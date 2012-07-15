А также: посещение бурятских святынь, купание в термальных ичточниках и завораживающие ущелья в горах Восточного Саяна и Хамар-Дабана. Путешествие проводим круглый год, по выходным.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Байкал
Начинаем поездку в Иркутске в 07:00-08:00. Точную информацию о времени сообщим при бронировании.
Мы проедем по дороге, идущей вдоль береговой линии озера, то спускаясь к воде, то резко взбираясь на высокие перевалы, открывая потрясающие байкальские виды.
На озере мы посетим Мыс Шаманский — он, как и его многочисленные природные тезки, в частности, Шаман-камень в истоке Ангары и мыс на острове Ольхон, овеян тайнами. «Здесь вероломный старый шаман, отвергнутый степной красавицей, сотворил черное колдовство, приведшее к природной трагедии — провалу земли и разбушевавшейся стихии, погубившей людей.» Ученые считают, что именно здесь был старый исток Иркута.
В городе Слюдянка мы заедем в построенный в 1905 году вокзал — единственный в России, а, может быть, и в мире, выполненный полностью из мрамора.
Здесь мрамор в руках мастера проявил себя во всей красе. Стеклянный блеск изломов в отражении солнечных лучей восхищает игрой света на крупнозернистой фактуре. Здание вокзала снаружи сохранилось практически в первозданном виде.
И в продолжение каменной темы заедем в музей минералов Жигалова, где экспонируется более 10000 образцов камней со многих месторождений бывшего СССР и зарубежья. Но, конечно, главную ценность представляют великолепные образцы Слюдянских месторождений.
В конце первого дня мы остановимся в приозерном отеле, и вы сможете насладится вечером на берегу Байкала.
Горы
Путешествие в горы. По Тункинской долине мы проедем к Восточным Саянам и хребту Хамар-Дабан.
Посетим минеральные источники — бурятские святыни, спрятанные от всех в глубоких ущельях, а также искупаемся в термальных (50-60 °С) водах долины реки Иркут.
Вечером мы вернемся в Иркутск.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице или гостевом доме в номере с санузлом.
Варианты проживания
Гостиница
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Посещение термальных источников
- Посещение музея минералов
- Посещение Тункинского национального парка
- Проживание в отеле
- Экскурсионная программа
- Что не входит
- Билеты к месту начала тура и от места окончания
- Питание — в кафе по пути следования
- Иные расходы по вашему усмотрению
- Место начала и завершения?
- Россия, Иркутск
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Как мы будем питаться?
Питание осуществляется в кафе по пути следования, в стоимость путешествия не входит.
- Какой у нас будет транспорт?
Поездка осуществляется на комфортабельных кроссоверах.
- Какую ещё информацию о туре мне следует знать?
Маршрут может быть изменен по природным условиям без потери в качестве программы.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору