    Прошло 2 недели. И я хочу сказать следующее: обычно ощущения от отпуска пропадают на второй, если не на первый, день
    читать дальше

    после выхода на работу. Но здесь. . Совсем иначе, ощущение полнейшего счастья и эйфории от жизни, которое только растёт с каждым днём. Эта поездка на Шпицберген раскрывает что-то внутри, и это стоит того

Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «Активный отдых»

Самые популярные туры этой рубрики в Астрахани
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Приключения в шаге от Северного Полюса. Летняя экспедиция
  2. Театральный уикенд в Астрахани: 2 спектакля, творческая встреча и мастер-класс
  3. Летний закат в оттенках розового: водная прогулка к цветущим лотосам в дельте Волги
Сколько стоит тур в Астрахани в июне 2024
Сейчас в Астрахани в категории "Активный отдых" можно забронировать 3 тура от 28 200 до 190 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте тур в Астрахани на 2024 год по теме «Активный отдых», 3 ⭐ отзыва, цены от 28200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам