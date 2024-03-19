Бугульдейка: Мрамор, шаманизм и те самые пузырьки из Иркутска

Индивидуальная экскурсия на Байкале
Одна из самых красивых и не самых популярных локаций Байкала со своими удивительными красотами! Мы познакомимся с верованиями бурятского народа. Посетим шаманские святыни, буддийский дацан и старинные юрты.
Бугульдейка: Мрамор, шаманизм и те самые пузырьки из Иркутска
Бугульдейка: Мрамор, шаманизм и те самые пузырьки из Иркутска
Бугульдейка: Мрамор, шаманизм и те самые пузырьки из Иркутска
Ближайшие даты:
19
мар
20
мар
21
мар
22
мар
23
мар
24
мар
25
мар
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Шаманский барисан на горе Капсал
  • Дацан Тубдэн Даржелин
  • Старинный улус-летник
  • Поселок Бугульдейка
  • Берег озера Байкал с метановыми пузырьками
  • Мраморный карьер
  • Статуя быка Буха-нойона

Описание

Что вас ожидает: Поселок Бугульдейка — «Королева Ветров», восхитит своими прекрасными в любое время года пейзажами. С высоты мраморной горы мы взглянем на Байкал и увидим чистейший статуарный мрамор. Ну и, конечно, лед и те самые метановые пузырьки! Я научу вас делать лучшие фото и видео с ними! Важная информация:
Экскурсия начинается рано и заканчивается поздно, длительные переезды. Можете взять с собой перекус и термос с любимым напитком.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит
  • Обед и ужин в кафе по меню
Место начала и завершения?
ул. Сухэ-Батора, д. 7, Иркутск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Экскурсия начинается рано и заканчивается поздно
  • Длительные переезды. Можете взять с собой перекус и термос с любимым напитком
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Байкала

ИндивидуальныеАктивный отдыхНа весь деньЛёдОднодневные из Иркутска

Похожие туры из Байкала

Тропами Ольхона: точка пересечения местных путей (из Иркутска / Листвянки)
Мини-группа
14 часов
10 отзывов
Популярное предложение
Тропами Ольхона: однодневное приключение с экскурсией из Иркутска
Познайте дух Ольхона, его легенды и природу в увлекательной групповой экскурсии, полной открытий
В отеле или аэропорту Иркутска
24 фев
25 фев
26 фев
27 фев
12 500 за человека
Озеро Байкал в шаговой доступности
Индивидуальная
7 часов
30 отзывов
Индивидуальная экскурсия на Байкал: от Иркутска до Листвянки
Откройте для себя загадочный Байкал: история, фольклор, шаманизм и фотосессия на фоне прибайкальских пейзажей
Иркутск. Место по согласованию
Завтра
25 фев
26 фев
27 фев
от 13 800 за всё до 2 чел.
Сибирское гостеприимство - Байкал в Листвянке и музей «Тальцы»
🚌 На автобусе
скидка
15%
Групповая
8 часов
16 отзывов
Сибирское гостеприимство: Байкал, Листвянка и музей Тальцы
Приглашаем в увлекательное путешествие по берегам Байкала с посещением исторического музея Тальцы
Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 7 (гостиница «Ангара»)
24 фев
2 мар
7 мар
9 мар
45003 825 за человека
У нас ещё много экскурсий на Байкале. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
HOROSHO
TAM