Иркутск и Байкал за один день

Приглашаю Вас посмотреть лучшие достопримечательности города и знаменитое деревянное зодчество

5
1 отзыв
Индивидуальная
Приглашаю Вас посмотреть лучшие достопримечательности города и знаменитое деревянное зодчество.

Вы увидите старинную архитектуру, горы и, конечно же, Море-Байкал.

Попробуете местную кухню — байкальскую рыбу или бурятские буузы.

Погуляете по набережной и сделаете шикарные фото со смотровой площадки.

Послушаете лекцию о Байкале, а также местные легенды.
Иркутск и Байкал за один день
Иркутск и Байкал за один день
Иркутск и Байкал за один день
Иркутск и Байкал за один день
Иркутск и Байкал за один день
Иркутск и Байкал за один день
Иркутск и Байкал за один день

Что вас ожидает 🤩

  • Исторический центр Иркутска
  • Дом Европы
  • Музей Тальцы
  • Шаман-камень
  • Байкальский музей
  • Церковь Николая Чудотворца
  • Рыбный рынок Листвянки
  • Камень Черского

Об экскурсии

Посмотреть лучшие достопримечательности города и знаменитое деревянное зодчество, а после — подышать свежим байкальским воздухом. Вы увидите старинную архитектуру, горы и, конечно же, Море-Байкал. Попробуете местную кухню — байкальскую рыбу или бурятские буузы. Погуляете по набережной и сделаете шикарные фото со смотровой площадки. Послушаете лекцию о Байкале, а также местные легенды.

Иркутск

Мы начинаем с исторического центра Иркутска, говорим об освоении Сибири, смотрим на памятники сибирской архитектуры 18-19вв. Далее делаем классные фото рядом с красивыми резными наличниками деревянных домов, попутно погружаясь в славянскую мифологию. По дороге на Байкал узнаем пару забавных историй об Иркутске и его жителях.

Музей Тальцы

Наша следующая остановка — это музей архитектуры и этнографии Тальцы, где можно в буквальном смысле прикоснуться к истории. Это место с уникальной атмосферой и приятнейшим запахом березовой рощи и деревянных построек находится на полпути от Иркутска к Байкалу. Гуляем в комфортном темпе, смотрим все, что понравится и узнаем много нового о жизни местных коренных народов и русских сибиряков.

Байкал

Едем на Байкал, в Листвянку, где мы, наконец, увидим озеро и пополним свои знания о нем либо в Байкальском музее — месте с богатой экспозицией по истории и географии Байкала, либо под открытым небом в месте с красивым видом на озеро - если захотите провести больше времени на его берегу. Увидим исток Ангары и легендарный Шаман-камень. Поднимемся повыше для красивых кадров, а потом спустимся прямо к кромке воды, а также зайдем на рыбный рынок и купим вкусных сувениров.

Организационные детали

  • Путешествие проходит на комфортабельном минивэне. Транспорт включен в стоимость.
  • Я встречу вас у вашего отеля в Иркутске и привезу обратно.
  • Программу можно адаптировать, в зависимости от ваших пожеланий — будем смотреть только то, что действительно вам интересно.
  • Не забудьте взять солнцезащитные очки и крем с SPF-защитой.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт на протяжении всей экскурсии
Что не входит
  • Посещение музея Тальцы — 250 рублей с человека
  • Байкальского музея — от 400 до 500 рублей с человека
  • Питание
  • По желанию, кресельный подъемник на одну из смотровых площадок — 400 рублей, либо бесплатно 20 минут пешком по асфальтированной тропе
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Иркутске
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Путешествие проходит на комфортабельном минивэне. Транспорт включен в стоимость.
  • Я встречу вас у вашего отеля в Иркутске и привезу обратно
  • Программу можно адаптировать, в зависимости от ваших пожеланий - будем смотреть только то, что действительно вам интересно.
  • Не забудьте взять солнцезащитные очки и крем с SPF-защитой
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно

Отзывы от туристов

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