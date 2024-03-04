1 день

Этно-парк «Золотая Орда»

Встреча гостей в аэропорту.

По дороге до Ольхона, где мы остановимся, заезжаем в этно-парк «Золотая Орда».

Здесь нас ожидает этническая программа — красочные приветствия, экскурс о прохождении древнего озера и его местах силы, музыкальная композиция «Эхо Байкала», горловое пение, легенды и обряды, а также совместное исполнение танца-хоровода Ольховский ёхор.

Здесь же отведаем национальный бурятский обед, во время которого коренной житель расскажет нам про местные обычаи и застольные традиции, про молочную водку тарасун, секреты ее приготовления, научит есть национальное блюдо буузы и покажет, как правильно бурханить.

Вечером заселяем в гостевые дома «Барнхаус» с панорамным видом на Байкал.