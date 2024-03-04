На протяжении всего маршрута будем проживать в лучших гостиницах Иркутска и топовых гостевых домах Ольхона!
мар
мар
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Этно-парк «Золотая Орда»
Встреча гостей в аэропорту.
По дороге до Ольхона, где мы остановимся, заезжаем в этно-парк «Золотая Орда».
Здесь нас ожидает этническая программа — красочные приветствия, экскурс о прохождении древнего озера и его местах силы, музыкальная композиция «Эхо Байкала», горловое пение, легенды и обряды, а также совместное исполнение танца-хоровода Ольховский ёхор.
Здесь же отведаем национальный бурятский обед, во время которого коренной житель расскажет нам про местные обычаи и застольные традиции, про молочную водку тарасун, секреты ее приготовления, научит есть национальное блюдо буузы и покажет, как правильно бурханить.
Вечером заселяем в гостевые дома «Барнхаус» с панорамным видом на Байкал.
Север Ольхона. Мыс Бурхан, ледовые пещеры, мыс Хобой
Позавтракав, мы отправимся на экскурсию вдоль северной части Ольхона.
Мы посетим Мыс Бурхан, ледовые пещеры на острове Харанцы, а также остановимся на чистом, прозрачном льду для красивых фотографий.
Затем отправимся на северную оконечность острова — мыс Хобой.
Пообедаем свежесваренной ухой, сырными и мясными нарезками, чаем с местными травами.
Далее мы двигаемся в сторону отеля, где встретим потрясающий закат с видом на гору Шаманка.
Ночь в гостевых домах BarnHouse.
Юг Ольхона. Крокодилья пасть, пещеры мыса Елгай, буддийская ступа Просветления
Сегодняшний день начнем с путешествия по южной части Ольхона.
Мы отправимся на Крокодилью пасть — красивые наплески на огромном камне, по дороге остановимся в небольших ледяных гротах.
Посетим небольшие пещеры на Мысе Елгай, остров Огой, где поднимемся к буддийской ступе Просветления.
На обед отведаем вкуснейшую уху из свежесваренного омуля на берегу Байкала.
Ближе к вечеру посетим мыс Хорин-Ирги, переедем по суше к озеру Нурское, где будем наблюдать замерзшие метановые пузыри.
Ночь в BarnHouse.
Поездка на багги. Отправление в Иркутск
Сегодня отправляемся в деревню Курма, где садимся на багги и отправляемся на обзорную экскурсию.
Ближе к вечеру отправляемся обратно в Иркутск, где ужинаем в ресторане байкальской кухни.
Ночь в одном из лучших 5* отелей Иркутска — Baikal Forest.
Окончание тура
Трансфер до аэропорта г. Иркутск.
До скорых встреч!
Проживание
Тур предусматривает проживание:
- на базе отдыха комфорт-класса «Barnhouse Baikal» — 3 ночи;
- в гостинице 5* в Иркутске «Baikal Forest Hotel» — 1 ночь.
Варианты проживания
Barnhouse Baikal
Барнхаусы с панорамным видом на Байкал в тихом, живописном месте.
Оснащение:
• тёплые полы;
• Wi-Fi;
• спутниковое ТВ;
• кухня;
• двуспальная кровать;
• раскладной диван;
• шкаф для одежды.
Baikal Forest Hotel
Гостиничный комплекс в центре Иркутска с панорамным видом на город — один из лучших 5* отелей города!
В отеле подают завтрак «шведский стол» или полный английский/ирландский завтрак.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Встреча, проводы в аэропорт, трансфер
- Сопровождение группы на всем протяжении маршрута
- 2-х местное проживание
- Работа гидов
- Все входные билеты и реакционные сборы
- 3-х разовое питание, включая кейтеринг на льду
- Что не входит
- Авиабилеты
- 1 ужин в Иркутске
- Алкоголь
- Место начала и завершения?
- Россия, Иркутск
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и обратно в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору