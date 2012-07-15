1 день

Байкал

Начинаем поездку в Иркутске в 07:00-08:00. Точную информацию о времени сообщим при бронировании.

Мы проедем по дороге, идущей вдоль береговой линии озера, то спускаясь к воде, то резко взбираясь на высокие перевалы, открывая потрясающие байкальские виды.

На озере мы посетим Мыс Шаманский — он, как и его многочисленные природные тез­ки, в частности, Шаман-камень в истоке Ангары и мыс на острове Ольхон, овеян тайнами. «Здесь вероломный старый шаман, отвер­гнутый степной красавицей, сотворил черное колдов­ство, приведшее к природной трагедии — провалу земли и разбуше­вавшейся стихии, погубившей людей.» Ученые считают, что именно здесь был старый исток Иркута.

В городе Слюдянка мы заедем в построенный в 1905 году вокзал — единствен­ный в России, а, может быть, и в мире, выполненный полностью из мрамора.

Здесь мрамор в руках мастера проявил себя во всей красе. Стеклянный блеск изломов в отражении солнечных лучей восхищает игрой света на крупнозернистой фактуре. Зда­ние вокзала снаружи сохранилось практически в первозданном виде.

И в продолжение каменной темы заедем в музей минералов Жигалова, где экспонируется более 10000 образцов камней со многих месторождений бывшего СССР и зарубежья. Но, конечно, главную ценность представляют великолепные образцы Слюдянских месторождений.

В конце первого дня мы остановимся в приозерном отеле, и вы сможете насладится вечером на берегу Байкала.