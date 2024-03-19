Одна из самых красивых и не самых популярных локаций Байкала со своими удивительными красотами! Мы познакомимся с верованиями бурятского народа. Посетим шаманские святыни, буддийский дацан и старинные юрты.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Шаманский барисан на горе Капсал
- Дацан Тубдэн Даржелин
- Старинный улус-летник
- Поселок Бугульдейка
- Берег озера Байкал с метановыми пузырьками
- Мраморный карьер
- Статуя быка Буха-нойона
Описание
Что вас ожидает: Поселок Бугульдейка — «Королева Ветров», восхитит своими прекрасными в любое время года пейзажами. С высоты мраморной горы мы взглянем на Байкал и увидим чистейший статуарный мрамор. Ну и, конечно, лед и те самые метановые пузырьки! Я научу вас делать лучшие фото и видео с ними! Важная информация:
Экскурсия начинается рано и заканчивается поздно, длительные переезды. Можете взять с собой перекус и термос с любимым напитком.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Услуги гида
- Что не входит
- Обед и ужин в кафе по меню
- Место начала и завершения?
- ул. Сухэ-Батора, д. 7, Иркутск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 14 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Важная информация
- Экскурсия начинается рано и заканчивается поздно
- Длительные переезды. Можете взять с собой перекус и термос с любимым напитком
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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