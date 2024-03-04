Байкал с комфортом

Групповой тур на Байкале
Вас ждёт незабываемое путешествие, во время которого мы посетим самые популярные места Байкала! Увидим юг и север Ольхона, покатаемся на багги, утроим кейтеринг из свежесваренной ухи на льду, познакомимся с настоящим шаманом, рассмотрим поближе ледяные гроты и пещеры и многое другое.

На протяжении всего маршрута будем проживать в лучших гостиницах Иркутска и топовых гостевых домах Ольхона!
Байкал с комфортом
Байкал с комфортом
Байкал с комфортом
Байкал с комфортом
Байкал с комфортом
Байкал с комфортом
Байкал с комфортом
Байкал с комфортом
Байкал с комфортом
Байкал с комфортом
Байкал с комфортом
Байкал с комфортом
Байкал с комфортом
Байкал с комфортом
Байкал с комфортом
Ближайшие даты:
4
мар
8
мар

Что вас ожидает:

Многообразие форм льда
Многообразие форм льда
Исследуем ледяные пещеры и гроты, метановые пузыри
На коньках по Байкалу
На коньках по Байкалу
Не забываем про активную составляющего нашего тура!
Кейтеринг на льду
Кейтеринг на льду
Отведаем ухи из свежесваренного омуля прямо на озере
Крупнейший остров Байкала
Крупнейший остров Байкала
Нас ожидают насыщенные экскурсии на юг и север Ольхона
Встреча с шаманом
Встреча с шаманом
Увидим шаманские ритуалы и обряды
На багги с ветерком
На багги с ветерком
Поедем любоваться просторами деревни Курма

Программа тура по дням

1 день

Этно-парк «Золотая Орда»

Встреча гостей в аэропорту.

По дороге до Ольхона, где мы остановимся, заезжаем в этно-парк «Золотая Орда».

Здесь нас ожидает этническая программа — красочные приветствия, экскурс о прохождении древнего озера и его местах силы, музыкальная композиция «Эхо Байкала», горловое пение, легенды и обряды, а также совместное исполнение танца-хоровода Ольховский ёхор.

Здесь же отведаем национальный бурятский обед, во время которого коренной житель расскажет нам про местные обычаи и застольные традиции, про молочную водку тарасун, секреты ее приготовления, научит есть национальное блюдо буузы и покажет, как правильно бурханить.

Вечером заселяем в гостевые дома «Барнхаус» с панорамным видом на Байкал.

Этно-парк «Золотая Орда»Этно-парк «Золотая Орда»Этно-парк «Золотая Орда»
2 день

Север Ольхона. Мыс Бурхан, ледовые пещеры, мыс Хобой

Позавтракав, мы отправимся на экскурсию вдоль северной части Ольхона.

Мы посетим Мыс Бурхан, ледовые пещеры на острове Харанцы, а также остановимся на чистом, прозрачном льду для красивых фотографий.

Затем отправимся на северную оконечность острова — мыс Хобой.

Пообедаем свежесваренной ухой, сырными и мясными нарезками, чаем с местными травами.

Далее мы двигаемся в сторону отеля, где встретим потрясающий закат с видом на гору Шаманка.

Ночь в гостевых домах BarnHouse.

Север Ольхона. Мыс Бурхан, ледовые пещеры, мыс ХобойСевер Ольхона. Мыс Бурхан, ледовые пещеры, мыс ХобойСевер Ольхона. Мыс Бурхан, ледовые пещеры, мыс Хобой
3 день

Юг Ольхона. Крокодилья пасть, пещеры мыса Елгай, буддийская ступа Просветления

Сегодняшний день начнем с путешествия по южной части Ольхона.

Мы отправимся на Крокодилью пасть — красивые наплески на огромном камне, по дороге остановимся в небольших ледяных гротах.

Посетим небольшие пещеры на Мысе Елгай, остров Огой, где поднимемся к буддийской ступе Просветления.

На обед отведаем вкуснейшую уху из свежесваренного омуля на берегу Байкала.

Ближе к вечеру посетим мыс Хорин-Ирги, переедем по суше к озеру Нурское, где будем наблюдать замерзшие метановые пузыри.

Ночь в BarnHouse.

Юг Ольхона. Крокодилья пасть, пещеры мыса Елгай, буддийская ступа ПросветленияЮг Ольхона. Крокодилья пасть, пещеры мыса Елгай, буддийская ступа ПросветленияЮг Ольхона. Крокодилья пасть, пещеры мыса Елгай, буддийская ступа Просветления
4 день

Поездка на багги. Отправление в Иркутск

Сегодня отправляемся в деревню Курма, где садимся на багги и отправляемся на обзорную экскурсию.

Ближе к вечеру отправляемся обратно в Иркутск, где ужинаем в ресторане байкальской кухни.

Ночь в одном из лучших 5* отелей Иркутска — Baikal Forest.

Поездка на багги. Отправление в ИркутскПоездка на багги. Отправление в ИркутскПоездка на багги. Отправление в Иркутск
5 день

Окончание тура

Трансфер до аэропорта г. Иркутск.

До скорых встреч!

Окончание тура

Проживание

Тур предусматривает проживание:

  • на базе отдыха комфорт-класса «Barnhouse Baikal» — 3 ночи;
  • в гостинице 5* в Иркутске «Baikal Forest Hotel» — 1 ночь.
Фото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Barnhouse Baikal

3 ночи

Барнхаусы с панорамным видом на Байкал в тихом, живописном месте.

Оснащение:
• тёплые полы;
• Wi-Fi;
• спутниковое ТВ;
• кухня;
• двуспальная кровать;
• раскладной диван;
• шкаф для одежды.

Barnhouse BaikalBarnhouse BaikalBarnhouse BaikalBarnhouse Baikal

Baikal Forest Hotel

1 ночь

Гостиничный комплекс в центре Иркутска с панорамным видом на город — один из лучших 5* отелей города!
В отеле подают завтрак «шведский стол» или полный английский/ирландский завтрак.

Baikal Forest HotelBaikal Forest HotelBaikal Forest Hotel

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча, проводы в аэропорт, трансфер
  • Сопровождение группы на всем протяжении маршрута
  • 2-х местное проживание
  • Работа гидов
  • Все входные билеты и реакционные сборы
  • 3-х разовое питание, включая кейтеринг на льду
Что не входит
  • Авиабилеты
  • 1 ужин в Иркутске
  • Алкоголь
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и обратно в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

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