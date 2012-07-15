Байкал. Очарование осени. Автопутешествие на 2 дня

Групповой тур на Байкале
Путешествие для истинных ценителей природы! Вас ждут потрясающие панорамы южного Байкала и поездка в горы к источникам Тункинской долины. Озеро с высоты птичьего полета, каменные утесы, виды с горы Соболиной.

А также: посещение бурятских святынь, купание в термальных ичточниках и завораживающие ущелья в горах Восточного Саяна и Хамар-Дабана. Путешествие проводим круглый год, по выходным.
Байкал. Очарование осени. Автопутешествие на 2 дня
Байкал. Очарование осени. Автопутешествие на 2 дня
Байкал. Очарование осени. Автопутешествие на 2 дня
Байкал. Очарование осени. Автопутешествие на 2 дня
Байкал. Очарование осени. Автопутешествие на 2 дня
Байкал. Очарование осени. Автопутешествие на 2 дня
Байкал. Очарование осени. Автопутешествие на 2 дня
Байкал. Очарование осени. Автопутешествие на 2 дня
Байкал. Очарование осени. Автопутешествие на 2 дня
Байкал. Очарование осени. Автопутешествие на 2 дня
Ближайшие даты:
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даты

Что вас ожидает:

Тепло термальных источников
Тепло термальных источников
Посетим настоящее природное чудо, а также испытаем на себе его целительное воздействие
Места Силы
Места Силы
Побываем на скале Шаманка и у бурятских святынь, считающихся энергетически сильными локациями
Минералы и мрамор
Минералы и мрамор
Наведаемся в музей, содержащий экспонаты Слюдянских месторождений, и увидим вокзал из чистого мрамора

Программа тура по дням

1 день

Байкал

Начинаем поездку в Иркутске в 07:00-08:00. Точную информацию о времени сообщим при бронировании.

Мы проедем по дороге, идущей вдоль береговой линии озера, то спускаясь к воде, то резко взбираясь на высокие перевалы, открывая потрясающие байкальские виды.

На озере мы посетим Мыс Шаманский — он, как и его многочисленные природные тез­ки, в частности, Шаман-камень в истоке Ангары и мыс на острове Ольхон, овеян тайнами. «Здесь вероломный старый шаман, отвер­гнутый степной красавицей, сотворил черное колдов­ство, приведшее к природной трагедии — провалу земли и разбуше­вавшейся стихии, погубившей людей.» Ученые считают, что именно здесь был старый исток Иркута.

В городе Слюдянка мы заедем в построенный в 1905 году вокзал — единствен­ный в России, а, может быть, и в мире, выполненный полностью из мрамора.

Здесь мрамор в руках мастера проявил себя во всей красе. Стеклянный блеск изломов в отражении солнечных лучей восхищает игрой света на крупнозернистой фактуре. Зда­ние вокзала снаружи сохранилось практически в первозданном виде.

И в продолжение каменной темы заедем в музей минералов Жигалова, где экспонируется более 10000 образцов камней со многих месторождений бывшего СССР и зарубежья. Но, конечно, главную ценность представляют великолепные образцы Слюдянских месторождений.

В конце первого дня мы остановимся в приозерном отеле, и вы сможете насладится вечером на берегу Байкала.

2 день

Горы

Путешествие в горы. По Тункинской долине мы проедем к Восточным Саянам и хребту Хамар-Дабан.

Посетим минеральные источники — бурятские святыни, спрятанные от всех в глубоких ущельях, а также искупаемся в термальных (50-60 °С) водах долины реки Иркут.

Вечером мы вернемся в Иркутск.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице или гостевом доме в номере с санузлом.

Варианты проживания

Гостиница

1 ночь

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Посещение термальных источников
  • Посещение музея минералов
  • Посещение Тункинского национального парка
  • Проживание в отеле
  • Экскурсионная программа
Что не входит
  • Билеты к месту начала тура и от места окончания
  • Питание — в кафе по пути следования
  • Иные расходы по вашему усмотрению
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как мы будем питаться?

Питание осуществляется в кафе по пути следования, в стоимость путешествия не входит.

Какой у нас будет транспорт?

Поездка осуществляется на комфортабельных кроссоверах.

Какую ещё информацию о туре мне следует знать?

Маршрут может быть изменен по природным условиям без потери в качестве программы.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

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